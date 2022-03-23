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В Госдуме ответили на угрозу Байдена ввести санкции против депутатов
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Санкции США против российских политиков – это знак качества, поэтому для меня персональные санкции Байдена ничего не изменят, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Дмитрий Белик. Так он отреагировал на планы США ввести санкции в отношении более 300 членов нижней палаты российского парламента.
«Я всегда считал без иронии, что вводимые в течение этих восьми лет санкции – это своеобразный знак качества, в том числе и для российских политиков. Поэтому внесение меня в какие-то дополнительные списки ничего не изменит», – заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.
Белик избран в Государственную думу от города Севастополь, поэтому к санкционным спискам привыкать ему не приходится. «Я нахожусь под санкциями с 2014 года за свое участие в событиях Русской весны, а Севастополь и Крым находятся фактически под двойными санкциями», – рассказывает депутат.
Вместе с тем, депутат не считает необходимым вводить аналогичные меры в отношении американских конгрессменов и сенаторов: «Россия уже ввела ответные санкции для США и западных стран, поэтому вводить персональные ограничения не так важно, наша страна не претендует на громкие заголовки в СМИ, в отличие от США, которые умудрились ввести санкции даже против первых лиц нашей страны».
Относительно призывов США исключить Россию из G20, Белик отмечает: «Штатам очень нравится подталкивать другие страны к противостоянию с Россией, а те же страны Европы, получается, пилят сук, на котором сидят».
«Текущая геополитическая ситуация далеко не типичная, весь мир претерпевает изменения. Россия после 26 лет членства покинула Совет Европы, ну а если наша страна не участвует в работе этой организации, то и не будет платить взнос. При этом Россия была одним из основных плательщиков в бюджет Совета Европы. И кому от этого стало хуже? Эти деньги Россия направит на поддержку граждан и экономики в условиях санкций», – комментирует парламентарий.
Депутат уверен, что даже в этот непростой период у России достаточно много союзников. «Целый ряд государств поддерживают нашу страну, отказываются от санкций или занимают позицию нейтралитета, так что влиянию призывов США, которые берут на себя слишком много, подтверждены не все», – заключил Дмитрий Белик.
Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готовит санкции в отношении более 300 депутатов нижней палаты российского парламента. Ожидается, что Байден объявит о введении новых и ужесточении уже существующих санкций против России в четверг в ходе визита в Брюссель.
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад ввел против России санкции, которые затрагивают финансовый, энергетический, транспортный секторы, продукцию двойного назначения, экспортный контроль и финансирование, визовую политику. А также персональные санкции против руководства страны, сенаторов и депутатов.
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Макфол предложил «демократическим странам» брать российскую нефть бесплатно
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Западным странам стоит временно перестать платить за нефть из России, «пока Путин не закончит войну на Украине», заявил экс-посол США в России Майкл Макфол.
«Россия должна продолжать поставлять нефть в демократические страны, но получатели не должны за нее платить и удерживать средства до окончания боевых действий на Украине», – цитирует Sputnik Ближнее Зарубежье Макфола.
«После этого решение за Путиным: прекращать поставки или нет», – заявил экс-посол.
Ранее президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт из России энергоносителей в качестве санкции в связи с военной операцией России на Украине. Речь идет про нефть и нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, продукты их перегонки, а также газ, уголь и угольную продукцию.
Напомним, ЕС настаивает на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегла от этого шага из-за роста цены на энергоносители в Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.
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Пентагон рассказал о результатах теста деконфликтной линии с Россией
Российская сторона отвечает на попытки США установить связь по деконфликтной линии, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.
«Мы каждый день тестируем деконфликтную линию, русские поднимают трубку. Обмена информацией не было, поскольку таковой пока не был нужен», – передает РИА «Новости» со ссылкой на военное ведомство.
Он подчеркнул, что у США есть много вариантов прямой связи с российским руководством.
Ранее сообщалось, что США могут расширить экономические санкции против России, включив в них больше банков и незатронутых секторов российской экономики, связанных особенно с энергоносителями.
Нуланд: США не просили партнеров в ЕС и Индию прекратить поставки нефти из России
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США не просили европейских партнеров, а также Индию прекратить поставки энергоносителей из России, заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд во время визита в Нью-Дели телеканалу NDTV.
«Мы прояснили (в ходе встреч Нуланд в Нью-Дели – прим. ВЗГЛЯД), что мы понимаем, что это (поставки нефти – прим. ВЗГЛЯД) не то, что можно немедленно прекратить. То же мы прояснили с нашими европейскими союзниками, которые все еще слишком зависимы от российских энергоносителей», – приводит ТАСС слова Нуланд.
При этом США стремятся работать над тем, чтобы найти другие источники энергоносителей.
«Мы хотим работать вместе, чтобы со временем найти альтернативные источники. И это то, что мы надеемся сделать с Индией, касается ли это сотрудничества в сфере безопасности или в сфере энергетики», – подчеркнула она.
Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури сообщил, что его страна в апреле – декабре 2021 года импортировала из России менее 1% сырой нефти. По его словам, основные поставщики сырой нефти в Индию – Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ, Нигерия и США.
Нуланд прибыла с визитом в Нью-Дели в понедельник, у нее прошла встреча с первым замглавы индийского МИД Харшем Вардханом Шринглой. В пресс-релизе по итогам этой встречи индийское внешнеполитическое ведомство сообщило, что стороны договорились вместе действовать для укрепления глобального партнерства между Нью-Дели и Вашингтоном.
Ранее стало известно, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США подталкивают Европу к опасному шагу против России.
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В США высказались за блокировку золотого резерва России
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Сенаторы США предложили заблокировать золотой резерв России в связи со спецоперацией на Украине, сообщил новостной портал Axios.
Блокировке хотят подвергнуть примерно 132 млрд долларов в золотом эквиваленте.
«Огромные запасы золота в России – один из немногих оставшихся активов, которые [президент России Владимир] Путин может использовать, чтобы удержать экономику своей страны от дальнейшего падения. Санкционируя эти запасы, мы можем еще больше изолировать Россию от мировой экономики», – передает URA.RU слова одного из авторов законопроекта, сенатора от штата Мэн Ангуса Кинга.
В случае принятия поправок, в отношении компаний, которые совершают сделки с российским золотом и транспортируют его из резервов Центробанка, будут введены вторичные санкции. Ограничения также затронут те организации, которые продают в РФ золото физически или электронным способом. По словам одного из сенаторов, законопроект могут принять уже на этой неделе.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия будет погашать внешние долги в рублях, а конвертировать их потом в валюту можно будет при разморозке золотовалютных резервов России (ЗВР).
По словам министра финансов, страны Запада заморозили примерно половину или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждает, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. Тем временем президент США Джозеф Байден пытается обвинить Россию в тех экономических невзгодах, от которых страдает американское население США, в частности, в росте цен на бензин.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Посол: В Пентагоне забыли, как самолеты НАТО бомбили Югославию, Ирак и Ливию
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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в Пентагоне уже забыли, как недавно самолеты США и их союзников по НАТО бомбили города Югославии, Ирака, Ливии.
Заявление российского посла последовало в ответ на высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о якобы причастности российских Вооруженных сил к военным преступлениям на Украине.
«Ощущение таково, что в Пентагоне уже забыли, как еще совсем недавно самолеты США и их союзников по НАТО в прямом эфире бомбили города Югославии, Ирака, Ливии. Не вспоминают в Вашингтоне и о вопиющих преступлениях американских военнослужащих и наемников в Афганистане и Сирии», – цитирует заявление РИА «Новости».
Антонов отметил, что удары ВС России направлены исключительно против объектов военной инфраструктуры Украины.
«В свою очередь радикальные украинские группировки используют тактику фашистов во время Второй мировой войны. Прикрываясь женщинами и детьми в качестве живого щита, нацисты устанавливают в жилых кварталах ракетные системы залпового огня, из которых ведут огонь по российским военнослужащим», – отметил посол.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Польша предложила США изучить возможность исключения России из G20
Польское руководство предложило американской администрации рассмотреть возможность исключения России из G20 из-за ситуации вокруг Украины, об этом заявил министр развития и технологий Польши Петр Новак.
«В ходе ряда встреч, в частности, с министром торговли США Джиной Раймондо, мы внесли предложение об исключении России из G20, которое получило положительный отклик и одобрение. Данный вопрос будет передан президенту США Джо Байдену», – сказал Новак, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что республика может заменить Россию в G20.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о возможности исключения России из G20, заявила, что бессмысленно комментировать гипотетические заявления.
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США в ближайшие дни готовы представить новые санкции против России
США в ближайшие дни расскажут о новых санкциях против России, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
«У нас будет больше информации о санкциях в предстоящие дни», – передает его слова РИА «Новости».
Также сообщается, Джо Байден намерен в ходе визита в Европу скоординировать с союзниками шаги по оказанию новой военной помощи Украине, а также объявит о планах по снижению зависимости Запада от российского газа.
Лавров: США невыгодно быстрое окончание конфликта на Украине
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Соединенным Штатам выгодно, чтобы российско-украинские переговоры продолжались как можно дольше, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Трудно избавиться от впечатления, что Киев держат за руку американские коллеги. Если почитать политологов и наших, и западных, то американцы просто исходят из того, что им невыгодно, чтобы этот процесс завершился быстро. Они рассчитывают продолжать накачивать Украину оружием», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
По его словам, страны Запада высказывают провокационные заявления, чтобы на Украину поставляли советские истребители МиГ из Восточной Европы и американские ПЗРК Stinger.
Эти вооружения, подчеркнул Лавров, представляют собой «колоссальную угрозу, потому что потом обязательно расползутся по всей Европе».
«Видимо, хотят нас максимально долго держать в состоянии боевых действий», – предположил министр.
Он объяснил, что переговоры с Киевом проходят тяжело, поскольку украинская сторона регулярно меняет позицию. «Переговоры начались, идут они тяжело, потому что украинская сторона, хотя вроде и выразила понимание тех вещей, которые должны быть согласованы во время переговоров, постоянно меняет свою позицию, отказывается от своих же предложений», – приводит слова главы ведомства ТАСС.
Вместе с тем Москва не против посредничества Запада на Украине, пояснил Лавров.
«Западные страны стремятся сыграть посредническую роль – мы не против, но у нас есть абсолютно четкие красные линии, о которых мы говорим многие годы. Сейчас уже разговорами не отделаться», – сказал он.
Ранее в Кремле оценили идею президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по вопросу компромиссов с Россией. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Украина не ведет переговоры сама, а руководствуется методичками США.
Рейтинг Байдена установил новый антирекорд
Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился до 40%, свидетельствует совместный опрос Reuters и Ipsos.
Опрос был проведен 21 и 22 марта онлайн среди 1005 взрослых, из которых 432 человека отдают предпочтение демократической партии, 366 – республиканской, погрешность составляет 4%, сообщает агентство. Рейтинг Байдена упал на три процента с прошлой недели, нынешний уровень соответствует уровню поддержки, которая была у прошлого президента США Дональда Трампа в этот же период работы на посту, передает РИА «Новости».
Больше всего американцев заботят экономические проблемы, а также международные конфликты.
Напомним, в декабре лишь 44% американцев заявили о поддержке политики президента США Джо Байдена. Осенью рейтинг Байдена упал до 46% на фоне вывода войск из Афганистана.
Посол США заявил об отсутствии намерений закрывать американское посольство в Москве
Посол США в России Джон Салливан заявил, что США не намерены закрывать американское посольство в Москве, а американский президент Джо Байден не собирается отзывать его в Вашингтон.
«Я сразу хочу сказать, что у Соединенных Штатов нет намерений закрывать посольство в Москве, а президент Байден не имеет намерений отзывать меня в качестве посла. И я прекрасно знаю из бесед с президентом и с госсекретарем (Энтони) Блинкеном, насколько важно иметь дипломатическое представительство в России», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова посла, сказанные в интервью «Новой газете».
По его словам, в США видели знаки со стороны российского руководства, показывающие, что дипломатические отношения могут быть прекращены.
Так, в пример было приведено заявление зама секретаря Совбеза Дмитрия Медведева о «закрытии посольства на замок».
«И вчера мы слышали заявление российского МИДа, в котором было высказано предположение, что отношения между нашими странами могут прерваться. Прямыми словами это не было высказано, однако такая угроза прозвучала», – пояснил он.
Он подчеркнул, что это не то, чего хотели бы США.
Посольство России призвало США завершить уничтожение химоружия
Посольство России в США обвинило американские власти в преднамеренном затягивании уничтожения химического оружия и призвало довести процесс до конца.
Дипломаты заявили, что российская сторона еще в 2017 году ликвидировала все свои запасы химоружия, и напомнили, что это было задокументировано профильной международной организацией – ОЗХО, сообщает РИА «Новости».
«США в свою очередь нарочно затянули с уничтожением остающихся 3% химического оружия, которое все еще представляет серьезную угрозу всему миру. Мы призываем США ликвидировать все их химическое оружие», – написало посольство в Twitter.
Ранее президент США Джо Байден заверил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.
СМИ: Власти США готовят санкции в отношении депутатов Госдумы
Администрация президента США Джо Байдена ведет подготовку нового пакета санкций в отношении депутатов Госдумы в свете ситуации вокруг Украины, сообщила газета Wall Street Journal.
«Администрация Байдена готовит новые санкции против большинства членов российской Госдумы, нижней палаты парламента», – цитирует публикацию РИА «Новости».
По сведениям газеты, под рестрикции американских властей могут попасть более 300 депутатов. Ожидается, что президент США Джо Байден объявит о введении новых и ужесточении уже существующих санкций против России в ходе запланированного на четверг визита в Брюссель.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США в ближайшие дни расскажут о новых санкциях против России.
США предъявили гражданину России обвинения в интернет-торговле личными данными
Власти США предъявили 23-летнему россиянину обвинения в интернет-торговле похищенными личными данными с максимальным наказанием в виде 20 лет лишения свободы, сообщило американское министерство юстиции.
Подозреваемый, Игорь Дехтярчук, включен в список самых разыскиваемых киберпреступников ФБР, сообщает РИА «Новости».
Согласно материалам, которые представлены в суде восточного округа штата Техас, Дехтярчук был администратором интернет-площадки Marketplace A, где десятками тысяч продавались взломанные адреса электронной почты и онлайн-аккаунты, в том числе в платежных системах с данными кредитных карт и информацией о пользователях.
В случае признания виновным Дехтярчуку грозит до 20 лет федеральной тюрьмы, предупредило министерство юстиции.
Ранее сообщалось, что в США суд приостановил решение об освобождении под залог обвиняемого в отмывании украденных биткойнов россиянина Ильи Лихтенштейна и его супруги Хизер Морган.
Медведев раскритиковал «американских стратегов»
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал «американских стратегов», указав, что те, проводя политику в других странах, не планируют дальше, чем на три месяца вперед, а также не заботятся об интересах других народов.
Медведев написал в Telegram, что «у Америки не нашлось хороших стратегов после Второй мировой войны, они были не нужны, ведь всегда можно напечатать много новых зеленых бумажек, есть преданные вассалы (простите, союзники) и оружие самого высокого качества».
«При этом сами США постоянно вели бессмысленные войны, причем обычно – вдали от своей территории. Без правил и не оглядываясь на мировое сообщество. С правом все и всех бросить, выйти из игры, как только эта партия близка к проигрышу. И оставить после себя кровь, руины, политическую и экономическую разруху. Так уже было в Корее, во Вьетнаме, в Ираке, в Афганистане и других странах. Только в годы вьетнамской войны американцы убили более миллиона жителей этой страны. Правда, кто об этом помнит в Америке?», – отметил зампредседателя Совбеза.
По его словам, американцев «мало интересует будущее – если речь не идет об их собственных доходах, их доме, их планах». Он отметил, что в свое время я был поражен, когда «один из президентов США» в ответ вопрос, что будет с Ближневосточным регионом через три месяца после «помощи» США, «безмятежно ответил»: «А мы так далеко не загадываем. Слишком долгий срок!».
«Потом стало понятно, что именно в этом – суть американского взгляда на проблемы других. Им просто наплевать, что и с кем станется дальше. Они этого и не скрывают», – констатировал Медведев.
Он указал, что «в течение 30 последних лет целью такой же бездарной и примитивной игры была Россия», а «объяснение одно – она враг».
«Если есть тактическая задача разрушить Россию, зачем вообще долгосрочная стратегия? Теперь давайте представим, что в этом раунде противостояния Америке все удалось. Недалекие стратеги из Белого дома вызвали в России системный политический и экономический кризис. Ослабили и привели к расколу огромную, очень сложную страну. И вот результат: крупнейшая ядерная держава с нестабильным политическим режимом, слабым руководством, разваленной экономикой и максимальным количеством ядерных боеголовок, направленных на цели в США и Европе. Или вообще пять-шесть «новых стран» на месте России, как мечтали за океаном в 90-е годы, где у каждой такой «страны» свое стратегическое оружие. Ничего не напоминает? Неуправляемое «гуляй-поле», где у власти фрики, фанатики и радикалы? Сюжет из антиутопии или безумного футурологического прогноза? Pulp fiction? Нет, это реальная перспектива такой стратегии. А дальше следующая цель – тотальное ослабление Китая. И тогда остается лишь пара шагов до тяжелейшего глобального кризиса, энергетического и продовольственного коллапса, отказа всех систем коллективной безопасности и в скором времени – Большого ядерного взрыва, открывающего путь к новой вселенской сингулярности – в Преисподнюю», – описал свое видение Медведев.
Однако «такого развития событий Россия никогда не допустит», и это «ясно сегодня всем».
«В отличие от американского истеблишмента, желающего конца нашей Родине, Россия хочет видеть США сильной и умной страной, а не последним пристанищем тех, кто постепенно впадает в старческий маразм. Ответственным государством, выполняющим все функции великой державы. Государством, которое пытается решать свои многочисленные внутренние проблемы, а не подрывает развитие других стран. Все это возможно. Если вы, конечно, не считаете, что президента США зовут Володимир Зеленьский и не спрашиваете периодически у помощников, как правильно пишется – Ирак или Иран», – заключил зампредседателя Совбеза.
Ранее Медведев заявил, что народы Запада предъявят своим правительствам счет за санкции против России.
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Новак объяснил рост цен на топливо в США
Запрет Соединенных Штатов на поставки российских нефтепродуктов привел к росту цен на топливо там на 19%, заявил вице-премьер российского правительства Александр Новак.
«Объявленный США запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов стал одной из причин роста цен на топливо в США. С начала года рост составил 19%. При этом доля российских энергоресурсов в США от российского экспорта составляет всего 3%», – цитирует Новака РИА «Новости».
Он указал, что США пытаются «переложить свои проблемы» по росту цен на Россию, но Россия никакого отношения к этому кризису не имеет.
Вице-премьер добавил, что Россия никогда не применяла энергетические ресурсы в качестве оружия, страна десятилетиями является надежным поставщиком на мировые рынки.
«Даже в настоящее время, несмотря на сложнейшую геополитическую обстановку, мы продолжаем поставлять газ европейским потребителям в соответствии с заявками и контрактами, используя украинскую газотранспортную систему согласно контракту до 2024 года», – сказал Новак.
При этом топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России работает стабильно, не смотря на беспрецедентные санкции со стороны США и недружественных стран. Ряд иностранных компаний заявляют об отказе от работы в России или прекращении новых инвестиций в энергетические проекты.
«Несмотря на все сложности, проблемы и санкционные ограничения, хотел бы отметить, что в настоящее время топливно-энергетический комплекс России продолжает стабильно работать в штатном режиме. Осуществляется текущая добыча энергоресурсов, поставки на внутренний и мировые энергетические рынки», – сказал Новак.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждает, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. Тем временем президент США Джозеф Байден пытается обвинить Россию в тех экономических невзгодах, от которых страдает американское население США, в частности, в росте цен на бензин.