Молдавия оценила украинские заявления об «угрозе» со стороны сил России в ПМР

У Кишинева нет информации об угрозе со стороны расквартированных в Приднестровье российских войск, но власти Молдавии изучают различные сценарии, касающиеся Украины, сообщила президент Молдавии Майя Санду.

Санду, комментируя сообщения в украинских СМИ об угрозе исходящей от российских военных, заявила, что власти Молдавии «очень серьезно следят за ситуацией». По ее словам, «сейчас нет причин для беспокойства». «Они есть из-за присутствия войск, но за последние дни и недели ничего не было замечено. Это не значит, что ситуация не может измениться, поэтому мы сохраняем бдительность», – приводит слова Санду ТАСС со ссылкой на ProTV.

Президент Молдавии сообщила, что силовики изучают возможные военные сценарии вокруг Украины, в том числе и включающий нападение со стороны Приднестровья. При этом Кишинев продолжает настаивать на выводе российских сил, которые охраняют склады в Колбасне, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свезенных туда после вывода советских войск из европейских стран.

Санду также заявила, что «с Россией ведется сложный, но необходимый диалог», в «повестке много вопросов». В частности, обсуждается «проблема вывода российских военных, есть проблема ликвидации оружия со складов в Колбасне», есть «проблемы экономического характера», передает РИА «Новости».

Она отметила, что хотела бы избавиться от торговых барьеров, с которыми сталкиваются молдавским экспортеры. Также Молдавия беспокоится о социальной защите своих граждан, которые работают в России. Санду подчеркнула, что Молдавия сотрудничает с Россией на разных уровнях, уделяя особое внимание решению приднестровского конфликта.

Напомним, заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможной оккупации уже спровоцировали панику в Харькове. Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.

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