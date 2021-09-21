Российское посольство назвало недопустимыми заявления Лондона о выборах в Госдуму

Заявления МИД Британии о якобы подрыве демократических свобод в ходе прошедших в России выборов в Госдуму являются недопустимыми, заявили в российском посольстве в Лондоне.

«Заявление пресс-службы МИД Великобритании в связи с прошедшими 17-19 сентября выборами в Государственную думу рассматриваем как очередную попытку вмешательства во внутренние дела России. Считаем такие действия недопустимыми в кругу цивилизованных наций», – цитирует заявление диппредставительства ТАСС.

В заявлении МИД Британии также осуждается проведение выборов в Госдуму в Крыму.

Российское посольство в Вашингтоне ранее также заявило, что заявления Госдепартамента США о якобы «несвободных и непрозрачных» выборах в Госдуму России являются голословными, народное волеизъявление прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «друзьям» России не удалось заранее объявить выборы в Госдуму нелегитимными, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны.