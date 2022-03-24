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Британский министр пообещал Вовану и Лексусу помочь Украине в борьбе с Россией в Черном море
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«Украине следует быть очень острожной в своих намерениях приобрести ядерное оружие или создавать соответствующую программу», – сказал глава минобороны Британии Уоллес в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, беседовавших с ним под видом украинского премьера Дениса Шмыгаля.
«Украина хочет видеть поддержку со стороны Британии на международных переговорах из-за неудачного опыта встреч в Минске, где были только Франция и Германия. Я думаю, Британии и США есть что обсудить с Украиной», – сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в личной телефонной беседе якобы с украинским премьером Денисом Шмыгалем, от имени которого говорили российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).
На вопрос собеседника о том, как Лондон относится к идее союза Украины и Британии, Уоллес пообещал поддерживать Киев во всем, в чем может британская сторона. Он также выразил уверенность в том, что Украина не будет выполнять требования России и не откажется от Крыма и Донбасса.
При этом британец указал, что НАТО не сможет закрыть небо над Украиной. «Как же вы будете летать? Ведь бесполетная зона действует для обеих сторон. Но мы поставляем вам новую ракету ПВО, она лучше «Стингера», работает ночью и очень быстрая. Это позволит закрыть небо от российской авиации», – добавил он.
Он также спросил, поддержат ли украинцы отказ от притязаний на членство в НАТО, и подчеркнул, что Британия пока не собирается открыто атаковать российские корабли, по крайней мере – на этом этапе боевых действий.
«Но мы поможем вам с помощью поставок нашего оружия бороться с российскими кораблями и самолетами, в том числе и в Черном море. Я рассматриваю все больше систем вооружения, которые могу помочь вам», – отметил Уоллес.
Отдельно «Шмыгаль» коснулся желания Украины продолжать создавать ядерную программу «с целью защиты от России» и привлечь для этого помощь британской стороны. В ответ Уоллес сказал, что «России это бы очень сильно не понравилось».
«Я думаю, что мне нужно обсудить это с нашим премьером. Суть заключается в том, что мы будем поддерживать Украину в любом выборе, который вы сделаете. Хотите ли вы быть частью НАТО или нет, хотите ли испытывать новые вооружения и так далее. Все это зависит от вас, а Запад в некотором смысле поддержит вас», – добавил глава британского ведомства.
Помимо этого, «Шмыгаль» попросил Уоллеса отправить в поддержку ВСУ большое количество британских добровольцев, «чтобы воевать против русских». Он также заявил, что «британцы часто дискредитируют» Украину в глазах всего мира и привел в пример Джейка Прайдея из Кардиффа, который «подорвал боевой дух украинцев» и заставил 20 человек отказаться от контрактов своим интервью о том, в каких ужасных условиях воюет Украина.
«Я не могу нести ответственность за идиотов, которые дают интервью в СМИ. Однако мы пытаемся отбить охоту у заурядных, ничего из себя не представляющих утопистов и людей, ищущих острых ощущений, которые никогда не служили в армии, неудачников. Посмотрим, что можно сделать. Любые предложения, о которых вы говорите, будут обсуждаться в Великобритании», – заверил Уоллес.
В четверг пранкеры разместили полную версию видео разговора с Уоллесом. «Несколько фрагментов было удалено, так как, скорее всего, они могут повлиять на национальную безопасность Великобритании», – говорится в аннотации к видео
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Ранее Лондон сообщил о планах отправить на Украину 6 тысяч противотанковых фугасных ракет. Страны Запада с момента начала спецоперации на Украине оказывают активную поддержку Киеву, поставляя туда оружие и бронетехнику.
Кроме того, как писала газета ВЗГЛЯД, общий объем военной помощи только Соединенных штатов превысил 2 млрд долларов. Белый дом заявлял, что планирует передать Киеву дополнительное вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы.
Как ожидается, на предстоящем в четверг саммите НАТО в Брюсселе будет вновь поднят вопрос о дополнительной поддержке Украины.
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На Украине захватили российских атомщиков
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Российские специалисты-атомщики насильственно удерживаются в железнодорожном вагоне на площадке Ровенской АЭС, говорится в вербальной ноте постпредства РФ при международных организациях в Вене, направленной в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
«23 февраля на Ровенскую АЭС доставили партию свежего ядерного топлива в соответствии с графиком поставок и договорными обязательствами... Груз сопровождали соответствующие специалисты, граждане России, сотрудники дочернего предприятия Госкорпорации «Росатом» – центрального филиала АО «Атомспецтранс», – передает РИА «Новости» со ссылкой на представительство.
«С тех пор российские специалисты насильственно удерживаются в железнодорожном вагоне, в которым был доставлен груз, на площадке Ровенской АЭС», – приводит текст ноты российского постпредства ТАСС.
Всего, согласно документу постпредства, удерживаются четверо человек, которые сопровождали соответствующий груз. В этой связи постпредство потребовало «освободить российских специалистов-атомщиков, выполнявших свой профессиональный долг, и обеспечить их безопасное возвращение в Россию».
Напомним, 30 января украинский «Энергоатом» после завершения среднего планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива подключил к энергосистеме энергоблок № 4 Ровенской АЭС, впервые в истории запустив в работу все энергоблоки на всех АЭС, расположенных на Украине.
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Бен Уоллес назвал неудачниками критически настроенных британских добровольцев
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Блогеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) выпустили очередной тизер своего пранка с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Они предъявили главе ведомства претензию о том, что британские наемники якобы отказываются от контрактов и подрывают боевой дух украинцев.
Блогеры, представившись премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, спросили, может ли Британия выделить много добровольцев, которые бы приехали «воевать против русских». При этом Вован и Лексус заявили, что британцы часто дискредитируют Украину в глазах всего мира. Тизер видео опубликован на YouTube.
«Например, Джейк Прайдей из Кардиффа недавно дал интервью о том, какие у нас ужасные условия и как мы всем морочим голову. Он убедил еще 20 добровольцев отказаться от контрактов, такая информация подрывает боевой дух украинцев», – заявили пранкеры, представляясь украинским премьером.
«Я не могу нести ответственность за идиотов, которые дают интервью СМИ. Я могу попытаться остановить их, но знаете, я уверен, что есть, что есть и такие люди, которые пришли вам помочь, которые счастливы стоять и сражаться плечом к плечу с вами», – сказал Уоллес.
Он отметил, что если «какой-то идиот из Кардиффа решит дать интервью, то он, наверное, все-таки идиот».
«Я имею в виду, что мне довольно трудно, в нашей свободной прессе я не могу контролировать таких людей. Однако мы пытаемся отбить охоту у заурядных, ничего из себя не представляющих утопистов, понимаете? Людей, ищущих острых ощущений, которые никогда не служили в армии, неудачников. Но посмотрим, что можно сделать», – сказал Уоллес.
Ранее Уоллес заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО.
Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.
До этого был опубликован отрезок, где пранкеры обсудили с Уоллесом поддержку Британией Украины в разработке ядерного оружия.
СМИ: Зеленский просил Байдена не вводить санкции против Абрамовича
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе одного из телефонных разговоров с президентом США Джо Байденом якобы попросил своего коллегу не вводить санкции против российского бизнесмена Романа Абрамовича, сообщила газета «Уолл-стрит джорнэл».
Отмечалось, что просьба Зеленского была связана с тем, что Абрамович может стать важным посредником при переговорах с Россией. Предполагалось, что США готовили против бизнесмена санкции наряду с Великобританией и Евросоюзом.
«Мы не собираемся раскрывать содержание частных разговоров между президентом Байденом и президентом Зеленским», – заявила «The Wall Street Journal» Эмили Хорн, официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома, передает ТАСС.
Напомним, Великобритания 10 марта расширила введенные против РФ санкции, включив в черный список еще семерых россиян, в том числе Абрамовича. Им запретили въезд в страну, их активы в стране подлежат заморозке. Им также запрещено совершать сделки с британскими физическими и юридическими лицами.
Российские ракеты уничтожили под Киевом девять установок С-300 и четыре «Бука-М1»
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Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования уничтожены девять пусковых установок С-300 и четыре «Бука-М1» южнее Киева, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, вечером 23 марта и ночью 24 марта по военным объектам украинских вооруженных сил нанесены удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.
«В результате ударов уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе девять С-300 и четыре «Бук-М1» в населенном пункте Даниловка южнее Киева», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.
Он уточнил, что также ракетными ударами уничтожены «штаб соединения и склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Бахмут Донецкой области, а также временный пункт дислокации националистического батальона в городе Лисичанске».
По словам Конашенкова, ВКС России за ночь поразили 60 военных объектов Украины.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией за ночь поражены 60 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, две реактивных системы залпового огня, четыре склада с боеприпасами, 47 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ», – сказал он.
Кроме того, за прошедшую ночь российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника в районах Старой Марковки и Харькова.
Конашенков добавил также, что российские военные за все время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 257 украинских беспилотников, 202 зенитно-ракетных комплекса и почти 1,6 тыс. танков и другой бронетехники.
Он добавил, что также уничтожены 160 установок реактивных систем залпового огня, 633 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 1379 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее в четверг Минобороны опубликовало видео уничтожения Су-34 украинской военной техники.
Накануне генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки уничтожила 86 военных объектов Украины.
Ранее российский ВМФ нанес удар залпом из восьми ракет «Калибр» по украинским военным объектам, видеозапись удара опубликовало Минобороны России.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Выпущенный с Украины снаряд разорвался в селе в Белгородской области, есть пострадавшие
В Белгородской области разорвался снаряд, прилетевший со стороны Украины. Об этом сообщил в среду в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Произошло ЧП – был выстрел со стороны Украины в нашу сторону. Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие. Поэтому для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки администрация Белгородского района вводит режим ЧС в этих двух селах», – написал Гладков.
Для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки администрация Белгородского района вводит режим ЧС в этих двух селах, передает радио Sputnik.
Французы осудили антироссийское выступление Зеленского перед парламентом
Французы в соцсетях выступили против антироссийского выступления Зеленского. Своими комментариями они поделились в Twitter.
В среду Зеленский, обращаясь к парламенту Франции по видеосвязи, призвал французские компании покинуть Россию и перестать таким образом спонсировать военную операцию на Украине.
Французские пользователи предположили, что опасная риторика Зеленского обернется для Европы печальными последствиями, передает РИА «Новости».
«Я не на стороне России, но я и не могу больше выносить Зеленского. Вместо переговоров он продолжает участвовать в конфликте, в котором он знает, что не победит. Он не жалеет свой народ и требует от Евросоюза все новых жертв. А СМИ выставляют его героем. Это безумие», – написал комментатор, поддерживающий кандидата в президенты Франции от крайне правых сил Эрика Земмура.
Его пост нашел отклик среди многих французов. Публикация набрала почти пять тысяч лайков и больше полторы тысячи ответов.
«Согласен с вами. Надеюсь, что этот Зеленский поплатится за свои слова», – согласился один из подписчиков.
«Это киевское правительство развязало войну в Донбассе восемь лет назад. Десятки тысяч убитых и раненых, миллионы беженцев, не стоит забывать», – отметил еще один комментатор.
«Зеленский не Шарль де Голль. Он коррупционер до мозга костей», – добавил другой пользователь в ответ.
«Сегодня очень хорошо видно, что Зеленский оказался безответственным безумцем и может привести нас к смертельному противостоянию», – заключил француз.
Ранее Зеленский выступил через Zoom перед депутатами Кнессета, а также перед своими сторонниками на площади Габима в Тель-Авиве, при этом во время выступления на нем была футболка с символом УПА* (деятельность организации запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД).
Зеленский сравнил сегодняшнюю ситуацию на Украине с Холокостом и попросил Израиль о помощи. «Почему мы не получаем от вас оружия? Почему вы не присоединились к санкциям против России? Каждый знает, что ваша противоракетная оборона лучшая в мире. Вы молодцы, вы умеете себя защищать. Помогите нам защитить себя, защитить украинцев, украинских евреев», – сказал Зеленский.
Напомним, УПА* проводила масштабные этнические чистки в районах проживания русского, еврейского и польского населения, были уничтожены десятки тысяч человек, велись активные боевые действия против советских партизан.
Напомним, депутат Кнессета Симха Ротман счел тезисы из речи президента Украины Владимира Зеленского находящимися «на грани отрицания Холокоста».
Российские войска взяли под контроль Изюм в Харьковской области
Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль город Изюм в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков заявил, что ВС России «продолжают выполнение задач специальной военной операции, к утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм Харьковской области», передает ТАСС.
Ранее в ходе операции в Изюме российские военные взяли в плен нескольких лидеров украинских националистов.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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Британия увидела угрозу нацбезопасности в разговоре министра обороны с пранкерами
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Министерство обороны Великобритании обратилось к руководству сервиса видеохостинга YouTube с просьбой удалить размещенные на платформе видеозаписи разговора главы ведомства Бена Уоллеса с пранкером Лексусом (Алексеем Столяровым), выдававшим себя за украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.
«Поскольку российское государство ответственно за подставной звонок, мы пишем вам, чтобы настоять на том, чтобы вы удалили (или хотя бы заблокировали) доступ к видеозаписям в соответствии с объявленной 11 марта политикой [компании] Google и [принадлежащего ей] YouTube», – цитирует сообщение минобороны Британии ТАСС.
В своем заявлении ведомство указало, что видеоролики представляют «значительный риск национальной безопасности Великобритании».
Кроме того, в Минобороны Соединенного Королевства утверждают, что видеозаписи о неисправной работе поставляемых Лондоном на Украину противотанковых ракет NLAW также являются дезинформацией. По мнению ведомства, распространение подобных сведений «оказывает разрушительное воздействие на моральный дух» украинских вооруженных сил.
Ранее Уоллес заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО.
Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.
Пранкеры предъявили главе ведомства претензию о том, что британские наемники якобы отказываются от контрактов и подрывают боевой дух украинцев.
До этого был опубликован отрезок, где пранкеры обсудили с Уоллесом поддержку Британией Украины в разработке ядерного оружия.
Израиль заблокировал продажу шпионской программы Украине
Правительство Израиля заблокировало продажу шпионской программы Pegasus украинским властям из-за опасений недовольства со стороны России.
Отмечается, что украинские чиновники с 2019 года добивались получения лицензии на использование шпионского программного обеспечения, разработанного израильской NSO Group, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Guardian.
Выдача лицензий на Pegasus регулируется израильским Министерством обороны. Отмечается, что решение Израиля поставило Киев в «замешательство». Отказ произошел даже несмотря на позицию США, которые Украину в этом вопросе поддерживали.
Израиль выразил опасение, что возможность отслеживать с помощью Pegasus номера мобильных телефонов в России будет расценено как акт агрессии против российских спецслужб.
Программное обеспечение Pegasus израильской NSO Group считается одной из лучших шпионских программ для смартфонов. Слежка может вестись в реальном времени и обходить шифрование мессенджеров. Компания NSO Group заявляет, что продает программу исключительно правительственным ведомствам и борьбе с терроризмом и преступностью.
Программное обеспечение Pegasus разработки израильской NSO Group, по данным СМИ, использовалось спецслужбами не только для отслеживания террористов, но и для слежки за политиками.
СБ ООН не принял резолюцию России по гуманитарной ситуации на Украине
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Совет Безопасности ООН не поддержал проект резолюции России по гуманитарной ситуации на Украине.
За российский проект резолюции, соавторами которого выступили Белоруссия, КНДР и Сирия, проголосовали Россия и Китай, против – ни одного члена Совбеза, воздержались 13 остальных членов Совета Безопасности (Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана, ОАЭ), передает ТАСС.
Для того, чтобы резолюция была принята, ее должны поддержать не менее девяти членов Совета Безопасности ООН из 15 (пять постоянных и десять непостоянных) при условии, что никто из постоянных членов не воспользуется правом вето.
Как заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя, «состоявшееся голосование вывело на чистую воду всех тех, для кого политизация гуманитарного досье важнее содействия ООН в оказании гуманитарной помощи нуждающимся украинцам».
«Отсутствие гуманитарной резолюции Совета Безопасности, безусловно, существенно осложнит жизнь гуманитарщикам на земле, позволит украинской стороне и дальше игнорировать требования по установлению режима прекращения огня для вывода людей по гуманитарным коридорам. Киев будет продолжать использовать гражданское население в качестве живого щита и вопреки международному гуманитарному праву размещать тяжелые виды вооружений у больниц и детских садов», – сказал постпред РФ при ООН.
«Что касается доставки гуманитарной помощи, то мы будем стремиться решать эту задачу, как решали ее последние восемь лет для населения Донбасса, о страданиях которого вы предпочитаете не вспоминать», – отметил дипломат. «На всех подконтрольных российским военным территориях жители уже обеспечиваются предметами первой необходимости и продуктами питания, – сказал Небензя. – Убеждены, что по мере реализации задач специальной военной операции ситуация там будет только улучшаться».
Резолюция по гуманитарной ситуации на Украине была подготовлена Россией после того, как Франция и Мексика отказались от согласования своего варианта и вынесли его на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН.
Как отмечал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, при подготовке проекта Россия стремилась уйти от какой-либо политизации, в то время как западный вариант возлагал ответственность за ситуацию на Украине только на Россию. В российском проекте призывы обеспечить гуманитарную помощь были адресованы ко «всем сторонам».
В документе подтверждался призыв ко всем сторонам «обеспечить защиту гражданских лиц и воздерживаться от атак, разрушения, демонтажа и приведения в негодность гражданских объектов». Кроме того, решительно осуждались преднамеренные атаки на мирное население и гражданские объекты, включая неизбирательные обстрелы, а также размещение военных объектов и техники в густонаселенных районах, указывалась необходимость обеспечить финансирование гуманитарной работы ООН.
Накануне в МИД РФ обвинили Киев в насильственном отправлении беженцев в ЕС и запрете эвакуироваться в Россию. Кроме того, начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев рассказал о расстреле боевиками нацбатов мирных жителей в Харькове за попытку выйти из подвала для поиска воды и еды, об обстреле националистами санитарного автомобиля в Сумах и о грабежах в Чернигове, Сумах и Запорожье. Он также сообщил, что Россия доставила на Украину более 4,5 тыс. тонн гуманитарных грузов.
В минувшее воскресенье в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн мирных жителей, включая граждан 18 государств.
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В Литве предложили приравнять латинскую букву Z к нацистским символам
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Депутаты парламента Литвы предложили приравнять георгиевскую ленточку и букву Z к нацистским и коммунистическим символам.
За их демонстрацию будет грозить штраф от 300 до 500 евро, сообщает со ссылкой на инициаторов предложения агентство ELTA.
«Члены сейма Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас зарегистрировали изменения в Кодекс об административных проступках и закон о собраниях, в которых предлагают приравнять двуцветную черно-оранжевую георгиевскую ленточку и символ... российских вооруженных сил Z к нацистским и коммунистическим символам», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Буква Z нанесена на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине.
Ранее Сейм Латвии в ноябре 2021 года официально запретил публичное использование на территории страны георгиевских ленточек. Участников Великой Отечественной войны, блокадников и тыловиков в этой прибалтийской республике сейчас более 4000 человек.
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Минобороны: Силы ДНР начали бой за Каменку и Новобахмутовку
Группировка войск ДНР ведет бой за овладение населенными пунктами Каменка и Новобахмутовка, рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, группировка войск Донецкой народной республики наносит огневое поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и ведет бой за овладение населенными пунктами Каменка и Новобахмутовка.
Отмечается, что подразделения ВС России продвинулись еще на 2 км, передает РИА «Новости».
«Подразделения российских Вооруженных сил за день продвинулись еще на 2 километра и ведут бой против подразделений 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины на южных и юго-восточных окраинах населенного пункта Новомихайловка», – отметил Конашенков.
Ранее в ДНР сообщили об обстрелах со стороны ВСУ. Украинские военные провели обстрел трех населенных пунктов в Донецкой народной республике за три часа.
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Кадыров передал Зеленскому предложение чеченского бойца выступать в КВН
Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в своих соцсетях видео с чеченским бойцом, предложившим президенту Украины Владимиру Зеленскому выступать в составе сборной Чечни в КВН.
«Аюб с передовой выступает с просьбой о Зеленском. После окончания боевой операции бывшему президенту Украины придется где-то подрабатывать, и Аюб просит дать ему шанс выступать в составе Сборной Чеченской Республики Клуба веселых и находчивых», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что как только Зеленский отзовется на призыв прекратить сопротивление и сядет за стол переговоров, ему будет дана такая возможность.
«Можем даже организовать отдельное шоу на ЧГТРК «Грозный». Но ему нужно поспешить, потому что это предложение действует только сейчас. Потом будет поздно», – предупредил Кадыров.
Ранее Кадыров прочитал стихотворение, в котором обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, его близкому окружению, информационным оппонентам, а также неонацистам с заявлением, что вскоре доберется до них.
В Минобороны заявили о готовности представить доказательства разработки США биопроекта «Ю-Пи-2»
Минобороны в ближайшее время представит документы, демонстрирующие, что биологический проект «Ю-Пи-2» разрабатывался и утверждался в Пентагоне, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В ближайшее время мы представим оригинальные документы, демонстрирующие, что биологический проект «Ю-Пи-2», о котором мы уже рассказывали, разрабатывался и утверждался именно в Пентагоне. Основной целью данного проекта было проведение молекулярного анализа особо опасных инфекций, эндемичных для Украины. Данная работа предусматривала отбор образцов патогена в старых скотомогильниках в целях получения новых штаммов сибирской язвы», – цитирует его ТАСС.
По словам Конашенкова, эксперименты Пентагона не ограничивались разработкой опасных инфекций. Так, законтрактованная военным ведомством США фармацевтическая фирма, согласно полученным документам, прорабатывала с Минобороны Украины проведение испытаний незарегистрированных медицинских препаратов именно на украинских военнослужащих.
Кроме того, Конашенков рассказал, что экспертами российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в ходе исследования документов вскрыты новые факты, доказывающие непосредственную причастность Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине.
«Минобороны России продолжает изучение полученных от сотрудников украинских биологических лабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине. Экспертами российских войск РХБЗ в ходе исследования документов вскрыты новые факты, доказывающие непосредственную причастность Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине», – подчеркнул он.
Как ранее заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов, опасность найденных на Украине лабораторий США заключается в том, что, основываясь на образцах ДНК какой-либо нации, можно создать таргетное генетическое биооружие, направленное на граждан конкретной страны.
После этого на сайте ведомства был опубликован документ от 6 марта 2015 года, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Позже российская сторона потребовала от Вашингтона в максимально короткие сроки раскрыть информацию о военно-биологической активности в лабораториях на территории Украины.
Глава МИД Сергей Лавров не исключил, что Украина могла быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биологических лабораторий. В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности Всемирной организации не исключил, что последствия опасных военно-биологических разработок, которые велись в лабораториях США на Украине, могли затмить пандемию коронавируса.
В МИД рассказали о двух обменах пленными с Украиной
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Москва и Киев провели два обмена пленными, кроме того, Минобороны ежедневно организует гуманитарные коридоры для мирных жителей Украины, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.
«Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов. Кроме того, проведено два обмена пленными между Россией и Украиной. А вот ЕС никак не воздействует на Киев, чтобы украинские националисты не прикрывались гражданскими лицами как живым щитом и не блокировали их выход в Россию», – передает ТАСС слова Захаровой.
Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о деталях обмена пленными с Украиной.
«По обмену пленными лучше [обратиться] в Министерство обороны, это их вопрос и их прерогатива, все что касается непосредственно проведения специальной военной операции», – сказал Песков.
Напомним, в понедельник уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен девяти российских пленных на мэра Мелитополя Ивана Федорова стал первым между Россией и Украиной.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.