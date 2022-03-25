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Минпромторг пообещал льготные кредиты до 30 млрд рублей предприятиям радиоэлектроники
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Системообразующие предприятия радиоэлектроники смогут получить льготные кредиты до 10 миллиардов рублей, а на группу лиц – 30 млрдрублей, заявил замглавы Минпромторга России Василий Шпак.
«Мы видим все сложности, с которыми сейчас столкнулись представители отрасли. Заказы многих российских предприятий увеличились в разы, компаниям нужны оборотные средства для удовлетворения кратно возросшего спроса. Поэтому мы разработали и продвигаем ряд финансовых мер, которые помогут компаниям», – передает РИА «Новости» слова Шпака ХХ отраслевой научно-технической конференции радиоэлектронной промышленности.
«Системообразующие организации в отрасли радиоэлектронной промышленности смогут получить льготные кредиты в российских банках на срок до года размером до 10 млрд рублей и 30 млрд на группу лиц», – заявил Шпак.
Он также сообщил, что министерство продолжает актуализировать перечень системообразующих предприятий отрасли. На данный момент их 43.
Помимо этого, разработаны меры льготного кредитования малого и среднего бизнеса, обеспечивающего импортозамещение в сфере радиоэлектроники. Предприятиям будут доступны кредиты до 1 миллиарда рублей по ставкам 13,5% и 15%, сказал замминистра.
«Я считаю, мы сейчас находимся на пороге масштабных достижений, теперь мы действительно становимся «хозяевами» своего рынка. На нас лежит огромная ответственность, однако открываются и невероятные возможности. И в этой связи мы чувствуем полную поддержку со стороны руководства страны», – добавил Шпак.
Ранее Россия решила рассмотреть целесообразность увеличения выпуска Ил-96 и Ту-214.
Напомним, 14 марта президент Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, который дает возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В Кремле ответили на возражения Запада по оплате за газ в рублях
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В Кремле действуют в соответствии с действующим поручением президента России Владимира Путина Газпрому принимать оплату за газ в российской валюте, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возражения Запада по этому поводу.
«Есть поручение Газпрому от президента РФ принимать оплату в рублях. В течение фактически оставшихся четырех дней Газпром должен будет осуществить контакты и разработать прозрачную, понятную систему, как можно осуществлять технически и логистически. Эта информация будет доведена до покупателей продукции Газпрома, а дальше посмотрим. Мы исходим из действующего поручения главы государства», – передает его слова РИА «Новости».
При этом Песков пояснил, что поручение Путина не относится к «Новатэку».
«Президент никак не дифференцировал [какой именно газ имеется в виду] – трубопроводный или [СПГ]. Но поручение было Газпрому. Это директива Газпрому. Это международная компания, где главным собственником является государство, поэтому такая директива Газпрому дана. Про «Новатэк» президент ничего не говорил», – пояснил представитель Кремля, передает ТАСС.
В среду президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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ЕС пообещал не допустить оплаты за российский газ в рублях
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях.
«Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения», – приводит РИА «Новости» слова фон дер Ляйен, которую цитирует Reuters.
Председатель Еврокомиссии назвала такой вариант неприемлемым, так как, по ее мнению, выплаты в рублях будут нарушением введенных Евросоюзом антироссийских ограничений.
Ранее лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России. Они также договорились сотрудничать, чтобы помешать России использовать цифровые валюты с целью уклонения от санкций Запада в связи с событиями на Украине.
В среду президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александар Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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Медведев заявил о будущем Украины
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Спецоперация на Украине развивается по плану, она будет продолжена до достижения поставленных целей – демилитаризации и денацификации страны, она должна стать нейтральной, не проводить антироссийскую политику и быть нормальным соседом России, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев заявил в интервью РИА «Новости» и RT, что «спецоперация состоялась прежде всего потому, что цели, которые ставило перед собой российское государство не были достигнуты дипломатическим путем».
«Об этом сказал президент (России Владимир Путин), когда объявлял о начале специальной операции. Ход операции, планы ее проведения определяются Верховным главнокомандующим. По Конституции им является президент. Президент свои оценки давал. Операция развивается по плану. Этот план подготовлен и утвержден Верховным главнокомандующим», – подчеркнул он.
По его словам, дополнительные комментарии излишни, исчерпывающая оценка была дана президентом. Медведев добавил, что «операция будет продолжена до достижения тех целей, которые были поставлены президентом».
«Эти цели касаются будущего Украины: статуса Украины в качестве нейтрального государства; государства, которое не проводит антироссийскую политику; государства, которое не является милитаризованным; государства, которое должно являться нашим нормальным соседом. Поэтому до достижения результатов по демилитаризации и денацификации Украины операция и должна продолжаться – так, как это было задумано президентом страны, как это было решено», – заключил он.
Ранее в Кремле переадресовали в Минобороны вопрос об оценках первого месяца спецоперации на Украине. В тот же день Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о ходе спецоперации.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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Банк России ввел контрмеры на заморозку резервов недружественными странами
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Россия в ответ на заморозку части своих резервов применила зеркальную меру и ограничила движение средств в недружественные страны, сообщает Банк России.
Банк России в разделе «Вопросы и ответы» на своем сайте решил объяснить ситуацию по работе финансовой системы в условиях санкций. В частности, там напомнили, что власти запретили продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и вывод средств из российской финансовой системы.
«Кроме того, выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают санкции против России, будут проходить только с разрешения Правительственной комиссии. То есть в ответ на заморозку части российских резервов Россия также ввела ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму», – говорится в материалах регулятора.
В ЦБ также пояснили, что «золотовалютные резервы – это инструмент, за счет которого Центральный банк может защищать экономику от внешних кризисов», в трудных для страны ситуациях они «обеспечивают выплату валютного долга, критический импорт, стабилизируют валютный рынок».
«Хранить резервы внутри страны или потратить их внутри страны – это все равно что не иметь никаких резервов, вообще никакой защиты от внешних кризисов. Так наша страна жила в 1992-1999 годах. Тогда она была беззащитна перед внешними угрозами, это был практически непрекращающийся финансовый кризис. Именно поэтому Центральный банк стремится накапливать резервы в хорошие времена и формировать структуру резервов таким образом, чтобы она позволила отреагировать на разные типы кризисов», – указывается в сообщении.
С 2014 года Банк России учитывал в своей политике два возможных вида кризисов, первый – «традиционный», такие кризисы были в 2008, 2014 и 2020 годах, при них «сильно падают цены на наши экспортные товары, происходит резкий отток капитала из стран с развивающимися рынками», и «в такое время нужны резервы в валютах стран, с которыми Россия ведет активную торговлю и в которых номинированы долги компаний, банков и государства», этими валютами преимущественно являются доллары США и евро.
«Второй тип кризисов – геополитические. Чтобы такому кризису противостоять, необходимы резервы, на которые не могут воздействовать санкции западных государств. Поэтому Банк России за последние годы увеличил долю золота и китайского юаня почти до половины резервов», – поясняет регулятор.
Данные типы кризисов «требуют принципиально разной реакции, по-разному влияют на экономику, но могут быть достаточно масштабными», потому с 2014 года ЦБ «серьезно нарастил резервы, сейчас они намного выше, чем у других стран с сопоставимыми экономиками».
«Так сделано именно потому, что Банк России учитывал, что если реализуется финансовый кризис, то оперативно воспользоваться золотом и юанями не будет возможности – эти активы не очень ликвидны. А если реализуется геополитический риск, то будут ограничены возможности использования резервов в долларах США и евро, и значит, необходим достаточный объем резервов в альтернативных активах», – говорится в тексте.
Отвечая на вопрос о том, можно ли было сделать что-нибудь, чтобы часть золотовалютных резервов в долларах и евро не заморозили, в ЦБ констатировали, что «такого способа нет»: «Безналичная валюта всегда отражается на корреспондентских счетах в иностранных банках и поэтому может быть заморожена».
Подчеркивается, что «все золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны», сообщения о том, что ЦБ якобы вывез золото из золотовалютных резервов страны, не соответствуют действительности.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал воровством заморозку активов ЦБ на Западе.
Напомним, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. При этом США разморозили российские резервы для оплаты внешнего долга – Минфин России заявил, что платежное поручение о выплате купонного дохода по облигациям, направленное иностранному банку-корреспонденту еще 14 марта, исполнено.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.
Воюющие под Киевом американские наемники рассказали, что делает их день «прекрасным»
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В Сети появились кадры, где американские наемники, находящиеся под Киевом, рассказывают об окружающей их обстановке и вещах, которые веселят и делают их день «прекрасным».
На видеозаписи видно, что целый отряд в полном вооружении находится в районе под Киевом. На чистом английском наемники рассказывают о том, что происходит вокруг.
«У нас здесь горящие здания, оружие, ракеты и много других веселых вещей, которые сделают этот день прекрасным», – передает Рен-ТВ их слова.
Ранее стало известно, что планировавшие поездку на Украину наемники из Франции начали сомневаться в своей идее во время прохождения ускоренного курса обучения. «У меня такое впечатление, что если я поеду (на Украину), я поеду зря, что я умру в самом начале и, что это будет бесполезно», – высказался один из бойцов.
Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
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Вован и Лексус научили главу МВД Британии говорить «Англичанка гадит»
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«Мы будем делать все возможное для того, чтобы призвать ряд россиян к ответственности за слишком тесную связь с Путиным», – сказала глава МВД Британии Прити Патель в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, общавшимися от лица премьера Украины Дениса Шмыгаля.
«Русские ведут себя как варвары, они пытаются использовать систему Интерпола не по назначению. Пока инициатива по исключению России из организации продвигается действительно очень-очень слабо. Весь Интерпол, в моем представлении, должен был обеспечить полное отстранение России», – сказала глава МВД Британии Прити Патель в беседе с якобы премьером Украины Денисом Шмыгалем, под видом которого с ней общались российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).
«Надо также обсудить это с коллегами из разведывательного альянса пяти англосаксонских стран «Пять глаз», с американцами. Это станет хорошей проверкой для Америки по налаживанию системы, гарантирующей принятие более жестких мер против России. И еще нам надо поработать с ОАЭ», – пояснила Патель.
Глава МВД также согласилась с инициативой создать некое объединение стран, которые действовали бы по запросам Украины. Кроме того, она рассказала о проведении в жизнь идеи передачи собственности российских олигархов украинцам.
«Верхняя палата заседала всю ночь, чтобы ратифицировать новые законы о санкциях и об экономических преступлениях. Это позволит нам принять жесткие меры в отношении незаконных российских активов в Лондоне, а также лишить россиян возможности претендовать на свое благосостояние. Тут речь может идти обо всех видах активов», – отметила Патель.
Она также со смехом одобрила идею «Шмыгаля» о том, чтобы передать Зеленскому на время его пребывания в Лондоне захваченный активистами особняк российского миллиардера Олега Дерипаски. В целом, по словам Патель, Британия хочет «вершить справедливость для Украины и украинцев», используя «незаконно полученное» имущество российских олигархов.
Собеседники также предложили британскому министру ограничивать в правах вообще всех россиян, которые поддерживают спецоперацию на Украине до тех пор, пока они не начнут «критиковать Путина».
Однако Патель в своем ответе обозначила, что Лондон будет давить именно на президента России и на близких ему людей. «Мы будем делать все возможное, чтобы призвать этих людей к ответственности за слишком тесную связь с Путиным», – сказала она.
Пранкеры также заявили, что Британия должна запретить въезд или усилить проверки даже студентов из России, потому что «они могут оказаться сотрудниками ФСБ или КГБ». «Мы значительно усилили контроль в этой части», – сказала глава британского ведомства, согласившись с доводами «украинского» собеседника.
«Шмыгаль» также предложил спрашивать у желающих попасть в Британию россиян, кому принадлежит Крым и что они думают о президенте России. На это Патель ответила абстрактно: «британские специалисты делают все возможное».
В конце разговора британский министр по просьбе «Шмыгаля» произнесла «Слава Украине», а также: «Англичанка гадит» – пранкеры сказали, что это переводится как: «Англия нам помогает». Помимо этого по просьбе пранкеров она сказала: «Вован и Лексус – великие герои. Спасибо им за проделанную работу в борьбе за независимость Украины». Последняя фраза нисколько не смутила Прити, и в завершение беседы она попросила «Шмыгаля» передать привет Зеленскому.
Напомним, полную запись разговора пранкеры выложили в Сеть в пятницу. Накануне в одном из фрагментов диалога Патель заявила, что британцы не боятся украинских неонацистов и бандеровцев, а также всячески готовы им помогать.
«Госпожа министр, я надеюсь, ваши семьи не станут бояться наших националистов, опасаться которых пытается заставить [президент России Владимир] Путин», – спросили пранкеры. «Я имею в виду тех людей, которые считаются националистами, как их пытается представить Путин, чтобы их боялся весь мир, что там много бандеровцев, неонацистов... Я надеюсь, что жители Великобритании не боятся их», – добавили пранкеры.
«Однозначно они не боятся, и готовность помочь здесь проявляется весьма ощутимо», – ответила глава британского МВД.
Ранее пранкеры разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом. «Несколько фрагментов было удалено, так как, скорее всего, они могут повлиять на национальную безопасность Великобритании», – говорится в аннотации к видео.
Уоллес заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.
Пранкеры предъявили главе ведомства претензию о том, что британские наемники якобы отказываются от контрактов и подрывают боевой дух украинцев. До этого был опубликован отрезок, где пранкеры обсудили с Уоллесом поддержку Британией Украины в разработке ядерного оружия. При этом в реальности Великобритании будет очень сложно логистически передать Украине танки и самолеты, об этом прямо заявил премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон.
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В Германии назвали два препятствия для оплаты российского газа в рублях
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Покупка российского газа за рубли вынудила бы Германию обходить санкции Евросоюза против Центробанка России и шла бы вразрез с уже заключенными контрактами, заявил глава комитета Бундестага по климату и энергетике Клаус Эрнст.
«Да, это могло бы быть, но Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции. Обязательство платить в рублях, вероятно, также было бы нарушением договоров о поставках газа», – передает РБК его слова.
Как отметил политик, замораживание российских активов за рубежом также можно расценивать как нарушение договоров с Россией. «Проблема в том, что вновь разгораются дебаты о прекращении поставок энергоносителей из России», – заключил Эрнст.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Запад будет вынужден покупать природный газ в рублях, если Россия займет принципиальную позицию по этому вопросу.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях в нарушение введенных антироссийских ограничений.
В среду президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
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Экс-депутат Рады показал «польскую карту» раздела Украины
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Лишенный мандата украинского депутата Илья Кива показал в соцсетях карту раздела Украины, продемонстрированную польским телевидением.
Кива сообщил об этом в Telegram: «Карта, продемонстрированная на польском телеканале. Все, о чем мы ранее уже говорили и к чему готов Запад».
На этой карте часть областей, в том числе Харьков, Донецк и Одесса, «отданы» России, Львов указан в границах Польши, несколько юго-западных регионов «разделены» между Венгрией и Румынией.
Ранее Кива заявлял, что польская, венгерская и румынская стороны могут предъявить право на территорию, полученную Украиной в советское время. Полонист Станислав Стремидловский отмечал в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Польша приготовилась к разделу Украины на сферы влияния.
До этого, в октябре 2021 года, экс-депутат Рады Евгений Мураев выразил мнение, что в случае начала в стране новых масштабных протестов существует угроза раздела территории Украины между соседними государствами. Также Мураев заявлял, что Украина может не дожить до 2050 года.
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Эксперт объяснила отказ Байдена говорить о территориальной целостности Украины
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«Байден отлично понимает, что Украина в нынешнем виде уже не будет существовать. И поэтому он ищет возможность возложить ответственность на Киев, – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Джо Байден заявил, что вопрос территориальных уступок Украины зависит от решений Киева.
«Я уверена, что прежняя Украина перестанет существовать как государство», – отметила руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины. По ее словам, лучшим вариантом для Москвы было бы создание территориального образования, интегрированного с Россией.
«В зависимости от настроения людей, эти регионы могут стать частью России или дружественным государственным образованием. Но это уже точно будет не государство Украина», – подчеркнула Шеслер. Она также выразила уверенность в том, что Москва не согласится отдать часть территорий другим государствам, которые уже намекнули о своих претензиях на земли Украины.
«Польша или Венгрия могут заявлять какой угодно интерес к территориям Западной Украины или Закарпатью, но для России крайне невыгодно, чтобы там сохранялся «гнойник», который потом вновь расползется на всю территорию Украины. А этот «гнойник» обязательно будут подпитывать и поляки, и США, и весь коллективный Запад», – полагает собеседница.
Что же касается вопроса о самостоятельном решении территориальных вопросов между Киевом и Москвой, Шеслер призвала не обольщаться словами Джо Байдена. По ее словам, сейчас Запад пытается найти выход из сложившейся ситуации в контексте неудач на украинском направлении.
«Байден отлично понимает, что Украина в нынешнем виде уже не будет существовать. И поэтому он ищет возможность возложить ответственность на Киев за то, что происходит на Украине», – продолжила собеседница. Кроме того, эксперт уверена, что враждебность по отношению к России со стороны США и стран НАТО постоянно растет, поэтому не стоит ждать отмены или ослабления санкций, а также прекращения антироссийской риторики.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что во время выступления на пресс-конференции в Брюсселе американский президент Джо Байден предложил Киеву самостоятельно решать территориальные вопросы с Москвой. «Это в полной мере решать Украине. Нельзя говорить об Украине без участия Украины, – ответил он на вопрос, следует ли, по его мнению, Киеву «уступить какие-либо украинские территории для прекращения огня», передает ТАСС. Байден также подчеркнул, что не участвует в переговорах между Украиной и РФ.
Напомним, после начала спеоперации на Украине киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми.
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Пушков заявил о безвыходном положении Запада в ситуации с газом
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Запад будет вынужден покупать природный газ в рублях, если Россия займет принципиальную позицию по этому вопросу, заявил сенатор Алексей Пушков в беседе с «Парламентской газетой».
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике отметил, что страны сейчас осмысливают условия России по поставкам газа, передает РИА «Новости».
«Кто-то будет готов перейти на оплату газа рублями, а кто-то станет настаивать на расчетах в евро и долларах. Соответственно, если Россия будет последовательно отстаивать свою позицию, то у наших контрагентов просто не останется выбора», – уверен Пушков.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике выразил мнение, что решение России перевести в рубли оплату за голубое топливо для недружественных стран поменяет конфигурацию мировой экономики.
«Мы сейчас присутствуем при переформатировании не только мировой геополитики, но и мировой системы финансово-экономических отношений. Это переформатирование начато не нами. Глубинная причина – в той экономической войне, которая уже давно объявлена России. В этих условиях мы будем заниматься таким переформатированием в соответствии с нашими интересами и потребностями», – пояснил сенатор. Пушков предположил, что в перспективе эта мера может привести к укреплению рубля.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях в нарушение введенных антироссийских ограничений.
В среду президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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Эрдоган объяснил отказ Турции присоединиться к санкциям против России
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Власти Турции не будут присоединяться к антироссийским санкциям, потому что не могут позволить своим гражданам замерзнуть без российского газа, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на борту самолета, возвращаясь с саммита НАТО. Его слова приводит издание «Хюрриет».
«С точки зрения санкций мы оцениваем определенные линии ООН, но не будем забывать, что мы не можем отложить в сторону наши отношения с Россией. Вы знаете, я уже давно это объяснил, потому что сегодня, если рассматривать только природный газ, мы получаем около половины потребляемого нами природного газа из России. Кроме того, сегодня мы с Россией строим нашу АЭС «Аккую». Мы не можем оставить все это в стороне. Когда я говорю это [президенту Франции Эммануэлю] Макрону, он отвечает: «Вы правы». Так что ничего не поделаешь, мы должны сохранять нашу деликатность в этом вопросе. Во-первых, я не могу оставить своих людей мерзнуть зимой, во-вторых, я не могу полностью перезагрузить эту нашу отрасль», – передает слова турецкого лидера ТАСС.
Эрдоган также заявил о планах в конце этой недели или в начале следующей обсудить с президентом России Владимиром Путиным по телефону итоги саммита НАТО в Брюсселе.
Между тем, по словам президента, Анкара и Москва ведут переговоры об увеличении расчетов в национальных валютах в туристической сфере.
«Наш министр культуры и туризма продолжает очень усердно работать и вести переговоры со всеми странами по этому вопросу, мы также продолжаем вести переговоры со всеми регионами, будь то Россия, Украина или Польша. Они, особенно [президент РФ Владимир] Путин, сказали, что не будут мешать туристическому сектору, будут его поощрять и не будут чинить препятствия своим гражданам для поездок в Турцию. Кроме того, есть разговоры о том, чтобы операции проводились в рублях, то есть своими национальными валютами. Мы уже предлагали это России, мы говорили, что можно это сделать в рублях и турецких лирах. Теперь наша правота полностью доказана, и они говорят, что могут это делать», – сказал Эрдоган.
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у подавляющего большинства лидеров стран НАТО преобладает мнение, что против России действенны только санкции.
США и ЕС собрались помешать России использовать цифровые валюты
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США и Евросоюз намерены тесно сотрудничать для недопущения использования Россией цифровых валют с целью уклонения от санкций Запада в связи с событиями на Украине, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«Мы намерены объявить о более тесном сотрудничестве в борьбе с незаконным использованием цифровых активов, включая их неправомерное использование для уклонения от многосторонних санкций (…)», – приводит РИА «Новости» выдержку из документа, опубликованного по итогам саммита США и Еврокомиссии в Брюсселе.
В своем заявлении США и ЕС также подтвердили намерение активно развивать сотрудничество в сфере кибербезопасности «посредством различных действий», включая оказание поддержки правительству Украины «в обеспечении его киберустойчивости и киберзащиты до борьбы со злоупотреблением виртуальными валютами».
Кроме того, США и ЕС условились создать совместную рабочую группу «для решения неотложных задач ЕС в сфере энергетической безопасности и ускорения перехода» к использованию экологически чистой энергии.
Накануне лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и пресечь любые попытки Москвы обойти введенные ограничения. Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала о планах США при участии Европы ограничить доступ России к криптовалютам.
В среду вице-премьер Александр Новак поддержал легализацию майнинга в России, назвав вопрос своевременным. 21 февраля Минфин внес в кабмин законопроект о регулировании криптовалют. 8 февраля кабмин утвердил концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют в России. В январе Минфин выступил против запрета криптовалют, предложив ввести регулирование их обращения с целью защищать интересы россиян.
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ВСУ признали силу российских ракет
Заявления о заканчивающихся ракетах у ВС России не соответствуют действительности, заявил замначальника штаба командования сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.
«Есть ли у противника силы? Конечно, есть. Все эти громкие заявления о том, что у них заканчиваются ракеты, – по интенсивности обстрелов мы наблюдаем, что все не так. Противник активно ведет огонь, особенно по военной инфраструктуре, по нашим военным объектам», – приводит слова Грузевича «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что группировка войск Вооруженных сил России продвинулась ночью еще на четыре километра и взяла под контроль населенные пункты Батманка, Михайловка, Красный Партизан, Ставки и Троицкое.
Ранее Конашенков отмечал, что Вооруженные силы России поразили крылатыми ракетами «Калибр» под Киевом одну из крупнейших нефтебаз, снабжавших украинские войска.
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СМИ: Газпром попросил Индию оплатить импорт газа в евро
Российская компания Газпром обратилась с просьбой к крупнейшей индийской государственной газовой компании GAIL (India) Limited оплатить импорт газа в евро, а не в долларах, сообщает The Economic Times со ссылкой на источники.
«GAIL не видит проблем в урегулировании платежа в евро, поскольку европейские страны оплачивают свой импорт в евро», – цитирует издание слова источника, передает ТАСС.
По данным газеты, GAIL заключила долгосрочную сделку по импорту газа с Gazprom Marketing & Trading Singapore на ежегодную покупку 2,5 млн тонн сжиженного природного газа, расчет подразумевался в долларах.
Источники указывают, что Газпром написал GAIL с просьбой, чтобы компания погасила платежи за покупку газа в евро. По этим данным, индийская компания изучает запрос.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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В Минобороны назвали число погибших российских военных с начала спецоперации на Украине
Более 1,3 тыс. российских военнослужащих погибли в ходе специальной военной операции, 3825 получили ранения, заявил первый заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.
«К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения», – цитирует ТАСС генерала.
Ранее в Минобороны заявили, что за месяц военных действий на территории Украины потери ВСУ составили около 30 тыс. человек, в том числе 14 тысяч человек убиты.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил установить дополнительную выплату в 7 млн рублей семьям военных РФ, погибших на Украине, по 3 млн рублей получат раненые во время спецоперации.