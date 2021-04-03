В ЦБ рассказали, какие платежи могут счесть подозрительными

Первый замдиректора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев рассказал, как не попасться на уловки мошенников, и какие операции банк может посчитать подозрительными.

По словам эксперта, банковские антифрод-системы (от англ. anti-fraud «борьба с мошенничеством») оценивают ситуацию по множеству критериев, и они носят в основном универсальный характер. В банке чаще всего обращают внимание на профиль поведения пользователя.

«Например, если вы обычно совершаете покупки у себя рядом с домом и вдруг неожиданно совершаете покупку где-нибудь на другом конце мира где-нибудь в Юго-Восточной Азии, естественно, такое платежное поведение для кредитной организации будет основанием предположить, что против вас как клиента идет целенаправленная атака. Если человек постоянно оперирует небольшими суммами и вдруг в его платежном профиле возникнет платеж на очень существенную сумму, банк также обратит на это внимание», – цитирует радио Sputnik Сычева.

В таких случаях, по словам эксперта, банк по закону обязан принять все меры, чтобы связаться с клиентом и выяснить, действительно ли он совершает платеж. Операция должна быть приостановлена, но не заблокирована или прекращена.

«Если банк не сможет связаться с клиентом, по закону он обязан дальше провести эту операцию», – предупредил Сычев.

По его словам, выдавать себя за работников службы безопасности банка могут телефонные мошенники, которых легко изобличить. «Задача злоумышленника – создать впечатление у пользователя, что с его деньгами что-то происходит. Звонки якобы от службы безопасности или от правоохранительных органов и дальнейший разговор о подозрительных операциях – сценарий как раз вокруг такого страха. Если у вас есть сомнение, что с вашими деньгами что-то произошло, то сами перезвоните в контакт-центр банка. Номер телефона можно найти на обратной стороне вашей платежной карты», – напомнил эксперт.

И, конечно же, только мошенники могут просить сообщить по телефону персональные данные: номера банковских карт, код с обратной стороны, проверочные коды и так далее.