В Кремле сочли оскорбительными слова Зюганова о «манипуляциях» на выборах В Кремле рассказали об участии Путина в церемонии подписания инвестпроектов в рамках ПМЭФ 3 июня 2021, 14:51 Текст: Елена Мирошниченко

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что мероприятия с участием президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будут проходить в смешанном формате. «Формат проведения форума будет комбинированный», – цитирует его ТАСС. Песков отметил, что в пятницу «президент будет очно присутствовать на пленарной сессии» ПМЭФ. «Далее в гибридном формате будут различные мероприятия», – добавил представитель Кремля. В четверг Путин по видеосвязи примет участие в церемонии подписания ряда крупных соглашений на полях форума. Также песков рассказал, что «Русская платина», ВЭБ и ВТБ подпишут в четверг на ПМЭФ документ по разработке Черногорского месторождения цветных и драгметаллов, об этом сообщает РИА «Новости». «Сегодня будет первое мероприятие с участием президента. Первое, наверное, самое большое – это будет документ, который подписывают компания «Русская платина» ВЭБ.РФ и ВТБ. Это документ о разработке Черногорского платинового месторождения в Красноярском крае. Общие инвестиции должны составить до 570 миллиардов рублей... Чрезвычайно важный проект как для страны в целом, так и для региона – и с точки зрения налоговых поступлений, и с точки зрения создания рабочих мест, экспортного потенциала и так далее», – рассказал Песков. Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. Ранее сообщалось, что в пленарном заседании на ПМЭФ очно примет участие президент России Владимир Путин. Выступление главы государства будет посвящено социально-экономическому развитию страны и инвестиционной привлекательности. После выступления на пленарном заседании глава государства примет участие в модерируемой дискуссии. На полях мероприятия Путин также поговорит с журналистами мировых информационных агентств, бизнесменами и инвесторами.

Песков: Отказ Женевы аккредитовать привитых «Спутником V» журналистов не повлияет на саммит 2 июня 2021, 20:32 Текст: Дарья Григоренко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел никаких препятствий для встречи президентов России и США в Женеве, несмотря на решение Швейцарии не принимать для аккредитации сертификат о вакцинации «Спутником V». Швейцария открыла аккредитацию для журналистов на саммит Россия – США в Женеве. Для получения аккредитации сотрудники СМИ должны предоставить либо сертификат о полной вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест. МИД Швейцарии заявил, что для аккредитации на саммит сертификат о вакцинации «Спутником V» приниматься не будет, допускаются только сертификаты о вакцинации препаратами, одобренными ЕМС или Швейцарией, передает РИА «Новости».



На вопрос повлияет ли это на настрой российской стороны провести встречу президентов России и США и не планируется ли рассмотреть другую площадку, Песков ответил: «Нет». О том, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня, во вторник сообщил Кремль. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. Путин назвал серьезной школой для политиков праймериз «Единой России» 2 июня 2021, 17:20 Текст: Елизавета Булкина

Участие молодежи в праймериз «Единой России» является хорошим показателем и серьезной школой для молодых политиков, заявил президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с руководством партии и участниками предварительного голосования. Предварительное голосование «Единой России» завершилось 30 мая, в нем приняли участие около 12 млн человек. Окончательные списки будут утверждены на съезде партии 19 июня. «Знаю, что очень много молодых людей участвовали в предварительном голосовании, и из всех отобранных кандидатов это более одной трети. Это тоже очень хороший показатель. Это значит, что молодые люди не стоят в стороне от развития страны, от того, перед какими проблемами стоит страна, и готовы не только поучаствовать в голосовании предварительном, но и готовы принять участие в решении задач, которые стоят перед страной», – передает слова главы государства РИА «Новости». Президент поздравил участников и победителей праймериз с тем, что они прошли этот этап в своей жизни. «Прямой контакт с людьми – это очень серьезная школа. Надеюсь, что и те, кто поучаствовал, но не прошел этот отбор на этот раз, вкуса к такой политической деятельности не только не утратят, а, наоборот, приобретут его, утвердятся в мысли о том, что они на правильном пути и будут работать над этим дальше», – отметил Путин. Прошедшие праймериз «Единой России» стали самым массовым предварительным голосованием в истории партийной жизни страны. Почти вдвое с 2016 года возрос средний конкурс на место (по одномандатным округам) и составил 13 человек на место (семь человек – в 2016-м). При этом участвовать в праймериз могли все желающие, кто отвечал ряду требований: отсутствие судимости, членства в другой партии и счетов или недвижимости за границей. Большинство участников (52%) – беспартийные кандидаты В результате праймериз списки кандидатов радикально обновятся: больше 100 действующих депутатов ГД от «Единой России» не стали участвовать в предварительном голосовании. Изменился также образ кандидата: более 35% кандидатов – молодые люди до 35 лет. Почти половина (48% от зарегистрированных) общественники и волонтеры. В этом году количество нарушений в ходе праймериз в сравнении с 2016 годом снизилось в разы, хотя в 2016-м голосование шло один день, а в этом году – неделю. Выборы в Госдуму запланированы на 19 сентября. Путин обсудил с главой Всемирного банка финансирование проектов в России 2 июня 2021, 20:15 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Всемирного банка Дэвидом Мэлпасом перспективы финансирования проектов по модернизации экономики России, соцсферы и инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Кремля. «Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия России с Всемирным банком, а также перспективы финансирования банком проектов по модернизации российской экономики, социальной сферы и инфраструктуры, расширению использования цифровых технологий», – цитирует сообщение Кремля ТАСС. Ранее сообщалось, что Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,2%, в 2022 году ожидается рост также на 3,2%. Путин напомнил о русской поговорке, призывая не экономить на медкомплексах 2 июня 2021, 16:16 Текст: Елизавета Булкина

Организация мобильных медицинских комплексов требует затрат, однако делать все нужно сразу, потому что «скупой платит дважды», заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Он уточнил, как обстоят дела с дополнительным приобретением медицинских мобильных комплексов в 2021 году, передает РИА «Новости». Глава государства обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минпромторга Денису Мантурову. «Не забывайте известную русскую пословицу: «Скупой платит дважды». Вот сейчас сделаете мобильныее пункты для вакцинации, а потом еще раз вернетесь к этой теме и будете производить медицинские мобильные комплексы, которые представляют собой более серьезное оборудование и дорогостоящее», – отметил Путин. Он призвал делать сразу все, что нужно, чем потом несколько раз возвращаться к одной и той же теме и «нервировать Антона Германовича [Силуанова] и все министерство финансов». «Лучше мобилизоваться сейчас, так как это получалось в 2020 году по некоторым направлениям, в связи с необходимостью борьбы с пандемией коронавируса, лучше сделать это сейчас, сделать комплексно, основательно и надолго», – заключил Путин. Голикова отметила, что вопрос по приобретению в 2021 году медицинских комплексов обсуждался. «Минпромторг оценивал такие возможности, мы еще пока не дообсуждали эту тему до конца, с точки зрения, в первую очередь, возможности промышленности, потому что медицинские комплексы - это более серьезное оснащение, более серьезная комплектация, а мы не предполагали мобильные комплексы только для цели вакцинации, мы как раз предполагали более широкое использование и возможность использования этих мобильных комплексов в малонаселенных и сельских населенных пунктах. Это по сути мини-амбулатории, мини фельдшерско-акушерские пункты, которые должны работать по приезду в субъекты», – сказала вице-премьер.



Второй важный аспект, который сейчас прорабатывается с Минпромторгом, – «это не только возможность произвести, но и возможность своевременно скомплектовать этот медицинский комплекс, имея в виду, в первую очередь, российское оборудование, его использование и использование импортного оборудования только в случае, если оно отсутствует на российском рынке».



«Поэтому мы эту задачу перед собой поставили, мы вам ее дополнительно доложим, поскольку она более сложная, чем скорая медицинская помощь, где у нас уже есть опыт приобретения. И к моменту исполнения поручения вас проинформируем в окончательном виде», – ответила Голикова. Ранее Путин заявил, что российская система здравоохранения оказалась устойчивой, гибкой и хорошо подготовленной, на распространение коронавируса отреагировала быстро. Блогер Даня Милохин научил участников ПМЭФ снимать видео для TikTok 2 июня 2021, 20:18 Текст: Ксения Панькова

Блогер Даниил Милохин стал участником сессии Петербургского международного экономического форума, в ходе которого он уложил участников на пол, чтобы снять ролик для TikTok. Милохин участвовал в дискуссии ПМЭФ «Кто на ком зарабатывает: блогеры на бизнесе или бизнес на блогерах?». Среди спикеров этого блока были продюсер, основатель российского тиктокерского дома DreamTeam House Ярослав Андреев, директор сейлз-хаус «Газпром-медиа» Екатерина Веселкова, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин, вице-президент Aliexpress в России Олег Лебедев. Собравшиеся обсуждали перспективы продвижения брендов через блогеров и шутили по поводу возможной продажи DreamTeamHouse. Милохин сначала не особенно включался в разговор, но затем выдал несколько реплик. Он заявил, что осознает конечность своей популярности, и выступает за мир во всем мире. Во время обсуждения он баловался с микрофоном, отключая собеседников, сообщает «Фонтанка». Позже блогер предложил научить предпринимателей записывать TikTok-видео. Он попросил всех желающих встать в ряд, а потом лечь. Сам блогер залез на стол, передает РИА «Новости». «Стоять. Всем стоять. <…> Теперь все ложитесь на землю. Блин, это круто!» – сказал он. К съемкам ролика присоединилась и телеведущая Ксения Собчак, участвовавшая до этого в сессии об арт-столицах. Телеведущая спросила у блогера, какие у него ощущения от участия в форуме. «Я думал, что будет все серьезнее, а я видел, как люди смеются над моими шутками. Это круто», – ответил он. Также Милохин рассказал, что ему понравилось принимать участие в ПМЭФ и он готов вновь посетить мероприятие. После окончания съемок и дискуссии блогер ретировался, объявив всем, что намерен справить нужду. Ранее Собчак пожаловалась на цены в буфете на ПМЭФ, отметив, что на форуме предлагают четыре вида меню, стоимость каждого из которых 3 тыс. 800 рублей на одного человека. В среду Международный экономический форум начал свою работу в Санкт-Петербурге, на площадке со 2 по 5 июня соберутся представители деловых кругов для обсуждения ключевых экономических вопросов. В США назвали Байдена «мальчиком на побегушках» у Кремля 2 июня 2021, 15:49 Текст: Евгения Шестак

Журналисты издания Washington Еxaminer раскритиковали президента США Джо Байдена, заявив, что он действует в ущерб своей стране, пытаясь завоевать расположение президента России Владимира Путина. Байдена в своей публикации они назвали «мальчиком на побегушках» у Путина. «Мы видим, как Байден пресмыкается перед Путиным», – написал американский аналитик Том Роган, передает РИА «Новости». По его мнению, американский президент уже преподнес России несколько «подарков»: например, отказался применять санкции, направленные против оператора газопровода «Северный поток – 2», а также аннулировал разрешение американской нефтяной компании Delta Crescent Energy, работавшей на северо-востоке Сирии. Последнее аналитик также назвал решением, принятым в пользу России. «Местные курдские и арабские власти перестанут видеть в США своего партнера и столкнутся с сильным давлением, чтобы пустить на их место Россию», – забеспокоился он. Также Роган отметил, что Байден якобы «умолял» Путина о проведении встречи в Женеве. Аналитик предположил, что президент США делает все возможное, чтобы завоевать расположение российского коллеги. Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. Путин: В депутатском корпусе нужны люди от земли 2 июня 2021, 17:12 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин рассказал во время встречи с победителями праймериз «Единой России», какие люди нужны в депутатском корпусе обновленной Госдумы. «В депутатском корпусе нужны люди от земли, которые чувствуют, чем живет страна, чувствуют, перед какими вызовами она стоит, и понимают, как решить задачи, которые перед Россией стоят», – сказал он во время общения с победителями праймериз ЕР. Об этом сообщает РИА «Новости». Праймериз этого года стали самым массовым предварительным голосованием в истории партийной жизни страны. Почти вдвое с 2016 года возрос средний конкурс на место (по одномандатным округам) и составил 13 человек на место (семь человек – в 2016-м). Большинство участников (52%) – беспартийные кандидаты. Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве. Путин отметил обновление списка кандидатов от «Единой России» благодаря праймериз 2 июня 2021, 16:31 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин заявил о серьезном обновлении списка кандидатов в Госдуму от «Единой России» на недавно состоявшихся праймериз за счет большого числа беспартийных кандидатов. «Знаю, что обновление очень серьезное. Там свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования – это не члены партии, это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан», – сказал глава государства на встрече с руководством «Единой России» и победителями праймериз, передает ТАСС. Ранее эксперты оценили первые итоги праймериз как курс на обновление «Единой России». Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. По предварительным данным, общая явка на предварительное голосование составила около 12 млн человек. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве. Путин оценил свои хоккейные достижения 2 июня 2021, 17:29 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин рассказал о своих хоккейных навыках, пообещав сыграть с жителями Красноярска, как только ему представится такая возможность. В ходе встречи президента с руководством партии «Единая Россия» и участниками предварительного голосования один из присутствующих, указал на то, что в хоккей глава государства играет в Москве и в Сочи, и предложил ему сыграть с ветеранами в Красноярске, передает РИА «Новости». «Что касается игры в хоккей, то я, пожалуй, не играю, а только делаю вид, что умею это делать. Хотя, вроде, понемножку начинает получаться. Это же не то, чем я занимался с детства, как борьбой дзюдо, я на коньках-то раньше не стоял. Но это, тем не менее, доставляет удовольствие. И я, как только представится возможность, с удовольствием сыграю и с вами, и с теми, кто вместе с вами занимается спортом», – сказал Путин. 10 мая Путин вышел на лед под традиционным для него номером 11 в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. В предыдущий раз Путин принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади в конце 2019 года. Президент вышел на лед под 11-м номером. Команда Путина одержала победу со счетом 8:5. Путин: Для развития туризма на Дальнем Востоке «копеечку надо вкладывать» 2 июня 2021, 15:34 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин заявил, что для развития туризма на Дальнем Востоке необходимо «вкладывать копеечку», и в первую очередь финансовых вложений требует инфраструктура региона. «Что касается развития туризма на Дальнем Востоке, в том числе на Камчатке, здесь копеечку надо вкладывать в инфраструктуру, постепенно, аккуратненько, по плану просто работать, да и все», – цитирует РИА «Новости» Путина. Такое заявление российский лидер сделал в ходе совещания с членами правительства, в рамках которого вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил о развитии туризма на Камчатке. Глава государства призвал Чернышенко продолжать уделять внимание этому вопросу и довести намеченные планы до реализации. Накануне Путин раскритиковал вице-премьера Чернышенко за слова о туристах в Долине гейзеров. «Даже пометил – говоря про Долину гейзеров, вы сказали: «Там больше народу нельзя допустить, они там все вытопчут». Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, это понятно, но как-то меня это задело все-таки. Они там «вытопчут все», так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть», – сказал глава государства, обращаясь к вице-премьеру. После этого губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что вместе с федеральным правительством будет прорабатывать механизмы для увеличения доступности туризма в заповедных местах полуострова. Политолог назвал три главных итога встречи Путина с «Единой Россией» 2 июня 2021, 18:50 Текст: Елена Мирошниченко

Встреча президента Владимира Путина с руководством «Единой России» и победителями предварительного голосования партии значима для единороссов на старте избирательной кампании, заявил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его словам, она определяет рамки будущего съезда партии и контуры предвыборной стратегии. «Это мощный информационный повод, по сути подчеркивающий предварительное голосование партии как точку фактического старта избирательной кампании», – рассказал эксперт. Об этом сообщается на сайте «Единой России». По его словам, у этой встречи несколько измерений. «Первое – сигнал о политической поддержке «Единой России» вне зависимости от того, как будет укомплектована федеральная часть списка партии. Конечно, он политически и аппаратно важен, но моральное право продвигать «Единую Россию», как «партию Путина», у партии остается», - считает Виноградов. «Второе – собственно поддержка механизма предварительного голосования, согласие с тезисом о том, что само его проведение является конкурентным преимуществом партии, – отмечает политолог. – Третье направление – обозначение оптимальных, в глазах главы государства, акцентов предвыборной повестки «Единой России». Ранее Путин заявил, что участие молодежи в праймериз «Единой России» является хорошим показателем и серьезной школой для молодых политиков. Прошедшие праймериз «Единой России» стали самым массовым предварительным голосованием в истории партийной жизни страны. Почти вдвое с 2016 года возрос средний конкурс на место (по одномандатным округам) и составил 13 человек на место (семь человек – в 2016-м). При этом ЕР открыла свои двери для всех желающих, кто отвечал простым требованиям: отсутствие судимости, членства в другой партии и счетов или недвижимости за границей. Большинство участников (52%) – беспартийные кандидаты В результате праймериз списки кандидатов радикально обновятся: больше 100 действующих депутатов ГД от «Единой России» не стали участвовать в предварительном голосовании. Изменился также образ кандидата: более 35% кандидатов – молодые люди до 35 лет. Почти половина (48% от зарегистрированных) общественники и волонтеры. Выборы в Госдуму запланированы на 19 сентября. Путин поддержал предложение обязать депутатов отчитываться перед избирателями 2 июня 2021, 17:54 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин поддержал идею обязать депутатов Госдумы и парламентские партии на постоянной основе отчитываться перед избирателями о проделанной работе. «Полностью с вами согласен. Это касается не только депутатов, но и всех других людей, которые объявили целью своей работы и своей жизни служение стране, служение людям. А что касается депутатов Государственной Думы, то есть высшего представительного органа власти, высшего законодательного органа власти, то, конечно, так и нужно сделать», – поддержал Путин идею депутата Александра Хинштейна, который во время встречи президента с руководством партии «Единая Россия» и участниками праймериз предложил обязать парламентские партии и депутатов Госдумы на постоянной основе отчитываться перед избирателями о проделанной работе. Об этом сообщает РИА «Новости». Также Путин отметил, что надеется на то, что депутаты от «Единой России» в индивидуальном качестве – проходят они в новую Думу или не проходят – и сама партия отчитаются перед теми людьми, которые оказали им высокое доверие и направили их в парламент страны, за результат своей работы. Ранее президент России Владимир Путин рассказал во время встречи с победителями праймериз «Единой России», какие люди нужны в депутатском корпусе обновленной Госдумы. Путин провел телефонный разговор с президентом Филиппин 2 июня 2021, 14:56 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с филиппинским коллегой Родриго Дутерте, сообщает пресс-служба Кремля. Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 45-летия установления дипломатических отношений, а также дали высокую оценку достигнутому за прошедшие годы уровню двустороннего сотрудничества, говорится в сообщении на сайте Кремля. Была подтверждена «обоюдная заинтересованность в дальнейшем наращивании взаимодействия по различным направлениям, предусматривающего реализацию проектов в энергетике, сельском хозяйстве, транспортной, гуманитарной и других сферах». Лидеры договорились и далее координировать усилия на международной арене, прежде всего по линии ООН. При обсуждении вопросов совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции особое внимание уделено поставкам российских вакцин на Филиппины. В Кремле сочли оскорбительными слова Зюганова о «манипуляциях» на выборах 3 июня 2021, 14:28

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

В Кремле не согласны с обвинениями со стороны лидера КПРФ Геннадия Зюганова в манипуляциях с выборами и считают подобные заявления оскорбительными, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Конечно, подобные обвинения, с нашей точки зрения, являются оскорбительными. И мы категорически с этим не согласны. Такие обвинения, они слишком серьезны, чтобы быть голословными, без каких-то подтверждений», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, в письме Зюганова говорится о различных решениях по ключевой ставке, «которая находится исключительно в прерогативе регулятора – Центробанка». «Это не прерогатива президента России», – отметил Песков. Представитель Кремля призвал дождаться выступления президента на ПМЭФ. «Что касается планов и видения перспектив развития страны (а наверное, это и будет признано ответом), наверное, нужно дождаться выступления Путина на пленарной сессии (ПМЭФ)», – добавил он. Ранее Зюганов заявил, что в преддверии саммита РФ – США и сентябрьских выборов в Госдуму обратился к президенту с открытым письмом, где призвал сменить социально-экономический курс страны и не поддаваться внешнему давлению. По его словам, в администрации президента есть «умельцы», которые «хотят манипулировать гражданами и дурачить народ». В мае Песков заявлял, что никаких решений о том, возглавит ли президент России Владимир Путин список «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму, не принималось. Кремль рассказал об интересе Путина к матчам сборной России на Евро 3 июня 2021, 14:04 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин будет следить за матчами российской сборной на чемпионате Европы по футболу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «За матчами нашей сборной будет следить вся страна. И, конечно же, и президент России, это совершенно обязательно. И, конечно, мы все желаем нашим футболистам успехов. Но сначала мы будем болеть за наших хоккеистов, а потом за наших футболистов. И будем надеяться, что они все будут такие же успешные, как наши фигуристы», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).