Корректировщицу огня ВСУ задержали в ЛНР

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1 октября, суббота | Последнее обновление — 11:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Песков объяснил решение о переносе осеннего призыва
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Россия вновь сражается за свое выживание и, более того – выживание мира, потому что на этот раз Запад, если дать ему шанс, выжжет любую альтернативу себе. А значит, у нас только одна дорога – вперед.
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Очевидно, что диверсии на трубопроводах сильно повлияют на мировую политику в будущем. Куда сильнее, чем можно сейчас подумать, и, возможно, намного быстрее.
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Технические возможности для такого теракта по большому счету есть только у США – какие-нибудь прибалты, может быть, и хотели бы, но нечем. И это внятно очерчивает круг подозреваемых. Которым это выгодно и которые физически могут это сделать.
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На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Корректировщицу огня ВСУ задержали в ЛНР
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На территории ЛНР задержана корректировщица огня украинских войск, ей может грозить до 20 лет лишения свободы, заявил источник в силовых структурах.
«Силовики ЛНР задержали уроженку Новоайдарского района, сотрудницу тогда еще Счастьинской администрации Боеву Анастасию за передачу данных и наведения огня на гражданские объекты Новоайдара», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова источника.
Он добавил, что Боева работа в паре с Алексеем Байовым. По их наводке войска Украины обстреляли Новоайдар из РСЗО HIMARS 21 сентября. Тогда погиб один мирный житель, а другой получил ранение. Был разрушен жилой дом, учебный корпус и общежитие Новоайдарского аграрного колледжа. Под обстрел попали зернохранилище, склад удобрений и сельхозтехники.
Корректировщики передавали данные киевским военным и спецслужбам, а также фиксировали результаты обстрелов. За наведение огня и работу на Киев женщине грозит лишение свободы до 20 лет.
Военный аналитик Подоляка назвал вариант деблокады Красного Лимана
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Союзным войскам нужен неожиданный тактический маневр, чтобы быстро деблокировать Красный Лиман, сегодня нам надо применить суворовскую тактику ведения боя. Такое мнение высказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Юрий Подоляка, комментируя сообщение властей ДНР о том, что город Красный Лиман находится в полукольце ВСУ.
«Необходимо приложить все усилия, чтобы удержать Красный Лиман, не дать противнику отбить этот город. Прямо сейчас мы наблюдаем там ожесточенные бои, идет целенаправленная атака ВСУ», – считает военный аналитик Юрий Подоляка. – «Для эффективной деблокады необходимо нанести противнику удар в тыл. По идее, это лучше всего сделать с севера – со стороны харьковского поселка Боровая. Если нанести такой удар, можно не только спасти Красный Лиман, но и добиться разрозненности элитных частей противника».
Эксперт также подчеркнул, что в данном случае не так важен численный перевес какой-либо из сторон. «Наибольшего внимания заслуживает тактическое расположение. Можно вспомнить, как побеждал Суворов – у него в битвах почти никогда не было численного преимущества. Но за счет продуманных маневров ему удавалось сеять панику в рядах противника, и тот бежал. Так и нам сегодня надо добиться паники со стороны ВСУ», – заключил Подоляка.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что город Красный Лиман оказался в полукольце противника, дорога от соседнего города Сватово остается под контролем союзных сил, но периодически обстреливается.
«Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы. Очень неприятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок. Со всем справимся!» – написал он в Telegram-канале.
Кроме того, об обстановке на этом направлении газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. «В районе Красного Лимана очень серьезная и сложная обстановка, наши войска фактически находятся в оперативном окружении. Несмотря на то, что украинская сторона несет огромные потери, ВСУ продолжают двигаться», – отметил он.
Парламентарий обратил внимание на возможную связь между обострением ситуации на фронте и церемонией принятия новых регионов в состав РФ. «Судя по всему, им была поставлена задача в день присоединения к России ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей захватить этот населенный пункт», – предположил собеседник.
Накануне военный эксперт Андрей Прокаев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что основные усилия ВСУ будут направлены на то, чтобы закрепиться на правом берегу реки Оскол и атаковать Красный Лиман. Затем, по мнению эксперта, украинские войска предпримут попытку прорыва на север Луганщины – через города Кременная, Сватово и Старобельск.
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Украинские войска остановлены под Красным Лиманом
Село Торское находится под полным контролем союзных сил, проехать туда можно по дороге от Кременной и доставлять боеприпасы и подкрепление.
ВСУ не могут перерезать дорогу снабжения между Торским и Красным Лиманом. Она находится под обстрелом, но по ней можно передвигаться на большой скорости. Сейчас союзные силы перебрасывают подкрепления в район Красного Лимана, передает РИА «Новости».
Отмечается, что власти в Киеве поставили задачу захватить Красный Лиман к 30 сентября на фоне вступления новых регионов в состав России.
Но украинские войска были остановлены севернее Торского.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Красный Лиман сейчас находится в полукольце, дорога от Сватово под контролем союзных сил, но периодически обстреливается.
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Шарий поделился видео от прибывших на Украину американских военных
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Блогер Анатолий Шарий опубликовал видеокадры с прибывшими на Украину американскими военными, которые сами делятся «крайне интересными и однозначными видео».
Как отмечает Шарий, американские военнослужащие просто смеются и публикуют крайне интересные и однозначные видео, с подписью «Мы уже здесь», также указаны теги #usarmy и #ukraine, отмечено в его Telegram-канале.
Он подчеркнул, что изначально Штаты даже опасались отправлять оружие из-за предупреждений о «законных целях», однако позднее, по словам Шария, поняли, что имеют дело с угрозами, за которыми нет ничего.
Ранее на западном портале, предлагающем контракты людям с боевым опытом, появилось объявление: работа на Украине с расценками одна-две тысячи долларов за день. На объявление первыми обратили внимание портал Украина.ру и шеф-редактор информагентства Regnum Юрий Баранчик в своем Telegram-канале.
В начале марта инсайдерские источники Би-би-си отмечали, что спрос на наемников на Украине растет, американские и европейские частные подрядчики говорят, что они все чаще оказываются задействованы в этом конфликте, начиная от миссий по спасению кого-либо и заканчивая помощью в логистике.
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Трансляцию брифинга Столтенберга прервали кадры выступления Путина с Красной площади
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Трансляция брифинга генсека НАТО Йенса Столтенберга на Youtube-канале германского вещателя Deutsche Welle* (признан в России СМИ-иноагентом) была прервана кадрами выступления президента России Владимира Путина на концерте-митинге на Красной площади.
Столтенберг отвечал на один из вопросов журналистов, когда трансляция прервалась, а затем появились кадры речи российского лидера, который в те же минуты выступал на Красной площади, передает ТАСС.
Путин заявил: «Именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории». После этого трансляцию резко прервали, ведущий в студии сообщил о «технических проблемах» и «очень странном стечении обстоятельств». Затем, через несколько секунд, трансляция выступления генсека НАТО продолжилась.
Напомним, Владимир Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади.
В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
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Лавров назвал фразу Путина, которую Киеву надо воспринимать всерьез
Фразу президента России Владимира Путина о том, что затягивание Украиной возобновления переговоров приведет к тому, что станет сложнее договариваться, нужно воспринимать всерьез, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По словам Лаврова, Москва никогда от переговоров с Украиной не отказывалась.
«Напомню его фразу: мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать: чем дольше они тянут, тем сложнее будет договариваться», – передает РИА «Новости» слова Лаврова, сказанные телеканалу «Звезда».
Глава МИД России добавил, что эту фразу необходимо воспринимать всерьез.
Ранее российский лидер Владимир Путин на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.
Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО
Украинская сторона подает заявление на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке, заявили в офисе президента страны Владимира Зеленского.
«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. <...> Де-факто cегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. <...> В ускоренном порядке», – цитирует Зеленского ТАСС.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
В августе вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявляла, что страна может получить возможность вступить в НАТО еще до завершения российской спецоперации.
Запись радиоперехвата подтвердила тяжелые потери ВСУ на херсонском направлении
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Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери на херсонском направлении, им не хватает боеприпасов, военные винят начальство в сложившейся ситуации, свидетельствует запись радиоперехвата переговоров военнослужащих пятой механизированной роты 53-й бригады ВСУ.
Переговоры перехвачены в районе села Правдино Херсонской области у самой границы с Николаевской. В оригинале записи много нецензурных слов, передает РИА «Новости».
Один боец сообщает, что не хватает людей и патронов, военные сталкиваются с проблемами со связью. Сослуживец отвечает, что находится под постоянным обстрелом, «нужна с утра какая-то поддержка или на ночь».
«Или мы берем 300-х (раненых) тяжелых, потому что они не выживут, и сами мы тут … (не) выживем ночь, и едем назад. Как-то пытаемся, вывозим, ползем. Кстати, да, некоторые могут и поползти даже, готовы, на бассейн, главное чтобы наши нас не… (обстреляли)», – заявил он. Другой боец сообщил, что эвакуации не будет.
Во втором фрагменте радиоперехвата взволнованным голосом еще один военнослужащий ВСУ кричит: «Не стреляйте, мы отходим назад, не стреляйте, по правому флангу отходим назад!».
В третьем эпизоде бойцы рассказывают о большом количестве убитых и раненых, в том числе тяжелых, говорят, что не хватает боекомплектов и постоянно спрашивают, где же подкрепление
«Звонил Одинцу, Одинец – контузия, Кот – 300-й, не знаю, контузия, или пулевое, или осколочное. Сказал, что 300-е – он, Кот и еще кто-то из пятерки. И еще с ним кто-то из четвертой роты находится, это пока все, что известно», – заявил военный.
Другой сообщает, что очень много раненых и убитых. Снова следует вопрос про подкрепления, которого так и нет: «Где этот третий бат, поддержка, так сказать?».
Напомним, ВСУ предприняли попытки реализовать контрнаступление на херсонском направлении. Военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что, «учитывая потери численного состава и техники ВС Украины, битву за Херсон можно переименовывать в «бессмысленную бойню».
Авиаэксперт Гусаров объяснил выгоду введения режима «открытого неба» в Калининграде
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Режим «открытого неба» в Калининграде дает по большей части одни преимущества, причем как России, так и странам, с которыми заключено соглашение, рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров, комментируя объявление соответствующего режима в Калининграде с октября этого года.
В Росавиации заявили, что с 1 октября в аэропорту Храброво в Калининграде будет введен режим «открытого неба» на два года. Решение о либерализации воздушного сообщения с Калининградом принято авиационными властями России в связи с обращением губернатора Калининградской области.
«В России действует режим полетов на международных линиях на основе межправительственных соглашений. Эти соглашения заключаются для того, чтобы авиакомпании двух стран летали между договорившимися сторонами на более-менее равных условиях. Никакие авиакомпании третьих стран на эти маршруты вклиниться не могут», – говорит Гусаров.
Он поясняет, что режим «открытого неба» подразумевает и полеты без ограничений вне этих соглашений, и полеты из третьих стран, и даже полеты с промежуточной посадкой. Таким образом, поскольку Калининград оказался «островом», куда даже по земле очень сложно попасть, авиация становится крайне актуальной.
«Любые авиакомпании, которые захотят туда летать, смогут это делать без ограничений. Причем это касается как пассажирских самолетов, так и грузовых. Плюс надо понимать, что Калининград – туристический регион, который пользуется спросом в том числе у иностранных туристов. К тому же, я не исключаю, что расширятся возможности по какому-то транзиту через Калининград для россиян. В нормальных условиях режим «открытого неба» дает всем плюсы: это развитие экономики, туризма и товарооборота – всего», – рассказывает эксперт.
Единственный минус, который видит Гусаров, заключается в том, что иностранные авиакомпании создадут конкуренцию российской гражданской авиации.
С первого января 2020 года в петербургском аэропорту «Пулково» была введена седьмая степень «свободы воздуха», позволяющая иностранным авиакомпаниям совершать полеты в Пулково не из «домашнего» региона.
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Путин пообещал привести в чувства горячие головы на Западе
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Россия сделает все возможное, чтобы привести в чувства горячие головы в западных страх, которые пытаются «закрывать свои дыры» за счет грабежа других государств, заявил президент Владимир Путин на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий.
Путин отметил, что для того, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий, Западу нужно во что бы то ни стало сломать Россию, другие государства, которые выбирают суверенный путь развития, чтобы еще больше грабить чужие богатства и за этот счет закрывать, затыкать свои дыры, передает ТАСС.
Он указал, что Россия понимает свою ответственность перед мировым сообществом и сделает все, чтобы привести в чувства такие горячие головы. Очевидно, что нынешняя неоколониальная модель в конечном счете обречена.
Ранее Путин заявил, что страны Запада рассчитывали на развал России в 1990-х годах, и им до сих пор покоя не дает существование России.
«Им вообще не нужна Россия, она нужна нам», – отметил президент.
Во время выступления Владимир Путин заявил, что западные страны для сохранения существующего сейчас миропорядка, позволяющего им грабить мир, готовы переступить через все.
Напомним, в пятницу Владимир Путин принял участие в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.
Президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
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Слова Зеленского о НАТО расценили как приглашение к конфликту ядерных держав
Высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о заявке на вступление в НАТО звучит как приглашение альянса к конфликту с Россией, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
«Заявление Зеленского о заявке Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке звучит как приглашение альянса вступить в прямой военный конфликт с Россией. То есть вступить в противостояние ведущим ядерным державам», – цитирует Слуцкого ТАСС.
По его словам, единственным путем для Киева сейчас остается сдача оружия и возвращение за стол переговоров, в таком случае «поток кровавых жертв» украинских властей будет прекращен.
Ранее президент Украины Зеленский заявил, что Киев подает заявление на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
Бербок подчеркнула желание Германии удержать другие страны от войны с Россией
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Германия делает все возможное, чтобы другие страны и НАТО не оказались втянуты в вооруженный конфликт Украины с Россией, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
Бербок сказала, что Берлин продолжает поддерживать Украину вооружениями, включая тяжелые. Она заявила, что воссоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией якобы нарушает Устав ООН и не может быть принято ни одной страной в мире. По мнению Бербок, даже государства, которые считали конфликт Украины с Россией исключительно европейским делом, «не на стороне России», передает ТАСС со ссылкой на ARD.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил невозможность быстрого вступления Украины в НАТО и заявил, что альянс сконцентрирует свои усилия на оказании помощи Украине для реализации ее права на самооборону. По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон считает, что Брюсселю следует в другое время обсудить попытки вступления Украины в НАТО.
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Народная милиция ДНР сообщила о прибытии первых мобилизованных из России в зону СВО
Первые мобилизованные россияне прибыли в зону СВО и приступили к интенсивной подготовке, сообщила народная милиция ДНР.
В зону проведения специальной военной операции, на территорию ДНР, прибыли первые военнослужащие, призванные на военную службу по частичной мобилизации, объявленной в России, сообщается в Telegram-канале народной милиции ДНР.
«Сейчас они проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает опыт боев последних месяцев», – сообщила пресс-служба ведомства.
«Жители народных республик с воодушевлением встретили подошедшие силы и благодарят президента Российской Федерации за принятое решение», – добавили в народной милиции.
В пятницу утром Минобороны показало подготовку мобилизованных рядом с зоной СВО.
Пушилин заявил о взятии Красного Лимана в полукольцо
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Красный Лиман сейчас находится в полукольце, дорога от Сватово под контролем союзных сил, но периодически обстреливается.
По его словам, новости по Красному Лиману очень тревожные, ВФУ взяли его в полукольцо, но дорога от Сватово под контролем сил ДНР и России, периодически под обстрелом.
«Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы. Очень неприятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок. Со всем справимся!» – написал он в Telegram-канале.
Также Пушилин сообщил о сложной обстановке у Ямполя и Дробышева, украинские военные бросили туда серьезные силы, но к союзным войскам подтягиваются резервы.
Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский рассказал газете ВЗГЛЯД, что ВСУ пытаются захватить Красный Лиман именно в день присоединения к России новых территорий.
Военный эксперт Андрей Прокаев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что основные усилия ВСУ будут направлены на то, чтобы закрепиться на правом берегу реки Оскол и атаковать Лиман. Затем, по мнению эксперта, украинские войска предпримут попытку прорыва на север Луганщины – через города Кременная, Сватово и Старобельск.
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Генсек НАТО Столтенберг объяснил невозможность быстрого вступления Украины в НАТО
НАТО сконцентрирует свои усилия на оказании помощи Украине для реализации ее права на самооборону, прокомментировал генсек НАТО Йенс Столтенберг заявление Владимира Зеленского о подготовке заявки на ускоренное вступление в альянс.
Столтенберг отметил, что двери в НАТО остаются открытыми. По его словам, НАТО демонстрировало это в последние годы, передает РИА «Новости».
«Решение о членстве принимается всеми 30 союзниками единогласно. Наша цель в настоящее время – это оказание срочной помощи Украине, чтобы помочь ей защититься от российского вторжения. Сейчас именно это главная задача альянса», – сказал он.
Столтенберг также напомним, что НАТО не является частью конфликта, но продолжит оказывать необходимую помощь Украине, чтобы она смогла реализовать свое право на самооборону.
Генсек заявил, НАТО остается оборонительным альянсом. «Мы остаемся едиными и готовыми защищать каждого члена альянса и всю его территорию», – добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
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Эксперт Юшков: Остановка «Турецкого потока» создаст огромные проблемы для Европы
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Если США добьются остановки «Турецкого потока», Европа столкнется с жесточайшим дефицитом топлива и космическими ценами на газ, заявил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. При этом серьезный удар будет нанесен и по России. Ранее из-за санкций ЕС была досрочно отозвана экспортная лицензия оператора морского газопровода «Турецкий поток».
«Европа продолжает повышать ставки в противостоянии с Россией. При этом мы видим, что западноевропейским странам уже не так принципиальна работа «Турецкого потока», поскольку по нему они все равно газ не получают», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Но если газопровод остановится, на себе это ощутит весь мир в экономическом плане. При таком раскладе цены на газ стремительно рванут вверх. Особенно учитывая, что Украина в скором времени, вероятно, перестанет быть транзитером российского газа», – отмечает собеседник.
Он также напомнил о корпоративном споре «Нафтогаза» и Газпрома. «Украина считает, что Москва недоплачивает по имеющемуся контракту. Так что, скорее всего, условно через неделю Киев откажется качать газ», – предполагает Юшков.
При этом больше всего в остановке «Турецкого потока» заинтересованы Соединенные Штаты, продолжает эксперт. Но Турция, которая является основным получателем российского топлива, не станет добровольно отказываться от поставок, уверяет он.
«Тогда остается чуть ли не единственный вариант – США или Британия могут взорвать трубу, несмотря на то, что она пролегает значительно глубже, нежели «Северные потоки». Сейчас внимание всего мира уже приковано к Черному морю», – подчеркнул Юшков.
«Отмечу, что такая диверсия мгновенно испортит отношения Анкары и Вашингтона. У них и так дела обстоят не очень гладко. Более того, Турция в последнее время стала очень мощным региональным игроком. И она в силах создать Штатам много проблем и на Ближнем Востоке, и на Украине. Захотят ли США рисковать – вопрос», – рассуждает эксперт.
Собеседник также предположил, что Белый дом может надавить на Болгарию, чтобы та под надуманным предлогом остановила прокачку газа по своей территории. «Но в данном случае мы уже ничего не сможем сделать», – утверждает он.
В целом остановка «Турецкого потока» создаст серьезные трудности практически для всего мира. «Для России это будет фактически остановкой поставок газа в Европу. Тогда Москва начнет сокращать добычу на западносибирских месторождениях. А наш экспорт будет направлен только в Турцию, плюс небольшие поставки СПГ на Балтику. Но это совсем мелко», – рассказал Юшков.
«Для юго-восточной Европы остановка будет огромной проблемой. Это приведет к невероятному дефициту газа, цены серьезно вырастут, остро встанет и вопрос логистики. Дело в том, что те же Венгрия и Сербия не имеют выхода к морю, поэтому нормально закупать СПГ не смогут», – продолжил он.
«Им придется экстренно договариваться с прибрежными государствами, чтобы они разрешили использовать часть своих мощностей. Но их там и так не очень много», – заключил Юшков.
Ранее у оператора морского газопровода «Турецкий поток» из-за санкций ЕС досрочно отозвали лицензию, сообщает сама компания. При этом поставки по трубе не пострадают, сообщает ТАСС.
Ранее Путин назвал «Турецкий поток» одним из важнейших путей российского газа в Европу. Газпром поставляет газ по «Турецкому потоку» из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали – 31,5 млрд кубометров газа в год.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.
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