В НАТО объявили о старте ядерных учений

Плановые учения НАТО по «ядерному сдерживанию» начнутся 17 октября

Запланированные учения НАТО по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень» начнутся 17 октября, в них примут участие 14 стран и до 60 военных самолетов, учения продлятся до 30 октября, говорится в заявлении альянса.

Учения будут проходить в районе Северо-Западной Европы, в частности полеты будут проходить над Бельгией, Северным морем и Великобританией, передает РИА «Новости».

В заявлении говорится, что учения НАТО не связаны с «текущими мировыми событиями». В НАТО пояснили, что учения являются плановыми и регулярными, а боевое оружие использовано не будет.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в рамках учений НАТО маневры будут проходить в 600 милях от границы России.