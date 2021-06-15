Британские СМИ: Байден не может изменить Путина ни лестью, ни принуждением

Названо время встречи Путина и Байдена в Женеве

Встреча президентов России и США начнется в среду, 16 июня, в 13.00 по Женеве (14.00 мск), но сколько она продлится, сказать пока сложно, особых проблем в согласовании параметров переговоров не было, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

«В 13 часов по Женеве, по Москве – 14», – сообщил Ушаков, добавив, что Путин прилетит в Швейцарию в этот же день.

По словам Ушакова, время, отведенное на переговоры, есть, но говорить о нем смысла сейчас нет. «Даже не буду называть, поскольку все зависит от того, как пойдет дискуссия и как президенты будут настроены, какие проблемы затронут больше времени, чем мы запланировали. Просто сейчас это глупо даже говорить», – пояснил помощник президента, передает РИА «Новости».

Он добавил, что очередность обсуждения вопросов также согласована, хотя в нее могут быть внесены коррективы. «Как это будет на самом деле, я не знаю, но президенты могут полностью переиграть и начать обсуждать какой-то другой вопрос. Просто то, что мы с американцами, с партнерами наваяли, кажется логичным и для них, и для нас», – отметил он.

При этом, рассказал Ушаков, каких-либо проблем при согласовании тем не возникло. «Нет, я бы не сказал. Естественно, в ходе переговоров были какие-то разногласия, нестыковки. Но потом достаточно быстро вышли на общее понимание и формата, и тем, которые будут обсуждаться. Это же в общем-то самое простое – согласовать темы и договориться, в каком количественном составе кто из участников будет присутствовать. Но все остальное сложнее, содержание очень сложное», – подчеркнул он.

В Кремле также рассказали хронологию встречи. «Путина встречает на вилле «Ля Гранж» президент Швейцарии, затем приезжает Байден, происходит традиционное совместное фотографирование, потом несколько слов скажет президент Швейцарии, приветствует участников саммита, пожелает успеха, и затем наш президент и президент США проходят в библиотеку на первом этаже – и начинаются переговоры», – сообщил он.

По словам помощника президента, переговоры будут состоять из трех частей. «Первое – это беседа в узком составе, потом переговоры в расширенном составе, которые будут иметь продолжение: узкий состав, расширенный состав, затем небольшой перерыв на чай-кофе и затем переговоры продолжаются. После этого стороны организуют каждая для своего президента пресс-конференцию, и на этом саммит завершается», – заявил Ушаков.

В ходе беседы узкого состава президентов будут сопровождать с российской стороны – министр иностранных дел Сергей Лавров, а с американской стороны – госсекретарь Энтони Блинкен. «Начинаться переговоры в узком составе будут в присутствии Лаврова и переводчиков. А в расширенном составе будут идти через синхрон. Только помимо членов делегаций будут еще записывающие присутствовать. А что касается, захотят ли президенты отойти в сторонку и поговорить по-настоящему тет-а-тет, я не знаю, это от них зависит», – указал помощник президента.

Говоря о совместной пресс-конференции, он отметил, что именно ее отсутствием эта встреча будет отличаться от других. «Раньше американская сторона в первую очередь более активно, чем мы, еще с советского периода, выступала за проведение совместных пресс-конференций. У нас достигнуто такое понимание, что каждая сторона будет организовывать отдельное общение с прессой», – проинформировал он.

После этого состоится двусторонняя встреча российского президента со швейцарским коллегой, после чего Путин вылетит в Россию.

Что касается состава российской делегации, в нее, помимо Ушакова и Лаврова, войдут пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Кроме того, для обсуждения различных вопросов региональной тематики также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев. «То есть можно сделать вывод, что Украина и Сирия будут в числе вопросов, которые затронут президенты», – уточнил Ушаков.

Он также заверил, что для встречи президентов принимаются все необходимые эпидемиологические меры. «Все меры безопасности сверхсерьезные предпринимаются, понятно, и с точки зрения обеспечения здоровья президентов тоже. И американцы, и мы к этому очень серьезно относимся», – сказал Ушаков.

Он отметил, что в последнее время в очном формате проводилось не так много контактов. «Так что, естественно, повышенное внимание к медицинским вопросам будет, конечно», – заверил помощник президента.

Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи Путина и Байдена.