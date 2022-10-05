В Петербурге пойман дискутировавший о «русских и нерусских» мигрант

Иностранец, вступивший, по данным прессы, в дискуссию про «русских и нерусских» в автобусе в Петербурге, задержан правоохранителями, сообщили в ГУ МВД по городу и области.

В Сети опубликовали видео с мужчиной, выглядящим нетрезвым, и высказывающимся на тему «русских и нерусских», оно вызвало широкий резонанс, передает РИА «Новости».

В ГУ МВД пояснили, что конфликт произошел в рейсовом автобусе №208 в Петербурге между семейной парой и пьяным мужчиной в воскресенье вечером в районе станции метро «Удельная».

«Заявлений от граждан по данному факту в полицию Петербурга не поступало. Тем не менее сотрудники Центра «Э» провели оперативно-розыскные мероприятия и в течение нескольких часов установили и задержали автобусного дебошира. Им оказался 37-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, проживающий вместе с матерью в Красногвардейском районе», – указали в ведомстве.

Мужчина занимается отделкой квартир в частном порядке. В июле полиция уже задерживала его за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

«Задержали его оперативники по месту жительства. При виде полиции правонарушитель сразу приступил к деятельному раскаиванию, продолжил каяться и в отделе полиции. В ближайшее время злоумышленник будет передан в следственные органы для проведения процессуальных действий», – отметили в ведомстве.

Между тем СК России сообщил, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Следователи считают, что мужчина «публично озвучил ряд высказываний, направленных на возбуждение ненависти либо вражды по национальному признаку, сопровождая их угрозой применения насилия».

Вскоре ему планируется предъявить обвинение и предъявить меру пресечения.