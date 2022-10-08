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Мишустин создал комиссию по ЧП на Крымском мосту
Премьер Мишустин по поручению президента Путина подписал распоряжение о комиссии по ЧП на Крымском мосту
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Премьер-министр Михаил Мишустин после поручения президента Владимира Путина подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по выяснению причин происшествия на Крымском мосту и ликвидации последствий, сообщили в пресс-службе Кабмина. Комиссию возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.
В состав комиссии также вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжилдора, Росгвардии, МВД и ФСБ, главы Краснодарского края и Республики Крым, говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
Уточняется, что на место ЧП выехали министр транспорта Виталий Савельев и глава МЧС Александр Куренков.
Хуснуллин сообщил в Telegram, что вылетит в Крым в ближайшие часы и лично осмотрит повреждения моста. Будем на месте принимать решения, как в максимально короткие сроки восстановить его работу, отметил он.
Ранее в субботу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием на Крымском мосту.
Лидеры стран мира поздравили Путина с юбилеем
Глава КНДР, президенты Никарагуа, Армении, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии поздравили Путина с 70-летием
Глава КНДР Ким Чен Ын, президент Никарагуа Даниэль Ортега, глава Армении Ваагн Хачатурян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и лидер Белоруссии Александр Лукашенко поздравили президента России Владимира Путина с 70-летием, пожелав ему многих сил и здоровья, отметив его роль в мировой политике.
Глава КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив его энергичную деятельность в строительстве сильной России. Лидер Северной Кореи также указал, что Путина уважают и поддерживают народ и широкие массы, приводит ТАСС сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Ким Чен Ын также отметил, что без лидерства и воли Путина невозможно было бы противостоять угрозам со стороны США и их вассальных сил.
Никарагуанские лидеры отметили, что юбилей Путина совпадает с праздником Богоматери – Девы Розарии, которая, по мнению лидеров Никарагуа, направляет дела и шаги президента России в сложные моменты, в которые живет человечество. Текст поздравления президента Никарагуа Даниэля Ортеги и его супруги, а также вице-президента Росарио Мурильо в четверг опубликовал телеканал Canal 4 Nicaragua.
Президент Армении Ваагн Хачатурян в пятницу также направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения и отметил его усилия по укреплению отношений между Ереваном и Москвой. Он также выразил надежду, что усилия российского лидера и в дальнейшем будут играть важную роль в обеспечении устойчивого мира и безопасности на Южном Кавказе, пожелав Путину крепкого здоровья, счастья и успехов.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Владимира Путина с 70-летием, отметив, что Душанбе дорожит достигнутым уровнем отношений с Москвой. Он также отметил решимость Путина в отстаивании интересов России и укреплении ее позиций на международной арене. Глава Таджикистана пожелал Путину крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и новых достижений во имя благополучия дружественной России, а ее народу – мира и устойчивого прогресса.
Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил президента России по телефону. Он отметил готовность сторон к выводу двусторонних отношений в духе вечного союзничества и стратегического партнерства на качественно новый уровень и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.
Также поздравил Путина президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив, что дорожит доверительными отношениями с ним, а также выразил уверенность, что Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень партнерства.
«Примите самые сердечные поздравления с юбилеем. Будучи истинным лидером великой державы, вы принимаете выверенные и непростые решения в целях обеспечения независимого развития Российской Федерации, защиты традиций и ценностей российского народа», – отметил Лукашенко, пожелав Путину отменного здоровья, созидательных свершений на благо российского государства и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей.
7 октября Владимир Путин отмечает 70-летие. Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свой день рождения президент будет работать в Санкт-Петербурге, где пройдет неформальная встреча лидеров СНГ. Также в этот день состоится несколько международных телефонных разговоров.
Ранее ВЦИОМ опубликовал данные опроса россиян, согласно которому уровень доверия Путину превысил 81%.
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Поздравление в адрес Путина появилось на здании Рейхстага в Берлине
В Берлине на здании Рейхстага появилась проекция с поздравлением в адрес президента России Владимира Путина
На здании Рейхстага в столице Германии появилось поздравление президенту России Владимиру Путину с юбилеем, надпись транслировалась проектором прямо на здание парламента.
«Россия сделает все, чтобы привести в чувства горячие головы на Западе. С Днем рождения, человек, меняющий мир!» – гласила надпись, транслированная на здание Рейхстага.
Ролик опубликован в Telegram-канале «Zащитники».
Появление надписи на здании сопровождалось радостными возгласами и аплодисментами.
Напомним, в пятницу ряд стран поздравили российского лидера с 70-летием. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил российскому коллеге трактор.
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Названа причина взрыва на Крымском мосту
В НАК сообщили, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля
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Подрыв грузового автомобиля произошел на Крымском мосту, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
В НАК сообщили, что в субботу в 06.07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста, передает ТАСС сообщение ведомства.
Уточняется, что арка над судоходной частью моста не повреждена.
В справочной Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК), осуществляющей перевозки в Республике Крым и Севастополе, сообщили, что пригородное железнодорожное сообщение с Крымом приостановлено до устранения последствий ЧП на Крымском мосту. Сейчас уже задержки минимум по два часа в анапском направлении, уточнила представитель ЮППК.
В свою очередь в пресс-службе компании «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ), которая осуществляет пассажирские перевозки в Крым, сообщили, что два ближайших поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь задерживаются в пути. Так, задерживаются поезда №28 Москва – Симферополь и №170 Санкт-Петербург – Симферополь. Также компания сообщала, что создаст оперштаб в связи с ЧП.
Ранее в субботу сообщалось, что на одном из участков Крымского моста загорелась цистерна с топливом, судоходные арки не повреждены. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Движение по автомобильной и железнодорожной частям закрыто. Власти региона сообщили, что будет возобновлена работа паромной переправы. Пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет, сообщили власти.
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Аксенов оценил масштаб разрушений на Крымском мосту
Глава Крыма Аксенов: Обрушились два пролета автомобильной части Крымского моста
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В результате субботнего происшествия на Крымском мосту обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. О сроках восстановления моста и опор можно будет говорить после того, как потушат пожар, добавил руководитель региона.
В своем Telegram-канале Аксенов сообщил, что сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения, отметил он.
Глава Крыма уточнил, что находится на рабочем месте, координирует работу по тушению пожара на Крымском мосту. К месту ЧП стянуты все силы, подчеркнул он.
По визуальной оценке, продолжил Аксенов, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать уже в субботу, уточнил он. График движения паромов власти обещают опубликовать позднее. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей, отметил Аксенов.
Глава Крыма попросил отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым, заверил он, уточнив, что порядок компенсации будет озвучен в понедельник. Он сообщил, что данная позиция согласована в том числе с правительством г. Севастополя и непосредственно губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым.
Также Аксенов пообещал информировать граждан в постоянном режиме. После тушения пожара в кратчайший срок будет проведена экспертиза и станут известны причины ЧП. Аксенов призвал успокоиться и не распространять ложную информацию. Ситуация контролируется, на месте работают профессионалы, заверил он.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Судоходные арки не повреждены. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Движение по автомобильной и железнодорожной частям закрыто. Власти региона сообщили, что будет возобновлена работа паромной переправы. Пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет, сообщили власти.
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием на Крымском мосту.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост повредили «украинские вандалы».
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Движение по Крымскому мосту полностью закрыто
Врио главы минтранса Крыма Лукашенко сообщил об ограничении движения по автомобильной и ж/д частям Крымского моста
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Движение по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста ограничено, сообщил временно исполняющий обязанности министра транспорта региона Николай Лукашенко.
Лукашенко сообщил ТАСС, что в настоящее время ведутся работы по возможному запуску паромной переправы. Врио главы минтранса региона рекомендовал пока воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.
Между тем в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что судоходство в Керченском проливе не перекрывалось из-за инцидента на Крымском мосту.
В свою очередь советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что после ЧП на Крымском мосту появилось большое количество ложной информации, и призвал всех пользоваться только официальными данными.
Он добавил, что Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны, подчеркнул советник главы региона.
Крючков также сообщил, что, по предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Как сообщили ранее в пресс-службе Крымской железной дороги, утром субботы аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются. На подъездах к мосту для водителей разворачиваются пункты питания и обогрева, работают все оперативные службы.
В районе поселка Ильич и на развилке Тамань – Волна после ЧП организовали стоянки для водителей автомобилей, которые направлялись к Крымскому мосту. Также организуют полевые кухни, туалеты. Краснодарский край готов открыть семь стоянок в случае необходимости, сообщили в оперативном штабе региона.
Появились кадры взрыва на Крымском мосту
В Сети публикуют видео взрыва на Крымском мосту
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В социальных сетях появляются видеозаписи взрыва на Крымском мосту, произошедшего утром субботы, в результате которого, по предварительным данным, повреждены два пролета автомобильной части моста.
Видео публикуются в различных Telegram-каналах.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Судоходные арки не повреждены. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Движение по автомобильной и железнодорожной частям закрыто. Власти региона сообщили, что будет возобновлена работа паромной переправы. Пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет, сообщили власти.
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием на Крымском мосту.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост повредили «украинские вандалы».
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Цистерна с топливом загорелась на Крымском мосту
Советник главы Крыма Крючков сообщил о возгорании цистерны с топливом на Крымском мосту
По предварительной информации, на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Крючков сообщил, что судоходные арки не повреждены, идет работа по тушению пожара. В дорожном управлении «Тамань» сообщили, что движение по мосту приостановлено, передает РИА «Новости».
Как говорится в сообщении Крымской железной дороги, возгорание топливной цистерны произошло в хвосте грузового поезда. Сообщается, что в 06.05 аппаратура показала ложную занятость на путях на железнодорожной части транспортного перехода, передает ТАСС.
Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы.
В офисе Зеленского назвали ЧП на Крымском мосту «началом»
Советник главы офиса президента Украины Подоляк назвал ЧП в Крыму «началом»
Произошедшее ЧП на Крымском мосту – это «начало», заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное - возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано», – написал Подоляк в своем Twitter (заблокирован в России), передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в субботу утром произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются. Позже сообщили, что движение по Крымскому мосту полностью закрыто.
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Путин дал поручение в связи с ЧП на Крымском мосту
Президент Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту
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Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием на Крымском мосту, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства России Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств, передает ТАСС.
По словам представителя Кремля, президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД, уточнил Песков.
Представитель Кремля сообщил РИА «Новости», что сроков восстановления Крымского моста пока нет.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Судоходные арки не повреждены. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Движение по автомобильной и железнодорожной частям закрыто. Власти региона сообщили, что будет возобновлена работа паромной переправы. Пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет, сообщили власти.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост повредили «украинские вандалы».
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Появилось видео последствий взрыва на Крымском мосту
В Сети опубликованы видеозаписи с места происшествия на Крымском мосту
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В социальных сетях публикуются видеозаписи с места взрыва на Крымском мосту. Открытое горение топливных цистерн после подрыва автомобиля на Крымском мосту ликвидировано пожарными, сообщили в экстренных службах.
Представитель экстренных служб сообщил ТАСС, что в настоящее время «ведется дотушивание».
В свою очередь вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил в своем Telegram-канале, что по поручению президента в кратчайшие сроки будет создана правительственная комиссия по расследованию ЧП и ходу восстановления Крымского моста. Уже ведется обследование, после его завершения можно будет назвать сроки восстановления, отметил вице-премьер.
Ранее в Сети появились видеозаписи взрыва на Крымском мосту, произошедшего утром субботы, в результате которого, по предварительным данным, повреждены три пролета автомобильной части моста. В результате ЧП, по предварительным данным, никто не пострадал.
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Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных
Президент Владимир Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников и добровольцев
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Президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам спецоперации и членам их семей.
Согласно новому закону, меняется порядок предоставления заемщикам льготного периода. Так, на период мобилизации заемщик приостанавливает исполнение своих обязательств. Кроме того, заемщик может уменьшить размер платежей в течение льготного периода. Такое же право будет предоставлено и членам семей мобилизованных граждан и контрактников. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что предусмотрено прекращение обязательств по кредитным договорам военнослужащего и членов его семьи в случае его гибели при прохождении военной службы или смерти в результате увечья (ранения, травмы, контузии). Такие кредиты и займы будут списаны. Лимита по сумме списываемого кредита не предусмотрено. Закон также предполагает информационный обмен между Минобороны, ФНС и ЦБ.
Согласно документу, заемщик может в любой момент в течение времени действия кредитного договора или договора займа (но не позднее 31 декабря 2023 года) обратиться в банк с требованием о приостановлении исполнения обязательств по договору на срок мобилизации, контракта, участия в спецоперации, увеличенный еще на 30 дней. Этот льготный период может быть продлен в случае нахождения военнослужащего в больнице в связи с ранением, травмой, контузией или заболеванием, которые были получены в ходе СВО.
Закон распространяется не только на военнослужащих Минобороны, но и на военнослужащих Росгвардии, ФСБ, МЧС, СВР, Федеральной пограничной службы, других силовых ведомств, а также на добровольцев. Члены семьи военнослужащего, претендующие на получение каникул, должны будут представить в кредитную организацию документы. Кредиты списываются не только в случае гибели военнослужащего, но и если он приобретает инвалидность I группы.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
Кроме того, Путин подписал закон, который освобождает мобилизованных граждан и членов их семей от уплаты пеней за неполное или несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги.
Третьим новым законом стал регламент, гарантирующий трудовые права мобилизованных работников. Так, период приостановления действия трудового договора мобилизованных граждан, военнослужащих по контракту, а также добровольцев предлагается засчитывать в их трудовой стаж. За мобилизованным работником сохраняется место работы и должность на период приостановления действия трудового договора.
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Оценен ущерб от взрыва на Крымском мосту
Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от ЧП на Крымском мосту в 200-500 млн рублей
Ущерб от субботнего происшествия на Крымском мосту оценивается в 200-500 млн рублей, сообщили в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков (ВСС).
У ВСС нет информации о действующих договорах страхования в отношении инфраструктуры Крымского моста, передает РИА «Новости» сообщение союза. Как правило, государственное имущество не страхуется, уточняется в заявлении.
Как сообщил ранее в субботу глава Крыма Сергей Аксенов, в результате взрыва на Крымском мосту обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. По визуальной оценке, продолжил Аксенов, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела, добавил он.
Керченская паромная переправа возобновила работу
В Минтрансе сообщили о возобновлении работы Керченской паромной переправы
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Керченская паромная переправа возобновляет работу после подрыва автомобиля на Крымском мосту в субботу, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России. Первый паром уже начал переход для погрузки и начала работы, отметили в ведомстве.
По состоянию на 08.30 по местному времени (совпадает с мск) первый паром начинает переход к терминалу для погрузки и начала работы, готовятся к выходу на переправу еще три парома различных судовладельцев, передает РИА «Новости» сообщение Минтранса.
В Минтрансе России сообщили, что приступили к оценке повреждений, требуемого объема и сроков восстановительных работ на Крымском мосту. Соответствующие решения приняты на оперативном штабе по вопросам логистики и восстановления под руководством министра транспорта Виталия Савельева, уточняется в сообщении. Начать работы будем возможно после того, как на месте завершится работа оперативных служб, добавили в ведомстве.
В министерстве сообщили, что для стабильного обеспечения населения и экономики Крыма товарами и продукцией задействованы новые логистические схемы.
Ранее в субботу глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что после взрыва на Крымском мосту к запуску готовится паромная переправа. График движения паромов опубликуют дополнительно, обещал он. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей, сообщал глава Крыма.
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Путин обсудил с мировыми лидерами международные проблемы
Президент России Путин провел телефонные разговоры с лидерами Турции, Киргизии, Кубы, ЮАР и Назарбаевым
Лидеры Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Киргизии Садыр Жапаров, Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, ЮАР Сирил Рамафоса и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравили по телефону Владимира Путина с днем рождения и обсудили международные проблемы.
Владимир Путин по случаю 70-летия получает многочисленные поздравления и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, а также руководителей международных организаций, представителей общественно-политических кругов.
Президента России поздравили по телефону первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также во время телефонных переговоров были затронуты вопросы развития двусторонних отношений, а также обсуждались актуальные международные проблемы.
Ранее сообщалось, что Путин получил поздравления от лидеров КНДР, Никарагуа, Армении, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии. Также видеообращение с поздравлениями записали Стивен Сигал и Джефф Монсон.
Путин разрешил командующим группами войск награждать отличившихся в СВО бойцов
Командующие группами войск смогут награждать отличившихся в СВО бойцов без представления документов в Москву
Командующие группировками войск наделяются правом в особом порядке от имени главы государства вручать на передовой некоторые ордена и медали отличившимся, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Командующим группировками войск предоставляется право вручать в особом порядке от имени президента военнослужащим ВС России и «иным бойцам», наиболее отличившимся при выполнении задач спецоперации, орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медаль «За отвагу» и медаль «За спасение погибавших», говорится в указе, передает ТАСС.
Вручение наград предписано проводить в районах боевых действий, Минобороны должно определить порядок вручения.
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