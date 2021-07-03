Песков: Россия ждет президента Белоруссии в Крыму Крым выразил готовность принять президента Белоруссии 3 июля 2021, 23:44

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о том, что Россия ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крыму. Аксенов заявил, что в Крыму «будут рады принять Александра Григорьевича», когда Кремль и МИД «согласуют визит». По словам Аксенова, «Белоруссия – самая близкая, братская для нас страна». «Представители белорусской общины Крыма вместе с крымчанами всех национальностей принимают активное участие в развитии российского полуострова», – заявил он, выразив уверенность, что «в Крыму президент Белоруссии будет чувствовать себя как дома». «Как и все граждане братской страны, которые захотят посетить наш полуостров. Добро пожаловать!» – говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте». Напомним, Песков заявил, что Россия ждет президента Белоруссии в Крыму. В прошлом году лидер России Владимир Путин заявил, что Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку намерен строить добрососедские отношения с Киевом. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Песков рассказал о мерах в случае отказа «Дефендера» покинуть воды России 1 июля 2021, 15:04

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Российские военные и пограничники были бы вынуждены действовать жестко и решительно, если бы британский эсминец «Дефендер» не покинул территориальные воды России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Британский корабль действительно вторгся в территориальные воды РФ. Капитан, как Путин показывал, все-таки себе нажал кнопку и собрался с мыслями в какой-то момент. А если бы он этого не сделал? Тогда очевидно, что российские пограничники, военные были бы вынуждены действовать жестко, по уставу, решительно», – заявил Песков, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал. Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Между ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Актер Гуськов рассказал о превращении Украиной Крыма в «помойку» 1 июля 2021, 09:26

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Крым, входя в состав Украины, приходил в запустение и превращался в «совершенную помойку», заявил в эфире программы «Антонимы» народный артист России Алексей Гуськов. «Я видел, как при Украине просто этот полуостров, это райское место превращалось в совершенную помойку», – сказал актер, добавив, что сейчас Россия вкладывает колоссальные средства в развитие региона. В то же время Гуськов, который попал на украинский сайт «Миротворец» из-за своей поддержки возвращения Крыма в состав России, заявил, что не отказался от своих слов, хоть и продолжает любить Киев, где провел свое детство, передает РИА «Новости». Семь лет назад Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума. Официальная Москва неоднократно заявляла, что жители региона в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Однако Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. В Раде предсказали объединение России, Украины и Белоруссии 3 июля 2021, 05:58

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива опубликовал обращение к жителям Белоруссии по случаю дня независимости, предсказав объединение республики с Россией и Украиной. «Придет то время, когда белорусы, русские и украинцы объединятся снова и станут той великой мощной силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспределу. Мы сумеем сохранить свою историю. Мы сумеем вернуть наши взаимоотношения», – приводит слова украинского парламентария РИА «Новости». Депутат назвал белорусский народ «родным и братским», подчеркнув, что жители соседней страны смогли защитить и отстоять свою независимость, которую Украина, по словам Кивы, потеряла. Парламентарий отметил, что белорусы всегда будут для украинцев «примером борьбы и противостояния за свое настоящее и будущее, за свое историческое прошлое». Кива также добавил, что украинский народ всегда будет нести сердце любовь к своим славянским соседям. Напомним, в четверг белорусский президент Александр Лукашенко предложил разработать долгосрочную стратегию союза России и Белоруссии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лукашенко объявил о претензиях к руководству Германии 2 июля 2021, 11:08

Фото: Петр Сивков/ТАСС

Текст: Алина Назарова

В Белоруссии завершилась масштабная антитеррористическая операция, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, «по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу предъявим претензии, но самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии». На мероприятие глава государства пришел чуть позже, чем планировалось, и пояснил, из-за чего ему пришлось задержаться. «Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем», – заявил Лукашенко, передает БелТА. «После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже», – добавил он. Ранее Лукашенко заявил, что санкции Запада представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии. Лукашенко заявил о планах террористов в Белоруссии взорвать узел связи ВМФ России 2 июля 2021, 20:05

Фото: Сергей Войник/YouTube

Текст: Алексей Дегтярев

Раскрытые в Белоруссии «спящие» террористические ячейки намеревались подорвать узел связи Военно-морского флота (ВМФ) России в городе Вилейка в Минской области, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Эти ячейки, называющие себя «отрядами самообороны», намеревались подорвать узел связи ВМФ России, Лукашенко признался, что обсуждал происшествие с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону, передает БелТА. «Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете. Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы», – пояснил Лукашенко. Узел связи ВМФ России в Вилейке (радиостанция «Антей») работает там с 1964 года, он обеспечивает связь на сверхдлинных волнах Главного штаба ВМФ с атомными подлодками, несущими дежурство в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. В пятницу Лукашенко сообщил, что в стране раскрыли «спящие» ячейки террористов, связанных с Западом, они готовили насильственную смену власти в Белоруссии. Для этого подозреваемые намеревались поджечь колонну лесозаготовочной техники в лесхозах страны, пояснял белорусский лидер. Британское посольство пожелало сборной Украины поехать в отпуск в Крым 2 июля 2021, 12:57

Фото: REUTERS/Andy Buchanan

Текст: Евгения Шестак

Посольство Британии перед матчем Англия – Украина выразило надежду, что украинская сборная в ближайшее время сможет сыграть в Донецке, а затем поехать в отпуск в Крым. «Завтра Англия сыграет с Украиной в четвертьфинале Евро-2020. Последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов во время Евро-2012 в Донецке. В тот день после очень напряженного поединка Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни. Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом провести послесезонный отпуск в украинском Крыму», – такое сообщение посольство опубликовало в Twitter, сообщает РИА «Новости». Посольство также подчеркнуло, что Лондон является партнером, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития. Напомним, во вторник сборная Украины в Глазго обыграла Швецию со счетом 2:1 в дополнительное время и вышла в четвертьфинал ЧЕ-2020, она встретится со сборной Англии. Матч пройдет 3 июля в Риме. Сборная Англии обыграла команду Германии со счетом 2:0. Японцы увидели угрозу в заявлении Путина о британском эсминце «Дефендер» 2 июля 2021, 07:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Читатели японского издания Sankei Shimbun прокомментировали заявление президента России Владимира Путина об инциденте с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма, сделанное в ходе прямой линии российского лидера. Публикация вызвала активный отклик читателей портала Yahoo News Japan, передает РИА «Новости». «Заявления Путина в отношении британского эсминца направлены и против Японии. Они имеют отношение к активности Китая в Юго-Восточной Азии и Южно-Китайском море», – считает пользователь nekozamurai. «Теперь новому альянсу QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности с участием США, Индии, Японии и Австралии. – прим. ВЗГЛЯД), в том числе и Японии, в Тихом и Индийском океане предстоит противостоять уже не одному Китаю, но еще и России! Дело становится опасным!», – добавил sab. «В такое турбулентное время Японии, наверное, нужно попытаться предпринять что-то решительное в отношении «северных территорий». Сколько еще будем мы оставаться «пай-мальчиками»? Если сохраним такой подход, то острова никогда не вернем! Хотя это теперь и опасно!», – выразил мнение qnc. «Америка и Британия все упорнее разрушают послевоенный ялтинский миропорядок!», – отметил sor. «А что же это англичане ничего не предпринимали, только наблюдая за боевыми полетами российских истребителей Су. Испугались? Ведь, говорят, зенитные ракеты у них были в полной боеготовности», – написал tim. Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Между ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Кроме того, Путин заверил, что если бы Россия потопила британский эсминец, Третья мировая война не началась бы. Лукашенко рассказал о попытке убийства журналиста СТВ Григория Азаренка 2 июля 2021, 18:50

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня Независимости рассказал о попытке похищения и убийства журналиста СТВ Григория Азаренка. «Это случилось прошлой ночью: 1 июля. Цель (цитирую) – обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам – тот, кто был нанят за десять тысяч долларов – деньги были перечислены – должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернете», – рассказал Александр Лукашенко, передает БелТА. По словам главы республики, это преступление задумывалось как предупреждение: «смотрите, мы вас всех перережем, как минимум отрежем языки, чтобы молчали». «Если не получится – убить. Пистолет был привезен из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области, как и другие приборы – тепловизоры и прочее, которые использовались при попытке подорвать вилейскую станцию связи Российской Федерации с военно-морским флотом в Атлантике», – сказал Лукашенко. Он отметил, что «все были изобличены», а тайники – найдены. Операция, по словам президента, продолжалась долго. «Опять спросите фамилию? Пожалуйста, это Сосновский. Арестован и дает показания», – сообщил глава государства. Имя Григория Азаренка в Беларуси стало символом действующей власти – все репортажи и авторские программы ведущего посвящены политике и разоблачению оппозиции. Ведущий Григорий Азаренок – автор сюжета о «мистической войне» против Александра Лукашенко на белорусском канале СТВ. В период выборов президента Беларуси 2020 года Азаренок регулярно выпускал сюжеты в поддержку действующего президента. Первым из них стал репортаж о сотрудничестве кандидата Светланы Тихановской с французским политическим журналистом Бернаром-Анри Леви, названным репортером «автором цветных революций». Азаренок публично обвинил штаб кандидата в намерении построить в Беларуси «болотный концлагерь» и заверил, что в стране есть «опыт в борьбе с ползучими гадами и трясиной». Ранее Лукашенко сообщил о связанных с Западом «спящих» террористических ячейках в Белоруссии, готовящих смену власти в стране. Лукашенко предложил разработать долгосрочную стратегию союза России и Белоруссии 1 июля 2021, 13:50

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости разработать стратегию интеграции белорусско-российского Союзного государства, например, до 2030 года, и наполнить ее конкретными проектами. В 2022 году завершается реализация приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства, которые традиционно утверждаются на четыре года, передает БелТА. «Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства (например, до 2030 года), наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития», – сказал Лукашенко. В качестве перспективной сферы для взаимодействия он назвал дальнейшее развитие промышленной интеграции. Президент Белоруссии привел в пример производство интегральных схем. По его словам, этот вопрос главы государств обсуждали ранее. «Нам это очень важно. Мы, к сожалению, после распада Советского Союза немножко подразрушили наши предприятия, которые занимались интегральными схемами и в Белоруссии, и в России. Но мы договорились, что у нас задел неплохой, и мы реанимируем эти предприятия. Они будут работать в ближайшие годы на самом высоком уровне. Как сказал президент (России Владимир Путин), невозможны без этих предприятий никакие высокотехнологичные продукты: ни в космосе, ни в обороне, ни в других отраслях. Мы очень серьезно над этим проектом с россиянами работаем», – добавил Лукашенко. Он также поблагодарил Путина за публичную поддержку Белоруссии в непростой период, особенно на фоне попыток дестабилизировать ситуацию в стране и обрушить экономику. Как рассказал глава белорусского государства, эта тематика обсуждалась и во время сегодняшнего телефонного разговора лидеров двух стран. «Вывод, который мы сделали по результатам разговора: мы не просто выдержим те атаки, которые предприняты против наших государств. Мы используем (как это сделала Российская Федерация, когда против нее ввели санкции) этот момент, чтобы усилить экономическое сотрудничество и сделать наши государства абсолютно независимыми – не только с точки зрения экономики. Это итог наших переговоров», – сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что союз России и Белоруссии – это ценность, которую необходимо сохранить, приумножить и передать будущим поколениям. «Россия всегда была, есть и будет стратегическим партнером Белоруссии, а наш братский союз – это ценность, которую необходимо сохранить, приумножить и передать будущим поколениям», – сказал Лукашенко, добавив, что в этом миссия нынешнего поколения и руководства обеих стран и для этого будет сделано все необходимое. Ранее Лукашенко заявил, что санкции Запада представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии. Перед этим Путин заявил, что Россия продолжит оказывать помощь братскому народу Белоруссии в условиях непрекращающегося давления и упорных попыток раскачать ситуацию извне. Лукашенко и Путин в четверг принимают участие в пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России, который проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки. Путин пообещал поддержку Белоруссии 1 июля 2021, 12:53

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Россия продолжит оказывать помощь братскому народу Белоруссии в условиях непрекращающегося давления и упорных попыток раскачать ситуацию извне, заявил президент Владимир Путин выступая на Форуме регионов двух стран. «Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней, не самой простой внутриполитической обстановке в Белоруссии, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию», – подчеркнул он, передает ТАСС. Глава государства добавил, что Москва будет развивать многоплановые отношения с Минском, поскольку «Белоруссия для нас не просто добрый сосед, а прежде всего ближайший союзник». По словам Путина, отношения Москвы и Минска строятся на принципах взаимного уважения, передает РИА «Новости». Тем временем пресс-служба белорусского президента сообщила, что во время прошедшего в четверг телефонного разговора Лукашенко и Путин договорились о скорых личных контактах. Также главы государств сверили часы по повестке дня, обсудили региональное сотрудничество. «Затронули они также ситуацию вокруг Белоруссии и наиболее актуальные и острые вопросы региональной повестки, взаимодействия с соседними странами», – отмечается в сообщении. Ранее в Кремле сообщили, что Путин обсудил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко проблематику продолжающегося санкционного давления на республику. Крымские татары назвали «клоунадой» закон о коренных народах Украины 2 июля 2021, 10:24 Текст: Евгения Шестак

С помощью закона «О коренных народах Украины» киевские власти надеются «вернуть» Крым, Киеву стоит прекратить эту «клоунаду», заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров. «Очередной виток виртуальной политики Украины в отношении российского Крыма. Закон выглядит неполноценным, недальновидным и главное – никоим образом не сможет повлиять на положение народов Крыма. Я бы попросил очередной раз политиков сопредельного государства прекратить эту клоунаду, оставить мой народ в покое и заниматься внутренней политикой Украины и разрешением конфликта в Донбассе», – сказал РИА «Новости» Умеров. Он отметил, что все народы Крыма уже обеспечены всеми необходимыми правами, в том числе коренные: идет «строительный бум» религиозных объектов, строятся мечети, «нет притеснений ни по религиозному, ни по социальному, ни по национальным признакам». «Это отмечают все без исключения иностранные граждане, посещающие республику. Сами коренные народы чувствуют себя более чем комфортно», – сказал Умеров. В четверг Верховная рада приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в законопроекте отдельно прописаны как коренные народы Украины те, что сформировались на территории Крыма – крымские татары, караимы и крымчаки. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что принятый украинской Радой закон о коренных народах «вычеркнул» из общей истории 20 миллионов русских. Напомним, в среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым, сравнив возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Ранее Путин отмечал, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии. Лукашенко разрешил иностранцам посещать Белоруссию без визы для вакцинации от COVID 1 июля 2021, 19:22 Текст: Елизавета Булкина

Граждане 73 государств смогут с 15 июля посещать без визы Белоруссию, чтобы вакцинироваться от коронавируса, соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко. «Вакцинацию иностранных граждан от COVID-19 планируется проводить на платной основе в медицинских организациях, определенных Министерством здравоохранения. Советом Министров будет установлен порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию и порядок посещения ими Беларуси», – говорится в сообщении на сайте главы республики. Отмечается, что установленный порядок проведения вакцинации иностранцев будет применяться в отношении всех граждан зарубежья, в том числе имеющих право на безвизовый въезд в Белоруссию по иным основаниям. Ранее сообщалось, что российское правительство прорабатывает поручение президента Владимира Путина по вакцинации иностранных граждан от коронавируса, в первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев, которые уже находятся в России. Лукашенко сообщил о связанных с Западом «спящих» террористических ячейках в Белоруссии 2 июля 2021, 18:38

Фото: Alexander Astafyev/REUTERS

Текст: Алексей Дегтярев

В Белоруссии раскрыли «спящие» ячейки террористов, готовившие насильственную смену власти, заявил президент страны Александр Лукашенко. «Сегодня вскрыты созданные «спящие» террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек – насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ», – цитирует Лукашенко БелТА. Он добавил, что в этом участвовали Германия, Украина, США, Польша и Литва. Лукашенко также объявил о завершенной в стране масштабной антитеррористической операции. «Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов», – пояснил белорусский лидер. Он добавил, что белорусская сторона намерена предъявить претензии по этому поводу «уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии», а самому канцлеру страны Ангеле Меркель и другим членам руководства Германии. Напомним, 28 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о существовании прямой угрозы суверенитету республики. 9 мая Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» на случай гибели главы республики вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий. Погранслужба Литвы предложила ввести ЧС из-за потока нелегальных мигрантов из Белоруссии 2 июля 2021, 19:47 Текст: Вера Басилая

Из-за резкого роста нелегальной миграции в Литву с территории соседней Белоруссии следует объявить режим чрезвычайной ситуации, предложила Служба охраны государственной границы при МВД Литвы. «Предложение об объявлении чрезвычайной ситуации направлено в МВД. Такая мера позволит упростить процедуру необходимых публичных закупок, участие муниципалитетов в решении вопросов размещения нелегальных мигрантов, организации их питания, охраны», – цитирует ТАСС заместителя начальника погранведомства полковника Видаса Мачайтиса. В связи с этим польская пограничная охрана предложила властям Латвии и Литвы помощь в деле патрулирования границ с Белоруссией. По словам представительницы службы Анны Михальской, отправка транспортных средств, оборудования и личного состава была предложена в ответ на запрос Агентства ЕС по контролю границ Frontex. Речь идет о 30 офицерах, которые будут работать там на ротационной основе. Первые сотрудники могут отправиться на место уже в ближайшие недели. Агентство «Фронтекс» информировало, что уже развернуло операцию на границе с Белоруссией из-за роста нелегальной миграции в Литву и Латвию. Со вчерашнего дня там находятся 10 сотрудников и несколько патрульных автомобилей. Всего власти Литвы просили направить 50 человек. «На данный момент у нас там 10 сотрудников. Они работают со вчерашнего дня и уже начали действовать. Это люди, которые будут помогать патрулировать границы Литвы и Латвии с Белоруссией. Туда отправлено также несколько патрульных автомобилей», – заявил пресс-секретарь организации Кшиштоф Боровский. «Эта операция была запущена в связи с тем, что Литва в последнее время фиксирует очень большое число нелегальных пересечений границы со стороны Белоруссии. За последние 4-5 недель около 500 человек пересекли эту границу нелегально. Это в 5-6 раз больше, чем за весь прошлый год. Очень большое число. Поэтому литовское правительство попросило «Фронтекс» помочь, и мы решили отправить туда сотрудников, чтобы они помогли в патрулировании границ», – уточнил он. По его словам, «число сотрудников в рамках этой операции «Фронтекс» на белорусской границе будет расти в ближайшее время». Планируется размещение около 50 сотрудников. «Это не так просто, потому что нам нужно попросить страны-члены о выделении дополнительных людей», – пояснил он. С начала года в Литве задержаны 822 нелегальных мигранта в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это в 10 раз больше, чем за весь 2020 год. На Литву приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Граница с Белоруссией (679 км) является самой протяженной из рубежей Литвы со всеми соседними странами. Ранее выступая в конце мая в парламенте Белоруссии, президент республики Александр Лукашенко заявил, что соседняя с Литвой страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать. В Крыму призвали Зеленского прекратить разделение народов России и Украины 1 июля 2021, 15:26 Текст: Алина Назарова

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала президента Украины Владимира Зеленского прекратить «тотальное разделение» стран и братских народов. «Я бы рекомендовала Владимиру Зеленскому остановить тотальное разделение между странами, между братскими народами, ведь общая история и культура делает русских и украинцев близкими и родными», – сказала Гридчина, передает РИА «Новости». По ее словам, Зеленский продолжает делить народ на «своих» и «чужих». «Очевидно, что именно после прихода Зеленского к власти на Украине произошел триумф национализма, и попытки такого разделения давно происходят и в самой Украине», – подчеркнула Гридчина. Ранее Зеленский, отвечая на слова президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что он считает русский и украинский народы единым целым, сказал, что в таком случае в Москве в ходу были бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг. В Кремле в ответ назвали Украину несамостоятельным государством.