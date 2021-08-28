США взорвали последний аванпост ЦРУ в Афганистане за пределами аэропорта Кабула

Американские военные уничтожили в Кабуле последний аванпост ЦРУ в Афганистане за пределами столичного аэропорта, сообщает газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По данным газеты, американцы избавились от базы Eagle Base, чтобы оставленные на ней оборудование и информация не попали в руки к талибам (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России).

Отмечается, что уничтожение Eagle Base было спланированным и не было связано с атаками у аэропорта Кабула, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в руках сторонников радикального движения «Талибан» оказались военные самолеты, вертолеты и ракеты, что вызывает озабоченность у руководства США.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.

В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения.