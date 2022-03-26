Минобороны: Суда не могут покинуть украинские порты из-за минной опасности

Минная опасность не позволяет судам покинуть порты Украины, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно покинуть порты Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного и выйти в открытое море», – сказал Мизинцев, передает РИА «Новости».

По его словам, дрейфующие украинские мины достигнут территориального моря Румынии через четверо суток, а Болгарии – через десять суток.

Мизинцев добавил, что при ухудшении гидрометеорологических условий в северной части Черного моря сохраняется угроза дрейфа сорванных якорных мин вдоль побережья причерноморских государств.

Он напомним, что Россия открывает морской гуманитарный коридор для выхода иностранных гражданских судов из украинских портов, но Киев это не согласовывает. «Еще раз подчеркиваем, что со стороны Российской Федерации никакой опасности свободе гражданского судоходства не создается. В подтверждение этому Российская Федерация ежедневно с 08:00 до 19:00 (время московское) открывает гуманитарный коридор, который представляет собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили», – пояснил Мизинцев.

До настоящего времени украинская сторона не подтвердила готовность обеспечить безопасность выхода иностранных судов в район сбора и всячески уклоняется от взаимодействия по решению этого вопроса, уточнил он.

По словам Мизинцева, Россия в очередной раз призывает все международное сообщество, в первую очередь Международную морскую организацию, оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины.

Ранее министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации в проливе Босфор объекта, похожего на мину. Позднее минобороны Турции подтвердило, что объектом оказалась мина старого образца, которую успешно нейтрализовали. «Мы поговорили по этому поводу, как с российскими, так и с украинскими властями. Наша координация продолжается», – уточнил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

19 марта Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщал, что установленные ВМС Украины на подходах к портам в Черном море мины могут дрейфовать в сторону Босфора из-за обрывов тросов. В ЦОС ФСБ подчеркнули, что Вооруженные силы Украины «в очередной раз демонстрируют полное игнорирование основ международного права и пренебрежение человеческими жизнями, в том числе и граждан государств Европейского союза».

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