Диетолог сказал, в каком возрасте нужно резко снизить потребление говядины

Говядина обладает рядом витаминов, необходимых организму человека, но ее вполне можно заменить морской рыбой и курицей, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург.

Исследование Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка показало, что в 2020 году россияне стали меньше потреблять говядины на 3,4 %, – до 1,94 млн тонн, что является минимальной цифрой за последнее десятилетие. Эксперты полагают, что в этом виновата пандемия коронавируса, поскольку в это время у населения упали доходы, а работа ресторанов была приостановлена.

«Говядина относится к представителям красного мяса, и в последнее время находят, что его избыток в питании человека – это не есть хорошо. Здорово повышаются риски ранней смерти, заболеваний, связанных с метаболическим синдромом, атеросклероза, в частности, некоторых злокачественных опухолей. То есть по большому счету, избыток говядины нежелателен, особенно для людей 40+», – говорит Гинзбург.

До 40 лет и в подростковом возрасте определенные преимущества у говядины есть: высоко усваиваемый белок и железо, которое очень хорошо усваивается организмом, продолжает врач. Кроме того, говядина является источником витаминов В6 и В12.

«На мой взгляд, говядина уместна в возрасте до 40 лет в виде порции 3–4 раза в неделю, а после 40 лет ее количество нужно сокращать до 1–2 порций в неделю. А в замене говядины свининой или бараниной есть как плюсы, так и минусы. Например, в баранине больше холестерина, а в свинине – жира, из-за чего она более калорийная. Если уж ограничивать, то ограничение должно касаться не столько говядины, сколько в принципе красного мяса», – считает диетолог.

Он объясняет, что полностью без вреда для здоровья действительно можно отказаться от говядины, заменив красное мясо (причем и свинину, и баранину) в своем рационе морской рыбой, которая вполне способна восполнить витаминный баланс. Кроме того, врач настоятельно рекомендует полностью отказаться от продуктов глубокой переработки (колбасы, сосисок и так далее).

«Не думаю, что снижение спроса на говядину как-то критически может отразиться на человеке. Вот если бы мы стали меньше есть овощей, фруктов, кисломолочных напитков – это было бы плохо, а говядина – не самый необходимый продукт. Главное, рационально его заменять, если уж человек решается от него отказаться. То есть увеличение в рационе морской рыбы и курицы станет равноценной заменой красному мясу», – советует Гинзбург.

В феврале основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс призвал все богатые страны отказаться от говядины, чтобы помочь спасти человечество от климатической катастрофы.