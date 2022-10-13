Эксперты обсудили этику пиратства в интернете в условиях санкций

Одной из основных проблем после ухода из России зарубежных сервисов и площадок является распространение нелицензионного контента. В связи с этим возникло два вопроса: как не дать россиянам почувствовать себя лишенными контента и при этом бороться с пиратством. Соответствующие темы обсудили эксперты на площадке Общественной палаты.

Борьба с пиратством в России велась на протяжении всей ее современной истории, заявил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Артём Кирьянов. Тем не менее, дискриминация по национальному признаку, исходящая от западных правообладателей контента, вынуждает пересматривать отношение к его защите, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По мнению депутата, с учетом сложившейся ситуации необходимо решить две задачи: не дать россиянам почувствовать себя лишенными сервисов и контента, а также «не дать просесть или тем более рухнуть каким-то подотраслям экономики, в том числе связанным с аудиовизуальным контентом».

Тем не менее, участники дискуссии сошлись во мнении, что откровенное пиратство допускать нельзя, поскольку эта проблема носит не только экономический аспект, но и может привести к распространению в сети откровенно противоправного контента.

«Пиратские онлайн-кинотеатры откручивают рекламные ролики букмекерских контор, порнографических сайтов, часто встречаются ролики, направленные на дискредитацию Вооруженных сил нашей страны, оправдание украинского нацизма. Часть роликов маскируется под сообщения российских медиа, то есть, по сути, являются фейковой информацией», – подчеркнул заместитель председателя Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

В свою очередь, заместитель генерального директора по правовым вопросам Института развития интернета Борис Едидин подробно описал последствия, к которым может привести уход зарубежных правообладателей.

«Сегодня мы столкнулись с ситуацией, когда действующие контракты не продлеваются, новые не заключаются. И, как я уже говорил, на лицо тенденция прямого изъятия отдельных тайтлов из библиотек. В результате мы сталкиваемся с тем, что граждане просто теряют доступ к привычному способу проведения досуга. Они теряют интерес к легальным аудиовизуальным сервисам, площадкам, где можно было комфортно получить тот материал наиболее современный, наиболее востребованный качественный контент. Не важно, российский либо зарубежный, но тем не менее в привычном месте в привычном качестве. Как следствие, легальные ресурсы теряют аудиторию, теряют выручку», - уточнил эксперт.

Помимо финансовых потерь ситуация грозит и развитием иных негативных тенденций. Так по мнению Бориса Едидина, пользователи в любом случае будут искать контент, только обращаться для этого они уже будут не к легальным ресурсам, а к сомнительным иностранным площадкам и пиратским сайтам.

«Какие бы мы механизмами на самом деле судебными, внесудебные не создавали, пока есть спрос на рынке, будет появляться и предложение. Поэтому пока не будет созданы механизмы получения того же самого на легальном ресурсе, как это было буквально несколько месяцев назад, обратить вспять процесс развития или увеличения аудитории пиратских ресурсов будет довольно сложно», – поделился мнением Едидин.

Говоря о мерах поддержки и изменении законодательной базы, юрист подчеркнул, что на рынке уже сложился пул определенных игроков, и любое новое регулирование не должно приводить к его переделу или стагнации, а также нарушать права правообладателей.

Необходимость законодательного регулирования контента и поддержки отечественных платформ обосновал генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. По его словам, политика зарубежных правообладателей привела к тому, что честные игроки рынка оказались в более уязвимой позиции.

«По факту, иностранные студии приостановили и защиту своего контента, права на которые они продали своим российским партнерам, телеканалам, аудиовизуальным сервисам. При этом, лицензиаты, то есть владельцы неисключительных лицензий у нас по Гражданскому кодексу не имеют права обращаться в суды», – сказал он.

«Другими словами, пользоваться этими пиратскими инструментами, поскольку не являются правообладателями исключительной лицензии. Доверенностей иностранные компании также нам не оставили. Получается, что мы фактически сейчас находимся в ситуации, когда легальные игроки, лицензировавшие и заплатившие деньги за эти права, находятся с «пиратами» в совершенно неравных позициях, то есть мы со связанными руками не можем ничего с ними сделать», – отметил Бырдин.

Кроме того, в ходе дискуссии депутаты Антон Горелкин и Артем Кирьянов выступили с заявлением о необходимости проведения аудита зарубежных компаний в тех сегментах рынка, где собирается критически ценная информация о российских пользователях. А также с предложением установить для таких компаний разумные рамки не только сбора информации, но и четкие правила обработки и хранения данных.

Общую позицию участников круглого стола выразил руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов. По его словам, отрасли «необходимо выработать такой механизм, который бы, с одной стороны, позволял минимизировать последствия ухода зарубежных игроков для россиян, а также позволял бы выстроить какие-то механизмы, максимально доступные механизмы для легального получения прав на зарубежный контент теми добросовестными зрителями, читателями, слушателями, которые есть на нашем отечественном рынке, чью аудиторию мы постоянно развиваем».