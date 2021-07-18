В результате стрельбы в Калифорнии погибли два человека

Грузия увидела в возможных санкциях США «пророссийский нарратив»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в субботу о «пророссийском нарративе» в разговорах о возможных санкциях США из-за назначения судей Верховного суда, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Гордимся уникальным стратегическим партнерством с Америкой, которая поддерживает Грузию. Благодарим США за оказываемую помощь. Мы делаем максимум возможного для усиления нашего партнерства и дружбы, что основано на равноправии и взаимоуважении. Все спекуляции о санкциях служат пророссийскому нарративу», – сказал он.

По словам главы грузинского кабмина, грузинские оппозиционеры, которые призывают к санкциям, «напрямую отвечают российским интересам».

Напомним, что накануне посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что Тбилиси должен со всей серьезностью отнестись к критике Вашингтона из-за назначения судей Верховного суда.

«Санкции – один из инструментов, – сказала она, комментируя возможные последствия, если Грузия не прислушается к Америке. – Мы очень, очень разочарованы».

Она считает, что парламент мог взять паузу в процессе назначения судей, пока не будет реализована полноценная судебная реформа.

«Наши заявления – это выражение обеспокоенности стратегическими партнерами Грузией», – сказала Дегнан.

«Сигнал должен быть рассмотрен со всей серьезностью и не проигнорирован», – заявила посол.

Ранее в пятницу США призвали Грузию отменить назначение парламентом шести судей Верховного суда, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«США глубоко обеспокоены решением грузинского парламента от 12 июля, которым утверждены шесть кандидатов в Верховный суд в нарушение соглашения от 19 апреля. Амбициозная реформа судебной системы критически важна для успеха Грузии», – завил он.

«Мы призываем власти Грузии реализовать соглашение от 19 апреля, в том числе приостановить назначения в Верховный суд до полномасштабной, прозрачной и инклюзивной реформы судебной системы», – заявил, в свою очередь, официальный представитель госдепа Нед Прайс.

Он напомнил, что соглашение, заключенное при посредничестве США и ЕС, предусматривает приостановку назначений в Верховный суд до проведения судебной реформы. Если этого не будет сделано, то, по мнению Прайса, доверие общества и международного сообщества к судебной системе Грузии уменьшится, инвесторы будут меньше уверены в своих вложениях в экономиках страны, а политические институты станут «менее устойчивыми».

«США призывают власти Грузии восстановить обязательства реализовывать демократические принципы и принцип верховенства права, а также оживить сотрудничество с США и международным сообществом», – заявил Прайс.

Парламент Грузии голосами правящей партии «Грузинская мечта» утвердил шесть судей Верховного суда вопреки протестам ряда НПО и третьих стран, оппозиция не принимала участия в голосовании.