НХЛ приостановила отношения с российскими партнерами, но не стала выгонять игроков

Национальная хоккейная лига (НХЛ) выступила с заявлением о том, что приостанавливает отношения с бизнес-партнерами в России и обеспокоилась благополучием российских хоккеистов в лиге.

«Национальная хоккейная лига выражает беспокойство из-за вторжения России в Украину и призывает к скорейшему мирному разрешению вопроса. С этого момента мы приостанавливаем отношения с бизнес-партнерами в России и ставим на паузу работу социальных сетей и сайта на русском языке. Кроме того, мы не рассматриваем Россию в качестве места проведения мероприятий НХЛ в ближайшем будущем», – говорится в заявлении на сайте лиги.

«Мы также обеспокоены благополучием игроков из России, которые выступают в НХЛ от лица своих клубов, а не от России. Мы понимаем, что они и их семьи попали в невероятно сложную ситуацию», – добавили в НХЛ.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.