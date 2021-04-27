Губернаторы новой волны рассказали о планах по реализации послания президента

Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию ярко обозначил приоритет регионального развития. Губернаторы новой волны оценили перспективы реализации региональных проектов, упомянутых президентом в послании.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что среди важнейших тем президентского послания – повышение самостоятельности регионов и снижение их долговой нагрузки. Глава области отметил важность решения о реструктуризации коммерческих кредитов регионов.

«Регионы расправят крылья и смогут обозначить для себя приоритеты развития. Избавиться от такой нагрузки – это получить возможность решать проблемы здравоохранения, ЖКХ, образования», – сказал он на круглом столе «Послание Президента: взгляд из регионов», который провел Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

По словам Текслера, предложенные главой государства инфраструктурные кредиты станут долгосрочными инструментами развития. «Нам тяжело решать самостоятельно вопросы реализации разных проектов. Если мы говорим о комплексном развитии – дорог, транспорта, то инфраструктурные кредиты необходимы». Среди ключевых проектов региона Текслер выделил строительство метрополитена и развитие общественного транспорта в Челябинске, подчеркнув, что новая мера поддержки позволит реализовать эти стратегические проекты.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отметил, что президент «особенно выделил горнолыжный курорт Шерегеш, который сегодня стал одним из лучших в стране». «За последние три года мы в два раза увеличили число посетителей. Наша задача – к 2024 году вывести Шерегеш в разряд хороших международных курортов», – сказал он.

Губернатор Кемеровской области также рассказал о строительстве новых жилых кварталов в Кузбассе с участием «ДОМ.РФ» и ВЭБ. «Мы развернули комплексную программу освоения территорий. По единому плану разрабатываются кварталы, где предусмотрен снос старых домов, строительство современного жилья со всей инфраструктурой – детскими садами, школами, спортивными объектами и магазинами. Это новый современный облик наших городов, это нужно нашим жителям», – подчеркнул Цивилев.

Кроме того, Путин поддержал программу модернизации алюминиевого завода в Новокузнецке. «Программа рассчитана до 2024 года. На предприятии будет новое современное оборудование, которое внесет позитивный вклад в экологию города и одновременно даст новые современные рабочие места. Это позволит увеличивать людям заработную плату и выходить на новые рынки сбыта», – отметил глава Кемеровской области.

В свою очередь губернатор Камчатки Владимир Солодов рассказал о развитии газопринимающей инфраструктуры на в регионе, которую президент поддержал в послании. «У жителей Камчатки очень остро воспоминание, когда главной проблемой и главной новостью было прибытие танкера с мазутом. Люди узнавали, в какой день придет танкер, чтобы понимать, когда у них дома включат отопление. В последние годы мы вынуждены были обратно переводить с газа на мазут ключевые объекты энергетики», – сказал он.

«Президентом было озвучено однозначное решение о том, что необходимо построить газопринимающую инфраструктуру, комплекс регазификации, который позволит нам воспользоваться преимуществами инвестиционного проекта, который будет реализован компанией «Новатэк». Этот проект будет иметь не только масштабный всероссийский экономический эффект, но и понятный прямой социальный эффект для жителей Камчатки. И главное, каждый житель Камчатки услышал, что мы не забыты на материке, что мы – в центре внимания», – отметил Солодов.

Модератор круглого стола, директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына отметила также, что в послании президент «фактически озвучил главную идею и цель существования нашего государства – сбережение народа России».

«Немалая роль в реализации этой цели отводится главам регионов, которые в своей работе должны учитывать повседневные потребности людей. Я вижу в этом еще большую синергию регионов с федеральным центром», – подчеркнула она.

21 апреля Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию. В этом году президент впервые так ярко обозначил приоритет регионального развития, предложив ряд инструментов, которые обеспечат финансовую стабильность субъектов и дадут новые возможности для социально-экономического развития территорий.