Музеи поддержали привлечение украинских неонацистов к суду

Свыше 100 исторических и краеведческих музеев выразили поддержку инициативе о привлечении неонацистов к ответственности и подчеркнули, что решение президента Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине является верным.

Заявление музеев опубликовал Фонд стратегических инициатив Музея Победы, оно направлено на привлечение общественного внимания к теме Великой Отечественной войны, формирование и продвижение патриотической повестки в обществе и СМИ, передает РИА «Новости».

Накануне замсекретаря ОП России, директор Музея Победы Александр Школьник призвал судить неонацистов на Украине, предложив всем, кто «не замечал или не хотел замечать, что восемь лет на Донбассе гибли люди, освежить в памяти или впервые ознакомиться с историей зарождения и распространения нацизма, а также с проявлениями и последствиями нацистской идеологии».

«На украинской земле нацизм вновь поднял голову, а мир забыл. Неонацисты прячутся в жилых кварталах украинских городов и сел, размещают там бронетехнику, прикрываясь мирными жителями, люди молят о спасении, а мир оглох. Мы как хранители памяти точно знаем, что это никогда и нигде не должно повториться, поэтому вынужденное решение президента России – единственно верное. Зло не должно быть безнаказанно, хотя лекарство от него – горькое. Надо сделать все, чтобы искоренить нацистскую гидру на братской земле, спасти мирных граждан. Уверены, что все преступления неонацистов будут расследованы и не останутся безнаказанными», – говорится в коллективном обращении.

Порядка 100 исторических и краеведческих музеев подписались под обращением. Среди них – директор Музея Победы в Москве Александр Школьник, директор Тульского государственного музея оружия Надежда Калугина, директор художественного музея Арт-Донбасс Екатерина Калиниченко, директор Орловского объединенного государственного литературного музея им. Тургенева Вера Ефремова, директор Саратовского областного музея краеведения Евгений Казанцев, директор музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» Денис Пылев и другие.

«История научила, что нацизм в итоге губит страну, где пустил корни. Но сначала он ломает судьбы, не останавливается перед реками крови, лишает жизни. Все те, кто сейчас отказывается признавать право жителей Донбасса быть свободными и жить свободно – право на свою национальную идентичность, должны вспомнить историю распространения и последствия нацистской идеологии, бесспорные свидетельства кошмаров которой тщательно годами собирались в наших фондах», – подчеркивается в сообщении.