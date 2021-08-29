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МИД назвал причину поражения США в Афганистане
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Вашингтон потерпел поражение в Афганистане, так как не понимает мир за пределами Соединенных Штатов, при этом в США высок соблазн вернуться в Афганистан, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Кабулов отметил, что «соблазн такой есть», в США в «военном руководстве и в сообществе очень много людей, которые были откровенно против вывода войск», они «готовы были оставаться еще десяток-другой лет в Афганистане». В МИДе пояснили, что такой позиции они придерживались из-за «корыстных» причин, а не «государственных интересов». Однако Кабулов считает «сомнительным, что они вернутся». По его мнению, «осознание все-таки, видимо, пришло, не только, что эта война проиграна, что ее выиграть нельзя, поэтому придется» уйти из Афганистана.
«Это очень горький и печальный уход. Но любая попытка повторить прежнюю попытку обойдется им гораздо дороже», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live».
Кабулов считает, что США «проиграли эту войну», так как «не понимают мир, который находится за пределами Соединенных Штатов». Оценивая ситуацию вокруг Афганистана, Кабулов заявил, что у США «очень слабая аналитика», американцы в этом плане работали «из рук вон плохо». У него возникло «ощущение, что чувство вседозволенности, появившееся примерно 30 лет назад, сыграло злую шутку с Соединенными Штатами как государством».
При этом Москва предостерегает от попыток изолировать «Талибан» (запрещен в России), поскольку давление может «радикализировать» талибов, которым сейчас «как новой власти надо решать социально-экономические проблемы народа необустроенного».
Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
Страны Организации договора коллективной безопасности наладили взаимодействие по ситуации вокруг Афганистана, это придало им уверенности. События в Афганистане «стали определенным толчком интенсификации боевого сотрудничества, взаимодействия, что выразилось в проведении целой серии крупных маневров, военных учениях по периметру Афганистана», сказал он.
Кабулов подчеркнул, что «надо очень внимательно смотреть», так как среди беженцев из Афганистана могут быть террористы. Однако, по его словам, большинство беженцев – это мирные граждане, которые «не доверяют талибам».
Напомним, Кабулов заявил, что Россия фиксирует хорошие шансы для наведения порядка в Афганистане при поддержке международного сообщества. При этом возможность использования территории Афганистана террористами вызывает наибольшее опасения.
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Захарова поставила талибов в пример Киеву
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, сравнивая ситуации на Украине в 2014 году и в Афганистане после установления контроля движения «Талибан» (запрещено в России), указала, что Кабул в отличие от Киева сразу призвал гражданские суда не использовать воздушное пространство над Афганистаном.
«Очень любопытная статья вышла в голландской De Telegraaf. Журналисты анализируют рекомендации Совета по вопросам безопасности Нидерландов в привязке к ситуации в Афганистане. Сравнивают обстоятельства крушения Boeing МН-17 на Востоке Украины в 2014 году с нынешним положением дел. Их цепочка рассуждений выглядит логично. Сообщить о том, что «небо закрыто» в теории должно само государство. Это ответственный подход, если говорить о приоритетности сохранения жизней. Но по понятным причинам, страна сразу теряет в деньгах и сталкивается с политическими издержками. И начинаются «трудности перевода» и «мучения выбора», – написала Захарова в Facebook.
При этом она обратила внимание, что «новые силы (как их называют в лучших домах Парижа и Лондона, «средневековые бородачи с автоматами»), начавшие контролировать Афганистан, практически сразу, 16 августа 2021, обратились с призывом не использовать гражданскими судами воздушное пространство над Афганистаном в ближайшее время, … честно признав, что власти пока что не могут гарантировать безопасность пролета».
В то же время, указала Захарова, «поддерживаемые демократическим западом власти Украины, которые во всю с 2014 года вели боевые действия у себя на Востоке страны, и не думали этого делать». «Киев не стал запрещать пролеты над своей территорией для всех эшелонов полета, ограничившись нижними (до 9750 метров), хотя ВСУ уже вовсю утюжили города из артиллерии, проводя широкомасштабные боевые действия против собственного населения. Результат трагический – в небе над Украиной произошла катастрофа Malaysia Airlines», – напомнила представитель МИД.
«Напомню, что речь о статье голландских журналистов в голландской же прессе, изначально проявивших неестественную эмпатию к киевскому режиму и его выходкам. Но время все расставляет на свои места», – добавила Захарова.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.
В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Ранее судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается.
Массовые протесты из-за закрытия банков начались в Кабуле
Несколько сотен человек вышли на улицы Кабула с протестом из-за закрытия банков, включая Центральный банк Афганистана (DAB), а также пунктов обмена валюты по всей стране, люди требуют выдать им их сбережения.
Почти все финансовые учреждения Афганистана остаются закрытыми в течение около двух недель. В результате этого миллионы жителей страны оказались лишены доступа к своим банковским счетам, а работодатели перестали выплачивать зарплату сотрудникам.
Большинство протестующих требует, чтобы им выдали хотя бы какую-то часть их денежных средств, хранящихся в банках. В свою очередь владельцы финансовых учреждений объясняют, что не смогут возобновить работу в прежнем режиме до тех пор, пока не откроется Центробанк страны. О той же проблеме говорят представители пунктов обмена валюты и даже так называемые валютные менялы, передает ТАСС.
Несмотря на то, что захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о возобновлении работы всех банков страны, начиная с 25 августа, многие сотрудники финансовых учреждений не осмеливаются вернуться к своим обязанностям из соображений безопасности.
Ранее Всемирный банк решил приостановить платежные операции в Афганистане.
Напомним, США намерены добиться закрытия доступа талибов к резервам МВФ. США заморозили в своих банках резервы, принадлежащие правительству Афганистана. Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) запретило вывозить доллары и исторические ценности из Афганистана.
Посольство США призвало американцев не приближаться к аэропорту Кабула
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Посольство Соединенных Штатов в Афганистане вновь обратилось к соотечественникам с просьбой не пытаться попасть в аэропорт Кабула и не приближаться к контрольно-пропускным пунктам у афганской воздушной гавани из-за угроз безопасности.
В уведомлении дипломатической миссии США в Афганистане отмечается, что американским гражданам «следует немедленно покинуть» три контрольно-пропускных пункта воздушной гавани столицы Афганистана: северные и восточные ворота, один из главных входов на территорию аэропорта, а также вход у здания нового министерства внутренних дел. Характер угроз в сообщении посольства не раскрывается, передает ТАСС.
Аналогичное предупреждение для американцев было опубликовано в среду, а на следующий день, 26 августа, возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Жертвами взрывов стали не менее 28 талибов. В результате теракта в Кабуле также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане*», являющуюся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле Байден приказал подготовить планы нанесения ударов по террористам ИГ*. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористов ИГ* отдал приказ о совершении теракта в Кабуле. В МИД России удивились осведомленности США о местонахождении главарей и объектов террористов.
В пятницу в администрации США предупредили о высокой вероятности нового теракта в Кабуле. В тот же день очевидец сообщил, что представители запрещенного в России террористического движения «Талибан» призвали не толпиться возле аэропорта Кабула.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом, после чего объявили о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
США обещали 31 августа передать аэропорт Кабула «афганскому народу». Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени. При этом в Пентагоне уверены в непричастности талибов к терактам у аэропорта столицы Афганистана.
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Шойгу рассказал о расширении маковых плантаций в Афганистане при американцах
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Маковые плантации в Афганистане «увеличились почти в 100 раз», пока там находились военные США. Кроме того, США оставили в Афганистане много высокоточного оружия, сообщил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу.
В интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» он заявил, что Афганистан производит 93% мирового героина, а маковые плантации «увеличились почти в 100 раз». «Про логистику распространения всего этого по всему миру и в Европу я говорить не буду, потому что, я думаю, и так всем понятно, кто оттуда летал», – передает РИА «Новости».
Шойгу заявил, что США в Афганистане действовали в двух сферах. Во-первых, они занимались вопросами, связанными с безопасностью, в частности, самих американцев. Также они вооружали и тренировали афганскую армию, которую сами афганцы считают коллаборационистами, поддержавшими вторгшегося врага. Во-вторых, США «занялись серьезным освоением и добычей полезных ископаемых».
Минобороны ведет анализ рисков и угроз в Афганистане. Речь идет не только о наркотиках, но и о «большом количестве оружия», включая «переносное высокоточное – это ПЗРК и ПТУРы». «Если там за это время говорят, что на Украину поставлено из Соединенных Штатов, там, Javelin, я уж не помню, несколько десятков, что ли, то здесь их больше сотни», – сказал Шойгу, отметив, что в Афганистане оружие «не поставлено, а просто перешло в руки».
Он сказал, что Минобороны «выполнит задачу» по эвакуации россиян и граждан стран ОДКБ из Афганистана: «Я постучу по дереву, надеюсь, она закончится в общем нормально, потому что в таких операциях «успешно» слово неприемлемо, закончится нормально». По его словам, глава российского государства Владимир Путин поручил «сделать так, чтобы мы смогли вывезти всех наших граждан и граждан стран-членов ОДКБ, и не только, тех, кто в этом нуждается».
Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
Напомним, Шойгу также заявил, что действия государств Организации Договора о коллективной безопасности на фоне ситуации, происходящей в Афганистане, абсолютно правильны. Министр подчеркнул, что программа по перевооружению вооруженных сил Таджикистана, Киргизии и Казахстана будет продолжена.
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В Афганистане уничтожены два боевика ИГ в результате удара США
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Два главаря террористической организации «Исламское государство*» (запрещена в России) ликвидированы, еще один ранен в результате авиаудара США в Афганистане, сообщил генерал-майор Хэнк Тэйлор на брифинге в Пентагоне.
«Я могу подтвердить по мере поступления новой информации, что две высокопоставленные цели ИГ* были убиты, один ранен. Нам неизвестно о потерях среди гражданского населения», – цитирует ТАСС Тэйлора.
В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался пояснить, причастны ли уничтоженные боевики к теракту вблизи аэропорта Кабула.
По его словам, США постоянно отслеживают ситуацию с угрозами безопасности в Афганистане, которая остается динамичной.
«Угроза по-прежнему сохраняется. Ситуация остается динамичной, мы отслеживаем ее буквально в режиме реального времени», – заявил он, подчеркнув, что США по-прежнему «намерены завершить операцию [по эвакуации] к концу месяца».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения.
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США взорвали последний аванпост ЦРУ в Афганистане за пределами аэропорта Кабула
Американские военные уничтожили в Кабуле последний аванпост ЦРУ в Афганистане за пределами столичного аэропорта, сообщает газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.
По данным газеты, американцы избавились от базы Eagle Base, чтобы оставленные на ней оборудование и информация не попали в руки к талибам (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России).
Отмечается, что уничтожение Eagle Base было спланированным и не было связано с атаками у аэропорта Кабула, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в руках сторонников радикального движения «Талибан» оказались военные самолеты, вертолеты и ракеты, что вызывает озабоченность у руководства США.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения.
Британцев возмутило поведение Байдена на пресс-конференции по Афганистану
Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают опубликованную в Сети фотографию американского президента Джо Байдена во время пресс-конференции по ситуации в Афганистане.
Главу Белого дома запечатлели во время дискуссии с репортером Fox News, который жестко раскритиковал организацию вывода войск США из Афганистана, где в результате атак террористов ИГ* погибли 13 американских военнослужащих и множество мирных жителей. Большинство пользователей усомнились в искренности президента США, отметив, что он вряд ли понимает всю серьезность происходящего.
«Он вообще осознает, что все это взаправду? Что люди гибнут, а ситуация продолжает накаляться? Вытащите этого дурака из Белого дома и верните Трампа, до того как Америка проиграет еще одну войну», – призвал P. Botter, передает РИА «Новости».
«Ему плевать. За всю свою политическую карьеру он не добился ничего, только лишь приумножил свое состояние», – считает Laliem.
«Трамп бы никогда не вел себя как слабак. Он был настоящим командиром», – считает Raining cats n dogs.
Другие комментаторы не смогли удержаться от обсуждения умственных способностей Байдена.
«Это фото означает: Я не в себе. А о чем я только что думал?» – иронизирует vintage.
«Почему никто до сих пор не заставил его пройти тест на когнитивные способности?» – спрашивает читатель под ником The snitch.
«Очевидно же, что он морально и физически не готов выполнять обязанности главы государства… Он катастрофа для всего человечества!» – драматизирует Endofcorona.
Вместе с тем некоторые пользователи все же заступились за американского лидера. Так, один из них подчеркнул, что эта фотография показывает, насколько сильно Байден переживает из-за происходящего в Афганистане.
«Он по-своему переживает эту трагедию, а расстроенное и потерянное выражение лица не говорит о его слабости», – отметила Jenny H.
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Читатели также не забыли упомянуть в этом контексте Россию, которая, как считает mritryy, уже скоро «получит ключи от Белого дома». «Москва и Пекин просто сидят и наслаждаюсь этим жалким шоу», – заключил Bigdog801980.
Напомним, в четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Жертвами взрывов стали не менее 28 талибов. В результате теракта в Кабуле также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*».
Президент США Джо Байден после терактов приказал подготовить планы нанесения ударов по террористам ИГ. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористов ИГ отдал приказ о совершении теракта в Кабуле. В МИД России удивились осведомленности США о местонахождении главарей террористов.
Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ в Афганистане
США уничтожили боевика группировки «Исламское государство* в Хорасане», являющейся ответвлением террористической организации «Исламское государство» (ИГ*, запрещена в России) в Афганистане, который занимался организацией нападений; сообщил представитель Центрального командования ВС США Уильям Урбан.
«Военные силы США сегодня провели дистанционную контртеррористическую операцию против организатора [нападений] «ИГ* в Хорасане», – приводит слова Урбана ТАСС.
«Удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата в провинции Афганистана Нангархар. Согласно первоначальным оценкам, мы уничтожили цель. Нам не известно об убитых и раненых среди гражданского населения», – добавил он.
Напомним, в четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Жертвами взрывов стали не менее 28 талибов. В результате теракта в Кабуле также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Президент США Джо Байден возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане*», являющуюся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
После терактов в Кабуле Байден приказал подготовить планы нанесения ударов по террористам ИГ*. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористов ИГ отдал приказ о совершении теракта в Кабуле. В МИД России удивились осведомленности США о местонахождении главарей террористов. В пятницу в администрации США предупредили о высокой вероятности нового теракта в Кабуле. Посольство США призвало американцев не приближаться к аэропорту столицы Афганистана.
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Пентагон объявил о начале вывода войск из аэропорта Кабула
Войска Соединенных Штатов начали покидать аэропорт Кабула, в настоящее время американцы вывозят оттуда оборудование, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Мы начали отходить», – сказал он, отказавшись уточнить, сколько военных США сейчас находятся в афганской столице, передает ТАСС.
Официальный представитель оборонного ведомства указал, что они по-прежнему контролируют аэропорт Кабула, в то время как новые представители власти Кабула никак не вовлечены в этот процесс.
«Мы все еще отвечаем за аэропорт. Мы все еще отвечаем за безопасность в аэропорту. Что было правдой несколько дней назад, то и остается правдой сейчас: у талибов есть КПП вокруг аэропорта, <...> но они не находятся в аэропорту, выполняя роль в обеспечении безопасности или вроде того», – сказал он.
В свою очередь генерал Хэнк Тэйлор добавил, что США собираются управлять аэропортом до конца миссии.
Кирби отметил, что США постоянно отслеживают ситуацию с угрозами безопасности в Афганистане, которые остаются серьезными. При этом Вашингтон все еще настроен завершить операцию по выводу войск к 31 августа. По состоянию на 28 августа, из Кабула были эвакуированы 5,4 тыс. граждан США, всего вывезены из Афганистана 117 тыс. человек, большинство из которых афганцы, добавили в Пентагоне.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения.
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Талибы не дали 20 афганцам эвакуироваться в Словакию
Представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) не пропустили в аэропорт Кабула 20 афганцев, которые должны были эвакуироваться на норвежском самолете в Словакию, сообщил глава словацкого МИД Иван Корчок.
«Группа из 20 афганцев, для которых мы договорились о местах в норвежском самолете, не была допущена через контролируемый «Талибаном» вход (в аэропорт)», – написал министр в Facebook.
По словам Корчока, МИД республики приложил максимальные усилия для того, чтобы помочь сотрудничавшим со Словакией афганцам и их родственникам эвакуироваться из Кабула. В пятницу удалось договориться о том, что им будет предоставлено 20 мест в норвежском эвакуационном самолете, который должен был переправить этих афганцев в Тбилиси, после чего присланный из Братиславы самолет доставил бы их в Словакию, передает РИА «Новости».
«К сожалению, только что мы получили сообщение о том, что этой группе афганцев не удалось пройти через контрольный пункт «Талибана», представители которого в драматической ситуации и при угрозе использовать оружие воспрепятствовали им в прохождении в аэропорт», – написал Корчок.
Он подчеркнул, что подобными действиями «Талибан» нарушает собственное обещание, что разрешит эвакуацию из Кабула до 31 августа. «Мне искренне жаль, что так случилось, тем более, что нам удалось договориться о местах в самолете. Но на ситуацию на месте (в Кабуле) мы повлиять не можем. А то, что там существует угроза человеческим жизням, подтвердил и теракт, состоявшийся в четверг. Тем не менее, наша команда продолжает свою работу», – добавил Корчок.
Талибы в пятницу заявили, что под их контроль перешли зоны в военной части аэропорта.
В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Жертвами взрывов стали не менее 28 талибов. В результате теракта в Кабуле также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*».
Пакистанцы со взрывным устройством задержаны у посольства Туркмении в Кабуле
Граждане Пакистана были задержаны талибами в Кабуле два дня назад рядом с туркменским посольством, у них обнаружили взрывное устройство, сообщает индийская газета Hindustan Times.
«Заслуживающие доверия сообщения из Кабула свидетельствуют о том, что талибы задержали двух граждан Пакистана с самодельным взрывным устройством у посольства Туркменистана после теракта в аэропорту Кабула 26 августа», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения.
Российский посол назвал «потенциальный нарыв» в Афганистане
Ситуация в афганской провинции Панджшер спокойная, движение «Талибан» (запрещено в России) придерживается линии на мирное урегулирование, заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
«Ситуация вокруг Панджшера – это потенциальный нарыв. В прошлом эфире я передал сигнал талибов. С тех пор <...> из-за того, этот сигнал был сразу же растаскан всеми информагентствами, там все спокойно. Пока талибы действуют в рамках этого сигнала – что в Панджшере нужно мирное урегулирование», – сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
По его словам, между диппредставительствами России и США в Кабуле сохраняется взаимодействие, в том числе по вопросам вывоза граждан из страны. Жирнов добавил, что никаких проблем во взаимодействии стран по этим вопросам нет. «Единственное, они попросили нас сдвинуть сроки. Мы к этому с пониманием полностью отнеслись», – добавил он.
«Политический контакт с американцами по Афганистану не прекращается, потому что процесс урегулирования не закончен. Он просто вступил в новую фазу, связанную с новыми условиями», – подчеркнул дипломат.
Посол отметил, что еще около 200 граждан России запросили эвакуацию из Афганистана, угрозы для их безопасности сейчас нет. По словам главы диппредставительства России, речь идет об «афганцах со вторым российским паспортом».
«Здесь у афганцев есть такая черта: они перестраховываются, на что-то записываются, потом не приходят. Угрозы безопасности для них нет, спасать никого не надо», – отметил посол.
Также Жирнов заявил, что талибы рассматривают Турцию и Катар как страны, которые могли бы технически управлять аэропортом в Кабуле.
«Контакты между талибами и американцами идут. Я слышал, что талибы думают, кто будет технически управлять аэропортом, вылетами. Там рассматриваются Турция, Катар. В общем они думают. Я так понимаю, что у них нет шапкозакидательства, они понимают, что сами сидеть в диспетчерском пункте на башне они не могут, никакого опыта нет», – сказал дипломат.
При этом он уточнил, что Запад не обсуждал с Россией вопрос признания талибов властью в Афганистане. «Я думаю, что если у них такие мыслительные процессы ведутся, то они связаны с тем, что, видимо, Запад понял, что альтернативы той фактической власти, которая сейчас в Афганистане, нет», – заявил посол.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что войска Соединенных Штатов начали покидать аэропорт Кабула, в настоящее время американцы вывозят оттуда оборудование.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения.
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Захарова сочла позицию Запада по Афганистану странной
На Западе «удивительно формулируют свое отношение» к ситуации в Афганистане, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, «они формулируют таким образом, что «из сложившейся ситуации надо сделать выводы». Захарова назвала такую позицию «очень неординарной, учитывая, сколько возможностей сделать выводы было за последние 10, 15, 20 лет» у «западных партнеров». Представитель МИДа отметила, что «в русском языке есть прекрасная пословица, кто на чьих ошибках учится», передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live».
При этом Москва давно предупреждала об опасности насильственной «демократизации» Востока, так что теперь заявления Запада «странно слышать», сказала Захарова. «Нужно начать не с переваливания ответственности... А с серьезного и честного анализа ситуации, которая сложилась», – заявила она.
15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
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Талибы усилили охрану у аэропорта Кабула для разгона толпы
Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) выставило дополнительные силы вдоль аэропорта Кабула, чтобы не допустить большого скопления людей.
По данным агентства Associated Press News, вдоль дорог к аэропорту были выставлены новые контрольно-пропускные пункты, некоторые талибы на таких пунктах одеты в гражданскую одежду. Зоны, где ранее собирались большие толпы людей, теперь в основном пустуют, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в руках сторонников радикального движения «Талибан» оказались военные самолеты, вертолеты и ракеты, что вызывает озабоченность у руководства США.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения.
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Шойгу оценил действия ОДКБ на фоне угрозы из Афганистана
Действия государств Организации Договора о коллективной безопасности на фоне ситуации, происходящей в Афганистане, абсолютно правильны, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.
«События в Афганистане, все, что там происходит, как раз дали нам понять, что мы все делаем правильно в части ОДКБ», – цитирует РИА «Новости» Шойгу..
По его словам, когда начали развиваться события в Афганистане, страны ОДКБ начали совместные учения, том числе Россия провела совестные маневры с Таджикистаном и Узбекистаном на границе с Афганистаном. А также учения, где участниками стали три страны ОДКБ – Таджикистан, Узбекистан и России.
«Мы, естественно, в полном контакте с членами ОДКБ по Афганистану... Поэтому наше взаимодействие в рамках ОДКБ должно укрепляться», – подчеркнул Шойгу.
Также он отметил, что ситуация в Афганистане чревата переходом боевиков в страны ОДКБ, также угрозу представляет наркотрафик. «И, конечно нам бы не хотелось, чтобы на наши территории, территории стран ОДКБ, все это перешло и переползло», - отметил Шойгу.
Министр подчеркнул, что программа по перевооружению вооруженных сил Таджикистана, Киргизии и Казахстана будет продолжена. «Нам бы хотелось в конце концов, чтобы там наступила стабильность, чтобы сформировалось коалиционное правительство, чтобы туда вошли все народы, которые населяют Афганистан, и там действительно наступило в конце концов спокойствие», – заключил он.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения.
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