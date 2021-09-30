Эксперт объяснил желание Европы увеличить поставки угля из России

«Европа пытается подстраховаться на случай нехватки газа в начале следующего года», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя желание Европы увеличить поставки угля из России на фоне энергетического кризиса и приближающейся зимы.

«Европа не планирует массово увеличивать закупки угля сейчас, а старается подстраховаться и договориться о том, что при необходимости они купят дополнительные объемы угля в начале следующего года», – полагает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Именно тогда, по его словам, во второй части отопительного сезона станет понятно, насколько продолжительной и морозной будет зима, и соответственно – хватает ли европейцам накопленного газа. Эксперт также указал, что «Европа не отказывается от политики «экологизирования» своего производства электроэнергии, но в данный момент там отмечается кризис, вызванный дефицитом энергии из-за дороговизны газа».

«Решение потреблять больше угля принадлежит не государствам, а коммерческим компаниям», – подчеркнул Юшков. Что касается экспортных возможностей России, то к ним могут быть добавлены поставки угля, добытого в Донбассе. «Донецкий уголь тем или иным образом уже попадает на мировой рынок. Скорее всего, он под маркой российского угля и уходит на экспорт», – полагает эксперт.

Напомним, по сообщению Bloomberg, Европа просит у России больше угля, чтобы облегчить энергетический кризис с приближением зимы, а также на фоне рекордных цен на газ. Источник агентства отмечает, что в течение многих лет Европа в значительной степени отказывалась от угля, чтобы «экологизировать» свое производство электроэнергии, однако на сегодняшний день она испытывает кризис энергоснабжения.

По словам пресс-секретаря Минэнерго России, согласно прогнозам, экспорт угля, в том числе для производства электроэнергии в Европу, в текущем году не изменится и составит около 48 млн тонн. При этом в первом полугодии он вырос на 2,4 процента, до 22,5 млн тонн.

«Если все европейские коммунальные предприятия перейдут на уголь, это приведет к огромному росту спроса на уголь, который одна Россия не может обеспечить в такой короткий срок», – сказала главный аналитик Wood Mackenzie Ltd. в Хьюстоне Наташа Тюрина.

В свою очередь в Министерстве энергетики России заявили, что в ведомство не поступало обращений со стороны КНР и стран Евросоюза по вопросам наращивания экспорта угля из России.

В четверг стоимость газа в Европе в начале торгов превысила 1100 долларов, продолжив обновлять рекорды. Из-за взлета цен на газ накануне обанкротились еще три энергокомпании в Британии. Консалтинговая энергетическая фирма Baringa не исключает, что в Великобритании может остаться лишь 10 из почти 50 поставщиков электроэнергии для бытового потребления.

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