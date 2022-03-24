Лавров рассказал главе МККК об использовании Киевом населения в качестве «живого щита»

Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером использование украинскими военными и националистами мирных жителей на Украине в качестве живого щита.

«Подробно говорили о политической стороне дела. О том, как киевские власти и националисты, контролирующие различные населенные пункты, пытаются препятствовать свободному выходу гражданских лиц, пытаются использовать их в качестве живого щита, размещают тяжелое вооружение в городских кварталах и совершают иные действия, прямо противоречащие международному гуманитарному праву», – цитирует Лаврова ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия и МККК договорились продолжать совместную работу, в том числе по линии Министерства обороны.

Маурер заявил, что МККК ценит готовность Москвы к выработке условий, позволяющих защитить гражданское население на Украине.

«Мы ценим готовность, о которой говорил министр Лавров, продолжать работу по выработке условий, модальностей, позволивших бы нам лучше защищать гражданское население, получить более хороший доступ [к людям], а также обеспечить более безопасные способы эвакуации», – сказал глава МККК.

Накануне в МИД РФ обвинили Киев в насильственном отправлении беженцев в ЕС и запрете эвакуироваться в Россию. Кроме того, начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев рассказал о расстреле боевиками нацбатов мирных жителей в Харькове за попытку выйти из подвала для поиска воды и еды, об обстреле националистами санитарного автомобиля в Сумах и о грабежах в Чернигове, Сумах и Запорожье. Он также сообщил, что Россия доставила на Украину более 4,5 тыс. тонн гуманитарных грузов.

В минувшее воскресенье в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн мирных жителей, включая граждан 18 государств.