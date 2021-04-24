Задержанный за обнаженную фотосессию в Дубае бизнесмен рассказал подробности скандала

Девушки зашли в номер переодеться, а во время съемки, разрешенной администрацией отеля, были в купальниках, заявил российский бизнесмен Алексей Концов, задержанный по обвинению в организации откровенной фотосессии в Дубае.

По словам Концова, поездку для моделей организовал житель Украины Виталий Гречин, с ним Концов познакомился в январе.

«Дом, в котором я жил, имеет отличный ресторан с бассейном, в этом ресторане в тот день Виталий с подругами отдыхали и проводили фотосъемки в купальниках, это было со стопроцентного разрешения администрации здания. Фотосъемки длились довольно продолжительное время. Ко мне девушки поднялись, чтобы переодеться после съемок, и были у меня в квартире не более получаса», – цитирует РИА «Новости» Концова.

По его словам, на балконе девушки провели буквально несколько минут. «Видео снимал сосед с другого небоскреба. Он в тюрьме, так как снимать и выкладывать такое запрещено… В отношении меня проведена следственная проверка, оснований для возбуждения любого дела нет. Нет оснований даже для штрафа. Были проверены все возможные анализы (на алкоголь, вещества), досмотрены все вещи, телефоны, не обнаружено ровным счетом ничего», – заявил бизнесмен.

Напомним, в соцсетях опубликовали видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina.

Российское генконсульство сообщало, что, по предварительным данным, в Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди которых восемь россиянок. Позже эту информацию опровергли.

Единственным гражданином России, проходящим по делу, оказался организатор фотосессии.

В то же время украинский МИД сообщил, что в числе девушек, задержанных за съемку обнаженными в Дубае, 11 оказались гражданками Украины. Позже стало известно, что 11 девушек депортировали на родину.

Позже оставшихся украинских моделей, задержанных за съемки, депортировали, им запретили въезд в страну пять лет. Перед вылетом девушки устроили фото- и видеосъемку, поделившись эмоциями от финала истории.