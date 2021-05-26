В России испытали аэродинамическую модель самолета сверхкороткого взлета «Партизан»

Немецкий политолог объяснил причины нападок ЕС на Москву из-за самолета Ryanair

«Сейчас в Европе пытаются выстроить сговор Путина и Лукашенко по поводу истории с посадкой самолета Ryanair», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия «бросает вызов ценностям» ЕС, а Белоруссия «атакует» суверенитет Европы.

«Урсула фон дер Ляйен высказывается как председатель Европейской комиссии, где не превалирует немецкая или французская точки зрения, а где есть пять-семь стран союза с радикально негативным отношением ко всему, что происходит в России», – отметил немецкий политолог Александр Рар. «Это крикливое меньшинство, которое постоянно подливает масло в огонь, – продолжил эксперт. – Поэтому фон дер Ляйен должна озвучивать консенсусное мнение, хотя это почти невозможно».

По словам Рара, «Лукашенко для Запада маленький человечек, а Белоруссия – слишком маленькая страна, чтобы ее наказывать». «Поэтому они пытаются выстроить сговор Путина и Лукашенко даже по поводу истории с посадкой самолета Ryanair. Хотя этому нет никаких доказательств, более того – Россия не поддержала действия Белоруссии в данной ситуации. Поэтому главным противником Запада в плане либеральных ценностей остается Россия», – отмечает эксперт.

Он также обратил внимание на слова главы Еврокомиссии о том, что «российской экономике не хватает модернизации, так как она очень сильно зависит от энергетических доходов». Как считает Рар, тем самым Урсула фон дер Ляйен озвучивает точку зрения, которая принята в некоторых институтах и СМИ Европы. «Там ровно так и пишут, слово в слово», – подчеркнул эксперт.

«То, что российский бюджет питается не только от продажи нефти и газа, и в целом доля нефтегазовых доходов в бюджете сократилась до трети – знают только те специалисты, кто действительно интересуются Россией. Таких экспертов очень мало», – констатировал Рар.

Политолог также не исключил, что Урсулу фон дер Ляйен постигнет судьба главы Европарламента Давида Сассоли, который попал в российские контрсанкционные списки. «Отношения между ЕС и Россией сегодня практически заморожены. Москва заявляет, что она не заинтересована работать с Евросоюзом, который в течение семи лет не может провести ни один саммит с Россией. При этом Москва продолжит сотрудничать с теми странами ЕС, которые готовы конструктивно с ней работать», – заключил эксперт.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Москва якобы «бросает вызов ценностям и интересам Евросоюза путем саботажа, дезинформации и кибератак». Также фон дер Ляйен связала экстренную посадку самолета Ryanair в Минске с позицией Москвы. В частности, она заявила, что по итогам первого дня саммита «было единогласное осуждение угона самолета» в Белоруссии. Инцидент с посадкой борта в Минске она назвала «атакой на демократию, свободу выражения и суверенитет Европы». По ее словам, требуется «сильная ответная реакция». В связи с этим «будут введены санкции не только против физических лиц, но и против бизнеса и экономических компаний, которые финансируют режим».

Кроме того, глава Еврокомиссии заявила, что сотрудничество Москвы и ЕС в сфере энергетики не будет способствовать модернизации России. По ее словам, экономика России «очень сильно зависит от энергетических доходов».

При этом в декабре сообщалось, что впервые в истории современной России уровень нефтегазовых доходов сократился до трети доходов бюджета. Снижение нефтегазовой зависимости российской экономики произошло при росте экспорта золота, зерновых, химических удобрений и продукции сельского хозяйства.

Отметим, что ранее с подобными нападками в адрес России выступал глава Европарламента Давид Сассоли, против которого со стороны Москвы были введены ограничения. Позже газета ВЗГЛЯД писала о том, что введение санкций против руководителя одного из ключевых институтов ЕС является прецедентом в дипломатии, которым воспользуются и другие страны.

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