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США предложили властям Казахстана справиться с «протестами» без ОДКБ
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Власти Казахстана способны справиться с «протестами» собственными силами и без привлечения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), миротворцы ОДКБ и силы безопасности Казахстана должны уважать права «участников акций протеста», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Что касается ОДКБ. У нас есть вопросы относительно сущности просьбы [Казахстана об оказании ему срочного содействия], того, почему она была выдвинута, мы стремимся получать больше информации на этот счет. Мне представляется, что власти и правительство Казахстана, безусловно, обладают потенциалом, который позволяет надлежащим образом заниматься ситуацией с протестами, делать это с соблюдением прав протестующих, одновременно сохраняя закон и порядок», – приводит слова госсекретаря США ТАСС.
«Так что неясно, почему они (руководители Казахстана) чувствуют необходимость в какой-либо внешней помощи», – считает глава внешнеполитического ведомства США. «Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти», – приводит мнение Блинкена РИА «Новости».
Госсекретарь США призвал миротворцев ОДКБ и силы безопасности Казахстана уважать права участников «акций протеста». При этом Блинкен выразил мнение, что в основе беспорядков в Казахстане лежат причины экономического и политического характера.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
«Мы, разумеется, призываем эти миротворческие силы [ОДКБ] и правоохранительные органы [Казахстана] соблюдать международные права человека, стандарты в поддержку мирного урегулирования», – отметил госсекретарь США. «И, опять-таки, мы надеемся, что само правительство [Казахстана] сможет быстро заняться проблемами, которые фундаментальным образом являются экономическими и политическими по [своей] природе», – полагает Блинкен. С его точки зрения, «именно всем этим и вызваны протесты».
Кроме того, он высказался за то, чтобы правительство Казахстана действовало в складывающейся ситуации пропорционально угрозам, и осудил применение насилия, в том числе в отношении представителей и органов власти республики.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли
в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли
18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. В Казахстан также прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. Днем позже в Минобороны сообщили о готовности основных сил российских миротворцев ОДКБ к вылету в Казахстан. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
Между тем в пятницу Токаев заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. Экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывший министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев заявил, что одной из причин сложившейся в Казахстане ситуации стало предательство некоторых чиновников и правоохранителей. По его словам, целью заговорщиков было отстранение президента Касым-Жомарта Токаева от власти.
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Курсант из Казахстана попрощался с родителями перед боем
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Курсант одного из военных учебных заведений Алма-Аты записал видео для родителей во время осады здания протестующими, показав, что курсанты вооружены только саперными лопатами.
«Мы все умрем... Мама, папа, я вас люблю», – говорит курсант на камеру, передает Kun.uz.
Также на видео видно, как бойцы в экипировке строятся во внутреннем дворе здания, откуда им предстоит отправиться на подавление беспорядков. Бойцы вооружены только палками и саперными лопатками.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Позже в Казахстан прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. В пятницу в Минобороны сообщили о готовности основных сил российских миротворцев ОДКБ к вылету в Казахстан. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
Китай назвал виновных в «разжигании цветной революции» в Казахстане
Китай выступил против внешних сил, виновных в подстрекательстве к беспорядкам и разжигании цветной революции в Казахстане, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в послании президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Китайский лидер выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами и материальным ущербом, вызванными беспорядками в Казахстане, и назвал шаги, предпринятые Токаевым, «решительными и мощными». Си Цзиньпин обвинил внешние силы в подрыве стабильности Казахстана и также мирной жизни граждан страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Синьхуа».
«Китай готов сделать все возможное, чтобы оказать Казахстану необходимую поддержку и помочь ему преодолеть все трудности», - говорится в сообщении.
Си Цзиньпин подчеркнул, что с какими бы рисками и вызовами бы ни столкнулся казахстанский народ, китайский народ всегда будет на его стороне.
Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к руководителям стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он попросил помочь его стране в «преодолении террористической угрозы» и «внешней агрессии» в ряде городов, включая Алма-Ату и Нур-Султан, на фоне многодневных протестов.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Сатановский: Поддержка ОДКБ резко изменила поведение Токаева
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После поддержки со стороны ОДКБ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев резко ужесточил риторику в отношении выступающих против него сил и приказал открывать по погромщикам огонь на поражение, заявил политолог Евгений Сатановский.
«Похоже, о двоевластии в Казахстане речь больше не стоит, Елбасы, члены его семьи и ближайшее окружение Назарбаева сошли с политической арены и Токаев становится реальным президентом», – написал Сатановский в своем Telegram.
Политолог отметил, что Казахстан прикрыт еще и с китайского фланга, поскольку лидер КНР Си Цзиньпин выступил против любых внешних сил, которые пытаются и могут пытаться дестабилизировать Казахстан. Что, с учетом позиции России, а также вовлеченности в процесс стабилизации ситуации в Казахстане соседних Киргизии и Таджикистана, делает свержение Токаева или захват власти боевиками, кто бы за ними ни стоял, заранее обреченной на провал авантюрой.
«Восток признает только силу, а выбить Казахстан из системы его сегодняшних отношений с Россией и Китаем или подменить их той же Турцией или Соединенными Штатами, очень трудно, если вообще возможно, хотя пытаться это сделать будут и Анкара, и Вашингтон. Волки травой не питаются, им крови и мяса надо», – подчеркнул он.
Сатановский также прокомментировал заявление Госдепартамента США по ситуации в Казахстане. «Когда американцы высказывают казахам недовольство и обеспокоенность в первую очередь тем, что Токаев попросил ОДКБ о поддержке и заявляют, что у самого Казахстана достатачно сил, чтобы со всем происходящим без нее справиться, выглядит это более чем странно. У него президентская резиденция и акимат города в Алма-Аты горят, международный аэропорт и телебашня боевиками захвачены, силовиков убивают, по всей стране отлично подготовленные вооруженные банды громят акиматы и отделения МВД в городах, а ему рассказывают, что и как он должен и чего ни в коем случае не должен делать. Совсем у Блинкена и Байдена ребята сбрендили, что ли? Или мы чего-то об отношениях США и Казахстана не знаем?», – добавил политолог.
По его словам, западные, в первую очередь американские, НКО руками и ногами поддерживают боевиков, которые с их точки зрения – «мирные протестующие, выступающие против коррумпированного режима». «Что до Турции, официальные СМИ и лично Эрдоган пока что показательно не педалируют ту или иную позицию, выжидая, чем дело кончится, но протурецкие, пантюркистские и панисламистские сетевые ресурсы после информации о вводе в Казахстан российских десантников так напряглись», – пояснил Сатановский.
В пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. По его словам, критически важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Он уточнил, что подготовкой и руководством боевиков занимался единый командный пункт.
Президент добавил, что власти продолжают контртеррористическую операцию против боевиков, которые «не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовятся в ним».
Ранее казахстанский политолог Марат Шибутов объяснил заявление Токаева о том, почему власти «проспали» нападение 20 тыс. боевиков на Алма-Ату. Он пояснил газете ВЗГЛЯД, что в подготовку массовых протестов в Казахстане могли быть вовлечены действующие руководители спецслужб, некоторые из них, кто был назначен при Назарбаеве, не были лояльны президенту Токаеву.
Напомним, что спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько административных зданий, в том числе президентская резиденция, а также банки, магазины и кафе. На окраинах города мародерство продолжается.
Для стабилизации обстановки Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы». В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Их миссия заключается в охране государственных и других стратегических объектов. Однако в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ есть право применять оружие.
Участники беспорядков захватили здание телеканала «Мир» в Алма-Ате
Участники беспорядков устроили баррикады в здании телеканала «Мир» в Алма-Ате, есть жертвы, сообщил телеканал «Хабар-24».
По данным СМИ, на площади Республики в Алма-Ате группа неизвестных забаррикадировала здание телеканала «Мир». Есть жертвы, тела погибших лежат прямо на улице, передает ТАСС.
Ранее Токаев объявил, что конституционный порядок во всех регионах Казахстана в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Позже в Казахстан прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. В пятницу в Минобороны сообщили о готовности основных сил российских миротворцев ОДКБ к вылету в Казахстан. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
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Эксперт: Нападение на Алма-Ату «проспали» из-за раскола спецслужб
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В подготовку массовых протестов в Казахстане могли быть вовлечены действующие руководители спецслужб. Некоторые из них, кто был назначен при Назарбаеве, не были лояльны президенту Токаеву, сказал газете ВЗГЛЯД казахстанский политолог Марат Шибутов. Так он объяснил заявление президента республики о том, почему власти «проспали» нападение 20 тыс. боевиков на Алма-Ату.
«Старая советская пословица гласила – если чекист не разоблачает заговор, значит – он в нем участвует. То есть уполномоченный орган не мог не заметить всего этого. Значит, часть сотрудников была вовлечена в эту подготовку. Какая часть, мы узнаем после проведения расследования», – говорит казахстанский политолог Марат Шибутов.
Некоторые из спецслужб не подчинялись президенту, подчеркнул эксперт. «В республике много разных силовых структур. Некоторые руководители были назначены президентом Токаевым. Их лояльность главе государства была гораздо выше, чем у тех, кто был назначен раньше во времена президентства Нурсултана Назарбаева», – пояснил политолог.
В 2007 году в стране уже происходили попытки госпереворота при участии бывшего зятя Назарбаева Архата Алиева. «Тогда было уволено или посажено больше 300 сотрудников Комитета национальной безопасности Казахстана. Но те попытки носили характер дворцового переворота, а не таких масштабных действий, которые затрагивают все население разом, что ставит под угрозу существование государства. В этот раз никто не старался ограничивать себя. Посмотрим, кто был заказчиком или преступно проспал все это», – отметил Шибутов.
В пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. «Критически важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков», – сказал Токаев. По его словам, подготовкой и руководством боевиков занимался единый командный пункт. «С этим начали разбираться КНБ и генеральная прокуратура», – сообщил Токаев.
Президент добавил, что власти продолжают контртеррористическую операцию против боевиков, которые «не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовятся в ним». «Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен», – предупредил Токаев.
Спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. .
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько административных зданий, в том числе президентская резиденция, а также банки, магазины и кафе. На окраинах города мародерство продолжается.
Для стабилизации обстановки Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы». В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Их миссия заключается в охране государственных и других стратегических объектов. Однако в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ есть право применять оружие.
Российские миротворцы взяли под контроль аэропорт Алма-Аты
Миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты, сообщает официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«К настоящему времени совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан взят под полный контроль аэропорт Алматы», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.
«Обеспечивается безопасность расположенного в городе Генерального консульства Российской Федерации и других важных объектов», – добавил он.
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных. В четверг воздушная гавань Алма-Аты приостановила работу.
Эксперт объяснил логику назначения руководителя сил ОДКБ в Казахстане
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Сегодня любой российский генерал способен выполнять самые сложные боевые задачи, в том числе на незнакомом театре военных действий, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он объяснил, почему миротворческий контингент ОДКБ в Казахстане возглавил именно командующий ВДВ Андрей Сердюков.
«Поскольку основные части миротворческих сил ОДКБ – это ВДВ, было логичным назначить их главой именно командующего ВДВ, который знает личный состав, особенности и различные нюансы», – считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
После «обкатки» в Сирии весь командный состав российских вооруженных сил «прекрасно понимает, что такое гибридная война, которая сочетает в себе самые разные форматы, включая информационные». «В принципе любой российский генерал был способен возглавить миротворческие силы ОДКБ», – уверен Коротченко.
Собеседник подчеркнул, что функции миротворческих сил ОДКБ заключаются в защите стратегических объектов. Присутствие контингента также должно дать «уверенность казахстанским силовикам в необходимости действий по блокированию, нейтрализации и проведению мероприятий по зачистке незаконных вооруженных формирований боевиков».
«При этом всю основную работу должен делать Казахстан. В данном случае России не нужны функции, связанные с выполнением боевых задач. Наша миссия – это стабилизация и охрана особо важных объектов. Сам факт присутствия, а при необходимости его масштабирование, это элемент военно-политической стабилизации и уверенности казахстанских силовиков в своих действиях», – подчеркнул Коротченко.
О том, что руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, в пятницу сообщили в Минобороны России.
В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал массовые беспорядки в стране актом внешней агрессии и обратился за помощью к союзникам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда также входят Армения, Белоруссия, Киргизия, Россия и Таджикистан.
В ответ в ОДКБ приняли решение об отправке в Казахстан 2,5 тысяч военных. Россия отправляет на подмогу одну из самых своих элитных частей – 45-ю бригаду специального назначения ВДВ. Военнослужащие этого подразделения участвовали в первой и второй войнах в Чечне, российско-грузинской войне 2008 года, крымских событиях в 2014 году и в военных операциях на территории Сирии.
Также Россия отправляет солдат и офицеров 98-й дивизии ВДВ, за плечами которой опыт в миротворческих операциях в Боснии и Герцеговине в 1996 году, в зоне грузино-абхазского конфликта в 1998 году и в Косово в 1999 году. По информации телеканала «Звезда», в Казахстан направляются военные 31-й гвардейской десантно-штурмовой бригады из Ульяновска.
Ранее стало известно, что миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
США захотели помочь Казахстану решить «проблемы коррупции»
Администрация Соединенных Штатов готова к оказанию помощи Казахстану в решении вызвавших протесты в республике политических и экономических проблем, в частности, «проблемы коррупции», заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы считаем, что правительство Казахстана сможет решить проблемы, которые выразились во время этих протестов, и надеемся на это», – приводит слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.
По версии представителя американского внешнеполитического ведомства, речь идет о проблемах, которые «по своей сути являются экономическими и политическими». «В том, что касается наших рекомендаций, мы бы не хотели выступать с предписаниями», – добавил Прайс. «Если мы можем помочь Казахстану в решении этих проблем, США готовы сделать это», – сказал он. Прайс пояснил, что Соединенные Штаты, в частности, могли бы содействовать в решении «проблемы коррупции».
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые погромы. В ходе массовых беспорядков в Казахстане погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей республики, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил, что в случае нападения вооруженных банд у коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
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Беглый банкир Аблязов назвал себя «лидером протестов» в Казахстане
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Бывший руководитель АО «Банк Туран Алем» (БТА Банк) Мухтар Аблязов, скрывающийся за границей, назвал себя лидером оппозиции и протестного движения в Казахстане.
Как сообщил Аблязов агентству Reuters, «протестующие в Алма-Ате ежедневно спрашивают у него, как действовать». Он также заявил, что вернется в Казахстан, чтобы возглавить «временное правительство», если протест «достигнет правильного охвата», передает ТАСС. Банкир, давший интервью в Париже, также добавил, что не получал денежных средств из стран Запада для координации протестов.
Между тем телеканал «Хабар 24» со ссылкой на оперштаб по борьбе с терроризмом сообщил, что по всему Казахстану на настоящий момент задержали 3706 человек.
«На данный момент по всей стране задержаны 3706 человек... Это самая свежая цифра на данный момент», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала.
Ранее СМИ сообщили, что один из лидеров протестов в Казахстане Мухтар Аблязов связан с Украиной, номера, указанные им в обращении в соцсетях, имеют коды украинских операторов.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Позже в Казахстан прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
Ранее в пятницу Токаев выступил с третьим с начала протестов обращением к гражданам, в котором заявил, что отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения.
Опубликованы новые кадры сноса памятника Назарбаеву в Талдыкоргане
В Сети появился момент сноса памятника первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву в городе Талдыкоргане Алматинской области 5 января.
На кадрах видно, что протестующие пригнали грузовик, а когда монумент упал, расколовшись пополам, стали бить по нему дубинками.
Ранее сообщалось, что участники протестов в Казахстане пытаются снести памятник первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву в городе Талдыкоргане Алматинской области.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.
Появились сообщения о прибытии в Бишкек самолетов семьи Назарбаева
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В Бишкекский аэропорт Манас прибыло два частных самолета, принадлежащих семье первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщило Киргизское информационное агентство 24.kg.
По сообщениям СМИ, в международном аэропорту «Манас» столицы Киргизии приземлились два частных самолета, якобы принадлежащих семье экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Один из них прибыл из Македонии, второй – из Объединенных Арабских Эмиратов. Спустя некоторое время оба борта покинули киргизский аэропорт.
Как сообщает 24.kg со ссылкой на данные Flightradar24, примерно в 23.20 (20.20 мск) в аэропорт Манас, расположенный в непосредственной близости от столицы Киргизии, прибыл самолет Bombardier Global Express. Другой аналогичный самолет, названный «назарбаевским», приземлился в аэропорту Манас примерно в 22.10 (19.10 мск) на техническую стоянку, передает «Интерфакс».
«Возможно, экипажу нужно отдохнуть или дозаправиться. В таких случаях никто из пассажиров не может покидать борт, грузы не выгружают», – цитирует 24.kg представителя аэропорта.
В пресс-службе аэропорта Манас подтвердили прибытие в четверг из ОАЭ частного самолета марки Bombardier. Представитель пресс-службы воздушной гавани заявил, что принадлежность судна, выполнявшего коммерческий рейс, неизвестна.
Тем временем в справочной воздушной гавани сообщили, что не располагают информацией о приземлении в аэропорту Бишкека самолетов семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает РИА «Новости».
«Мы не располагаем подобной информацией», – ответили в аэропорту на вопрос о том, были ли на борту члены семьи Назарбаева. Также в воздушной гавани не смогли подтвердить принадлежность борта семье бывшего президента Казахстана.
Ранее погромщики в Казахстане начали сносить памятники Назарбаеву.
В среду президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев. В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане.
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Экс-советник Назарбаева назвал предательство чиновников причиной кризиса
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Одной из причин сложившейся в Казахстане ситуации является предательство некоторых чиновников и правоохранителей, заявил экс-советник первого президента страны Нурсултана Назарбаева, бывший министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев.
Ертысбаев сообщил, что происходящее в настоящее время в Казахстане стало самым серьезным кризисом «за 30 лет на всем постсоветском пространстве». «Масштабы такой попытки государственного переворота, вооруженного мятежа поражают, настолько мощная организация, что без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов, нельзя было осуществить», – пояснил Ертысбаев в эфире канала «Хабар 24», передает РИА «Новости».
Он также заявил, что «в течение нескольких лет, оказывается, существовали тренировочные лагеря». «Комитет национальной безопасности, который периодически обезвреживал ту или иную группу – появлялись сообщения... А многочисленные тренировочные лагеря, в горах которые были созданы – об этом молчали. Это страшное государственное преступление», – добавил бывший советник казахстанского лидера.
По его словам, целью заговорщиков было отстранение президента Касым-Жомарта Токаева от власти.
В ходе беспорядков в Алма-Ате нападавшие захватывали здание аэропорта. По утверждению Ертысбаева, «за 40 минут до нападения на аэропорт была дана команда полностью убрать оцепление и охрану». Казахстанские власти позднее вернули аэропорт под свой контроль.
В пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. По его словам, критически важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Он уточнил, что подготовкой и руководством боевиков занимался единый командный пункт.
Президент добавил, что власти продолжают контртеррористическую операцию против боевиков, которые «не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовятся в ним».
Ранее казахстанский политолог Марат Шибутов объяснил заявление Токаева о том, почему власти «проспали» нападение 20 тыс. боевиков на Алма-Ату. Он пояснил газете ВЗГЛЯД, что в подготовку массовых протестов в Казахстане могли быть вовлечены действующие руководители спецслужб, некоторые из них, кто был назначен при Назарбаеве, не были лояльны президенту Токаеву.
Напомним, что спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько административных зданий, в том числе президентская резиденция, а также банки, магазины и кафе. На окраинах города мародерство продолжается.
Для стабилизации обстановки Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы». В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Их миссия заключается в охране государственных и других стратегических объектов. Однако в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ есть право применять оружие.
Назначен руководитель миротворческих сил ОДКБ в Казахстане
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Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, сообщили в Миноборны России.
«Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан назначен командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны России.
Андрей Сердюков родился 4 марта 1962 года в поселке городского типа Углегорский Ростовской области.
Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (1983), Военную академию имени М.В. Фрунзе (1993), Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2009).
1983 – 1986 гг. – командир разведывательного взвода, заместитель командира парашютно-десантной роты, командир парашютно-десантной роты.
1986 – 1990 гг. – начальник штаба – заместитель командира парашютно-десантного батальона, командир парашютно-десантного батальона.
1993 – 1999 гг., после окончания Военной академии им. М.В. Фрунзе – заместитель командира парашютно-десантного полка, командир парашютно-десантного полка.
1999 – 2007 гг. – заместитель командира 76-й гвардейской воздушно- десантной дивизии, командир 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, командир 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
По окончании в 2009 г. Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ с золотой медалью проходил службу в должности заместителя командующего 5-й армией Дальневосточного военного округа.
С 2011 г. – командующий 5-й армией Восточного военного округа.
С 2013 г. – заместитель командующего войсками Южного военного округа, а с октября 2013 г. – начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Южного военного округа.
Указом Президента Российской Федерации от 4 октября 2016 г. назначен командующим Воздушно-десантными войсками.
В 2020 году генерал-полковнику Андрею Сердюкову Указом Президента Российской Федерации присвоено звание Героя Российской Федерации.
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени и IV степени с мечами, Александра Невского, Мужества, «За военные заслуги», Почета, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медалью «За боевые заслуги» и другими медалями. Заслуженный военный специалист Российской Федерации.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала, кто и как готовил протестный взрыв в Казахстане.
Лукашенко назвал отрезвляющим направление в Казахстан сил ОДКБ
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Направление в Казахстан сил ОДКБ действует отрезвляюще на тех, «кто решил там погреть руки», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Идет противостояние. Я подозреваю, что все там уже идет на спад. Потому что направление туда нашего контингента вместе с Россией, подключатся и другие государства ОДКБ, все-таки отрезвляюще действует на тех, кто решил там погреть руки», – цитирует БелТА президента.
По его словам, белорусские миротворцы в составе контингента ОДКБ прибыли в Казахстан не для того, чтобы воевать. Лукашенко отметил, что за факт направления Беларуссией в Казахстан миротворцев схватились беглые за границей и пытаются на этом раскачать народ. «Что, вот, видите, мы чуть ли не воюем за Казахстан», – заметил глава государства.
«Мы не воюем ни за кого. Там всего лишь одна рота наших военнослужащих-миротворцев. Это миротворческие силы. Мы проинформировали ООН, что мы будем помогать наладить мир. Мы в Казахстан пришли не убивать и даже не воевать. Мы – люди мирные. И наши военнослужащие также мирные люди. Мы пришли туда для того, чтобы помочь им», – подчеркнул белорусский лидер.
Он отметил, что в Казахстане уже погибло много людей и с одной, и с другой стороны: «Там отрезают голову полицейским, омоновцам и военнослужащим. Значит, уже черты террористических организаций, которые засветились и в Афганистане, и в Сирии, и в Ираке».
«Сейчас надо остановить братоубийственную войну. Этим мы и занимаемся», – подчеркнул белорусский лидер.
Также Лукашенко заявил, что в 2022 году взял более жесткий курс на сохранение суверенитета и укрепление связей с братскими странами.
«Должен вам сказать, что этот год будет непростым, мир изменится серьезнейшим образом. Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы. Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить, – будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством, – сказал он.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Позже в Казахстан прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. В пятницу в Минобороны сообщили о готовности основных сил российских миротворцев ОДКБ к вылету в Казахстан. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
Россия заподозрила ЕС в стремлении к «майдану» в Казахстане
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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский предположил, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, вероятно, предпочел бы видеть в Казахстане повторение «майдана» – государственного переворота, произошедшего на Украине.
«Видимо, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предпочел бы видеть в Казахстане повторение незаконного майданного переворота, произошедшего на Украине, который, очевидно, вызывает у него лучшие воспоминания», – написал Полянский в своем Twitter.
Накануне в МИД России сравнили позицию ЕС о помощи ОДКБ Казахстану со сломанными часами. Ранее Боррель заявил, что помощь ОДКБ Казахстану «вызывает воспоминания о ситуациях, которых следует избегать». Он также выразил мнение, что России следует уважать суверенитет и независимость Казахстана.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые погромы. В ходе массовых беспорядков в Казахстане погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей республики, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил, что в случае нападения вооруженных банд у коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
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