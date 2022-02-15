В Москве назвали 15 февраля самым теплым днем зимы

Лавров оценил шансы договориться с Западом о безопасности

Шансы договориться с Западом по вопросу гарантий Безопасности есть всегда, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным.

«Мы уже не раз сказали - и вы говорили, и другие представители РФ, – что мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров по вопросам, которые требуют решения сегодня. Сегодня все-таки, будучи главой МИДа, должен сказать, что шанс есть всегда», – передает его слова РИА «Новости».

Путин уточнил, готов ли проект ответа России на предложения Вашингтона и Брюсселя. «Проект сформулирован на десяти страницах», – передает слова Лаврова ТАСС.

Лавров также отметил, что принцип неделимой безопасности отличается от того, что пытается представить Запад.

«Я направил специальное послание всем нашим западным коллегам, привлекая их внимание к тому, что обязательства по неделимости безопасности гораздо сложнее и комплекснее, нежели они пытаются это представить, оправдывая вступление Украины в НАТО, правда, заверяя, в скобках, что пока до этого дело не дошло, это еще не скоро состоится, но мы все знаем, как такие заверения работают», – сказал министр.

В субботу в Кремле с сожалением констатировали, что высказанные Байденом в разговоре с Путиным идеи по гарантиям безопасности не учитывают ключевые озабоченности Москвы. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров указал госсекретарю США Энтони Блинкену, что ответ Соединенных Штатов и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения. Кроме того, на Смоленской площади обвинили Запад в попытке дискредитации справедливых требований России по безопасности.

В пятницу Москва отказалась принимать коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо главы МИД России Сергея Лаврова о понимании принципа неделимости безопасности, подчеркнув, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия – НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет. Как подчеркнул первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, переговоры по гарантиям безопасности не могут длиться вечно. Он напомнил о наличии в РФ специалистов на случай необходимости военно-технического ответа по причине отсутствия прогресса в диалоге с Западом.

Днем ранее президент Владимир Путин поручил МИДу добиться от США и НАТО исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности для России. Он также заявил, что Москва готовит ответ в Вашингтон и в НАТО по гарантиям безопасности.

В среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности. Он также заметил, что в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше.