В Кремле рассказали об участии Путина в церемонии подписания инвестпроектов в рамках ПМЭФ

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НОВОСТЬ ЧАСА

В Кремле сочли оскорбительными слова Зюганова о «манипуляциях» на выборах

3 июня, четверг  |  Последнее обновление — 14:51  |  vz.ru
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«Денежный дождь» грозит обрушить мировую экономику

Денег во всем мире стало слишком много Sukree Sukplang/Reuters
Триллионы долларов, потраченные на борьбу с коронавирусным кризисом, начинают менять саму основу всех мировых финансов. «Невероятная перегретость всех рынков, от фондовых до криптовалютных», – так описывают происходящее аналитики и предупреждают: налицо все признаки подготовки к крупнейшему мировому кризису.  Подробности...
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Молодые политики России определили будущее Мавзолея Ленина

Любые манипуляции с саркофагом Ленина заденут чувства коммунистов не только в России, но и в Китае Сергей Гунеев/РИА Новости
Предстоящие осенью выборы в Госдуму становятся фоном для обсуждения вопросов, решение по которым остается не найденным многие годы. Одной из таких тем считается дискуссия о перезахоронении основателя СССР Владимира Ленина. Мнения тяжеловесов постсоветской политики на сей счет давно известны. А как видят судьбу Мавзолея молодые лидеры? Газета ВЗГЛЯД решила опросить партийцев нового поколения. Подробности...
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Как американцы создали главные заводы СССР

Строительство Магнитогорского металлургического комбината. Рабочими были русские, ведущими инженерами – американцы РИА Новости
Ровно 90 лет назад, 1 июня 1931 года, был заключен контракт между США и СССР об участии американских инженеров в постройке 90 советских металлургических заводов. Это был лишь один из множества примеров того, как руками иностранных специалистов создавалась индустриальная мощь Советского Союза.  Подробности...
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НАТО научит украинцев воевать списанным американским оружием

В Минобороны РФ утверждают, что натовские военные вооружат Киев под прикрытием учений Денис Петров/РИА Новости
Предстоящие военно-морские учения Sea Breeze станут прикрытием для поставок Украине вооружений из стран НАТО. Об этом заявили в Минобороны России. Киев регулярно запрашивает у Запада наступательные вооружения, но в большинстве случаев получает отказы. Зачем НАТО потребовалось прикрытие для поставок вооружений Украине и как они усилят боевые возможности ВСУ? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Украина сдает оборонку иностранцам

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Начавшаяся реформа украинского ОПК в любом случае направлена на создание условий, которые позволят крупным иностранным компаниям не только владеть львиной долей активов в этом секторе, но еще и участвовать в управлении им в целом в качестве проводников политики собственных государств. Подробности...

Хватит ли России денег на новые вооружения

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
На какое оружие тратить деньги, решают зачастую не те, кто им будет воевать. И выбор между тем, сделать ли серию боевых единиц по умеренной цене за каждую, или ввалить кучу денег в изначально мертвый штучный проект с нулевой боевой эффективностью, у нас тоже делают зачастую не военные. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Латыши обманули Чулпан Хаматову

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Чудны дела твои, Господи... Латышские актеры-режиссеры, даже самые упоротые националисты, сейчас всей душой стремятся в Россию, учат ненавистный русский язык. А тут вдруг российская звезда Чулпан Хаматова уезжает из России в мою забытую богом Латвию. Подробности...
Обсуждение: 113 комментариев
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Ключи от Киева в руках у Батьки

«Бандеровцы» против «Брата»

Обсуждение: 5 комментариев

Русские наемники на войне в Африке

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В День защиты детей в московском парке Горького прошел фестиваль «Большая перемена»

1 июня, в День защиты детей, двери парка Горького открылись для Всероссийского фестиваля «Большая перемена». Целый день для участников фестиваля проводились мастер-классы и викторины, призванные раскрыть сильные стороны и проявить таланты участников. Фестиваль завершился концертом с участием российских звезд
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В Татарстане состоялся запуск автозавода Aurus

В Татарстане состоялось открытие завода Aurus. В режиме видеоконференции в нем принял участие президент Путин, назвавший Aurus достойной машиной, соответствующей мировым стандартам. Аurus в перспективе планируется выпускать в Китае и в Западной Европе
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Спасенных в Ленобласти тюленей выпустили в Финский залив

Специалисты Центра изучения и сохранения морских млекопитающих выпустили после реабилитации двух серых тюленей в Финский залив. Это самка Лебяжка и самец Крикуша. Животные были сильно истощены и нуждались в помощи специалистов
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Должна ли Россия закрывать свое воздушное пространство для рейсов бойкотирующих Белоруссию авиакомпаний?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле сочли оскорбительными слова Зюганова о «манипуляциях» на выборах
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    завтрак на ПМЭФ


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    искусственный интеллект


    Военный эксперт раскритиковал данные о первом самовольном убийстве дроном человека

    Видео

    поставки газа


    Газпром бьет рекорды в Европе ради «Северного потока – 2»

    индустриальная мощь


    Как американцы создали главные заводы СССР

    несовпадение повестки


    Шесть главных разногласий России и США перед встречей Путина и Байдена

    высокотехнологичный продукт


    Российский люксовый автомобиль продадут арабским шейхам

    уровень оптимизма


    Сергей Миркин: Донецк надеется, что Донбасс повторит путь Крыма

    парламентские выборы


    Геворг Мирзаян: Россия должна поставить на место армянских авантюристов

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    Почему уборщицы и сторожа побеждают на российских выборах

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    В Кремле рассказали об участии Путина в церемонии подписания инвестпроектов в рамках ПМЭФ

    3 июня 2021, 14:51

    Текст: Елена Мирошниченко

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что мероприятия с участием президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будут проходить в смешанном формате.

    «Формат проведения форума будет комбинированный», – цитирует его ТАСС. Песков отметил, что в пятницу «президент будет очно присутствовать на пленарной сессии» ПМЭФ. «Далее в гибридном формате будут различные мероприятия», – добавил представитель Кремля.

    В четверг Путин по видеосвязи примет участие в церемонии подписания ряда крупных соглашений на полях форума.

    Также песков рассказал, что «Русская платина», ВЭБ и ВТБ подпишут в четверг на ПМЭФ документ по разработке Черногорского месторождения цветных и драгметаллов, об этом сообщает РИА «Новости».

    «Сегодня будет первое мероприятие с участием президента. Первое, наверное, самое большое – это будет документ, который подписывают компания «Русская платина» ВЭБ.РФ и ВТБ. Это документ о разработке Черногорского платинового месторождения в Красноярском крае. Общие инвестиции должны составить до 570 миллиардов рублей... Чрезвычайно важный проект как для страны в целом, так и для региона – и с точки зрения налоговых поступлений, и с точки зрения создания рабочих мест, экспортного потенциала и так далее», – рассказал Песков.

    Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.

    Ранее сообщалось, что в пленарном заседании на ПМЭФ очно примет участие президент России Владимир Путин. Выступление главы государства будет посвящено социально-экономическому развитию страны и инвестиционной привлекательности. После выступления на пленарном заседании глава государства примет участие в модерируемой дискуссии. На полях мероприятия Путин также поговорит с журналистами мировых информационных агентств, бизнесменами и инвесторами. 


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    Песков: Отказ Женевы аккредитовать привитых «Спутником V» журналистов не повлияет на саммит

    2 июня 2021, 20:32

    Текст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел никаких препятствий для встречи президентов России и США в Женеве, несмотря на решение Швейцарии не принимать для аккредитации сертификат о вакцинации «Спутником V».

    Швейцария открыла аккредитацию для журналистов на саммит Россия – США в Женеве. Для получения аккредитации сотрудники СМИ должны предоставить либо сертификат о полной вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест. МИД Швейцарии заявил, что для аккредитации на саммит сертификат о вакцинации «Спутником V» приниматься не будет, допускаются только сертификаты о вакцинации препаратами, одобренными ЕМС или Швейцарией, передает РИА «Новости».

    На вопрос повлияет ли это на настрой российской стороны провести встречу президентов России и США и не планируется ли рассмотреть другую площадку, Песков ответил: «Нет».

    О том, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня, во вторник сообщил Кремль. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. 

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.

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    Путин назвал серьезной школой для политиков праймериз «Единой России»

    2 июня 2021, 17:20

    Текст: Елизавета Булкина

    Участие молодежи в праймериз «Единой России» является хорошим показателем и серьезной школой для молодых политиков, заявил президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с руководством партии и участниками предварительного голосования.

    Предварительное голосование «Единой России» завершилось 30 мая, в нем приняли участие около 12 млн человек. Окончательные списки будут утверждены на съезде партии 19 июня.

    «Знаю, что очень много молодых людей участвовали в предварительном голосовании, и из всех отобранных кандидатов это более одной трети. Это тоже очень хороший показатель. Это значит, что молодые люди не стоят в стороне от развития страны, от того, перед какими проблемами стоит страна, и готовы не только поучаствовать в голосовании предварительном, но и готовы принять участие в решении задач, которые стоят перед страной», – передает слова главы государства РИА «Новости».

    Президент поздравил участников и победителей праймериз с тем, что они прошли этот этап в своей жизни.

    «Прямой контакт с людьми – это очень серьезная школа. Надеюсь, что и те, кто поучаствовал, но не прошел этот отбор на этот раз, вкуса к такой политической деятельности не только не утратят, а, наоборот, приобретут его, утвердятся в мысли о том, что они на правильном пути и будут работать над этим дальше», – отметил Путин.

    Прошедшие праймериз «Единой России» стали самым массовым предварительным голосованием в истории партийной жизни страны. Почти вдвое с 2016 года возрос средний конкурс на место (по одномандатным округам) и составил 13 человек на место (семь человек – в 2016-м).

    При этом участвовать в праймериз могли все желающие, кто отвечал ряду требований: отсутствие судимости, членства в другой партии и счетов или недвижимости за границей. Большинство участников (52%) – беспартийные кандидаты

    В результате праймериз списки кандидатов радикально обновятся: больше 100 действующих депутатов ГД от «Единой России» не стали участвовать в предварительном голосовании.

    Изменился также образ кандидата: более 35% кандидатов – молодые люди до 35 лет. Почти половина (48% от зарегистрированных) общественники и волонтеры.

    В этом году количество нарушений в ходе праймериз в сравнении с 2016 годом снизилось в разы, хотя в 2016-м голосование шло один день, а в этом году – неделю.

    Выборы в Госдуму запланированы на 19 сентября.

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    Путин обсудил с главой Всемирного банка финансирование проектов в России

    2 июня 2021, 20:15

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Всемирного банка Дэвидом Мэлпасом перспективы финансирования проектов по модернизации экономики России, соцсферы и инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Кремля.

    «Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия России с Всемирным банком, а также перспективы финансирования банком проектов по модернизации российской экономики, социальной сферы и инфраструктуры, расширению использования цифровых технологий», – цитирует сообщение Кремля ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,2%, в 2022 году ожидается рост также на 3,2%.

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    Путин напомнил о русской поговорке, призывая не экономить на медкомплексах

    2 июня 2021, 16:16

    Текст: Елизавета Булкина

    Организация мобильных медицинских комплексов требует затрат, однако делать все нужно сразу, потому что «скупой платит дважды», заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    Он уточнил, как обстоят дела с дополнительным приобретением медицинских мобильных комплексов в 2021 году, передает РИА «Новости». Глава государства обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минпромторга Денису Мантурову.

    «Не забывайте известную русскую пословицу: «Скупой платит дважды». Вот сейчас сделаете мобильныее пункты для вакцинации, а потом еще раз вернетесь к этой теме и будете производить медицинские мобильные комплексы, которые представляют собой более серьезное оборудование и дорогостоящее», – отметил Путин.

    Он призвал делать сразу все, что нужно, чем потом несколько раз возвращаться к одной и той же теме и «нервировать Антона Германовича [Силуанова] и все министерство финансов».

    «Лучше мобилизоваться сейчас, так как это получалось в 2020 году по некоторым направлениям, в связи с необходимостью борьбы с пандемией коронавируса, лучше сделать это сейчас, сделать комплексно, основательно и надолго», – заключил Путин.

    Голикова отметила, что вопрос по приобретению в 2021 году медицинских комплексов обсуждался. «Минпромторг оценивал такие возможности, мы еще пока не дообсуждали эту тему до конца, с точки зрения, в первую очередь, возможности промышленности, потому что медицинские комплексы - это более серьезное оснащение, более серьезная комплектация, а мы не предполагали мобильные комплексы только для цели вакцинации, мы как раз предполагали более широкое использование и возможность использования этих мобильных комплексов в малонаселенных и сельских населенных пунктах. Это по сути мини-амбулатории, мини фельдшерско-акушерские пункты, которые должны работать по приезду в субъекты», – сказала вице-премьер.

    Второй важный аспект, который сейчас прорабатывается с Минпромторгом, – «это не только возможность произвести, но и возможность своевременно скомплектовать этот медицинский комплекс, имея в виду, в первую очередь, российское оборудование, его использование и использование импортного оборудования только в случае, если оно отсутствует на российском рынке».

    «Поэтому мы эту задачу перед собой поставили, мы вам ее дополнительно доложим, поскольку она более сложная, чем скорая медицинская помощь, где у нас уже есть опыт приобретения. И к моменту исполнения поручения вас проинформируем в окончательном виде», – ответила Голикова.

    Ранее Путин заявил, что российская система здравоохранения оказалась устойчивой, гибкой и хорошо подготовленной, на распространение коронавируса отреагировала быстро.

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    Блогер Даня Милохин научил участников ПМЭФ снимать видео для TikTok

    2 июня 2021, 20:18

    Текст: Ксения Панькова

    Блогер Даниил Милохин стал участником сессии Петербургского международного экономического форума, в ходе которого он уложил участников на пол, чтобы снять ролик для TikTok.

    Милохин участвовал в дискуссии ПМЭФ «Кто на ком зарабатывает: блогеры на бизнесе или бизнес на блогерах?». Среди спикеров этого блока были продюсер, основатель российского тиктокерского дома DreamTeam House Ярослав Андреев, директор сейлз-хаус «Газпром-медиа» Екатерина Веселкова, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин, вице-президент Aliexpress в России Олег Лебедев. Собравшиеся обсуждали перспективы продвижения брендов через блогеров и шутили по поводу возможной продажи DreamTeamHouse. Милохин сначала не особенно включался в разговор, но затем выдал несколько реплик. Он заявил, что осознает конечность своей популярности, и выступает за мир во всем мире. Во время обсуждения он баловался с микрофоном, отключая собеседников, сообщает «Фонтанка».

     

    Позже блогер предложил научить предпринимателей записывать TikTok-видео. Он попросил всех желающих встать в ряд, а потом лечь. Сам блогер залез на стол, передает РИА «Новости».

    «Стоять. Всем стоять. <…> Теперь все ложитесь на землю. Блин, это круто!» – сказал он. К съемкам ролика присоединилась и телеведущая Ксения Собчак, участвовавшая до этого в сессии об арт-столицах. Телеведущая спросила у блогера, какие у него ощущения от участия в форуме. «Я думал, что будет все серьезнее, а я видел, как люди смеются над моими шутками. Это круто», – ответил он. Также Милохин рассказал, что ему понравилось принимать участие в ПМЭФ и он готов вновь посетить мероприятие.

     

    После окончания съемок и дискуссии блогер ретировался, объявив всем, что намерен справить нужду.

    Ранее Собчак пожаловалась на цены в буфете на ПМЭФ, отметив, что на форуме предлагают четыре вида меню, стоимость каждого из которых 3 тыс. 800 рублей на одного человека.

    В среду Международный экономический форум начал свою работу в Санкт-Петербурге, на площадке со 2 по 5 июня соберутся представители деловых кругов для обсуждения ключевых экономических вопросов.

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    В США назвали Байдена «мальчиком на побегушках» у Кремля

    2 июня 2021, 15:49

    Текст: Евгения Шестак

    Журналисты издания Washington Еxaminer раскритиковали президента США Джо Байдена, заявив, что он действует в ущерб своей стране, пытаясь завоевать расположение президента России Владимира Путина. Байдена в своей публикации они назвали «мальчиком на побегушках» у Путина.

    «Мы видим, как Байден пресмыкается перед Путиным», – написал американский аналитик Том Роган, передает РИА «Новости»

    По его мнению, американский президент уже преподнес России несколько «подарков»: например, отказался применять санкции, направленные против оператора газопровода «Северный поток – 2», а также аннулировал разрешение американской нефтяной компании Delta Crescent Energy, работавшей на северо-востоке Сирии. Последнее аналитик также назвал решением, принятым в пользу России.

    «Местные курдские и арабские власти перестанут видеть в США своего партнера и столкнутся с сильным давлением, чтобы пустить на их место Россию», – забеспокоился он.

    Также Роган отметил, что Байден якобы «умолял» Путина о проведении встречи в Женеве. Аналитик предположил, что президент США делает все возможное, чтобы завоевать расположение российского коллеги.

    Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. 

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.

    Коментарии (15)
    Путин: В депутатском корпусе нужны люди от земли

    2 июня 2021, 17:12

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин рассказал во время встречи с победителями праймериз «Единой России», какие люди нужны в депутатском корпусе обновленной Госдумы.

    «В депутатском корпусе нужны люди от земли, которые чувствуют, чем живет страна, чувствуют, перед какими вызовами она стоит, и понимают, как решить задачи, которые перед Россией стоят», – сказал он во время общения с победителями праймериз ЕР. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Праймериз этого года стали самым массовым предварительным голосованием в истории партийной жизни страны. Почти вдвое с 2016 года возрос средний конкурс на место (по одномандатным округам) и составил 13 человек на место (семь человек – в 2016-м). Большинство участников (52%) – беспартийные кандидаты.

    Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве.

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    Путин отметил обновление списка кандидатов от «Единой России» благодаря праймериз

    2 июня 2021, 16:31

    Текст: Ксения Панькова

    Президент России Владимир Путин заявил о серьезном обновлении списка кандидатов в Госдуму от «Единой России» на недавно состоявшихся праймериз за счет большого числа беспартийных кандидатов.

    «Знаю, что обновление очень серьезное. Там свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования – это не члены партии, это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан», – сказал глава государства на встрече с руководством «Единой России» и победителями праймериз, передает ТАСС.

    Ранее эксперты оценили первые итоги праймериз как курс на обновление «Единой России».

    Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. По предварительным данным, общая явка на предварительное голосование составила около 12 млн человек.

    Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве.

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    Путин оценил свои хоккейные достижения

    2 июня 2021, 17:29

    Текст: Ксения Панькова

    Президент России Владимир Путин рассказал о своих хоккейных навыках, пообещав сыграть с жителями Красноярска, как только ему представится такая возможность.

    В ходе встречи президента с руководством партии «Единая Россия» и участниками предварительного голосования один из присутствующих, указал на то, что в хоккей глава государства играет в Москве и в Сочи, и предложил ему сыграть с ветеранами в Красноярске, передает РИА «Новости».

    «Что касается игры в хоккей, то я, пожалуй, не играю, а только делаю вид, что умею это делать. Хотя, вроде, понемножку начинает получаться. Это же не то, чем я занимался с детства, как борьбой дзюдо, я на коньках-то раньше не стоял. Но это, тем не менее, доставляет удовольствие. И я, как только представится возможность, с удовольствием сыграю и с вами, и с теми, кто вместе с вами занимается спортом», – сказал Путин.

     

    10 мая Путин вышел на лед под традиционным для него номером 11 в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи.

    В предыдущий раз Путин принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади в конце 2019 года. Президент вышел на лед под 11-м номером. Команда Путина одержала победу со счетом 8:5.

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    Путин: Для развития туризма на Дальнем Востоке «копеечку надо вкладывать»

    2 июня 2021, 15:34

    Текст: Евгения Шестак

    Президент России Владимир Путин заявил, что для развития туризма на Дальнем Востоке необходимо «вкладывать копеечку», и в первую очередь финансовых вложений требует инфраструктура региона.

    «Что касается развития туризма на Дальнем Востоке, в том числе на Камчатке, здесь копеечку надо вкладывать в инфраструктуру, постепенно, аккуратненько, по плану просто работать, да и все», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Такое заявление российский лидер сделал в ходе совещания с членами правительства, в рамках которого вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил о развитии туризма на Камчатке. Глава государства призвал Чернышенко продолжать уделять внимание этому вопросу и довести намеченные планы до реализации.

    Накануне Путин раскритиковал вице-премьера Чернышенко за слова о туристах в Долине гейзеров. «Даже пометил – говоря про Долину гейзеров, вы сказали: «Там больше народу нельзя допустить, они там все вытопчут». Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, это понятно, но как-то меня это задело все-таки. Они там «вытопчут все», так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть», – сказал глава государства, обращаясь к вице-премьеру.

    После этого губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что вместе с федеральным правительством будет прорабатывать механизмы для увеличения доступности туризма в заповедных местах полуострова.

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    Политолог назвал три главных итога встречи Путина с «Единой Россией»

    2 июня 2021, 18:50

    Текст: Елена Мирошниченко

    Встреча президента Владимира Путина с руководством «Единой России» и победителями предварительного голосования партии значима для единороссов на старте избирательной кампании, заявил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его словам, она определяет рамки будущего съезда партии и контуры предвыборной стратегии.

    «Это мощный информационный повод, по сути подчеркивающий предварительное голосование партии как точку фактического старта избирательной кампании», – рассказал эксперт. Об этом сообщается на сайте «Единой России». По его словам, у этой встречи несколько измерений. 

    «Первое – сигнал о политической поддержке «Единой России» вне зависимости от того, как будет укомплектована федеральная часть списка партии. Конечно, он политически и аппаратно важен, но моральное право продвигать «Единую Россию», как «партию Путина», у партии остается», - считает Виноградов. 

    «Второе – собственно поддержка механизма предварительного голосования, согласие с тезисом о том, что само его проведение является конкурентным преимуществом партии, – отмечает политолог. – Третье направление – обозначение оптимальных, в глазах главы государства, акцентов предвыборной повестки «Единой России».

    Ранее Путин заявил, что участие молодежи в праймериз «Единой России» является хорошим показателем и серьезной школой для молодых политиков.

    Прошедшие праймериз «Единой России» стали самым массовым предварительным голосованием в истории партийной жизни страны. Почти вдвое с 2016 года возрос средний конкурс на место (по одномандатным округам) и составил 13 человек на место (семь человек – в 2016-м).

    При этом ЕР открыла свои двери для всех желающих, кто отвечал простым требованиям: отсутствие судимости, членства в другой партии и счетов или недвижимости за границей. Большинство участников (52%) – беспартийные кандидаты

    В результате праймериз списки кандидатов радикально обновятся: больше 100 действующих депутатов ГД от «Единой России» не стали участвовать в предварительном голосовании.  Изменился также образ кандидата: более 35% кандидатов – молодые люди до 35 лет. Почти половина (48% от зарегистрированных) общественники и волонтеры.

    Выборы в Госдуму запланированы на 19 сентября.

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    Путин поддержал предложение обязать депутатов отчитываться перед избирателями

    2 июня 2021, 17:54

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин поддержал идею обязать депутатов Госдумы и парламентские партии на постоянной основе отчитываться перед избирателями о проделанной работе.

    «Полностью с вами согласен. Это касается не только депутатов, но и всех других людей, которые объявили целью своей работы и своей жизни служение стране, служение людям. А что касается депутатов Государственной Думы, то есть высшего представительного органа власти, высшего законодательного органа власти, то, конечно, так и нужно сделать», – поддержал Путин идею депутата Александра Хинштейна, который во время встречи президента с руководством партии «Единая Россия» и участниками праймериз предложил обязать парламентские партии и депутатов Госдумы на постоянной основе отчитываться перед избирателями о проделанной работе. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Также Путин отметил, что надеется на то, что депутаты от «Единой России» в индивидуальном качестве – проходят они в новую Думу или не проходят – и сама партия отчитаются перед теми людьми, которые оказали им высокое доверие и направили их в парламент страны, за результат своей работы.

    Ранее президент России Владимир Путин рассказал во время встречи с победителями праймериз «Единой России», какие люди нужны в депутатском корпусе обновленной Госдумы.

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    Путин провел телефонный разговор с президентом Филиппин

    2 июня 2021, 14:56

    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с филиппинским коллегой Родриго Дутерте, сообщает пресс-служба Кремля.

    Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 45-летия установления дипломатических отношений, а также дали высокую оценку достигнутому за прошедшие годы уровню двустороннего сотрудничества, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Была подтверждена «обоюдная заинтересованность в дальнейшем наращивании взаимодействия по различным направлениям, предусматривающего реализацию проектов в энергетике, сельском хозяйстве, транспортной, гуманитарной и других сферах».

    Лидеры договорились и далее координировать усилия на международной арене, прежде всего по линии ООН.

    При обсуждении вопросов совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции особое внимание уделено поставкам российских вакцин на Филиппины.

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    В Кремле сочли оскорбительными слова Зюганова о «манипуляциях» на выборах
       3 июня 2021, 14:28
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    В Кремле не согласны с обвинениями со стороны лидера КПРФ Геннадия Зюганова в манипуляциях с выборами и считают подобные заявления оскорбительными, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Конечно, подобные обвинения, с нашей точки зрения, являются оскорбительными. И мы категорически с этим не согласны. Такие обвинения, они слишком серьезны, чтобы быть голословными, без каких-то подтверждений», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

    По его словам, в письме Зюганова говорится о различных решениях по ключевой ставке, «которая находится исключительно в прерогативе регулятора – Центробанка». «Это не прерогатива президента России», – отметил Песков.

    Представитель Кремля призвал дождаться выступления президента на ПМЭФ. «Что касается планов и видения перспектив развития страны (а наверное, это и будет признано ответом), наверное, нужно дождаться выступления Путина на пленарной сессии (ПМЭФ)», – добавил он.

    Ранее Зюганов заявил, что в преддверии саммита РФ – США и сентябрьских выборов в Госдуму обратился к президенту с открытым письмом, где призвал сменить социально-экономический курс страны и не поддаваться внешнему давлению. По его словам, в администрации президента есть «умельцы», которые «хотят манипулировать гражданами и дурачить народ».

    В мае Песков заявлял, что никаких решений о том, возглавит ли президент России Владимир Путин список «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму, не принималось.

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    Кремль рассказал об интересе Путина к матчам сборной России на Евро

    3 июня 2021, 14:04

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин будет следить за матчами российской сборной на чемпионате Европы по футболу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «За матчами нашей сборной будет следить вся страна. И, конечно же, и президент России, это совершенно обязательно. И, конечно, мы все желаем нашим футболистам успехов. Но сначала мы будем болеть за наших хоккеистов, а потом за наших футболистов. И будем надеяться, что они все будут такие же успешные, как наши фигуристы», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

    Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

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