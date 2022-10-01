Корректировщицу огня ВСУ задержали в ЛНР

Эксперт Юшков: Остановка «Турецкого потока» создаст огромные проблемы для Европы

Если США добьются остановки «Турецкого потока», Европа столкнется с жесточайшим дефицитом топлива и космическими ценами на газ, заявил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. При этом серьезный удар будет нанесен и по России. Ранее из-за санкций ЕС была досрочно отозвана экспортная лицензия оператора морского газопровода «Турецкий поток».

«Европа продолжает повышать ставки в противостоянии с Россией. При этом мы видим, что западноевропейским странам уже не так принципиальна работа «Турецкого потока», поскольку по нему они все равно газ не получают», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Но если газопровод остановится, на себе это ощутит весь мир в экономическом плане. При таком раскладе цены на газ стремительно рванут вверх. Особенно учитывая, что Украина в скором времени, вероятно, перестанет быть транзитером российского газа», – отмечает собеседник.

Он также напомнил о корпоративном споре «Нафтогаза» и Газпрома. «Украина считает, что Москва недоплачивает по имеющемуся контракту. Так что, скорее всего, условно через неделю Киев откажется качать газ», – предполагает Юшков.

При этом больше всего в остановке «Турецкого потока» заинтересованы Соединенные Штаты, продолжает эксперт. Но Турция, которая является основным получателем российского топлива, не станет добровольно отказываться от поставок, уверяет он.

«Тогда остается чуть ли не единственный вариант – США или Британия могут взорвать трубу, несмотря на то, что она пролегает значительно глубже, нежели «Северные потоки». Сейчас внимание всего мира уже приковано к Черному морю», – подчеркнул Юшков.

«Отмечу, что такая диверсия мгновенно испортит отношения Анкары и Вашингтона. У них и так дела обстоят не очень гладко. Более того, Турция в последнее время стала очень мощным региональным игроком. И она в силах создать Штатам много проблем и на Ближнем Востоке, и на Украине. Захотят ли США рисковать – вопрос», – рассуждает эксперт.

Собеседник также предположил, что Белый дом может надавить на Болгарию, чтобы та под надуманным предлогом остановила прокачку газа по своей территории. «Но в данном случае мы уже ничего не сможем сделать», – утверждает он.

В целом остановка «Турецкого потока» создаст серьезные трудности практически для всего мира. «Для России это будет фактически остановкой поставок газа в Европу. Тогда Москва начнет сокращать добычу на западносибирских месторождениях. А наш экспорт будет направлен только в Турцию, плюс небольшие поставки СПГ на Балтику. Но это совсем мелко», – рассказал Юшков.

«Для юго-восточной Европы остановка будет огромной проблемой. Это приведет к невероятному дефициту газа, цены серьезно вырастут, остро встанет и вопрос логистики. Дело в том, что те же Венгрия и Сербия не имеют выхода к морю, поэтому нормально закупать СПГ не смогут», – продолжил он.

«Им придется экстренно договариваться с прибрежными государствами, чтобы они разрешили использовать часть своих мощностей. Но их там и так не очень много», – заключил Юшков.

Ранее у оператора морского газопровода «Турецкий поток» из-за санкций ЕС досрочно отозвали лицензию, сообщает сама компания. При этом поставки по трубе не пострадают, сообщает ТАСС.

Ранее Путин назвал «Турецкий поток» одним из важнейших путей российского газа в Европу. Газпром поставляет газ по «Турецкому потоку» из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали – 31,5 млрд кубометров газа в год.

Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».

В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.

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