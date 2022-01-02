Французы восхитились новогодним обращением Путина Названы необычные способы избавления от елки после праздников 2 января 2022, 13:47

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

После новогодних праздников настанет пора убирать елку, чтобы не засыпать пол в квартире и подъезде иголками, необходимо следовать некоторым рекомендациям. Вокруг елки перед тем, как готовиться ее выносить, нужно расстелить простыню или целлофан. Это поможет минимизировать беспорядок и максимально быстро и просто удалить хвою и опилки. Затем можно приступать к уборке игрушек и мишуры, передает ТАСС. Если елка маленького размера, то ее можно целиком запаковать в мусорный пакет или уложить на простыню, замотать в ткань и закрепить веревкой или скотчем, а затем вынести. Если дерево большое, то сначала следует спилить ветки. Делать это нужно как можно ближе к стволу. Ветки сложить в мусорные пакеты и выносить вместе со стволом. Оставшиеся на полу иголки можно собрать скотчем или пропылесосить. Вместо того, чтобы отнести елку в мусорный контейнер, лучше выбрать полезные способы их утилизации. В некоторых городах по окончании новогодних праздников волонтеры организуют сбор и переработку использованных елей. Елочную щепу используют в составе удобрений, как альтернативное топливо для котельных и даже в качестве корма и подстилки для некоторых животных. Ранее в МЧС перечисляли правила безопасности при установке елки.

Соловьев назвал парадокс Нового года 31 декабря 2021, 14:33

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев указал на парадокс, сопровождающий каждый Новый год. «Удивительно. Всегда с такой надеждой ждем Новый год, а потом, подводя итоги, радуемся, если он хотя бы оказался не хуже предыдущего», – написал Соловьев в Telegram. Ранее россияне рассказали об ожиданиях в новом году и о планах на предстоящие каникулы: с 1 по 9 января россияне планируют насладиться общением с семьей и близкими, а также попробовать экстремальные развлечения и уделить время культурному обогащению. 30 декабря Дед Мороз поздравил детей и взрослых с Новым годом. Украинцев возмутило новогоднее обращение Зеленского 1 января 2022, 21:12

Жители Украины в резко негативном ключе высказались о рекордном по длительности новогоднем обращении президента страны Владимира Зеленского. Украинский лидер рапортовал о победах спортсменов, учителей и врачей. Однако пользователи Сети убеждены: цифры говорят о том, что представители этих профессий увольняются и покидают страну для поиска более комфортных условий жизни. «Двадцать минут новогоднего обращения – это ту мач! Это неприлично долго. Это провал спичрайтера!» – приводит РИА «Новости» слова журналистки Ольги Палий. «Зеленскому нечего сказать людям. Поэтому шутник скрывался за другими. Здесь у него и учителя, которым обещал $4000, и врачи, которым платил «повышение» зарплаты посекундно, и конструкторы ракет, которым три года срывал финансирование. <...> Реальность: 66 тыс. врачей и медицинских работников уехали из Украины, еще почти 34 тыс. медработников уволились за 2020 – первый квартал 2021 года <...> Просто лги, лги нагло, обезоруживай оппонентов своей наглостью. Не ведутся? Не теряйся. Сыпани им песком в глаза», – написал бывший министр социальной политики Андрей Рева. «Лицемер. Какое отношение он имеет к успеху людей, которых упомянул в своем длинном спиче? Что он сделал за уходящий год для людей, для страны? Словоблудие неплохого актера и никакого президента», – возмутился Jeorges Pompedou. «Слушать было нудно, тошно и еще испанский стыд почему-то», – поделился мнением Ivan Kotov. «Мы выключили звук и ждали, когда он свалит с экрана», – призналась Nata Li. Отметим, что два украинских телеканала – «Прямой» и «Пятый» – в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Продюсер «Модного приговора» отреагировал на вручение детям пустых коробок от подарков 31 декабря 2021, 17:16

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

Пустые коробки по ошибке попали в мешок с подарками для онкобольных детей из центра Блохина, заявил продюсер проекта «Модный приговор» Илья Кривицкий. Сотрудники Первого канала заявили, что не имеют отношения к акции, в рамках которой онкобольным детям подарили пустые коробки от подарков, переадресовав вопрос производителю «Модного приговора» – компании «Красный квадрат», передает издание «Подъем». Кривицкий, являющийся продюсером «Модного приговора» и гендиректором «Красного квадрата», заявил, что пустые коробки попали в мешок по ошибке и дети получат подарки 3 января: «Мы очень расстроены произошедшим недоразумением. «Модный приговор» неоднократно инициировал и проводил благотворительные проекты, для нас большая честь быть причастными и приобщать зрителей к добрым делам». Он также рассказал, что в рамках объявленной акции было собрано 30 подарков для пациентов центра имени Блохина. И все эти подарки были доставлены адресатам, однако позже выяснилось, что в центре ждали не 30, а 300 подарков. «Об этом мы не договаривались и не знали. Тем не менее, поскольку речь идет о детях, мы исправим ситуацию и отправим в центр необходимое количество подарков (...) Пустые коробки попали в мешок с подарками по ошибке, за что мы приносим искренние извинения», – заключил он. Ранее россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год. Украинские телеканалы в новогоднюю ночь показали обращение Порошенко 1 января 2022, 14:31 Текст: Елена Мирошниченко

Украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Обращение Порошенко длилось около пяти минут. Экс-глава государства был в кадре вместе с супругой Мариной, которая также обратилась к украинцам. Экс-президент преимущественно говорил о Донбассе, сообщает РИА «Новости». В 2018-м году телеканал «1+1» показал в новогоднюю ночь обращение Зеленского, который рассказал о планах стать президентом. Тогда обращение действующего президента Порошенко показали уже после наступления полуночи. Напомним, Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов. Сейчас Порошенко находится в Варшаве, а вернуться на родину ранее он обещал в первой половине января. Путин озвучил главное пожелание россиянам в новогоднем обращении 31 декабря 2021, 15:03

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении пожелал всем крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии коронавируса. Отдельно он обратился к тем, кто в праздник находится на посту. В своем обращении Путин отметил, что в уходящем году граждане страны столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи, россияне «смогли это сделать благодаря нашей солидарности», передает ТАСС. «Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных и близких людей», – сказал он. Президент также отметил, что «всех нас объединяет сейчас надежда на добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года». Он отдельно обратился и к тем, кто в праздник «исполняет свой профессиональный воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок». «Встречая Новый год, мы надеемся, что он откроет новые возможности, рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижение задуманного прежде всего зависит от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко, активно беремся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов», – также сказал Путин. По его словам, именно из таких результатов будет складываться реализация общенациональных планов. «Их главная цель – повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной», – подчеркнул российский лидер. «Через несколько секунд наступит Новый год, и во многих семьях, в том числе и у наших соотечественников за пределами России, прозвучит традиционное: «С Новым годом! С новым счастьем!» – сказал он. Эти простые слова, продолжил Путин, россияне произносят с особым чувством, потому что они передаются из поколения в поколение. «Искренне поздравляю вас! Главное пожелание всем – конечно же, крепкого здоровья. А к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле», – дал напутствие глава государства. Напомним, первыми новогоднее поздравление президента увидели жители Камчатки. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством, пожелав счастья и крепкого здоровья. Главный нарколог Москвы назвал лучшую закуску под алкоголь 31 декабря 2021, 20:35

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

«Увеличивать градус» после бокала шампанского не стоит, как и чередовать его с крепкими напитками, употребление масла для снижения уровня опьянения на самом деле приводит к «алкогольному удару», а в качестве закуски лучше использовать картофельное пюре, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн. «Не советую «увеличивать градус» после бокала шампанского. Начинать праздник с шампанского, а затем наслаивать крепкие напитки – способ достаточно смертельный, как и чередование», – передает РИА «Новости» слова Брюна. Он назвал мифами большинство народных способов снижения вреда алкоголя и уровня опьянения. Например, есть миф о том, что за час до праздника нужно употребить масло. «Но это дает кратковременный эффект. Человек выпил рюмку, а алкоголь не действует – потому что не всасывается. И так и будет происходить, пока масло остается на слизистой. В конечном итоге это масло уходит дальше по желудочно-кишечному тракту, оно всасывается, и весь этот накопившийся алкоголь начинает всасываться в организм. И происходит алкогольный удар, как кувалдой по голове», – предупредил нарколог. Врач рассказал, что способ «выпить рюмку за полчаса до Нового года» – это тоже миф. «Дело в том, что такой способ активизирует ферментативную систему для переработки спиртного. Однако количество ферментов ограничено. Спустя очень короткий срок они заканчиваются, и алкоголь начинает превращаться в ацетальдегид. Посоветовать можно в качестве закуски картофельное пюре. Картошка является неким абсорбентом и алкоголь медленно всасывается в кровь», – добавил Брюн. Ранее врач и ведущий Александр Мясников в эфире «России 1» заявил, что снимающие боль препараты не помогут в борьбе с похмельем после застолья. Собчак показала лицо без фильтров утром 1 января 2 января 2022, 10:55

Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Текст: Кристина Цыцура

Телеведущая Ксения Собчак утром 1 января показала своим подписчикам в Instagram фото лица без фильтров. На припухшем лице у ведущей остатки макияжа, а сама она находится в постели. Подписчики бурно обсуждали публикацию знаменитости и публиковали свои утренние фото, которые Собчак показывала в сториз. К Ксении Собчак позже присоединилась и другая телеведущая – Анастасия Ивлеева. Девушка тоже предстала перед подписчиками в Instagram после новогодней ночи и специально не пользовалась фоторедактором, не делала макияж. Это вызвало одобрение у пользователей. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_) Подписчики звезд писали, что утром 1 января выглядят точно так же: «Все мы немножко Настя Ивлеева»,«Я не пила, а лицо все равно такое же! Это магия 1 января!», «Такие рожи во всех домах России!», «Ну какова же красота!». Академик Бокерия опроверг пользу красного вина 2 января 2022, 07:29

Фото: Alfred Schauhuber/

imageBROKER/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Если человек пьет вино, ему лучше выбрать белое, так как оно быстрее выводится из организма, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия. Отвечая на вопрос о пользе от бокала красного вина для сердечно-сосудистой системы, Бокерия заявил, что «выдумки это все». Как отметил Бокерия, красное вино «вкуснее, чем белое», но «если ты пьешь, то пей белое вино», которое обладает хорошим мочегонным эффектом и быстрее выводится из организма, передает РИА «Новости». Как доказательство Бокерия привел в пример грузинские застолья, во время которых «тамада вынужден выпивать несколько литров вина». В таких случаях тамада «пьет только белое вино», ведь если бы «пили красное вино, они бы и половину жизни не прожили». Подчеркивается, что «красное вино, а, следовательно, алкоголь долго не выводится из организма». Напомним, Роскачество указывало, что при выборе вина в магазине прежде всего стоит обратить внимание на этикетку и условия хранения. Как добавила директор департамента исследований винодельческой продукции Роскачества Олеся Буяева, «в категории до 1500 рублей отечественное игристое по цене до 350 рублей вполне может опередить по качеству импортное за тысячу с лишним. Россиян предупредили о клещах в новогодних елях 31 декабря 2021, 09:30

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

На живых новогодних елях могут встретиться мелкие насекомые, в том числе клещи и клопы, заявил дендролог Лев Яковлев. Яковлев заявил, что «в подавляющем большинстве случаев опасности для здоровья мелкие насекомые, которые могут быть на елке или пихте, не представляют, можно столкнуться с лесными клопами, паутинными клещами и еще несколькими видами насекомых, живущих в экосистеме хвойного леса», передает «Московский комсомолец». По его словам, они просыпаются, так как попадают в тепло. Обработать деревья в питомнике так, чтобы на них вовсе не было таких насекомых, практически невозможно, так как для этого потребовалось бы применять очень мощные и токсичные для окружающей среды инсектициды. Он напомнил, что из всех видов насекомых, которые обитают в хвойном лесу, опасны для человека могут быть только иксодовые клещи – переносчики энцефалита и боррелиоза, однако их наличие на пихтах, продаваемых в кадках, маловероятно, однако для уверенности стоит учитывать регион поставки дерева: в группе риска эндемичные по энцефалиту и боррелиозу регионы. Также Яковлев посоветовал не размещать живую новогоднюю елку вблизи комнатных растений, так как в этом случае вероятно переползание паутинного клеща на постоянную «флору» помещения. Ранее токсиколог предупредил о необходимости мыть живую ель перед установкой дома. Санта-Клауса задержали в Ульяновске 31 декабря 2021, 10:21 Текст: Наталья Ануфриева

В Ульяновске сотрудники ДПС остановили автомобиль, украшенный яркими гирляндами. В прицепе была новогодняя елка, а за рулем мужчина, переодетый Санта-Клаусом. Автомобиль появился на улицах города в ночь на 31 декабря, передает портал 73online.ru. Очевидцы засняли, как сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль и о чем-то беседовали с водителем. Закончилась ли история штрафами, пока неизвестно. Ранее Деды Морозы устроили массовую драку в Москве. Также мужчина в костюме Деда Мороза напал на косметолога за отказ в инъекции ботокса. Вассерман рассказал о новогодних «посиделках» в Госдуме 2 января 2022, 12:46

Фото: Николай Галкин/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Госдума не проводила новогодний корпоратив, фракции и комитеты сами организовывали свои «посиделки», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия» Анатолий Вассерман. «Перед Новым годом в комитете по просвещению мы немного посидели, поели, обсудили итоги года», – рассказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, аналогичное обсуждение итогов года за столом прошло также во фракции «Справедливая Россия». «Но это все проводилось на уровне самодеятельности, никаких новогодних корпоративов и общих торжеств на уровне Госдумы не было. Сам Новый год я встретил с коллегами-публицистами в доме одного из них», – сказал парламентарий. Стоит отметить, что парламентарии стали реже дарить друг другу и своим помощникам подарки. По их словам, в этом году они получили лишь открытки и блокноты с партийной символикой, пишет «Газета.Ru». «Уже я не наблюдаю дорогих подарков лет пять», – сказал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ). Зампред думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный объяснил, что снижение количества новогодних подарков связано с антикоррупционным законодательством. Ранее газета ВЗГЛЯД подготовила «Рейтинг полезности депутатов». В качестве критериев были выбраны законотворческая активность, работа с избирателями, активность на заседаниях Госдумы и оценка членов экспертного совета. Госдума нового созыва преподнесла сразу несколько сюрпризов. Во-первых, в ней теперь заседают не четыре партии, а пять. Во-вторых, почти наполовину (48,5%) обновился депутатский корпус. Такой же показатель новых лиц зафиксирован во фракции «Единой России». КПРФ обновилась на 40%, ЛДПР – на 33%, а «Справедливая Россия» установила рекорд – 51%. По итогам осенней сессии Госдумы глава комитета по информполитике Александр Хинштейн (ЕР) и зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин (СР) оказались в числе наиболее активных парламентариев. В прошлом месяце нижняя палата парламента приняла постановление о распорядке работы на первую половину 2022 года. Весенняя сессия Госдумы начнется 10 января, однако в первую неделю парламентарии будут работать в регионах. Первое пленарное заседание может состояться 18 января. Продлится весенняя сессия до 31 июля 2022 года. Гинцбург посоветовал не приглашать Деда Мороза домой из-за COVID-19 31 декабря 2021, 03:13 Текст: Антон Антонов

В связи с распространением коронавируса не стоит на праздники вызывать домой Деда Мороза для детей, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Гинцбург сказал, что «не стал бы приглашать в это время Деда Мороза, а на месте родителей сам бы бороду купил и поздравил, чтобы не отменять и не портить ребенку праздник, а заодно его устроить и себе», передает ТАСС. Он также прокомментировал возможность посещении массовых мероприятий. Так, Гинцбург отметил, что дети очень подвержены заражению, но «некоторые бессимптомно переболели». По его словам, «если родители уверены, что у ребенка хорошие защитные титры, значит, ребенок защищен». При этом «если родители не располагают информацией, что ребенок переболел или имеет высокий уровень антител, то лучше вообще ребенка не водить». «А если водить, то средства индивидуальной защиты - маски, респираторы, с моей точки зрения необходимы», – сказал он. Врач-вирусолог Евгений Тимаков отмечал, что вызвать Деда Мороза на дом безопаснее с эпидемической точки зрения, чем ходить с ребенком на праздничные мероприятия. Напомним, в Великом Устюге рассказали о ковид-требованиях для встречи с Дедом Морозом. В Крыму Деду Морозу запретили приходить на праздники без QR-кода. Нарколог Минздрава назвал способ борьбы с алкогольным отравлением 1 января 2022, 12:34 Текст: Елена Мирошниченко

После алкогольного отравления нельзя «восстанавливаться» спиртным, в таком случае лучше выпить кефир, несладкий чай или капустный рассол, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. «Если же все же новогодняя ночь прошла слишком активно, то лучше ничего не делать до середины следующего дня. Можно выпить кефир, некрепкий и несладкий чай, легкие белковые бульоны, капустный рассол. Также можно принять аптечные препараты янтарной кислоты», – цитирует его РИА «Новости». Специалист добавил, что нельзя ходить утром в баню, а занятия спортом лучше отложить. Категорически не нужно «восстанавливаться» после алкогольного отравления новой дозой спиртосодержащих напитков, подчеркнул Брюн. Ранее главный нарколог Москвы назвал лучшую закуску под алкоголь. Врачи рассказали о правильном восстановлении сна после праздничных выходных 2 января 2022, 09:49 Текст: Кристина Цыцура

Невролог-сомнолог Елена Царева посоветовала приучить организм просыпаться в одно и тоже время на каникулах, чтобы избежать бессоницы. «Можно перекусить, сделать что-то еще – чтобы свет попал на сетчатку, чтобы сигнал по биоритмам пошел. После завтрака можно поспать еще», – цитирует медика РБК. Также она рекомендовала не находиться в кровати дольше 15 минут. «Если, например, долго смотреть телевизор, лежа в кровати, то организм поймет, что в кровати можно не спать. И не будет. Даже если бессонница уже есть, этот способ позволяет разбить этот рефлекс «кровать – отсутствие сна», – добавила Царева. Заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов отметил, что качество отдыха уменьшается, если он длительный. Если говорить о сне, то он становится менее глубоким. Полуэктов рекомендовал при проявлениях бессонницы незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Ранее сообщалось, что ВОЗ включила в перечень проблем с психикой компьютерную игроманию, но специалисты попросили не спешить с самодиагностикой. Главархив Москвы рассказал, как в Россию пришел Новый год 31 декабря 2021, 19:59 Текст: Наталья Ануфриева

Новый год официально пришел в Российскую империю 20 декабря 1699 года, рассказали в московском главархиве. Именно в эту дату царем Петром I был издан указ «О празднованiи Новаго года», который впервые установил порядок новогодних праздников. Отмечать его было приказано начиная с 1 января 1700 года, передает канал «360». Так как наступал еще и новый век, было приказано украсить ворота домов еловыми, сосновыми или можжевеловыми ветками, а лучше деревьями, и все это должно было держаться до 7 января. Также Петр I ввел традицию запускать фейерверки. В XVIII веке в Москве на Новый год активно проводили балы и маскарады, а также давали представления театры, но только в случае, если температура на улице была выше -18 градусов. Напомним, первыми в России новогоднее поздравление президента увидели жители Камчатки. В своем обращении Владимир Путин пожелал всем крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии.