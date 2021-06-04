Путин оценил спад в мировой экономике на фоне пандемии

Кризис на фоне пандемии коронавируса стал самым мощным для мировой экономики со времен Второй мировой войны, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме.

«Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который, по мнению экспертов, оказался самым большим со времен Второй мировой войны, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни», – цитирует ТАСС Путина.

По его словам, восстановление мировой экономики происходит неравномерно, это порождает серьезные политические риски для развития стран и безопасности, передает РИА «Новости».

«Мы видим, что восстановление мировой экономики происходит неравномерно, имея в виду разные возможности разных стран. Это чревато усилением дисбаланса, увеличением разрыва уровня жизни как внутри отдельных стран, так и между ними», – сказал Путин.

Также президент добавил, что в текущем году ожидается необычно большой рост глобального ВВП. По его словам, рост мировой экономики после спада из-за пандемии может стать самым масштабным с 1970-х годов. Он отметил, что эксперты «говорят о шестипроцентном росте».

Глава государства отметил, что Россия сделала все возможное для обеспечения эпидемиологической безопасности участников ПМЭФ. «Мы, конечно же, постарались сделать все, чтобы обеспечить безопасность участников (ПМЭФ) с учетом самых строгих санитарных требований», – рассказал он.

По словам президента, Россия рада, что именно она принимает первое с начала пандемии коронавируса крупное мероприятие с участием бизнеса.

«Вы знаете, что фактически с начала прошлого года из-за пандемии коронавируса встречи на многих традиционных площадках были отменены или проводились в дистанционном формате. И мы рады, что после столь долгого вынужденного перерыва именно у нас в России проходит первое крупное международное деловое мероприятие, в рамках которого представители глобального бизнес-сообщества могут общаться друг с другом не только с помощью современных телекоммуникаций, но и непосредственно, что называется, вживую», – сказал Путин.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об участии Путина в церемонии подписания инвестпроектов в рамках ПМЭФ.