Британский министр пообещал Вовану и Лексусу помочь Украине в борьбе с Россией в Черном море

«Украине следует быть очень острожной в своих намерениях приобрести ядерное оружие или создавать соответствующую программу», – сказал глава минобороны Британии Уоллес в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, беседовавших с ним под видом украинского премьера Дениса Шмыгаля.

«Украина хочет видеть поддержку со стороны Британии на международных переговорах из-за неудачного опыта встреч в Минске, где были только Франция и Германия. Я думаю, Британии и США есть что обсудить с Украиной», – сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в личной телефонной беседе якобы с украинским премьером Денисом Шмыгалем, от имени которого говорили российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).

На вопрос собеседника о том, как Лондон относится к идее союза Украины и Британии, Уоллес пообещал поддерживать Киев во всем, в чем может британская сторона. Он также выразил уверенность в том, что Украина не будет выполнять требования России и не откажется от Крыма и Донбасса.

При этом британец указал, что НАТО не сможет закрыть небо над Украиной. «Как же вы будете летать? Ведь бесполетная зона действует для обеих сторон. Но мы поставляем вам новую ракету ПВО, она лучше «Стингера», работает ночью и очень быстрая. Это позволит закрыть небо от российской авиации», – добавил он.

Он также спросил, поддержат ли украинцы отказ от притязаний на членство в НАТО, и подчеркнул, что Британия пока не собирается открыто атаковать российские корабли, по крайней мере – на этом этапе боевых действий.

«Но мы поможем вам с помощью поставок нашего оружия бороться с российскими кораблями и самолетами, в том числе и в Черном море. Я рассматриваю все больше систем вооружения, которые могу помочь вам», – отметил Уоллес.

Отдельно «Шмыгаль» коснулся желания Украины продолжать создавать ядерную программу «с целью защиты от России» и привлечь для этого помощь британской стороны. В ответ Уоллес сказал, что «России это бы очень сильно не понравилось».

«Я думаю, что мне нужно обсудить это с нашим премьером. Суть заключается в том, что мы будем поддерживать Украину в любом выборе, который вы сделаете. Хотите ли вы быть частью НАТО или нет, хотите ли испытывать новые вооружения и так далее. Все это зависит от вас, а Запад в некотором смысле поддержит вас», – добавил глава британского ведомства.

Помимо этого, «Шмыгаль» попросил Уоллеса отправить в поддержку ВСУ большое количество британских добровольцев, «чтобы воевать против русских». Он также заявил, что «британцы часто дискредитируют» Украину в глазах всего мира и привел в пример Джейка Прайдея из Кардиффа, который «подорвал боевой дух украинцев» и заставил 20 человек отказаться от контрактов своим интервью о том, в каких ужасных условиях воюет Украина.

«Я не могу нести ответственность за идиотов, которые дают интервью в СМИ. Однако мы пытаемся отбить охоту у заурядных, ничего из себя не представляющих утопистов и людей, ищущих острых ощущений, которые никогда не служили в армии, неудачников. Посмотрим, что можно сделать. Любые предложения, о которых вы говорите, будут обсуждаться в Великобритании», – заверил Уоллес.

В четверг пранкеры разместили полную версию видео разговора с Уоллесом. «Несколько фрагментов было удалено, так как, скорее всего, они могут повлиять на национальную безопасность Великобритании», – говорится в аннотации к видео

Ранее Лондон сообщил о планах отправить на Украину 6 тысяч противотанковых фугасных ракет. Страны Запада с момента начала спецоперации на Украине оказывают активную поддержку Киеву, поставляя туда оружие и бронетехнику.

Кроме того, как писала газета ВЗГЛЯД, общий объем военной помощи только Соединенных штатов превысил 2 млрд долларов. Белый дом заявлял, что планирует передать Киеву дополнительное вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы.

Как ожидается, на предстоящем в четверг саммите НАТО в Брюсселе будет вновь поднят вопрос о дополнительной поддержке Украины.

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