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В Fitch не исключили дальнейшего роста цены на газ в Европе
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Стоимость газа, которая впервые в истории превысила в Европе 1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров, может продолжить расти и побить новые рекорды в случае холодной зимы и физического недостатка газа на рынке, заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
«Главное испытание для цен и потребителей газа будет зимой – в случае холодной погоды и физического недостатка цены могут взлететь еще выше, чем сейчас», – сказал он ТАСС.
На текущий рост стоимости газа в Европе могло повлиять приближение отопительного сезона и зимы, отмечает Маринченко. Кроме того, «рост цен отражает продолжающуюся конкуренцию европейских и азиатских покупателей за СПГ, низкую заполненность европейских газохранилищ и недостаточный рост предложения со стороны крупнейших поставщиков газа в Европу, прежде всего, Газпрома».
Ранее в ходе торгов во вторник утром цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1 тыс. долларов за тысячу кубометров.
До этого депутаты Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром. Газпром назвал обвинения абсурдными, подчеркнув, что поставки в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах.
Посла России удивили претензии немецких политиков из-за цены на газ
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Обвинения со стороны «некоторых германских политиков» в адрес Москвы в том, что она якобы пытается завысить спотовые цены на газ и ограничить его поставки в Европу с целью «заморозить» европейцев, «вызывают недоумение», заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
Нечаев заявил агентству RND, что в посольстве «обратили внимание на высказывания некоторых германских политиков, а также публикации в ряде СМИ, обвиняющие российское руководство и ПАО «Газпром» в якобы невыполнении своих обязательств, искусственном ограничении поставок на европейский газовый рынок, беспрецедентном росте спотовых цен, стремлении «заморозить» европейцев предстоящей зимой», передает РИА «Новости».
«Эти заявления вызывают недоумение и не имеют ничего общего с реальным положением дел», – подчеркнул он, указав, что такие обвинения являются «откровенными фейками» и «примитивными антироссийскими вбросами», которыми подменяется объективный анализ ситуации.
Посол добавил, что Россия «всегда безупречно и в полном объеме выполняла свои обязательства и продолжает это делать», и «за более чем 50 лет успешного сотрудничества с европейскими странами в газовой сфере поставки сырья никогда не использовались Москвой как «энергетическое оружие» или «инструмент давления».
«ПАО «Газпром» строго соблюдает все договоренности. Концерн не снижал и искусственно не ограничивал продажи газа в ЕС, большая часть которых осуществляется в рамках долгосрочных контрактов, где цена газа не зависит от текущих конъюнктурных колебаний», – пояснил Нечаев.
Он также добавил, что сотрудничество России и ФРГ в газовой сфере – «исключительно успешный проект, доказывающий свою эффективность на протяжении десятилетий». По его словам, всем «здравомыслящим людям» очевидно, что в условиях энергетического разворота Германии, отказа от атомной энергетики и угледобычи, стране не обойтись без газа как переходного сырья, и Россия готова его поставлять на максимально выгодных условиях, для чего и был реализован проект «Северный поток – 2».
Нечаев отметил, что в данный момент все определяет рынок, а в силу рыночных законов многие зарубежные поставщики предпочли перенаправить сырье с европейского на азиатский рынок, где цены выше.
«Некоторые компании в ожидании более выгодных цен заранее не позаботились о своевременном пополнении запасов собственных газохранилищ. Причем здесь Россия? Или мы виноваты еще и в том, что газодобыча в некоторых европейских странах сокращается?», – сказал посол.
Ранее поставщик газа для промышленных предприятий и коммунальных служб, немецкая компания Deutsche Energiepool объявила о разрыве контрактов с рядом клиентов из-за экономический нецелесообразности на фоне высоких цен на газ.
Вместе с тем кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «газовом шантаже», увязав ситуацию с ростом цен на газ в мире и стремление «Газпрома» получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2».
«Газпром» назвал обвинения абсурдными, подчеркнув, что поставки в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах.
Газпром и Венгрия подписали контракт на поставку газа в обход Украины на 15 лет
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Газпром и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года, контракт предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа в год.
Как сообщает РИА «Новости», «церемония подписания соглашения прошла в Будапеште, на ней присутствовали заместитель председателя правления, гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто».
Отмечается, что контракт предусматривает поставку Венгрии 4,5 млрд кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, 3,5 млрд кубометров газа будут поступать через Сербию и миллиард – через Австрию.
Соглашение вступит в силу 1 октября.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в понедельник председатель правления Газпрома Алексей Миллер прибудет в Будапешт для того, чтобы принять участие в церемонии подписания нового долгосрочного контракта на поставку газа между Россией и Венгрией. По словам Сийярто, газопровод «Северный поток – 2» внесет весомый вклад в обеспечение энергобезопасности Евросоюза в долгосрочной перспективе.
Киев допустил полную остановку транзита газа в Венгрию через Украину
Киев опасается значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину, заявил генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон.
«Несмотря на контракт [о транзите газа в Европу между Москвой и Киевом] до 2024 года, мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину», – прокомментировал он в своем Facebook подписание между Будапештом и «Газпромом» долгосрочного газового контракта в обход Украины.
Напомним, «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа в обход Украины на 15 лет.
Украина пригрозила Венгрии «ответом» на газовый контракт с Россией
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, Украина ответит Венгрии на подписание газового контракта с Россией.
«Это не будет только политический шаг, отмена комиссии (межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества), которая является главным органом двустороннего сотрудничества, будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации», – приводит слова Кулебы ТАСС.
Министр отметил, что подписание контракта по поставкам газа в обход украинской территории является ударом по Украине. «Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар, и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть сожалений и соболезнований», – подчеркнул Кулеба в эфире телеканала ICTV.
В понедельник Венгрия подписала с Газпромом долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. В Киеве испугались значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину. Киев пообещал обратиться в ЕК для оценки соответствия соглашения Будапешта с Газпромом европейскому законодательству в области энергетики. Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила реакцию Украины на долгосрочный контракт Венгрии и России по газу завистью. Будапешт обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела Венгрии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долгосрочный контракт Венгрии с Газпромом перекрывает Украине российский газ.
Немецкий политик оценил угрозу «Северному потоку – 2» со стороны «Зеленых»
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Если «Зеленые» войдут в правительство Германии, они попытаются торпедировать «Северный поток – 2», но вряд ли добьются успеха, заявил немецкий политик Штеффен Котре («Альтернатива для Германии»).
Котре отметил, что «немецкая политика стала менее стабильной, произошло изменение политического ландшафта, и ясно, что в правительство войдут более, чем две партии», а «трехпартийное правительство означает, что все станет сложнее». «С этой нестабильностью мы должны будем жить дальше», – приводит его слова РИА «Новости».
Он считает сложившуюся ситуацию «упущением «народных партий» и уходящего правительства ФРГ – не обеспечена стабильность экономике и политике», главные «политические силы перестали ориентироваться на Германию и потеряли себя на европейском пространстве».
Котре полагает, что «Северный поток – 2» «будет работать», хотя «Зеленые» и «попытаются торпедировать его». Однако «остальные партии воспрепятствуют этому», сказал он. Политик подчеркнул, что с учетом нынешних цен на газ «заблокировать поставки» по «Северному потоку – 2» было бы «крайне неумным».
«Едва ли «Зеленым» это удастся, «Северный поток – 2» будет подключен к сети. Все остальное было бы еще большим абсурдом в свете того, что мы переживаем в Германии», – сказал Котре, отметив, что положение Германии в ЕС также ухудшится, поскольку «Меркель ранее могла оказать значительное влияние», но «ни Лашет, ни Шольц не имеют такого веса в Европе».
Напомним, согласно данным экзитпола для телеканала ZDF, социал-демократы (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем лидируют на выборах в бундестаг с 26%, на втором месте консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом, он набирает 24%. Далее следует партия «Союз 90/Зеленые» – 14,5%. Правая партия «Альтернатива для Германии» занимает четвертое место на выборах с 11%, партия «Левые» проходит в бундестаг ФРГ, преодолевая избирательный порог, с 5%.
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Украинцев предупредили о повышении цен на газ в октябре
На Украине поставщики газа пересчитали месячные тарифы на октябрь, с 1 октября некоторые компании серьезно повышают цены, сообщают СМИ.
Об этом говорится в мониторинге цен Obozrevatel. По правилам все поставщики до 25 сентября должны опубликовать месячные тарифы на октябрь. Весной украинцы автоматически перешли на годовые цены. Месячные тарифы (которые выросли в октябре) актуальны для тех потребителей, которые сами решили на них перейти.
Дороже всего топливо обойдется клиентам компании «ТАС енергія країни» – для них газ будет стоить 31 гривну (84 рубля) за один кубометр. При этом еще в сентябре газ был в 1,5 раза дешевле – 20,96 гривны (56,8 рубля). Второе место по цене на газ занимает «Київгазенерджі» – 30,5 гривны (82,7 рубля) за кубометр. Компания также подняла цену почти в 1,5 раза – на 10,7 гривны (29 рублей). Клиенты «Асканія енерджі» будут платить за газ 19,95 гривны (54,1 рубля) вместо 12,5 гривны (33,9 рубля), передает РИА «Новости».
Напомним, Киев давно разорвал долговременные контракты на поставки российского голубого топлива, импортный газ Украине приходится закупать по биржевым ценам, определяемым текущей ситуацией на рынке, а не по долгосрочным контрактам. В пятницу газ на фьючерсном рынке Европы стоил около 840 долларов.
На Украине нашли угрозу «страшнее» «Северного потока – 2»
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Российский газопровод «Турецкий поток» является большей угрозой для экономики Украины, чем «Северный поток – 2», заявил украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.
«Мы берем, согласно этим сказкам, реверсный газ из Словакии, хотя у Словакии нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра газа. Но мы покупаем там. «Турецкий поток» – что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем «Северный поток – 2», – передает РИА «Новости» слова Москаля.
Он напомнил, что газ по «Турецкому потоку» пойдет в Венгрию через Турцию, Болгарию и Сербию. «Я не знаю, откуда Словакия берет, я думаю, что вот-вот, и она тоже будет брать из «Северного потока – 2». Так у кого мы будем покупать?» – задался вопросом генерал.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 миллиарда кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Соглашение вступит в силу 1 октября, оно предусматривает возможность изменения условий через десять лет.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Венгрия перекрывает Украине российский газ.
Цена газа в Европе превысила 930 долларов за 1 тыс. кубометров
В ходе торгов в понедельник цена на газ в Европе вновь превысила 930 долларов за 1 тыс. куб. м, показывая рост почти на 9% в течение дня, свидетельствуют данные биржи ICE.
Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла почти 930,5 долларов за 1 тыс. куб. м. Общий рост цены газа за день составляет уже почти 9%, сообщает ТАСС.
Напомним, цена на газ в Европе вернулась на уровень выше 800 долларов за тысячу кубометров после падения до 730 долларов накануне. В пике она достигала почти 970 долларов за 1 тыс. куб. м. Депутаты Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.
В Газпроме в ответ заявили, что поставки российского газа в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах, а обвинения в том, что компания недопоставляет топливо, абсурдны.
Представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов. Перед этим МЭА заявило, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, однако для адекватного пополнения запасов газа в европейских ПХГ в предстоящий зимний период Россия могла бы нарастить экспорт газа в Европу.
Пушков высмеял угрозы Киева Будапешту из-за контракта с Газпромом
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы Украины в адрес Венгрии в связи с заключением Будапештом газового контракта с Газпромом.
«В Европе угроз от Киева никто не боится – и меньше других Венгрия, которая жестко критикует Украину за политику подавления венгерского языка в Закарпатье, за закон о коренных народах и не только за это. Будапешт уже успешно блокировал контакты Украины с НАТО и может этим не ограничиться», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
«Украина вообще не имеет отношения к контракту России и Венгрии: она просто обязана выполнять его как транзитная страна, иначе сама нарушит условия контракта с Газпромом. Украина уже надоела половине Европы со своими скандалами и претензиями, а ее «соответствующие» угрозы не соответствуют ни реальному весу, ни возможностям этой бедной страны», – заключил сенатор.
Ранее Украина пригрозила Венгрии «ответом» на газовый контракт с Россией.
В понедельник Венгрия подписала с Газпромом долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. В Киеве испугались значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину. Киев пообещал обратиться в ЕК для оценки соответствия соглашения Будапешта с Газпромом европейскому законодательству в области энергетики. Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила реакцию Украины на долгосрочный контракт Венгрии и России по газу завистью. Будапешт обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела Венгрии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долгосрочный контракт Венгрии с Газпромом перекрывает Украине российский газ.
Цена газа в Европе впервые превысила 1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров
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В ходе торгов во вторник утром цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1 тыс. долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.
К настоящему моменту стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах ускорила рост до 1031,3 доллара за тысячу кубометров. Общий рост цены газа с начала дня уже превысил 11%, передает ТАСС.
Стоимость акций Газпрома в ходе торгов в понедельник утром на Московской бирже выросла на 1,66% и достигла 350,06 рубля за бумагу.
Ранее поставщик газа для промышленных предприятий и коммунальных служб – немецкая компания Deutsche Energiepool объявила о разрыве контрактов с рядом клиентов из-за экономический нецелесообразности на фоне высоких цен на газ.
Напомним, цена на газ в Европе в середине сентября вернулась на уровень выше 800 долларов за тысячу кубометров. В пике цена газа достигала почти 970 долларов за тысячу кубометров. Депутаты Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром. Газпром назвал обвинения абсурдными, подчеркнув, что поставки в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах.
Стоимость акций Газпрома побила 13-летний рекорд
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Стоимость акций Газпрома в ходе торгов в понедельник утром на Московской бирже выросла на 1,66% и достигла 350,06 рубля за бумагу.
Это максимальный показатель стоимости за одну обыкновенную акцию компании с лета 2008 года, передает ТАСС.
К 10.40 мск акции Газпрома продолжали расти и стоили 350,21 рубля за бумагу (+1,71%).
Ранее поставщик газа для промышленных предприятий и коммунальных служб – немецкая компания Deutsche Energiepool объявила о разрыве контрактов с рядом клиентов из-за экономический нецелесообразности на фоне высоких цен на газ.
Вместе с тем кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «газовом шантаже», увязав ситуацию с ростом цен на газ в мире и стремление Газпрома получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2».
Напомним, цена на газ в Европе в середине сентября вернулась на уровень выше 800 долларов за тысячу кубометров. В пике цена газа достигала почти 970 долларов за тысячу кубометров. Депутаты Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром. Газпром назвал обвинения абсурдными, подчеркнув, что поставки в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах.
В Европе допустили продление кризиса в энергетике до конца зимы
Рост цен на электроэнергию в Европе обусловлен повышением цен на газ, а также сложностями перехода на «зеленую» энергетику, такая ситуация может продлиться до зимы, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
«Я думаю, что эта ситуация с напряженностью в сфере энергетики может продлиться всю зиму. И у этого есть много причин», – цитирует ТАСС Бретона.
К причинам кризиса он отнес пандемию коронавируса, а также закрытие нефтяных и газовых скважин, что привело к снижению предложения на рынке энергоносителей.
«У нас есть много возобновляемых источников электроэнергии, вот только что я узнал, что последние шесть недель в Европе не было ветра. Было произведено гораздо меньше электроэнергии, чем ожидалось», – уточнил еврокомиссар.
Другими факторами сложившейся ситуации, как считает Бретон, являются геополитическая напряженность и «чрезмерная зависимость некоторых стран, в частности Германии, от российского газа».
«Сегодня они расплачиваются за предложение и изобилие, которые находятся на том уровне, на каком должны быть», – добавил он.
Ранее поставщик газа для промышленных предприятий и коммунальных служб – немецкая компания Deutsche Energiepool объявила о разрыве контрактов с рядом клиентов из-за экономический нецелесообразности на фоне высоких цен на газ.
Вместе с тем кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «газовом шантаже», увязав ситуацию с ростом цен на газ в мире и стремление Газпрома получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2».
Напомним, цена на газ в Европе на прошлой неделе вернулась на уровень выше 800 долларов за тысячу кубометров после падения до 730 долларов накануне. В пике она достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров. Депутаты Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром. Газпром назвал обвинения абсурдными, подчеркнув, что поставки в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах.
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Венгрия вызвала посла Украины из-за заявлений Киева по сделке с Газпромом
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Украинский посол вызван в МИД Венгрии в связи с действиями Киева в отношении сделки, заключенной Будапештом с Газпромом, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
«Действия правительства Украины, направленные против этого соглашения, через Еврокомиссию крайне возмутительны. Украина не имеет никакого отношения к тому, с кем мы договариваемся», – указывается в тексте, передает ТАСС.
Сийярто подчеркнул, что Будапешт воспринимает подобные шаги Киева как «нарушение суверенитета (Венгрии) и интересов ее национальной безопасности». «Мы вызвали посла Украины в министерство иностранных дел», – заключил он.
Ранее Москва и Будапешт заключили долгосрочный договор на поставку газа. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России.
Полномочия набсовета Нафтогаза перешли к кабмину Украины
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НАК «Нафтогаз Украины» подтвердил, что кабинет министров будет выполнять функции наблюдательного совета компании, следует из сообщения пресс-службы Нафтогаза.
«Для того чтобы компания не осталась без полномочного органа управления накануне отопительного сезона и чтобы, в соответствии с законодательством, кабинет министров Украины мог выполнять функции наблюдательного совета компании до избрания ее нового состава, нужно было прекратить полномочия представителей государства, что правительство и сделало», – приводит слова представителя пресс-службы компании ТАСС.
Как указали в Нафтогазе, кабмин принял решение досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета Нафтогаза Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Юлии Свириденко.
Ранее наблюдательный совет компании решил прекратить полномочия независимых членов Клэр Споттисвуд, Люда Ван дер Хейдена и Бруно Лескуа по собственному желанию. «В свою очередь, это произошло после того, как правительство Украины заявило, что в ближайшие месяцы в полном соответствии с международными стандартами будет проведен открытый конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета по их замене. После добровольной отставки трех независимых членов, в соответствии с уставом компании, такой наблюдательный совет стал неполномочным, то есть потерял возможность принимать решения», – сообщили в Нафтогазе.
«Компания приветствует решение правительства как выход из сложившейся ситуации и рассчитывает, что уже к декабрю будут избраны новые независимые члены наблюдательного совета на открытом конкурсе, основываясь на заслугах кандидатов, в частности их способности обеспечивать в соответствии с лучшими международными практиками подотчетность менеджмента украинскому народу как конечному владельцу компании, а также способствовать привлечению иностранных инвестиций и продвигать интересы национальной компании на международной арене», – проинформировали в Нафтогазе.
Напомним, в конце апреля украинский кабмин снял Андрея Коболева, с 2014 года занимавшего пост исполнительного директора Нафтогаза, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за 2020 год. С 29 апреля компанию возглавил Юрий Витренко. После решения Киева уволить главу «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева члены наблюдательного совета компании подали в отставку. Кабмин Украины призвал наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» продолжать исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.
Отметим также, новый спецпосланник США по «Северному потоку – 2» Амос Хохштейн с ноября 2017 года по октябрь 2020 года значился в Наблюдательном совете «Нафтогаза Украины» в качестве независимого директора.
Акции «Газпром нефти» и «Лукойла» обновили исторический максимум
Акции «Газпром нефти» и «Лукойла» обновили максимальные отметки на фоне роста цен на энергоносители, следует из данных Московской биржи.
К 10.10 мск акции «Лукойла» дорожают на 0,89% относительно предыдущего закрытия, до 7048 рублей, а минутами ранее его акции обновили исторический максимум, поднявшись до 7055,5 рубля, передает РИА «Новости».
К 10.26 мск акции «Газпром нефти» дорожают на 1,24% относительно предыдущего закрытия, до 479,1 рублей, а минутами ранее бумаги обновили исторический максимум, поднявшись до 484,6 рублей.
Индекс Мосбиржи прибавляет 0,50%.
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,95%, до 79,47 доллара за баррель.
Стоимость фьючерсов на газ в Европе на открытии во вторник, по данным торгов на ICE Futures, обновила исторический максимум, превысив 1 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Накануне цена нефти Brent поднялась выше 79 долларов за баррель впервые за три года.