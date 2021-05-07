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7 мая, пятница | Последнее обновление — 19:35 | vz.ru
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Байден выразил уверенность в организации встречи с Путиным
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Американский лидер Джо Байден заявил, что уверен в организации его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, данный вопрос прорабатывается администрацией президента США.
В Белом доме президента спросили о возможной встрече с Путиным в июне. «Мы в состоянии сделать это. У нас нет определенного времени или места. Это прорабатывается», – цитирует ТАСС Байдена.
Отвечая на вопрос, влияет ли ситуация на российско-украинской границе на его намерение провести саммит, президент ответил: «Не влияет на мое желание провести встречу в формате «один-на-один».
Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения по месту проведения саммита между президентами США Джо Байденом и России Владимиром Путиным пока нет.
«По возможной встрече по-прежнему рассказать не о чем», – сказал представитель Кремля.
Ранее Байден заявил, что надеется встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу в июне.
Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.
Путин: Российские вакцины от COVID просты и надежны как автомат Калашникова
Препараты от коронавируса, созданные российскими учеными, просты и надежны, как автомат Калашникова, заявил президент Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.
«На сегодняшний день наши препараты - они все известны, вот сейчас «Спутник Лайт» появился, появится уже сегодня - наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями. Они тоже весьма современны, и на сегодняшний день, без всякого сомнения, являются наиболее надежными и наиболее безопасными», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, российские препараты «надежны как автомат Калашникова». «Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов, и я думаю, что он безусловно прав. Просты и надежны как автомат Калашникова», – отметил президент.
Также он добавил, что Россия – единственная страна в мире на сегодняшний день, которая передает технологию производства вакцин в другие страны.
В четверг в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что в России зарегистрирована однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник лайт».
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России.
Россия указала на незаконность присутствия войск США в Сирии
Посольство России в США прокомментировало заявление Пентагона о том, что российские военные якобы нарушают механизм деконфликтинга в Сирии.
Российская сторона заявила, что «хотела бы напомнить: военное присутствие США в Сирии является в первую очередь незаконным». В связи с этим, как подчеркнули в посольстве, у Вашингтона «нет какого-либо права критиковать легитимные действия российских ВС». Посольство указало, что российские силы «действуют в Сирии по приглашению сирийского правительства», передает ТАСС.
Напомним, в квартальном отчете генерального инспектора Пентагона о ходе операции «Непоколебимая решимость» говорится, что Россия «соблюдает в целом договоренности об избежании конфликта с силами коалиции». Однако российские военные при этом якобы «продолжали осуществлять нарушения, которые не подвергали коалиционные войска опасности».
Блинкен и Кулеба обсудили возможное участие США в переговорах по Донбассу
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, обсудив интеграцию Киева в НАТО и возможность присоединения Вашингтона к переговорам по Донбассу, сообщило внешнеполитическое ведомство Украины.
«Стороны уделили особое внимание путям действенного привлечения Соединенных Штатов к дипломатическим усилиям по мирному урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта в тесной координации с Германией и Францией как сторонами нормандского формата», – сообщается на сайте МИД.
Кроме того, главы дипломатических ведомств обменялись мнениями относительно возможной встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина и «договорились координировать позиции» в подготовке к ней.
Блинкен подтвердил «решительную поддержку» со стороны США независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Он отметил, что США готовы присоединиться к «Крымской платформе» и принять участие в ее учредительном саммите.
Также госсекретарь подтвердил готовность США содействовать усилиям Украины по внедрению трансформаций для успешной евроатлантической интеграции и продолжения сотрудничества с МВФ. «Собеседники обсудили дальнейшую интеграцию Украины в НАТО, что имеет важное значение для безопасности Центральной Европы, Черноморского региона и евроатлантического пространства в целом», – уточнили в МИД.
Вместе с тем Кулеба и Блинкен отметили, что частичный отвод российских войск от границы с Украиной «не снимает угрозы дальнейшего обострения со стороны России» и согласились с необходимостью в дальнейшем «внимательно следить за действиями России».
Напомним, Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. Сообщалось, что этот визит должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы. В частности, Блинкен заявил, что внешней угрозой для Украины является Россия.
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и США укрепляют союзнические отношения в Центральной Европе и Черном море для безопасности евроатлантического пространства.
В Вашингтоне рассказали о желаемых отношениях с Россией
США хотели бы более предсказуемых и стабильных отношений с Россией, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью BBC.
«Мы бы предпочли более устойчивые и предсказуемые отношения», – передает его слова ТАСС.
Ранее главы внешнеполитических ведомств G7 по итогам саммита заявили, что будут продолжать взаимодействовать с Россией в урегулировании региональных кризисов.
Блинкен до этого заявил, что возможный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена лицом к лицу пойдет на пользу странам. Он повторил ранее выраженную позицию, что США не добиваются эскалации, но готовы отвечать на «безрассудные и агрессивные действия».
Госсекретарь США также заявлял, что Байден хочет провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о стабилизации отношений двух стран.
Путин объяснил порядок открытия границ
Решения об открытии границ будут приниматься на основе наблюдений за ситуацией с коронавирусом в разных странах, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что при наступлении сезона отпусков в странах, где туристическая отрасль является основой экономики, санитарно-эпидемиологическая ситуация является чрезвычайно опасной, сообщает РИА «Новости».
«Но мы, надеюсь, с помощью специалистов будем внимательно отслеживать с нашими коллегами в этих странах ситуацию, которая там реально складывается, и принимать соответствующие решения для наших туристов», – добавил Путин.
Также глава государства уточнил, что власти заинтересованы в том, чтобы люди могли свободно передвигаться и полноценно отдыхать.
Ранее вирусолог Алексей Аграновский заявил, что россиянам пока не следует спешить выезжать за границу, так как в некоторых странах сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка.
Путин поздравил последнюю женщину-ветерана КНДР с Днем Победы
Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы в Великой Отечественной войне последнюю оставшеюся в живых в КНДР женщину-ветерана 105-летнюю Ли Ен Сук.
«Примите сердечные поздравления с праздником – Днем Победы. В нынешнем году исполняется 80 лет с трагической даты начала Великой Отечественной войны – самой жестокой и кровопролитной в истории ХХ века. Она принесла с собой неисчислимые страдания и боль потерь, оставила глубокий, незаживающий след в судьбе каждой семьи, каждого человека. Но Вы и Ваши товарищи, весь народ – с честью выполнили высокую освободительную миссию – сокрушили нацизм, спасли народы Европы от порабощения. Наш долг – бережно хранить память о великом подвиге победителей и передать ее будущим поколениям», – говорится в тексте поздравления, опубликованном в Facebook посольства России в КНДР.
Путин также пожелал женщине-ветерану доброго здоровья, успехов и благополучия.
Поздравление президента России и букет цветов от себя лично передал российский посол в КНДР Александр Мацегора.
В посольстве отметили, что Ли Ен Сук являлась бойцом 88-й отдельной бригады Дальневосточного фронта Красной Армии, принимавший участие в боях за освобождение Кореи от японских милитаристов.
Ранее Путин поздравил с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, отметив, что 9 Мая остается главным праздником в России.
Блинкен признал подрыв миропорядка Соединенными Штатами
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Ряд действий США за последние годы подрывал «основанный на правилах порядок» и веру других в приверженность Вашингтона к соблюдению этих правил, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН.
«Все должны нести ответственность за верность обязательствам, которые мы приняли на себя добровольно. Это касается и Соединенных Штатов. Я знаю, что некоторые наши действия в последние годы подрывали порядок, основанный на правилах, и заставляли других задаваться вопросом, привержены ли мы все еще ему», – цитирует ТАСС госсекретаря США.
Вместе с тем он добавил, что администрация президента США Джо Байдена продемонстрировала миру готовность сотрудничать в рамках многосторонних институтов. В качестве примеров он упомянул возвращение Вашингтона в Парижское соглашение по климату и повторное присоединение к ВОЗ, передает РИА «Новости».
Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о начале крушения мирового порядка под предводительством США и группы поддерживающих Вашингтон стран. По его словам, «мировой порядок, основанный на правилах» – это произвол США и ближайших союзников, поскольку он основан на правилах, которые устанавливают в Вашингтоне. И он не обеспечивает «международного мира» – это ложь».
Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил, что некоторые западные государства во главе с США хотят любой ценой сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике.
В сентябре 2020 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о движении мира к многополярному устройству. В апреле того же года президент России Владимир Путин перед визитом в Китай отверг претензии США на единоличное глобальное лидерство. Ранее в США признали потерю статуса важнейшего игрока на мировой арене, а Пентагон объявил о попытках России и Китая создать новый миропорядок.
Глава Госдепа ушел от ответа на вопрос об отключении России от SWIFT
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в интервью радиостанции «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признана в России СМИ-иноагентом) ушел от ответа на вопрос о возможности отключения России от международной платежной системы SWIFT.
«Я не хочу вдаваться в гипотетические вопросы о том, что мы можем сделать в будущем. Позвольте мне просто сказать, что мы будем рассматривать все разумные варианты, когда речь заходит о попытках сдержать агрессию», – приводит слова Блинкена ТАСС.
При этом глава американского внешнеполитического ведомства выступил с утверждением, что США в целом стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.
«Но также важно и то, <…> что, если Россия предпримет, продолжит предпринимать безрассудные или агрессивные действия, будь то в отношении Украины или где-то еще, где [это] сталкивается с нашими интересами или нашими партнерами, мы ответим, не в целях эскалации, не в целях поиска конфликта, а потому что такие действия не могут оставаться без ответа. Они не могут оставаться безнаказанными. И поэтому, я полагаю, совершенно ясно, что будут последствия», – утверждал госсекретарь США.
«Но я искренне надеюсь, что Россия понимает, что мы предпочли бы [иметь с ней] более стабильные, предсказуемые отношения, но в конечном итоге это зависит от России, от ее действий или отсутствия действий», – заявил Блинкен.
В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова оценила вероятность отключения России от SWIFT и рассказала о подготовке ведомств к такому развитию событий.
Напомним, 28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
В министерстве иностранных дел выразили мнение, что Запад вряд ли решится отключить Россию от SWIFT, подчеркнув, что Москва не оставит такой шаг без ответа. В Совфеде предупредили, что при отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призвал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспорто-импортных расчетов.
В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС «отключить Россию от SWIFT» в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.
В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.
Стало известно о планах Псаки уйти в отставку
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Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки планирует оставить свой пост, сообщает телеканал CNN.
По словам Псаки, она договаривалась с командой Байдена именно о годичном сроке работы. «Я думаю, что через год или приблизительно через год этот пост займет другой человек», – сказала она в подкасте журналиста Дэвида Аксельрода, передает РИА «Новости».
Псаки неоднократно была объектом критики и пародий во многом благодаря оговоркам и путанице, которую она допускала при обсуждении вопросов мировой политики.Настоящую славу на постсоветском пространстве ей принес кризис на Украине, в свете которого ей приписывались многочисленные искрометные высказывания о туристах, бегущих с Донбасса, чтобы подышать горным воздухом Ростова, или о планах США прислать флот к берегам Белоруссии.
Кроме того, знаменитым стало ее заявление о «выборной карусели», значение которой она не сумела объяснить журналистам. Эти и другие выступления Дженнифер породили в России специальный термин «псакинг».
Байден выразил надежду на встречу с Путиным в июне
Глава американского государства Джо Байден заявил, что надеется встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время своей поездки в Европу в июне.
Отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли он на встречу с Путиным в рамках своего визита в Европу, Байден заявил, что «надеется и ожидает, что так и будет», передает РИА «Новости».
«Мы над этим работаем», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.
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Меркель заявила об отсутствии у ФРГ и США общего мнения по «Северному потоку – 2»
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Проект «Северный поток – 2» остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на конгрессе «За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство».
Меркель заявила, что «важно, чтобы и в будущем мы продолжали обмен по вопросам трансатлантического партнерства, которые, возможно, не сразу ведут к общей оценке», передает РИА «Новости».
К таким вопросам, по ее словам, относится тема «Северного потока – 2».
«Для меня важно в этой связи, что в отношении именно Украины у нас есть общая политика и что Украина, прежде всего, в вопросах поставок или транзита газа остается важным партнером», –добавила она.
Ранее в Германии сочли нереалистичным срыв строительства «Северного потока – 2» из-за экологов.
Напомним, иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлена с конца мая.
Между тем глава Госдепа Энтони Блинкен на переговорах с руководителем МИД Германии Хайко Маасом выступил за остановку строительства газопровода «Северный поток – 2».
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Путин и Эрдоган обсудили производство вакцины «Спутник V» в Турции
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудив борьбу с распространением коронавируса, организацию поставок вакцины «Спутник V» в Турцию и Нагорный Карабах, сообщила пресс-служба Кремля.
«Подробно, в деталях обсуждена тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе с учетом сложившейся в Турции эпидемиологической ситуации», – сообщается на сайте Кремля.
Путин в ходе разговора подчеркнул готовность России к наращиванию практического сотрудничества в борьбе с коронавирусом, в частности речь идет об организации с мая поставок российской вакцины «Спутник V» в Турцию. Также прорабатываются возможности налаживания совместного производства вакцины на турецких предприятиях.
«Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за оказываемое российской стороной содействие. По обоюдному мнению, предпринимаемые противоэпидемические меры позволят добиться кардинального улучшения обстановки и возобновить двусторонние связи в туристической сфере», – говорится в сообщении.
Также лидеры отметили конструктивный характер взаимодействия России и Турции, направленного на дальнейшую стабилизацию в Сирии, и выразили настрой на дальнейшую скоординированную работу в целях продвижения межсирийского диалога в рамках Конституционного комитета.
Вместе с тем Путин и Эрдоган обсудили Нагорный Карабах, в том числе в контексте деятельности российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня. Лидеры договорились о продолжении личных контактов и развитии регулярного двустороннего диалога по другим каналам.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция в рамках договоренностей с Россией получит «внушительное количество» вакцины «Спутник V».
На прошлой неделе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закупила российскую вакцину «Спутник V» и нацелена на совместное производство препарата. Сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» поступит в Турцию в мае.
Болсонару назвал себя «очень похожим» на Путина
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что он и глава российского государства Владимир Путин «очень похожи».
Болсонару отметил, что «никогда этого не отрицал». Он поблагодарил Путина за освобождение бразильца Робсона Оливейры, которого встречал в аэропорту. По словам Болсонару, Россия «очень интересна» Бразилии, передает ТАСС.
В 2019 году Оливейру, водителя экс-футболиста московского «Спартака» Фернандо, арестовали при попытке провоза запрещенного в России лекарственного препарата – гидрохлорида метадона. Ему грозил срок по обвинению в контрабанде наркотиков. Болсонару заявлял, что в Бразилии это лекарство можно приобрести в аптеке при наличии рецепта и что Оливейра не собирался нарушать закон.
Путин оценил признание Moderna лучшей вакциной от коронавируса
Возможная надежность американской вакцины от коронавируса Moderna станет понятна лишь через десять лет, а российские препараты надежны сейчас, заявил президент России Владимир Путин, комментируя признание Moderna лучшей вакциной от COVID-19.
«Так я понимаю, что на мировых площадках решили поддержать американскую вакцину Moderna, с которой борется американо-европейская другая компания Pfizer, причем борется у себя на рынке достаточно агрессивно. Насколько я представляю себе, в том числе и из докладов наших специалистов, коллеги за рубежом, в США говорят о том, что это будет совершенно инновационный препарат, очень современный», – цитирует ТАСС президента.
По его словам, будет ли это так на самом деле, будет понятно только лет через десять после многолетнего применения и анализа результатов. Он отметил, что российские препараты основаны на технологиях, «которые применялись десятилетиями».
В свою очередь один из ведущих вирусологов Бельгии Марк ван Ранст отметил, что признание Moderna лучшей вакциной против коронавируса – геополитически мотивированный шаг, российский препарат «Спутник V» ничуть не хуже победившего на конгрессе вакцин конкурента, передает РИА «Новости».
Специалист подчеркнул, что Moderna, «Спутник V» и Pfizer демонстрируют беспрецедентную эффективность против COVID-19: данный показатель у указанных препаратов превышает 90%.
«На данном этапе они находятся на одном уровне эффективности; нет особого смысла выносить Moderna или две другие в победители», – добавил он, отметив, что данный факт не умаляет качества менее эффективных препаратов, таких как AstraZeneca, Johnson&Johnson и Novavax.
«Спутник V» был разработан первым, и с самого начала мы наблюдали в основном политические реакции, высказываемые с целью преуменьшить заслуги российских ученых... Вручение этой награды Moderna, вероятно, в основном – экономическое решение», – сказал он.
По словам директора НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, признание вакцины от коронавируса разработки американской компании Moderna лучшей среди подобных препаратов – экономическо-политическое решение Всемирного конгресса.
«Количество смертей от РНК-содержащих вакцин, к каким относится Moderna, намного превышает число смертей от вакцины AstraZeneca», – отметил глава центра.
«Цена вопроса порядка 100 млрд долларов. Признать «Спутник V» – это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне», – добавил Гинцбург.
Ранее препарат от Moderna победил в номинации «Лучшая вакцина от COVID» Всемирного конгресса вакцин-2021. «Спутник V» и препарат AstraZeneca попали в шорт-лист номинации, кроме того, высокую оценку получила вакцина от компаний Pfizer и BioNTech. Критерии отбора и выбора победителя неизвестны.
США сочли силы Асада, России, Ирана и Турции помехой своим операциям в Сирии
Пентагон утверждает, что российские военные якобы нарушают механизм деконфликтинга в Сирии, хотя и не «подвергают коалиционные войска опасности».
В квартальном отчете генерального инспектора Пентагона о ходе операции «Непоколебимая решимость» говорится, что Россия «соблюдает в целом договоренности об избежании конфликта с силами коалиции». Однако российские военные при этом якобы «продолжали осуществлять нарушения, которые не подвергали коалиционные войска опасности», передает РИА «Новости».
Указывается, что войска правительства Сирии, российские военные, а также «поддерживаемая Турцией оппозиция и связанные с Ираном силы» проводили операции против террористической организации «Исламское государство*», но еще и «мешали коалиции и «Сирийским демократическим силам». В частности, Дамаск и его союзники «пытались ограничить движения сил коалиции», а связанные с Турцией «боевики продолжали отвлекать «Сирийские демократические силы» от борьбы с ИГ*».
В апреле сообщалось, что США вывезли из Сирии в Ирак «новую колонну из 41 бензовоза с ворованной сирийской сетью».
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