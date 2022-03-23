СМИ: Власти США готовят санкции в отношении депутатов Госдумы

Эксперт предупредил о намерении Запада передать замороженные российские активы Киеву

Запад намерен передать замороженные российские активы Украине, чтобы этого не допустить, надо оспаривать каждое решение и арест, выразил мнение председатель Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов.

«В краткосрочной перспективе шансы у России вернуть в ближайшее время свои деньги весьма незначительны. Для этого потребуется полностью урегулировать ситуацию на Украине с учетом позиций всех трех сторон, включая и cтраны Евросоюза. Кроме того, остро стоит вопрос – кто будет компенсировать ущерб, нанесенный в ходе спецоперации, и у Запада есть, к сожалению, намерения, передать замороженные активы Украине», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом специалист отметил, что для Банка России заморозка активов означает ограничение возможности использовать ресурсы для проведения валютных интервенций в поддержку рубля и для погашения внешних долговых обязательств.

«ЦБ сейчас предстоит титаническая юридическая и политическая работа по защите права распоряжаться своими активами. И госпожа (глава ЦБ Эльвира) Набиуллина, при которой данная ситуация стала в принципе возможной, была оставлена на своем посту, в том числе, для проведения «работы над ошибками», – добавил Богданов.

В минувшее воскресенье власти Франции заморозили средства Центрального банка России на сумму 22 млрд евро, а также счета и недвижимость частных лиц, попавших под антироссийские санкции западных стран.

Ранее сообщалось, что в связи с санкциями, введенными против России из-за ситуации на Украине, с 24 февраля в Нидерландах заморожены российские активы объемом более 200 млн евро (около 220 млн долларов).

Напомним, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Тем временем США разморозили российские резервы для оплаты внешнего долга – Минфин России заявил, что платежное поручение о выплате купонного дохода по облигациям, направленное иностранному банку-корреспонденту еще 14 марта, исполнено.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.