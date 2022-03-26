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Пранкер Вован рассказал о своих планах после блокировки YouTube-канала
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Владимир Кузнецов (пранкер Вован) рассказал, что будет делать после блокировки своего YouTube-канала.
«Ну есть Rutube, мы туда все перекинули и Telegram-канал. Мы его сделали и будем там выкладывать ролики. Просто хочется, чтобы наши видео доходили и до западной аудитории. Посмотрим, где их размещать, чтобы западные зрители тоже все видели и делали свои выводы», – рассказал Кузнецов телеканалу «Звезда».
Ранее сообщалось, что YouTube заблокировал канал после публикации там видеозаписей со звонками британским чиновникам. В обращении к авторам канала администрация сервиса ограничилась заявлением, что их деятельность нарушает правила сообщества.
«В газете The Independent уже появился комментарий представителей YouTube. Там говорится, что фирма, принадлежащая Google, не обнаружила, что видеоролики нарушают ее руководящие принципы, но удалила их после расследования того, что это является компанией влияния», – добавил пранкер.
Пранкеры разыграли министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и министра внутренних дел страны Прити Пател.
СМИ: Премьер Испании покинул зал заседаний на саммите ЕС из-за разногласий по энергетике
Председатель правительства Испании Педро Санчес временно покинул заседание глав государств и правительств ЕС в Брюсселе из-за разногласий между союзниками по энергетическим вопросам, сообщила газета El País со ссылкой на собственные источники.
По информации газеты, во время саммита Евросоюза испанский премьер решил временно покинуть встречу на фоне «очевидных трудностей по достижению соглашения, которое позволило бы значительно снизить цены на электроэнергию» в королевстве. Как передает издание, во время встречи Санчес прочитал в сообщение французского журналиста, что испанская сторона якобы пригрозила наложить вето на итоги саммита. Уточняется, что Германия и ряд других стран не были согласны с инициативами Испании.
«Возмущенный тем, что информация о встрече просочилась и что его обвиняют в угрозе наложить вето, Санчес заявил о своем недовольстве» и покинул зал, передает El País, передает ТАСС.
В результате глава Европейского совета Шарль Мишель решил объявить о техническом перерыве. Встреча была возобновлена через полчаса.
Ранее Санчес заявил, что Евросоюз должен учитывать особенности Пиренейского полуострова в вопросах энергетики. Как сообщали СМИ, Испания хочет, чтобы Мадрид и Лиссабон могли действовать самостоятельно в энергетических вопросах на фоне заметного роста цен на электроэнергию.
Ранее власти Германии рекомендовали не расплачиваться с Россией рублями за газ.
Напомним, США и Евросоюз (ЕС) учредили рабочую группу для снижения зависимости Европы от российских энергоресурсов. В качестве двух основных целей рабочей группы указаны диверсификация поставок СПГ и снижение спроса ЕС на природный газ.
В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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СМИ: Газпром попросил Индию оплатить импорт газа в евро
Российская компания Газпром обратилась с просьбой к крупнейшей индийской государственной газовой компании GAIL (India) Limited оплатить импорт газа в евро, а не в долларах, сообщает The Economic Times со ссылкой на источники.
«GAIL не видит проблем в урегулировании платежа в евро, поскольку европейские страны оплачивают свой импорт в евро», – цитирует издание слова источника, передает ТАСС.
По данным газеты, GAIL заключила долгосрочную сделку по импорту газа с Gazprom Marketing & Trading Singapore на ежегодную покупку 2,5 млн тонн сжиженного природного газа, расчет подразумевался в долларах.
Источники указывают, что Газпром написал GAIL с просьбой, чтобы компания погасила платежи за покупку газа в евро. По этим данным, индийская компания изучает запрос.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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Скабеева наглядно на одной картинке показала эффект от санкций
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Телеведущая Ольга Скабеева разместила в своем Telegram-канале инфографику, на которой показала как отразились вводимые санкции против России на рейтингах Владимира Путина и Джо Байдена.
На изображении видно, что рейтинг российского лидера вырос с 66,5% до 79,6%. Рейтинг его американского коллеги наоборот упал с 43% до 40%. Данные приведены за период февраль-март 2022 года. Инфографика опубликована в Telegram-канале Ольги Скабеевой.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как рейтинги западных политиков стремительно начали падать после начала ввода санкций против Москвы на фоне спецоперации на Украине.
В США после решения о запрете экспорта российской нефти резко подорожал бензин, что разу ударило по рейтингу президента Джо Байдена, а также губернаторов, связанных с правящей Демократической партией. Всего за месяц – с февраля по март рейтинг президента США упал на четыре пункта, с 44 до 40%, а антирейтинг вырос с 51 до 54%.
Пострадал и рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца. Снижение показателей доверия происходило параллельно с ростом цен на газ на биржах.
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Стало известно о давлении на китайский юань на фоне оттока капитала
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Китайский юань оказался под давлением из-за беспрецедентного оттока капитала из КНР после начала российской военной спецоперации на Украине, сообщила газета «Саут Чайна морнинг пост».
«Отток капитала из Китая с точки зрения масштаба и интенсивности, которые мы наблюдаем, беспрецедентен», – приводит издание выдержки из отчета Института международных финансов (IIF). При этом аналогичное явление не отмечается на остальных развивающихся рынках, передает ТАСС.
Аналитики ожидают, что отток средств в активах, номинированных в юанях, останется волатильным в ближайшие недели. Как пишет газета, это вызывает озабоченность по поводу того, как Народный банк Китая (Центробанк) будет управлять национальной валютой на фоне прогнозов о том, что очередное повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США для борьбы с инфляцией может усилить отток средств с развивающихся рынков и ослабить валюты.
По данным Центральной депозитарной и клиринговой службы Китая, вложения иностранных инвесторов в китайские офшорные облигации сократились в феврале на 67 млрд юаней (10,5 млрд долларов). «Вполне вероятно, что этот отток усилится в марте», – считают в инвестбанке Macquarie Capital.
Также за первые три недели текущего месяца наблюдался отток капитала с фондового рынка КНР в размере 59 млрд юаней (9,27 млрд долларов) через механизм перекрестных торгов с биржей Гонконга.
Вместе с тем отмечен отток средств с фондового рынка Тайваня на фоне обеспокоенности инвесторов по поводу возможных перспектив военного сценария решения проблемы воссоединения КНР с самоуправляемым островом. По данным «Саут Чайна морнинг пост», за первые четыре недели с начала событий на Украине иностранные инвесторы продали акций на Тайбэйской фондовой бирже на сумму 15,7 млрд долларов.
Ранее в статье The Wall Street Journal сообщалось, что переговоры Саудовской Аравии с Китаем по вопросу продажи нефти за юани являются еще одной «потенциально значительной потерей» США из-за пренебрежительного отношения администрации Джо Байдена к своему стратегически важному союзнику.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Эр-Рияд готов отказаться от доллара при продаже нефти.
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Еврокомиссия получит полномочия закупок газа для всего Евросоюза
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Еврокомиссия в будущем может быть наделена полномочиями на централизованную закупку газа для стран Евросоюза.
«Еврокомиссия получит мандат для совместной закупки газа», – передает ТАСС слова Макрона. По его словам, «она объединит компании, у которых уже есть контракты» на поставки, и будет в том числе искать новых поставщиков.
В то же время президент Франции выразил мнение, что государства ЕС «должны меньше зависеть от неевропейских стран». «Это стало бы преимуществом с точки зрения обеспечения европейской безопасности», – пояснил он.
Ранее в пятницу глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС заявила, что саммит ЕС принял решение объединить закупки газа, чтобы страны не конкурировали между собой на газовом рынке.
«Я приветствую, что мы решили отныне использовать наши коллективные возможности переговоров, вместо того, чтобы конкурировать друг с другом по цене и поднимать цены, мы объединим наши закупки», – заявила она.
Ранее в Минфине России выразили уверенность в «подстраивании» Запада к расчетам за газ в рублях.
В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Байден произнес странную речь перед военными США в Польше
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Американский президент Джозеф Байден в ходе выступления перед военнослужащими США в Польше произнес несколько неоднозначных фраз, на них обратили внимание в русскоязычной блогосфере.
«Вы сами [все] увидите, когда окажетесь там (на Украине – прим. ВЗГЛЯД). Увидите их женщин... Как молодые люди останавливают чертов танк [руками]», – процитировал Байдена Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии». Встреча траслировалась в эфире телекомпании Fox News.
Он не уточнил, когда именно американские военнослужащие окажутся на территории Украины.
Уже после выступления Байдена представитель Белого дома заявил, что американский лидер «ясно дал понять, что мы не направляем войска США в Украину, и в этой позиции нет никаких изменений».
Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не будет отправлять войска на Украину.
Сам Байден еще в начале российской спецоперации также заявлял, что войска США не будут воевать с Россией на Украине.
Украинский президент Владимир Зеленский выступал с жесткими выпадами в адрес НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия рассматривает любые попытки других стран установить бесполетную зону над Украиной как участие в военных действиях, закрытие неба будет иметь колоссальные последствия в том числе и для Европы.
Напомним, Джозеф Байден известен и другими своими странностями в поведении. На них намекал и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Никто не говорит, например, о том, что есть люди, у которых явно выражены признаки старческой деменции или которые уже находятся на пути к старческому маразму. Никто не вспоминает дедушек, которые падают на трапах самолета, которые не могут найти правильное направление, чтобы выйти к своему офису, и идут куда-то в кусты», – приводили слова Медведева РИА «Новости».
Ранее Байден оговаривался во время пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, перепутав, какая из стран – Россия или Германия – угрожает Украине «военным вторжением».
Во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи Байден перепутал Соединенные Штаты и ООН.
В сентябре американский лидер во время переговоров забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и был вынужден назвать политика «парнем с противоположной стороны».
В августе американский лидер допустил несколько ошибок во время брифинга по ситуации в Афганистане, перепутав название города и забыв вопрос журналиста.
В середине марта 2021 года он трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета. В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра. 1 апреля он вновь споткнулся на трапе самолета.
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ВСУ признали силу российских ракет
Заявления о заканчивающихся ракетах у ВС России не соответствуют действительности, заявил замначальника штаба командования сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.
«Есть ли у противника силы? Конечно, есть. Все эти громкие заявления о том, что у них заканчиваются ракеты, – по интенсивности обстрелов мы наблюдаем, что все не так. Противник активно ведет огонь, особенно по военной инфраструктуре, по нашим военным объектам», – приводит слова Грузевича «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что группировка войск Вооруженных сил России продвинулась ночью еще на четыре километра и взяла под контроль населенные пункты Батманка, Михайловка, Красный Партизан, Ставки и Троицкое.
Ранее Конашенков отмечал, что Вооруженные силы России поразили крылатыми ракетами «Калибр» под Киевом одну из крупнейших нефтебаз, снабжавших украинские войска.
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В Германии выступили против отказа от газовых договоров с Россией
Германия не должна в одностороннем порядке отказываться от газовых контрактов с Россией в настоящий момент, заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.
«Мы должны избежать всех решений, которые ослабят нас значительно сильнее, чем его (российского президента Владимира Путина – прим. ВЗГЛЯД). Я только что сказал... что мы не должны пойти на изменение условий договоров (о поставках газа из России за рубли – прим. ВЗГЛЯД), но нечто другое было бы, если бы мы с нашей стороны отказались от договоров. Я считаю это в настоящий момент не тем средством, которое нам нужно», – сказал министр, передает РИА «Новости».
Ранее Линднер заявил, что немецким компаниям не стоит расплачиваться за поставки российского газа рублями.
В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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У ВСУ остался последний БПЛА «Байрактар»
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В наличии у украинских военных по данным на 25 марта остался только один турецкий беспилотник «Байрактар», следует из отчета Минобороны России.
«Из 152 военных самолетов осталось 112, из 149 вертолетов – 75, из 36 беспилотников «Байрактар ТБ2» уничтожены 35», – передает ТАСС со ссылкой на российское военное ведомство.
Напомним, в начале февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что украинская и турецкая стороны договорились о расширении производства беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» на Украине.
«Это новые технологии, это новые рабочие места, увеличение обороноспособности Украины», – сказал тогда Зеленский.
Напомним, в июле 2021 года Украина получила первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции. Глава страны тогда комментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
Отметим, что в ходе спецоперации на Украине ВС России не раз рассказывали о сбитых «Байрактарах». Так, 24 февраля были сбиты четыре ударных беспилотника «Байрактар ТБ2» и боевой вертолет. А 17 марта удалось сбить 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три «Байрактара ТБ2».
Байрактар ТБ2 – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с двигателем внутреннего сгорания и воздушным винтом толкающего типа. Bayraktar TB2 с 4 управляемыми боеприпасами на подвеске может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Максимальная дальность управления – до 150 км. Это позволяет вести постоянное дежурство в воздухе и после выявления цели быстро выдвигаться к передовой для пуска ракет.
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В Минобороны назвали число погибших российских военных с начала спецоперации на Украине
Более 1,3 тыс. российских военнослужащих погибли в ходе специальной военной операции, 3825 получили ранения, заявил первый заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.
«К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения», – цитирует ТАСС генерала.
Ранее в Минобороны заявили, что за месяц военных действий на территории Украины потери ВСУ составили около 30 тыс. человек, в том числе 14 тысяч человек убиты.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил установить дополнительную выплату в 7 млн рублей семьям военных РФ, погибших на Украине, по 3 млн рублей получат раненые во время спецоперации.
ВС России вошли в город Славутич
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Подразделения ВС России вошли в город Славутич, расположенный к северу от Чернобыля, рассказал глава киевской облгосадминистрации Александр Павлюк.
Он сообщил, что город сейчас полностью изолирован. Ранее власти запретили жителям Славутича покидать дома из-за работающих в городе снайперов ВСУ, пишет ФАН.
Мэр города выступил перед собравшимися, опровергнув утверждения Киева о том, что его похитили российские военные. Он объяснил горожанам, что российские войска им не угрожают, передает URA.RU.
«Мы должны теперь коммуницировать с российскими войсками. Другого варианта у нас нет», – сказал глава города.
Напомним, ранее был взят под контроль Херсон, а также ряд населенных пунктов в Запорожской области. Под контролем у украинских военных находятся Мариуполь и Харьков. Жителей этих городов продолжают эвакуировать.
Вооруженные силы ЛНР и ДНР тем временем продолжают освобождать свою территорию. Под их контроль уже перешли Волноваха и Станица Луганская.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Россия переходит к новой фазе операции на Украине.
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Власти ФРГ рекомендовали не расплачиваться с Россией рублями за газ
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Немецким компаниям не стоит расплачиваться за поставки российского газа рублями, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.
«[Президент России] Владимир Путин пытается таким образом улучшить экономическую ситуацию», – сказал Линднер в интервью каналу Welt, передает ТАСС.
«Если вы платите только в рублях, то вы укрепляете его валюту», – привели слова министра в Reuters.
«Мой совет: мы не должны принимать условия Путина, мы должны следовать контрактам в том виде, в котором они были заключены», – заключил он.
В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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Соловьев двумя словами прокомментировал распоряжение мэра Ивано-Франковска о русскоязычных
Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал распоряжение мэра украинского города Ивано-Франковска о том, что в магазинах города запрещено обслуживать русскоязычных.
В своем Telegram-канале он разместил скриншот статьи одного из сайтов под заголовком: «Мэр Ивано-Франковска распорядился не обслуживать русскоязычных в магазинах города».
Руслан Марцинкив утверждает в публикации, что беженцы из других украинских регионов должны разговаривать на украинском, а не языке «оккупантов», и «не забывать, что они в гостях».
Соловьев прокомментировал подобное заявление украинского градоначальника двумя словам: «Без комментариев».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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Новые военно-гражданские администрации начали формировать на Украине
В Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать новые военно-гражданские администрации и запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, сообщил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.
«Там уже идет формирование новых военно-гражданских администраций, запущен процесс трансляции российского телерадиовещания, люди всё шире в расчетах используют российские рубли. Все это – шаги в верном направлении, ведь юго-восток Украины всегда являлся важной частью русской цивилизации, был Таврической губернией», – цитирует РИА «Новости» Мурадова.
По его словам, речь идет о Херсонской области, а также населенных пунктах юга Запорожской области, расположенных в Приазовье, среди которых Мелитополь и Бердянск.
«Эти регионы всегда составляли единый хозяйственный комплекс с Крымом, который обеспечивал продовольствием прибывающих на полуостров туристов. Важно консолидировать здоровые силы гражданского общества на юге Украины, и опыт крымчан в этом вопросе может оказаться там весьма полезным», – подчеркнул Мурадов.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Польский генерал заявил о претензиях Варшавы на Калининград
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Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение о том, что Польша может претендовать на Калининградскую область.
В беседе с изданием Super Express Скшипчак заявил, что Калининградская область якобы находится «под российской оккупацией с 1945 года».
«Теперь о ней стоило бы напомнить. Стоило бы напомнить о Калининградской области, которая, на мой взгляд, является частью польской территории», – передает РИА «Новости» слова генерала.
«Мы имеем право претендовать на эту территорию, которую Россия оккупирует», – заключил он.
При этом генерал высказал мнение, что Калининградская область «не имеет никакого военного значения».
Напомним, ранее польский солдат Эмиль Чечко, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Он сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе, а позже признался, что сам участвовал в убийстве мигрантов.
Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что солдата необходимо расстрелять.
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