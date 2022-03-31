Эксперт объяснил позицию Германии по оплате поставок российского газа

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31 марта, четверг  |  Последнее обновление — 12:04  |  vz.ru
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В чем секрет чудесного укрепления рубля

Рубль может вернуться к 75-80 за доллар Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российский рубль за последний месяц с небольшим пережил небывалые колебания. Сначала он достиг 120 рублей за доллар, а потом вернулся почти к изначальной позиции в 83 рубля. За этим экономическим чудом стоит тонкое и четкое управление финансовой системой, по которой Запад нанес беспрецедентный удар. Но что будет с рублем дальше? Подробности...
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Южная Осетия начинает парад присоединений к России

Южная Осетия почувствует себя в полной безопасности только тогда, когда станет частью России REUTERS/Sergei Karpukhin
Южная Осетия должна войти в состав России. С таким заявлением выступил глава республики Анатолий Бибилов. В российском парламенте инициативу поддержали. Но для соблюдения юридических норм республика должна провести референдум. Когда у России может появиться новый регион или даже несколько? Идею аналогичных референдумов обсуждают в руководстве ДНР и ЛНР. Подробности...
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Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию

Командир 155-й отдельной бригады морской пехоты Александр Бернгард теперь не только Герой Российской Федерации, но и гвардии полковник Владимир Пасякин/военжур.рф
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества». Это слова из указа президента России, в котором сразу двум частям российских Вооруженных сил присвоены звания гвардейских. Речь идет о подразделениях, уже сыгравших важнейшую роль в проведении спецоперации на Украине. Подробности...
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Запрет православия на Украине поможет спецоперации

Власть, объявившая церкви войну на уничтожение, есть власть бесовская Артем Геодакян/ТАСС
Украинская власть готова покуситься на святое – на каноническую Украинскую церковь Московского патриархата, главный оплот православных верующих страны. Речь идет о том, чтобы ее деятельность – запретить, а имущество – отнять, включая храмы и монастыри с тысячелетней историей. Однако последствия этого украинской власти вряд ли понравятся. Подробности...
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Украина отметила прогресс на переговорах в Стамбуле ракетным ударом по Донецку

В девятиэтажку Донецка попала ракета из РСЗО «Ураган» Михаил Терещенко/ТАСС
На следующий день после переговоров в Стамбуле украинская армия продолжила наносить удары по территориям ЛНР и ДНР. Вновь пострадали жилые кварталы Донецка и Горловки. При этом официальный Киев заявил о готовности подписать мирный договор лишь после отвода войск ВС РФ на позиции по состоянию на 23 февраля. Как в Донбассе реагируют на переговоры в Стамбуле и каким видят решение проблемы бомбежек ВСУ? Подробности...
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Запад боится к счастью для себя и всего человечества

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Мы привыкли к тому, что страх – это какое-то негативное чувство. К тому, что он «убивает разум». Но в международных отношениях все совсем по-другому. Десятилетиями страх помогал миру выжить – и помогает сейчас. Подробности...

Какая культурка, такая и эмиграция

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Мы обойдемся без отмен и запретов. Просто они начнут перед нами плясать, как раньше. А мы отвернемся. Потому что повзрослели и нам больше неинтересно. Подробности...
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Война до последнего украинца – это взгляд, навязываемый Западом

Павел Данилин
Павел Данилин, политолог
Нынешний и все предыдущие этапы российско-украинских переговоров – лишь нащупывание точек соприкосновения. Решаться вопрос будет очевидно на высшем уровне. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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Запрет РПЦ на Украине поможет спецоперации

Почему дорожает рубль

Прорыв на переговорах с Украиной

Обсуждение: 24 комментария
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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
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    Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?

    Эксперт объяснил позицию Германии по оплате поставок российского газа

    		    31 марта 2022, 12:00
    Фото: Michael Sohn/AP/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    «Пока нет полного согласования документов, не стоит ожидать согласия Шольца. Но и Россия не хочет терять сотни миллионов евро ежедневно», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее лидеры России и ФРГ обсудили возможные схемы оплаты поставок газа из России в Германию.

    «Один из вариантов заключается в том, что меняется валюта платежа, но не валюта контракта. То есть платеж происходит в рублях по курсу, но при этом евро остается валютой контракта», – пояснил Станислав Митрахович, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

    Однако, по его словам, пока многое остается непонятным. «Как технически это могло бы происходить? Платеж в рублях, но пересчитанный через евро внутри одного банка? Или это будет делать немецкая дочерняя компания? Предположим, есть некая корпорация, она открывает дочернюю компанию в России, и головной офис в пользу «дочки» делает платеж в евро. Затем полученные и «завернутые» Москвой евро дочерняя структура с помощью Газпромбанка меняет на рубли. В этом случае Германия может публично сказать, что платеж был совершен в евро, потому что в Россию формально будет приходить именно эта валюта», – рассуждает собеседник.

    Он также уверен, что уже к вечеру четверга от Газпрома поступят какие-то пояснения по поводу того, как будет организована оплата поставок голубого топлива. Вслед за этим может последовать некая реакция со стороны контрагентов.

    При этом Москва не захочет терять возможность продавать газ в Европу, уверен эксперт. Дело в том, что «Россия ежедневно получает по несколько сотен миллионов евро по сделкам за газ». Митрахович также допустил неблагоприятное развитие событий. «Если сторонам совсем не удастся договориться, то есть вариант полного прекращения поставок. Но тогда уже будет торг за те условия, на которых контракты могут быть возобновлены», – заметил эксперт.

    Накануне президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре обменялись мнениями насчет очередного раунда российско-украинских переговоров, который прошел накануне в Стамбуле. Кроме того, Путин информировал коллегу по поводу решения о переходе к оплате за российский газ в рублях.

    «Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами – членами ЕС», – говорится в сообщении на сайте Кремля. «Отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа. Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран», – добавили в Кремле.

    В свою очередь, Шольц «не соглашался на эту процедуру в ходе разговора, а только запросил письменную информацию, чтобы точнее понимать процедуру», – уточнили в пресс-службе канцлера. Также Шольц заявил, что «платежи по-прежнему будут осуществляться исключительно в евро и будут переводиться в обычном режиме в Газпромбанк, на которого санкции не распространяются, а затем банк конвертирует деньги в рубли».

    В то же время источники Reuters сообщили свою версию возможной схемы оплаты. «Меняется только валюта платежа, валюта контракта не меняется. Например, по сделкам, заключенным в евро, оплата должна производиться по официальному курсу рубля к евро, установленному ЦБ РФ», – цитирует агентство одного из источников.

    «Предложенная схема является одним из вариантов и не является окончательной. Согласно третьему российскому источнику, Газпромбанк, третий по величине банк России, мог бы служить посредником в сделках между покупателями газа и Газпромом», – добавляет Reuters.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

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    В Австрии разъяснили, как собираются оплачивать российский газ

    30 марта 2022, 14:48

    Текст: Наталья Ануфриева

    Австрийская компания OMV сообщила, что не получала от Газпрома запроса по поводу платежей за газ в рублях, договорной основой является оплата в евро, заявил ее представитель.

    Представитель компании сказал в ответ на соответствующий вопрос, что «пока мы не получали никакой информации или запроса от нашего партнера по контракту (Газпром)», передает РИА «Новости».

    «Договорной основой является оплата в евро», – отметили в компании на вопрос, будут ли там теперь платить за российский газ в рублях.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

    Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.

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    Коментарии (3)
    США и ЕС обсудили «изоляцию» России
    		    31 марта 2022, 03:53
    Фото: imago stock&people/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В Вашингтоне состоялось первое заседание диалога высокого уровня дипломатов США и ЕС по России, сообщает Госдеп.

    США представляла замглавы Госдепа по политическим делам Виктория Нуланд, а ЕС – замгенсека внешнеполитической службы Энрике Мора. В совместном заявлении сторон говорится, что они «приветствовали координацию» по «беспрецедентным санкциям и мерам экспортного контроля» против России, передает ТАСС.

    США и ЕС «обсудили продолжение тесного сотрудничества в деле координации с G7 с целью обеспечения строжайшего выполнения этих мер», а также «шаги по еще большей изоляции» России «от экономик США и ЕС и международной финансовой системы». Они намерены «создать жесткие издержки для России за ее действия» в отношении Украины.

    Также в заявлении подчеркивается «приверженность расширению коалиции» стран, «которые вводят санкции и меры экспортного контроля» против России. США и ЕС «приветствовали рост числа» таких государств. 

    Китай призвали «не обходить и не подрывать» санкции, а также не оказывать какую-либо помощь Москве в проведении военной операции на Украине. Также обсуждалась тема сокращения зависимости ЕС от российских энергоносителей.

    Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.

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    Коментарии (41)
    Медведев назвал лучшие способы оставить Европу без газа
    		    30 марта 2022, 20:56
    Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев перечислил «лучшие» способы оставить Европу без газа.

    Среди них заморозка «Северного потока», активов ЦБ, отказ от оплаты газа в рублях, заявления об отказе от российского газа в ближайшие пару лет. Также Медведев сообщил об обысках в офисах «Газпрома» в Германии.

    «Молодцы! Мудрые решения европейских политиков!», – написал он в Telegram-канале.

    Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.

    Коментарии (29)
    В Кремле ответили на вопрос о сроках начала оплаты газа в рублях
    		    30 марта 2022, 13:33
    Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Оплата российского газа другими странами в рублях не начнется 31 марта, поскольку это более растянутый процесс, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Нет, абсолютно. Оплата и поставки – это растянутый по времени процесс», – передает его слова РИА «Новости»

    «Это же не то, что вот все, что завтра будет поставлено, завтра к вечеру должно быть оплачено. Нет, там более растянутый по времени процесс. Технологически просто», – пояснил Песков.

    Напомним, 23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. До 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским лидером заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно. До этого глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.

    Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы. 

    Коментарии (71)
    Шольц отказался от предложенной Россией схемы оплаты газа

    30 марта 2022, 20:48

    Текст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждались вопросы оплаты российского газа, заявил представитель правительства ФРГ.

    Путин «заявил, что примет закон, согласно которому с 1 апреля поставки газа будут оплачиваться в рублях», «при этом он подчеркнул в разговоре, что для европейских партнеров по договорам ничего не изменится», передает сообщение правительства Германии ТАСС.

    «Канцлер Шольц не соглашался на эту процедуру в ходе разговора, а только запросил письменную информацию, чтобы точнее понимать процедуру... Остается в силе соглашение «семерки»: поставки энергии оплачиваются исключительно в евро или долларах. Как указано в договорах», – говорится в сообщении.

    Также Шольц заявил, что платежи будут перечислять Газпромбанку.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

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    Коментарии (78)
    В Германии предупредили о резком росте безработицы при остановке поставок газа из РФ
    		    30 марта 2022, 19:54
    Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
    Текст: Кристина Цыцура

    Возможная остановка поставок газа из России будет иметь непоправимые последствия, заявил глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман.

    «Возможная остановка поставок серьезно повлияет на рынок труда и структуру экономики», – сказал он. «Существует риск непоправимого ущерба производственным цепочкам и резкого роста безработицы», – сказал Хоффман в интервью немецким газетам, передает ТАСС.

    Он отметил, что такое положение дел может привести к эффекту домино. Ранее сообщалось, что в Германии ввели в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Ряд стран Европы отказались от этого. Например, это сделала Болгария. 

    Коментарии (39)
    Болгария отказалась платить за российский газ рублями

    30 марта 2022, 17:09

    Текст: Ольга Иванова

    Болгария не намерена платить за российский газ рублями, заявила официальный представитель правительства страны Лена Бориславова.

    «Позиция нашего правительства, которая координируется на европейском уровне, состоит в том, что мы не допускаем нарушение действующего контракта на поставки газа. В нем четко говорится, что оплата производится в долларах или евро», – цитирует ее телеканал Nova, передает РИА «Новости».

    По словам Бориславовой, ситуация с возможным прекращением поставок российского газа из-за отказа его оплаты в рублях обсуждалась на заседании совета министров.

    «Мы обсудили, какие дополнительные меры могут быть приняты в случае возможного перебоя в поставках. В настоящее время они не ожидаются, поскольку Болгария снабжается газом по маршруту, отличному от других европейских стран», – отметила она.

    Ранее министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что страна будет оплачивать поставки российского газа в рублях. Тогда он сказал, что «в Болгарии есть финансовый контрагент, который может осуществить транзакцию и в рублях».

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

    Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.

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    Коментарии (51)
    СМИ: Газпром готовится остановить поставки газа в Европу
    		    31 марта 2022, 11:01
    Фото: Виталий Невар/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Газпром прорабатывает возможность полной остановки поставок газа «недружественным странам» и оценивает последствия такого шага. Оплата за поставки по долгосрочным контрактам Газпрома в марте должна быть проведена 1 апреля.

    В Газпроме обсуждать вопрос отказались. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию, но заявил, что процесс оплаты российского газа в рублях не будет запущен непосредственно 31 марта, так как «оплата и поставки – растянутый во времени процесс». «Это не то, что завтра будет поставлено, должно быть оплачено (рублями)», – передает «Коммерсант» его слова.

    При этом источники издания утверждают, что судьба поставок российского газа в Европу, которые не замораживались даже в разгар холодной войны, остается неопределенной.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев перечислил «лучшие» способы оставить Европу без газа. Среди них заморозка «Северного потока», активов ЦБ, отказ от оплаты газа в рублях, заявления об отказе от российского газа в ближайшие пару лет. Также Медведев сообщил об обысках в офисах «Газпрома» в Германии.

    Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (12)
    Путин разъяснил Шольцу суть решения о переходе к оплате газа в рублях

    30 марта 2022, 18:38

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Владимир Путин в телефоном разговоре информировал канцлера Германии Олафа Шольца по поводу решения о переходе к оплате за российский газ в рублях, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Владимир Путин информировал федерального канцлера по существу решения о переходе к оплате газа, поставляемого, в частности, в ФРГ, российскими рублями. Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами – членами ЕС», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    «Отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа. Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран», – добавили в Кремле.

    Кроме того, Путин и Шольц обменялись мнениями по прошедшим накануне в Стамбуле переговорам России и Украины.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

    Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (9)
    Чиновники ЕК устроили рейдовые проверки дочерних компаний Газпрома

    30 марта 2022, 20:15

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Европейские чиновники провели рейды в дочерних предприятиях российского Газпрома, они устанавливали роль компании в подорожании газа на территории Европы, сообщают СМИ.

    Проверки проводились в офисах «Газпром Германия» и Wingas, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    На эти компании приходится порядка 20% поставок газа в ФРГ. Представители Еврокомиссии и компаний не стали комментировать произошедшее.

    Также не прокомментировали ситуацию в «Газпром экспорте».

    23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.

    Коментарии (6)
    В Кремле подтвердили обсуждение Путиным и Макроном оплаты газа в рублях

    30 марта 2022, 13:51

    Текст: Наталья Ануфриева

    Тема оплаты за российский газ в рублях затрагивалась в разговоре президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что данная тема «затрагивалась в ходе вчерашнего разговора». Так он ответил на вопрос о том, какой был ответ Путина на заявление Макрона о невозможности платить за контракты по российскому газу в рублях, передает РИА «Новости».

    Ранее Reuters со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что Макрон в телефонном разговоре с Путиным заявил о невозможности платить за газ рублями. До этого в Кремле заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

    Вместе с тем в Кремле заявили, что оплата российского газа другими странами в рублях не начнется 31 марта, поскольку это более растянутый процесс.

    Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.

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    В Польше захотели весной отказаться от российского угля

    30 марта 2022, 12:19

    Текст: Наталья Ануфриева

    Власти Польши планируют в апреле или мае полностью отказаться от российского угля, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

    Моравецкий заявил, что «на совете министров мы приняли план отказа от (российского) угля», подчеркнув, что Варшава делает это, несмотря на отсутствие согласия всего Евросоюза, передает ТАСС.

    «Апрель, самое позднее, май будет временем полного отказа от российского угля», – констатировал премьер.

    Он также призвал ввести налог на российские энергоносители в ЕС, чтобы «справедливо шла торговля и справедливо выглядели экономические условия на общем европейском рынке». По его словам, «Польша представила радикальный план отхода от российских энергоресурсов», а другие страны «не делают ничего».

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Польшей без российского газа.

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    В Нигерии поддержали желание России торговать газом за рубли

    31 марта 2022, 09:23

    Текст: Александра Юдина

    Решение России продавать газ некоторым странам за рубли продиктовано национальной политикой, и никто не вправе ее оспаривать, сообщил посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху.

    «Россия решила в качестве ответа на санкции перевести расчеты в рубли. В любом торговом соглашении преимущество всегда на стороне продавца. Кто продает, тот и выставляет условия. Это же торговля не по бартеру, а за деньги. Так что это нормально, что Россия устанавливает валюту платежа. Это политика России, и никто не вправе ее оспаривать», – передает РИА «Новости» его слова.

    При этом замглавы российского МИД подчеркнул, что Россия всегда была надежным поставщиком для всех и намерена продолжать это делать, однако требования и интересы Москвы должны соблюдаться.

    По его словам, Нигерия готова при необходимости торговать с Россией в национальных валютах, в перспективе отказ от доллара и евро может укрепить рубль и сделать его свободно конвертируемой валютой.

    «Если Россия предложит такую альтернативу Нигерии, мы рассмотрим эту возможность (торговать в национальных валютах). Если что-то понадобится, мы договоримся», – добавил Шеху.

    Посол отметил, что перспектива торговли с Россией без доллара и евро откроет для России возможности укрепить свою валюту, и рубль станет свободно конвертируемой валютой. «Мы подождем и увидим», – сказал он.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

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    Суд отклонил иск RT France об отмене решения о приостановке работы из-за санкций

    30 марта 2022, 17:17

    Текст: Кристина Цыцура

    Европейский суд общей юрисдикции сообщил, что его председатель отклонил иск RT France о приостановке действия санкций ЕС, в рамках которых было запрещено вещание нескольких СМИ, в том числе RT.

    «Председатель суда отклонил иск RT France, который преследовал приостановку санкций Совета Евросоюза», – передает РИА «Новости» со ссылкой на решение суда.

    Напомним, 2 марта ЕС запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины. В решении значились следующие СМИ: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.

    Ранее сообщалось, что компания «Македонски Телеком» запретила ретрансляцию RT в Северной Македонии, сообщили СМИ.

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    Япония решила не выходить из проекта «Сахалин–2»

    31 марта 2022, 11:11

    Текст: Наталья Ануфриева

    Япония не собирается выходить из нефтегазового проекта «Сахалин–2», так как заинтересована в продолжении закупок энергоресурсов в его рамках, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.

    Кисида сказал, выступая в парламенте, что «это чрезвычайно важный проект для нашей энергетической безопасности, поскольку он способствует долгосрочным, недорогим и стабильным поставкам СПГ», передает ТАСС.

    «Мы не намерены из него выходить», – добавил он.

    «Сахалин–2» – это нефтегазовый проект, реализуемый на острове Сахалин на условиях соглашения о разделе продукции. Около 60% сжиженного газа предназначается для Японии.

    При этом Япония присоединилась ко многим антироссийским санкциям стран Запада и решила называть Южные Курилы «незаконно оккупированными».

    В ответ на это Москва объявила о выходе из переговоров о мирном договоре и статусе Курильских островов.

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