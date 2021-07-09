При стрельбе в океанариуме в Техасе погибли два человека

В океанариуме в американском Хьюстоне (штат Техас) произошла стрельба, в результате чего по меньшей мере два человека погибли, один получил ранения, сообщили в полиции.

По данным телеканала ABC, инцидент произошел в одном из ресторанов океанариума «Даунтаун аквариум» в 20.10 в четверг по местному времени (04.10 пятницы мск), передает ТАСС.

На месте происшествия были обнаружены тела двух мужчин, один из них оказался стрелявшим. Также с ранениями была госпитализирована женщина, ее состояние оценивается как стабильное.

5 июля в результате стрельбы в Техасе пострадали восемь человек. Кроме того, 27 июня в результате стрельбы в штате Массачусетс погибли три человека.