В Госдуме ответили на угрозу Байдена ввести санкции против депутатов

Санкции США против российских политиков – это знак качества, поэтому для меня персональные санкции Байдена ничего не изменят, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Дмитрий Белик. Так он отреагировал на планы США ввести санкции в отношении более 300 членов нижней палаты российского парламента.

«Я всегда считал без иронии, что вводимые в течение этих восьми лет санкции – это своеобразный знак качества, в том числе и для российских политиков. Поэтому внесение меня в какие-то дополнительные списки ничего не изменит», – заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Белик избран в Государственную думу от города Севастополь, поэтому к санкционным спискам привыкать ему не приходится. «Я нахожусь под санкциями с 2014 года за свое участие в событиях Русской весны, а Севастополь и Крым находятся фактически под двойными санкциями», – рассказывает депутат.

Вместе с тем, депутат не считает необходимым вводить аналогичные меры в отношении американских конгрессменов и сенаторов: «Россия уже ввела ответные санкции для США и западных стран, поэтому вводить персональные ограничения не так важно, наша страна не претендует на громкие заголовки в СМИ, в отличие от США, которые умудрились ввести санкции даже против первых лиц нашей страны».

Относительно призывов США исключить Россию из G20, Белик отмечает: «Штатам очень нравится подталкивать другие страны к противостоянию с Россией, а те же страны Европы, получается, пилят сук, на котором сидят».

«Текущая геополитическая ситуация далеко не типичная, весь мир претерпевает изменения. Россия после 26 лет членства покинула Совет Европы, ну а если наша страна не участвует в работе этой организации, то и не будет платить взнос. При этом Россия была одним из основных плательщиков в бюджет Совета Европы. И кому от этого стало хуже? Эти деньги Россия направит на поддержку граждан и экономики в условиях санкций», – комментирует парламентарий.

Депутат уверен, что даже в этот непростой период у России достаточно много союзников. «Целый ряд государств поддерживают нашу страну, отказываются от санкций или занимают позицию нейтралитета, так что влиянию призывов США, которые берут на себя слишком много, подтверждены не все», – заключил Дмитрий Белик.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готовит санкции в отношении более 300 депутатов нижней палаты российского парламента. Ожидается, что Байден объявит о введении новых и ужесточении уже существующих санкций против России в четверг в ходе визита в Брюссель.

Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад ввел против России санкции, которые затрагивают финансовый, энергетический, транспортный секторы, продукцию двойного назначения, экспортный контроль и финансирование, визовую политику. А также персональные санкции против руководства страны, сенаторов и депутатов.

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