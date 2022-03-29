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В Кремле заявили о необходимости диалога России и США
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Личные оскорбления американского лидера Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина негативно сказываются на отношениях двух стран, но диалог между странами нужен в любом случае, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Личные оскорбления не могут не оставлять свой след в отношениях между главами государств. Тем более личные оскорбления, которым вообще не должно быть места в риторике главы государства. Это, конечно, фактор, который оказывает негативное влияние», – цитирует его ТАСС.
Песков отметил, что «диалог между Россией и США нужен в любом случае». «Он нужен не только в интересах наших двух стран, но и в интересах всего мира. Так или иначе, рано или поздно нам придется говорить о вопросах стратстабильности, безопасности и так далее», – заключил он.
В понедельник президент США Джо Байден заявил, что такие люди, как президент России Владимир Путин, якобы «не должны править странами». Глава Белого дома добавил, что произнес эти слова в Варшаве, обращаясь к российскому народу. Он подчеркнул, что не намерен приносить извинения и отказываться от сказанного. «Я выражал свое моральное негодование», – добавил он.
Ранее Байден заявил, что не призывал к смене власти в России. При этом в минувшую субботу во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, президент США выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Позже пресс-секретарь российского лидера заявил, что новое заявление Байдена про президента России вызывает тревогу, Кремль отслеживает и тщательно фиксирует такие высказывания.
В Госдепе США заявили, что высказывания Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома. Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Байден встревожил Россию, разочаровал Украину и заставил краснеть США.
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На Украине раскритиковали «историческую» речь Байдена
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Украинские журналисты, политики и бизнесмены неоднозначно восприняли речь президента США Джо Байдена, которую он произнес после завершения своего европейского турне. Украинцы не поняли, что же было «исторического» в речи главы Белого дома и чем он может помочь Киеву.
«Может ли кто-нибудь мне объяснить: в чем «историчность» вчерашней речи Байдена и чем она поможет воюющей Украине?» – приводит слова экс-нардепа Игоря Мосийчука «Страна.ua».
В свою очередь журналист Иван Яковина назвал речь Байдена «очень слабой». «Если бы он деловито и спокойно перечислил вооружения, которые через пару дней получит Украина – это было бы дело. А так – вода и пустота», – написал он.
«Речь Байдена циничная. Основана на интересах США и самого Байдена на ноябрьских выборах в Палату представителей. Гибнущие украинцы для Дяди Сэма всего лишь инструмент международной политики, а не личная трагедия», – считает бизнесмен Сеяр Куршутов.
Также пользователи Сети связали уничтожение ВС России базы горючего в районе Львова с речью Байдена. «Понятно, почему именно Львов стал сейчас мишенью Путина. Это красноречивая пощечина президенту США, который именно в тот момент находился в каких-то 10 минутах полета ракет от атакованного Львова», – заявило командование воздушних сил Украины.
Напомним, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожили крупную базу горючего в районе Львова.
В субботу Байден в ходе пресс-конференции заявил, что россияне не враги США, а НАТО – «сугубо оборонительный альянс». По словам Байдена, введенные против России санкции беспрецедентны по масштабу, якобы «высасывают силу» и возможность укреплять военный потенциал. Байден считает, что российская экономика сократится вдвое из-за западных санкций и не будет входить в 20 крупнейших в мире. Байден заявил, что против России ввели самые тяжелые в мировой истории санкции, но за ними последуют новые.
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Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина
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Президент США Джо Байден выпадами против российского лидера Владимира Путина может заметно усложнить диалог с Москвой по всем темам, главе американской администрации нужны новые советники, говорится в редакционной статье Wall Street Journal.
Издание отмечает, что «почти весь мир, включая собственных советников Байдена раскритиковал его за оплошность во время речи в Варшаве», в которой он сказал, что Путин «не может оставаться у власти». Привычка Байдена «искажать свою собственную политику», что он допустил трижды в ходе недавней поездки в Европу, по мнению издания, особенно опасна в нынешних условиях международного кризиса, передает ТАСС.
Издание советует президенту США пригласить в администрацию некоторых высокопоставленных консерваторов и республиканцев, чтобы получать больший спектр мнений и советов по международным вопросам, в чем он «отчаянно нуждается». Как отмечает издание, госсекретарь США Энтони Блинкен верно советовал Байдену не уходить полностью из Афганистана, но глава Белого дома послушал советников от «либеральных интернационалистов», которых, как утверждается в статье, в команде американского лидера большинство.
Издание выразило сомнение, что Байдену «было мудро открыто выступать за смену режима» в России, и отмечает, что это россиянам решать вопросы в своей стране. Высказывания Байдена в Варшаве в свою очередь «должны быть подкреплены не только риторикой». США и Западу в целом, по мнению издания, нужно срочно восстановить и укрепить доверие к своим военным и дипломатическим средствам сдерживания. Поэтому советники-«ястребы» в команде Байдена более способны послать миру, а также противникам США, такой сигнал.
Издание также обратилось к читателям с просьбой прекратить призывать редакцию потребовать отставки Байдена, с которым Америке «жить еще три года». Издание отмечает, что в случае отставки руководить страной будет Камала Харрис, которая «за последние 14 месяцев не смогла продемонстрировать даже минимальные знания или способности для работы». Поэтому Байдену, пишет издание, нужно наращивать оборону и действовать с большим дипломатическим реализмом, чтобы противостоять серьезным рискам, которые придут в дальнейшем.
Ранее Байден заявил, что якобы не призывал к смене власти в России. При этом в минувшую субботу Байден во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Представитель Индии обличил лицемерие американского профессора
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«Америка сейчас находится не в том положении, чтобы притворяться опекуном демократии и прав человека», – заявил индийский журналист Арнаб Асвами в интервью с американским политологом Чарльзом Купчаном.
«У США нет морального права говорить о том, должен ли мир сплотиться для давления на Россию, поскольку сама Америка – автор худших злодеяний в мире», – заявил главный редактор индийского Republic TV Арнаб Асвами.
Так он в прямом эфире ответил профессору Чарльзу Купчану – старшему научному сотруднику американского Совета по международным отношениям на слова о том, что «две трети наций сплотились против России, большая часть мира объединяется против России, и что Индия тоже должна слезть с забора».
«Вы и Обмана в 2011 вмешались в зарождавшуюся гражданскую войну в Ливии. Использовали НАТО и Лигу арабских государств, затянув войну на десятилетие. Вы разожгли вооруженные конфликты в Ираке, Сирии, Йемене. Вы убили тысячи людей. Вы управляете заливом Гуантанамо. К тому же, Индия – это большая страна, а не ваш сателлит», – подчеркнул журналист.
Он призвал собеседника не диктовать Индии сценарий поведения. «Где были ваши ценности в первые два месяца американского вторжения в Ирак? 7186 мирных жителей Ирака стали прямыми жертвами войны. Это ваши ценности?», – возмутился Асвами.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Китай, Индия, Бразилия и Мексика не станут плясать под дудку США. По его словам, на международной арене «есть игроки, которые никогда не согласятся с существованием «глобальной деревни» под руководством «шерифа» из Америки.
«Я думаю, что это те страны, которые вовсе не возьмут под козырек, если что-то им Дядюшка Сэм скажет сделать. Нужно сказать, что и Россия отнюдь не относится к числу стран, которые были бы готовы взять под козырек», – добавил он.
В свою очередь, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский напомнил, что санкции против России не поддержали ни Африка, ни вся Латинская Америка, включая Мексику, ни Азия, причем, не только Индия, но и Пакистан, пишет «Свободная пресса».
В начале нынешнего месяца на Генассамблее ООН Индия оказалась в числе воздержавшихся государств от принятия резолюцию, осуждающей действия Вооруженных сил РФ на Украине.
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Байден отказался извиняться за слова про отстранение Путина от власти
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Президент США Джо Байден вновь заявил, что такие люди, как президент России Владимир Путин, якобы «не должны править странами». Глава Белого дома добавил, что произнес эти слова в Варшаве, обращаясь к российскому народу. Он подчеркнул, что не намерен приносить извинения и отказываться от сказанного.
«Я выражал свое негодование, считая, что он (президент России Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) не должен оставаться у власти, так же как плохие люди не должны продолжать делать плохие вещи, но это не означает, что наша основополагающая политика направлена на то, чтобы сделать что-либо, чтобы свергнуть Путина каким-то образом», – приводит ТАСС слова Байдена. При этом глава действующей американской администрации заявил, что «не формулировал никаких изменений в политике» США по отношению к России.
Вместе с этим Байден выразил мнение, что «такие люди не должны править странами». Глава Белого дома пояснил, что когда произносил в Варшаве эти слова, то «разговаривал с российским народом». «Я говорил об этом не только российскому народу, но и всему миру. Это констатация простого факта, что такое поведение абсолютно неприемлемо. Совершенно неприемлемо. И способ справиться с этим – укреплять и поддерживать полное единство НАТО и помогать Украине там, где мы можем», – сказал политик, добавив, что продолжает считать, что Путин не должен оставаться у власти в связи с событиями на Украине.
Отвечая на вопрос о том, сожалеет ли он о сказанном, Байден сказал: «Я выражал моральное негодование, которое я испытываю, и я не приношу за это никаких извинений». При этом в ответ на вопрос о том, опасается ли он, что его утверждения о смене власти в России могут привести к эскалации конфликта на Украине, президент произнес: «Нет, не опасаюсь, вовсе нет». «Я не буду отказываться от сказанного», – добавил глава администрации США.
«Он собирается делать то, что собирается делать, – сказал Байден о президенте России. – На него никто не влияет». Глава Белого дома также не считает, что его слова будут использованы в качестве антиамериканской пропаганды в РФ. «Никто не верит, что мы собираемся свергнуть [Путина с поста президента России], – заявил Байден. – Это больше чаяние. Он не должен быть у власти. Такие люди не должны управлять странами, но они управляют».
Глава администрации США также заявил, что ему безразлична реакция президента РФ Владимира Путина на его недавние высказывания в поддержку идеи смены власти в России. «Мне все равно, что он думает», – сказал Байден. «Он будет делать то, что хочет делать», – выразил мнение глава администрации США. «С учетом его недавнего поведения людям следует понимать: он будет поступать таким образом, которым, по его мнению, ему следует поступать. Точка», – полагает глава Белого дома. «На него никто другой не влияет, включая, явно и к сожалению, его собственных советников», – выразил мнение Байден.
Он вновь повторил, что Путин, по его мнению, «действует так, как сам сочтет нужным». «Идея, заключающаяся в том, что он предпримет нечто возмутительное, поскольку я назвал его тем, кто он есть, назвал то, что он делает, думаю, просто не является рациональной», – выступил с утверждением глава действующей администрации США.
Накануне Байден заявил, что якобы не призывал к смене власти в России. При этом в минувшую субботу Байден во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Позже пресс-секретарь российского лидера заявил, что новое заявление Байдена про президента России вызывает тревогу, Кремль отслеживает и тщательно фиксирует такие высказывания. В Госдепе США заявили, что высказывания Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома. Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Байден встревожил Россию и заставил краснеть США.
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МИД пообещал ответ на каждый враждебный шаг США
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Болезненная для США реакция последует на каждый враждебный шаг Вашингтона, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Американцам давно пора усвоить, что на каждый враждебный шаг обязательно последует реакция, в любом случае для них болезненная», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Захарова подчеркнула, что в последнее время американские представители пытаются снять с себя ответственность за близкое к полному разрыву состояние российско-американских отношений.
«Видимо, в Вашингтоне считается нормальным высылать по выдуманным поводам российских дипломатов, отбирать чужую собственность, а попросту говоря, ее воровать, закрывать наши дипломатические представительства, а потом лицемерно изумляться, почему «дерзкие русские» платят той же монетой, делая больно американским дипмиссиям в России», – добавила Захарова.
Захарова отметила, что Москва не уходит от диалога с Вашингтоном по теме диппредставительств и готова договариваться на равных, но США делают все, чтобы еще больше осложнить работу российских загранучреждений.
«Мы не уходим от диалога и готовы договариваться, но строго «на равных», при условии встречного движения, признаки которого в Вашингтоне не просматриваются даже под увеличительным стеклом», – говорится в комментарии Захаровой.
Напомним, ряд западных стран ввели санкции против Москвы в ответ на начало спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Обсуждение по поводу введения новых санкций до сих пор продолжается.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
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Трамп: Байден убил американскую мечту
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Нынешний американский лидер Джо Байдена убил американскую мечту, заявил экс-президент США Дональд Трамп перед своими сторонниками на митинге в городе Коммерс (штат Джорджия).
«Можете взять пять худших президентов американской истории, посадить вместе, и они не причинят такого вреда, как Джо Байден всего за 15 месяцев», – цитирует РИА «Новости» Трампа.
Политик обвинил Байдена в высокой инфляции и росте цен на автомобильное топливо. По его словам, действующий глава Белого дома убил «американскую мечту».
Трамп отметил, что ситуация вокруг Украины не развивалась бы нынешним образом, если бы США возглавлял он, а не Байден, которого он назвал «сонный сукин сын».
Ранее журналист газеты The Wall Street Journal Джеймс Фриман в авторской статье заявил, что президенту США Джо Байдену в условиях нынешнего кризиса следует воздержаться от неподготовленных комментариев, в которых он часто допускает неточности и оговорки.
В субботу, выступая в рамках визита в Варшаву, хозяин Белого дома, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». После этого Белый дом опроверг призыв Байдена к смене власти в России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не президенту США решать, кто будет находиться у власти в России.
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В Кремле выразили тревогу в связи с новым высказыванием Байдена о Путине
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Новое заявление президента США Джо Байдена про главу России Владимира Путина вызывает тревогу, Кремль отслеживает и тщательно фиксирует такие высказывания, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это заявление, которое, безусловно, вызывает тревогу. Мы продолжим самым внимательным образом отслеживать высказывания президента США. Мы их тщательно фиксируем и будем это делать дальше», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, во время визита в Варшаву американский лидер, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления главы Белого дома в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин заявил, что высказывания президента США Джо Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома.
Песков: Не Байдену решать, кто будет находиться у власти в России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не президенту США Джо Байдену решать, кто будет находиться у власти в России.
«Не Байдену это решать. Президента России выбирают россияне», – передает ТАСС слова Пескова, прокомментировавшего высказывания Байдена во время выступления в Варшаве.
Ранее в субботу, выступая в рамках визита в Варшаву, хозяин Белого дома, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». После этого Белый дом опроверг призыв Байдена к смене власти в России.
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Пентагон объявил Россию «острой угрозой» в новой Стратегии обороны США
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Пентагон в понедельник передал Конгрессу США новую Стратегию национальной обороны Соединенных Штатов, в пояснениях к которой американское военное ведомство заявило об «острых угрозах», якобы исходящих от России, а также назвало Китай основным стратегическим конкурентом и вызовом для США.
«Россия представляет острые угрозы», – приводит ТАСС текст пояснений Пентагона в переданной Конгрессу США новой Стратегии национальной обороны Соединенных Штатов.
В качестве обоснования в документе приводится спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины. «Мы будем взаимодействовать с союзниками по НАТО и нашими партнерами для укрепления надежного сдерживания перед лицом агрессии РФ», – отметили в Минобороны США.
«Пентагон будет действовать безотлагательно, чтобы поддерживать и укреплять сдерживание, в то время как КНР является нашим наиболее важным стратегическим соперником и основным вызовом», – добавили в ведомстве.
В прошлый четверг зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США. 16 марта глава МИД Сергей Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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Эксперт: Европейцам стало ясно, что они – ресурс для расторговок США с Китаем и Россией
Политолог Марат Баширов оценил итоги визита президента США Джозефа Байдена в Польшу.
«Широко анонсированный визит Байдена в Европу можно считать проваленным. Самыми яркими событиями оказались – поедание пиццы с солдатами США в Польше, и пафосная речь там же про доллар за 200 рублей (курс сейчас правда в два раза ниже). Ничего содержательного про встречу НАТО и ничего про G7. А это говорит об огромных противоречиях внутри организаций. По факту – все ушли думать», – написал Баширов в своем Telegram-канале.
По мнению политолога, Байден уезжает с пустыми руками в Вашингтон. И теперь демократам надо искать новации внутри страны, чтобы навязать борьбу с республиканцами на выборах в Конгресс, которые пройдут 2 ноября.
«Европейцам стало окончательно ясно, что они – ресурс для внутренней борьбы в Штатах, для расторговок США с Китаем и Россией, для удержания доллара в расчетах, как резервной валюты. Может не всем это ясно, но лидерам G7 точно», – резюмировал Баширов.
Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что действия Запада могут подтолкнуть «Россию к Китаю» и привести к дисбалансу. «Я бы балансировку колес им не доверила, а не то, что геополитики. От их подлых манипуляций в мире больше кризисов. Лжедипломатия Брюсселя», – написала Захаровой.
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Экс-дипломат заявил о планах США бороться с Россией «до последнего украинца»
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США ведут на Украине необъявленную войну с Россией, чтобы сохранить свою гегемонию в мире, заявил отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман в статье для информационного портала The Gray Zone.
Он отметил, что действия США не оставили России другого выхода, кроме применения силы. «Мне кажется, все, что делают сейчас США, не только не способствует ускорению прекращения боевых действий и достижению какого-то компромисса, а наоборот, направлено на продление войны», – цитирует Фримана РИА «Новости».
По его мнению, США считают, что сложившаяся ситуация играет на руку стране. В Вашингтоне полагают, что кризис подкрепляет негативное отношение к России, он выгоден для национального военно-промышленного комплекса и, кроме того, усиливает НАТО.
Вашингтон собирается бороться с Россией «до последнего украинца», заключил Фриман.
Ранее американский журналист Гленн Гринвальд выразил мнение, что президент США Джо Байден использует Украину как расходный материал для противостояния с Россией.
Между тем проводимую администрацией президента США Джо Байдена политику в условиях возросшей напряженности между Россией и Украиной не одобряют большинство американцев, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного телекомпанией NBC.
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Большинство американцев не одобрило политику Байдена на фоне конфликта на Украине
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Проводимую администрацией президента США Джо Байдена политику в условиях возросшей напряженности между Россией и Украиной не одобряют большинство американцев, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного телекомпанией NBC.
В опросе, проведенном 18–22 марта, приняли участие 1 тыс. американцев старше 18 лет. Среди прочего им был задан вопрос о том, одобряют ли они проводимую администрацией Байдена политику по российско-украинскому конфликту. Утвердительно на этот вопрос ответили лишь 41% опрошенных американцев, 52% заявили, что не одобряют действия администрации США на этом направлении, передает ТАСС.
44% респондентов заявили о том, что у них «крайне мало уверенности» в способностях Байдена разрешить сложившийся кризис. Обратной точки зрения придерживаются лишь 12% опрошенных. При этом подавляющее число американцев (79%) поддержали решение властей Соединенных Штатов отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов.
Всего по Соединенным Штатам уровень поддержки Байдена составляет 40%, что, по данным телекомпании, является наиболее низким показателем с начала полномочий президента США. При этом 55% респондентов заявили, что не поддерживают проводимую администрацией Байдена политику.
Ранее американский журналист Гленн Гринвальд выразил мнение, что президент США Джо Байден использует Украину как расходный материал для противостояния с Россией.
Напомним, 8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен призвал ЕС отказаться от российских энергоносителей. В Сенате США спрогнозировали начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, Россия найдет возможности и обходные пути для преодоления давления Запада.
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Западные СМИ нашли доказательства причастности сына Байдена к биолабораториям на Украине
Сын президента США Джо Байдена Хантер действительно мог содействовать обеспечению финансирования на Украине американского подрядчика, специализирующегося на исследованиях смертоносных патогенов, свидетельствуют электронные письма, обнаруженные британской газетой Daily Mail.
«Электронные письма с ноутбука Хантера показывают, что он помог получить миллионы долларов финансирования для Metabiota, подрядчика Министерства обороны, специализирующегося на исследованиях заболеваний, вызывающих пандемии, которые могут быть использованы в качестве биологического оружия», – передает РИА «Новости» текст статьи издания. По его данным, Хантер также представил Metabiota украинской газовой фирме Burisma для «научного проекта» с участием лабораторий высокого уровня биозащиты в Украине.
Хотя Metabiota якобы является компанией, занимающейся медицинскими данными, ее вице–президент отправил Хантеру электронное письмо в 2014 году, в котором описал, как они могли бы «утвердить культурную и экономическую независимость Украины от России», пишет издание и приводит фото соответствующих писем. «Электронные письма и данные оборонного контракта, проверенные Daily Mail, предполагают, что Хантер сыграл важную роль в обеспечении того, чтобы Metabiota могла проводить свои исследования патогенов всего в нескольких сотнях миль от границы с Россией», – отмечается в статье.
Указывается, что Metabiota работала на Украине на Black & Veatch (B&V), оборонного подрядчика США, имеющего глубокие связи с военными разведывательными службами, который построил на Украине лаборатории, где анализировались смертельные болезни и биологическое оружие. В свою очередь, Хантер и его коллеги из инвестиционной фирмы Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP) привлекали финансирование для технологических компаний, одной из которых была Metabiota, получившая от RSTP 500 тысяч долларов.
«Электронные письма показывают, что Хантер также принимал непосредственное участие в деятельности Metabiota на Украине. В сообщениях Хантера инвесторам утверждалось, что они не только организовали финансирование фирмы, но и помогли ей «привлечь новых клиентов», включая правительственные учреждения», – пишет издание. Отчеты о государственных расходах показывают, что Министерство обороны заключило контракт с Metabiota на сумму 18,4 млн долларов в период с февраля 2014 года по ноябрь 2016 года, из которых более 300 тыс. долларов были выделены на «исследовательские проекты в Украине».
Кроме того, пишет Daily Mail, агентство по уменьшению угрозы обороны США (DTRA) также поручило B&V построить лабораторию 3-го уровня биологической безопасности в Одессе в 2010 году, которая «предоставила бы улучшенное оборудование и обучение для эффективного, безопасного и надежного выявления особо опасных патогенов», согласно пресс-релизу компании. Такие лаборатории используются для «изучения инфекционных агентов или токсинов, которые могут передаваться по воздуху и вызывать потенциально смертельные инфекции», говорится в сообщении Министерства здравоохранения и социальных служб США. В 2012 году B&V получила еще один пятилетний контракт на 85 млн долларов.
Metabiota также имеет тесные связи с Уханьским институтом вирусологии, который, как предполагается, является источником вспышки COVID-19. Китайские ученые провели исследования коронавирусов, работая совместно с поддерживаемой США организацией EcoHealth Alliance. Исследователи из Уханьского института, Metabiota и EcoHealth Alliance опубликовали в 2014 году совместное исследование по инфекционным заболеваниям летучих мышей в Китае, в котором отмечается, что тесты проводились в Уханьском институте. Metabiota является официальным партнером EcoHealth Alliance с 2014 года, сообщается на сайте альянса.
Ранее в Госдуме пообещали представить в ООН результаты расследования о работе биолабораторий на Украине. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена требовать объяснений от США по участию сына Байдена Хантера в работе биолабораторий на Украине.
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Сенатор объяснил слова Байдена о Путине слабой психологической подготовкой
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«В США сильнейшая со времен Великой депрессии инфляция и политический хаос. Байден ищет виновных в этом и позволяет себе безответственные высказывания в сторону России», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Джо Байден заявил, что его неосторожные высказывания в адрес Москвы и президента России продиктованы «моральным негодованием».
«Байден находится сейчас под сильнейшим психологическим давлением. Это, помимо его физического состояния, приводит к срывам – и он говорит именно то, что думает, не оглядываясь на предполагаемые для такого уровня политики тактичность и правила приличия», – сказал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Сенатор отметил, что главе Белого дома каждую неделю дают данные о его рейтингах, которые катастрофически падают. «Но важнее то, что падают рейтинги в целом Демократической партии, и это грозит ей потерей большинства в обеих палатах Конгресса. Таким образом Байден, чья психологическая подготовка куда слабее, чем, например, у профессиональных разведчиков, скатывается на такую риторику против Путина», – сказал собеседник.
При этом, подчеркнул сенатор, обычные американцы понимают, что личная пикировка между президентами США и России грозит ухудшением политической и экономической ситуации, поэтому помощники главы Белого дома вынуждены каждый раз пояснять, что Байден сказал не то, что хотел.
В понедельник президент США Джо Байден заявил, что такие люди, как президент России Владимир Путин, якобы «не должны править странами». Глава Белого дома добавил, что произнес эти слова в Варшаве, обращаясь к российскому народу. Он подчеркнул, что не намерен приносить извинения и отказываться от сказанного. «Я выражал свое моральное негодование», – добавил он.
Ранее Байден заявил, что якобы не призывал к смене власти в России. При этом в минувшую субботу во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, президент США выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Позже пресс-секретарь российского лидера заявил, что новое заявление Байдена про президента России вызывает тревогу, Кремль отслеживает и тщательно фиксирует такие высказывания.
В Госдепе США заявили, что высказывания Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома. Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Байден встревожил Россию, разочаровал Украину и заставил краснеть США.
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Эсминец ВМС США «Форрест Шерман» зашел в порт Гданьска
Эсминец ВМС США «Форрест Шерман» типа «Арли Берк» (USS Forrest Sherman, DDG-98) в воскресенье пришвартовался в порту Гданьска на севере Польши, сообщило польское издание «Газета выборча».
Как отмечает издание, такой корабль зашел в гданьский порт впервые в его истории. В публикации подчеркивается, что это рутинный визит для пополнения запасов и отдыха команды. Корабль пробудет в Гданьске до конца марта, передает ТАСС.
«Наша цель – продемонстрировать американское присутствие в Балтийском море и заверить наших союзников по НАТО, что мы можем быстро отреагировать на любую потенциальную агрессию в регионе», – заявил представитель ВМС США Мэтт Заблик в эфире телеканала «ТВН24».
По его словам, американские моряки также хотят поддержать Гданьск в деле оказания помощи беженцам с Украины.
Как сообщает издание, «Форрест Шерман» вооружен орудиями различного калибра и ракетной установкой. «В его задачи входит противовоздушная оборона, проведение ударных операций, противодействие подлодкам и другим кораблям.
Напомним, в субботу экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил о претензиях Варшавы на Калининградскую область. В МИД России рекомендовали Варшаве не поднимать вопрос о принадлежности Калининграда России. Украина поддержала территориальные претензии Польши на Калининградскую область. В Госдуме посоветовали Варшаве лучше подумать о переданных Советским Союзом Польше после Второй мировой войны территориях, а не о российской Калининградской области.
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