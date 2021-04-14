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В Общественной палате предложили признать запрещенными украинские «Азов» и «Нацкорпус»
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В Общественной палате выступили с предложением признать украинский полк «Азов», украинскую общественную организацию «Национальный корпус» экстремистскими в России, с соответствующим предложением выступил член ОП Максим Григорьев.
«Член Общественной палаты России Максим Григорьев обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой признать так называемый полк «Азов», украинскую общественно-политическую организацию «Национальный корпус» экстремистскими организациями», – говорится в сообщении в Telegram-канале «ОП РФ».
Также Григорьев попросил ведомство инициировать процесс запрета деятельности вышеуказанных структур, и распространения любых связанных с их деятельностью материалов.
В конце марта Григорьев и депутат Госдумы Дмитрий Саблин представили книгу «Обыкновенный фашизм: украинские военные преступления и нарушения прав человека (2017-2020)».
Член ОП сообщил, что в книге описаны убийства, нападения на оппозиционных политиков и журналистов на Украине, а также описана провозглашенная Киевом политика героизации нацизма.
Снимавшаяся голой на балконе в Дубае украинка рассказала о рационе в арабской тюрьме
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Депортированная из Дубая украинка, арестованная там за съемки в обнаженном виде, заявила, что после ареста в ОАЭ у всех девушек отбирали мобильные телефоны и угрожали убийством.
Участвовавшие в съемках обнаженными в Дубае девушки не являются «эскортницами», заявила собеседница ТСН.
Она сообщила, что за восемь дней ареста им не разрешали звонить родителям, чтобы сообщить, что они живы, а некоторым из арестованных девушек после ареста понадобилась медицинская помощь.
Украинка добавила, что в день съемки фотографии их «заманил полицейский» Ахмед.
«У нас отобрали абсолютно все, шмонали, завели сначала в комнату, где один матрас, а нас 12 девочек. Не кормили целый день, а ночью принесли безвкусный рис с ужасной подливой как из говна, но это оказалось одно из лучших блюд после хлеба, который дают в четыре утра. Потом посадили в камеру, куда сажают людей, которые бунтуют», – продолжила она.
По ее словам, у девушек от стресса в тюрьме начались «женские дни», и им повезло, что одна из задержанных поделилась всем необходимым при таких случаях.
«Даже туалетной бумаги не было. Далее дизентерия, мы по два дня спали на матрасах. Нас угрожали убить заключенные из других камер, и мы молились Богу, чтобы нас не перевели в основную камеру, там драки каждый день, и все полицейские это видели», – поделилась воспоминаниями собеседница.
Ранее сообщалось, что задержанного за съемку голых девушек в Дубае россиянина решили депортировать. При этом его брат Владимир Концов рассказал, что российский программист Алексей Концов, задержанный в Дубае по подозрению в организации фотосессии с голыми девушками, вернется на родину самостоятельно.
Ранее в соцсетях опубликовали видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina. При этом российское генконсульство сообщало, что, по предварительным данным, в Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди которых восемь россиянок. Позже эту информацию опровергли. Единственным гражданином России, проходящим по делу, оказался организатор фотосессии.
В то же время украинский МИД сообщил, что в числе девушек, задержанных за съемку обнаженными в Дубае, 11 оказались гражданками Украины. Позже стало известно, что 11 девушек депортировали на родину.
Новый стиль Порошенко смутил украинцев
Экс-президент Украины и депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко на Согласительском совете депутатских фракций предстал в новом образе, сообщило украинское издание «Страна.ua».
По наблюдениям издания, Порошенко сменил стиль. В частности, экс-президент Украины был обут в новые люферы от французского бренда Louis Vuitton, которые стоят 875 долларов (66 тыс. рублей). В публикации также отмечается, что политик сменил стрижку и, по мнению специалистов, сделал пластическую операцию, передает РИА «Новости».
Напомним, в марте президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении бороться с «олигархическим классом», который «создает монополии» и «контролирует СМИ». По его словам, «фамилии здесь не имеют никакого значения: Коломойский или Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или кто-либо другой».
В США предрекли гибель «миллионов американцев» при конфликте с Россией
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Прямая конфронтация с Россией из-за ситуации на юго-востоке Украины обернется для США «грандиозным стратегическим провалом» и гибелью десятков миллионов американцев, считает аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон.
По мнению аналитика, ошибка или неверное толкование намерений США и России «может привести к катастрофе». «Россия – великая ядерная держава. Сейчас это единственная ядерная держава, способная в короткие сроки убить десятки миллионов американцев. Это нужно осознать… Это не преувеличение», – подчеркнул Лоусон в статье для журнала National Interest.
Автор статьи считает, что США могут вступить в открытое противостояние с Россией, когда это будет «жизненно важно для страны», но, по его мнению, ситуация на юго-востоке Украины не соответствует этому требованию. Аналитик уверен, что это закончится «грандиозным стратегическим провалом», пишет «Царьград».
Кроме того, конфликт с Москвой может сделать Вашингтон и его союзников «уязвимыми для Пекина». «Вступая в конфронтацию с Россией из-за Украины, мы становимся уязвимыми для китайской агрессии. «Погружение» в Европу предоставит Китаю прекрасную возможность воспользоваться нашим отвлечением», – утверждает автор, передает РИА «Новости».
Лоусон также называет стратегической ошибкой сохранение вопроса о членстве Украины в НАТО, поскольку, по его словам, это стало причиной многих проблем в отношениях Запада и России.
Ранее обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос выразил мнение, что ни России, ни Украине не выгодно первыми наносить удар в случае начала войны в Донбассе.
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В Германии спрогнозировали последствия беседы Путина и Байдена
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«Все стороны поняли, что война в Донбассе приведет к катастрофе, потому американцы сами решили идти на дээскалацию конфликта», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя состоявшийся по инициативе Вашингтона телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
«Этот звонок означает положительное развитие событий для всех. Таким образом приоткрыта дверь к разрядке, но мы в нее еще не вошли. Думаю, все стороны поняли, что война в Донбассе приведет к катастрофе. Американцы сами решили идти на деэскалацию конфликта», – отметил немецкий политолог Александр Рар.
«Судя по реакции в Киеве, украинцев тоже попросили сделать шаг назад», – добавил собеседник. «Теперь открываются новые варианты и возможности для решения проблем в других важных сферах, в том числе в вопросах разоружения. Администрация США увидела, что идти на эскалацию бессмысленно и опасно. Это приведет в том числе к союзу России с Китаем», – сказал Рар.
«К тому же, в США идет борьба за власть в сфере внешней политики. Старшим директором по России в Совете национальной безопасности при Белом доме может стать Мэтью Рожански. Он считается пророссийским. Но против него выступают другие ястребы и они умоляют Байдена его не назначать», – отметил политолог.
Эксперт также полагает, что встреча лидеров России и США должна состояться в Вене, потому что «Австрия – не член НАТО, но это та часть Запада, которая дружелюбно относится к России».
Напомним, во вторник по инициативе США состоялся разговор Путина и Байдена. Президент США в ходе телефонного разговора высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил провести саммит в третьей стране для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются Москва и Вашингтон. В тот же день Австрия предложила Вену в качестве площадки для проведения переговоров между лидерами России и США.
Политолог Андрей Кортунов, комментируя инициативу Байдена провести саммит Россия – США на высшем уровне, отметил, что «факт телефонного звонка Байдена Путину свидетельствует о том, что команда президента США сложилась, в том числе и на российском направлении. Другой мотив – выяснилось, что без России очень трудно обсуждать некоторые проблемы, в том числе принципиальные для США.
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На Украине назвали главную причину звонка Байдена в Кремль
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«Россия продемонстрировала столь серьезный военный кулак, что это заставило Байдена позвонить в Кремль», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал состоявшийся по инициативе Вашингтона телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.
«То, что этот звонок состоялся именно сейчас, говорит о том, что Москве удалось добиться своих целей. Перебрасывая войска к западным границам, Россия продемонстрировала столь серьезный военный кулак, с которым невозможно не считаться. Если бы он был задействован, это привело бы к полному разгрому Вооруженных сил Украины, и никто не успел бы им помочь», – сказал политолог Михаил Погребинский.
По словам эксперта, «это ровно тот случай, когда США понимают не дипломатические заявления, а демонстрацию силы». «И это заставило президента Байдена позвонить президенту Путину. Сам факт звонка, безусловно, снимает символическую напряженность, связанную с хамскими заявлениями Байдена. Это можно интерпретировать как форму извинения со стороны США», – полагает Погребинский.
«Но официальному Киеву вряд ли по душе такой разговор. Некоторым политикам нравится повторять вслед за Байденом оскорбления в адрес Путина. А теперь, когда Байден сам позвонил Путину, среди власти появились недовольные», – продолжил собеседник.
«Впрочем, в этой игре геополитических махин украинское руководство ничего не решает, – убежден политолог. – Пару недель назад меня спрашивали: «Что могло бы снять напряжение в отношениях между Россией и США?». Я тогда ответил: «Телефонный звонок Байдена». И это произошло. Теперь, полагаю, с помощью их разговора официальный Киев будет приведен в чувство».
Напомним, во вторник по инициативе США состоялся разговор Путина и Байдена. Президент США в ходе телефонного разговора высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил провести саммит в третьей стране для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются Москва и Вашингтон. В тот же день Австрия предложила Вену в качестве площадки для проведения переговоров между лидерами России и США.
Политолог Андрей Кортунов, комментируя инициативу Байдена провести саммит Россия – США на высшем уровне, отметил, что «факт телефонного звонка Байдена Путину свидетельствует о том, что команда президента США сложилась, в том числе и на российском направлении. Другой мотив – выяснилось, что без России очень трудно обсуждать некоторые проблемы, в том числе принципиальные для США.
В свою очередь немецкий политолог Александр Рар назвал разговор президентов «положительным развитием событий для всех». «Думаю, все стороны поняли, что война в Донбассе приведет к катастрофе. Американцы сами решили идти на деэскалацию конфликта. Судя по реакции в Киеве, украинцев тоже попросили сделать шаг назад», – полагает эксперт. «Теперь открываются новые варианты и возможности для решения проблем в других важных сферах, в том числе в вопросах разоружения. Администрация США увидела, что идти на эскалацию бессмысленно и опасно. Это приведет в том числе к союзу России с Китаем», – сказал Рар.
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Патрушев предупредил о возможных провокациях Киева для начала военных действий против Крыма
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Украина при поддержке США может организовать провокации с гибелью своих военнослужащих и потерей техники, чтобы начать военные действия против Крыма, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на полуострове.
При поддержке Вашингтона из Киева все чаще звучат заявления о планах установить контроль над территорией Крыма силовым путем, а новая стратегия военной безопасности Украины прямо определяет Россию как военного врага, напомнил Патрушев.
«Заигрывая перед новой администрацией США, Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры, невзирая на дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране. Поводом для начала военных действий могут стать организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники», – сказал он, передает РИА «Новости».
Патрушев также указал, что «с подачи западных спонсоров на территории Украины развернуты центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований. Не исключено, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов, и не только в России, но и на территории других государств».
По его словам, «ситуация также осложняется в связи с возвращением в Крым лиц, принимавших участие в вооруженных конфликтах на стороне международных террористических организаций за рубежом».
Кроме того, отметил Патрушев, со стороны западных стран, ряда государств ЕС и Украины «нападкам и негативному воздействию все чаще подвергаются традиционные российские духовно-нравственные ценности, история, культура, государственная символика». «Чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся предметом социально-политических манипуляций и используются для разжигания конфликтов», – заявил он.
По его словам, подобные действия неслучайны. «Их цель – разобщить народ, подорвать общественное согласие, веру, духовность и государственность, дискредитировать деятельность органов власти. Мы видим, как цинично игнорируются результаты о вхождении Крыма в состав Российской Федерации», – сказал секретарь Совбеза.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, из заявлений Киева можно сделать вывод, что риск новой битвы за Донбасс снизился, острый кризис миновал. Одна из причин этого, по-видимому, в том, что у Зеленского не получилось «продать» Западу легенду про «новое нападение России», поскольку все понимают, что новая война нужна не России, а самому Зеленскому.
Эксперт: Переброска судов Каспийской флотилии на Черное море - сложная операция
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«Если кто-то расценивает этот маневр как часть общего усиления группировки наших войск вдоль наших западных границ, то это его право. Чисто теоретически, действительно, наш ВМФ может при необходимости высадить десант на украинском берегу», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя переброску войск Каспийской флотилии в Черное море.
«Переброска сил флота с одного театра на другой – это важнейшая компонента обеспечения национальной безопасности, это стратегический маневр силами. Переброска такого количества кораблей с Каспийского на Черное море по каналу, отработки их боеготовности – очень сложная операция», – сказал военный эксперт, капитан первого ранга Константин Сивков.
«В Азовское море идут малые ракетные корабли, а они способны нести ракеты типа «Калибр». Есть там и артиллерийские корабли, они предназначены для огневой поддержки при высадке тактического десанта. Есть и десантные катера, которые могут нести на борту непосредственно десантные силы, например, части морской пехоты. Конечно, все эти силы могут задействованы в Азовском море, и даже дальше – в Черном море. Так что их демонстративная переброска может послужить предупреждением: некоторым горячим головам в Генштабе Украины надо задуматься на случай, если там задумали какие-то военные провокации в Донбассе».
Во вторник в Южном военном округе (ЮВО) сообщили о том, что корабли Каспийской флотилии (КФл) России направляются из Каспийского в Черное море на учения. В сообщении указывается, что «в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей КФл, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения, совершают межфлотский переход». «На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров боевые корабли преодолели 13 шлюзов», – сообщили в ЮВО.
Там добавили, что отряд кораблей продолжает переход в Черное море после остановки на рейде в Ростове-на-Дону. В рамках проводимой в ВС России контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в учениях.
По приказу командующего войсками округа Александра Дворникова «для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии». Ранее российские ракетные корабли уничтожили условного противника в Черном море.
Лепсу и Буйнову закрыли въезд на Украину
На Украине запретили въезд российским артистам Григорию Лепсу и Александру Буйнову, сообщили местные СМИ со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).
«На сегодня действует решение о запрете въезда на территорию Украины гражданам России Лепсверидзе Г.В. (Лепсу), Буйнову А.М», – цитируют сообщение ведомства «Украинские новости».
Там не уточнили, на какой срок артистам запрещен въезд в страну, также не указали причину запрета.
Вместе с тем в ведомстве сообщили, что там нет данных о запрете въезда актеру Дмитрию Харатьяну и певцу Диме Билану.
В начале февраля украинская государственная пограничная служба запретила въезд в страну солисту белорусской группы «Песняры» из-за посещения музыкантом Крыма.
Ранее российской певице Глюкозе, прилетевшей в международный аэропорт Борисполь, на три года запретили въезд на Украину, поскольку ранее она посещала Крым.
На Украине озвучили ожидания от разговора Путина с Байденом
Киеву важно, чтобы США продолжали контакты с Россией, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, говоря о разговоре президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.
«Украина заинтересована, чтобы США контактировали с Россией, иначе ситуация была бы тупиковая», – передает его слова «Укринформ».
Кислица считает, что стороны могут встретиться на полях какого-то международного мероприятия или и в двустороннем формате. «В любом случае, чтобы такая встреча состоялась, ей будет предшествовать длительная подготовка по ее содержательному наполнению. Не думаю, что Вашингтону интересны экспромты», – сказал он.
По словам постпреда Украины, Киеву важно, чтобы США донесли до Москвы позицию Вашингтона по ситуации на юго-востоке Украины.
«Нынешняя ситуация рассматривается как угроза региональной безопасности, то есть несущая угрозу всему Черноморскому региону и Европе», – заявил он.
Напомним, президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
В ЛНР заявили о резком росте провокаций со стороны ВС Украины за сутки
Со стороны украинских военных за минувшие стуки значительно возросло количество огневых провокаций, заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
«По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки количество огневых провокаций со стороны противника резко увеличилось», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Филипоненко, подобные действия украинских силовиков говорят о нежелании Киева «идти по пути мирного урегулирования конфликта и выполнять достигнутые договоренности».
В субботу сообщалось, что украинские силовики пять раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР. Также украинские силовики обстреляли окраины Донецка.
НАТО обвинили в подстрекательстве Киева к продолжению конфликта в Донбассе
НАТО подстрекает украинские власти к продолжению конфликта в Донбассе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«НАТО – военный альянс, который должен заниматься вопросами безопасности, опять же всячески заигрывает с Киевом. При этом находясь в контакте и тесных взаимоотношениях с киевским режимом, альянс не выражает озабоченности в отношении того, что там [в Донбассе] происходит, а наоборот еще больше науськивает киевских политиков, эти горячие головы на так называемые свершения, и это происходит много лет. Гибнут дети, женщины, пожилые люди», – сказала она в эфире радиостанции «Вести ФМ».
Кроме этого, официальный представитель российского МИД отметила, что Евросоюз наблюдает за всем происходящим в Донбассе, при этом забыв о своих обязательствах, принятых коллективно в рамках других организаций.
«ЕС, который представляет собой объединение европейских государств с мощной экономикой и вооруженными силами, спецслужбами, наблюдает за тем, что происходит в самом сердце Европы, и не просто наблюдает, но всячески воодушевляет киевский режим. Речь идет уже не о правах человека, а о первичной безопасности», – указала Захарова.
Ранее обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос выразил мнение, что ни России, ни Украине невыгодно первыми наносить удар в случае начала войны в Донбассе.
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Глава пресс-службы посольства России в Париже Сергей Паринов заявлял, что украинские войска находятся там, где их в соответствии с Минскими соглашениями быть не должно.
Украина объявила о начале учений рядом с Крымом
Вооруженные силы Украины начали масштабные военные учения около границы с Крымом, сообщила пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ.
В соответствии с легендой учений, танковое подразделение условного противника при поддержке пехоты попыталось прорвать линию обороны ВСУ. В бой введены танковый резерв и противотанковую артиллерию, в частности батарею 100-миллиметровых пушек МТ-12 «Рапира», передает РИА «Новости».
В начале апреля украинские военные инженерно-саперных подразделений провели возле Крыма учения по обустройству минно-взрывных заграждений.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что НАТО наращивает активность на Украине и в Черном море, непосредственно у российских границ.
Патрушев обвинил Киев в попытке совершить диверсии в Крыму
Украинские спецслужбы пытаются совершать диверсии и теракты на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«Украинскими спецслужбами и экстремистскими организациями на постоянной основе устраиваются провокации на государственной границе, предпринимаются попытки проведения на территории Крыма диверсионно-террористических акций, прежде всего на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения», – цитирует ТАСС Патрушева.
По его словам, угрозы национальной безопасности в Крыму возможны из-за деструктивных шагов США, стран ЕС и Украины, направленных на дискредитацию внутренней и внешней политики России, «нанесение ущерба ее авторитету и международному имиджу, распространение экстремистской и националистической идеологии».
Ранее Патрушев заявил, в 2020 году в Крыму предотвратили шесть террористических актов.
В начале апреля украинские военные инженерно-саперных подразделений провели возле Крыма учения по обустройству минно-взрывных заграждений. Пресс-служба командования Объединенных сил Вооруженных сил Украины, что ВСУ начали масштабные военные учения около границы с Крымом.
В ОБСЕ указали, что перемещение войск по России не затрагивает безопасность других стран
Россия не ведет существенной военной деятельности, о которой требуется отчитываться в рамках Венского документа, мероприятия по перемещению российских войск на территории страны не затрагивают безопасность других государств, заявила советник делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
«Российская Федерация считает задействование Украиной процедур, предусмотренных пунктом 16 главы III Венского документа 2011 года (ВД-2011), безосновательным. Мы не ведем какой-либо существенной военной деятельности, о которой требуется предоставлять информацию в рамках ВД-2011. Она носит рутинный плановый характер, осуществляется в рамках завершающегося зимнего периода тренировок частей и подразделений, в том числе Южного военного округа, и не требует уведомления», – заявила Жданова на чрезвычайном совместном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и постоянного совета ОБСЕ.
Она также подчеркнула, что «все мероприятия по перемещению российских подразделений реализуются в рамках боевой подготовки на нашей национальной территории», они «адекватны обстановке и не затрагивают безопасность других государств», передает ТАСС.
Представители государств – участников ОБСЕ проводят в среду по запросу Украины заседание в ОБСЕ на тему ситуации с наращиванием военного присутствия на границе России и Украины.
Ранее главы МИД стран G7 заявили, что обеспокоены «наращиванием войск», которое, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной и в Крыму. В то же время пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выразил мнение, что России нужно быть более транспарентной касательно якобы происходящего наращивания сил в Крыму и вдоль восточной границы Украины. Москва в ответ подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
Жителей Крыма призвали избегать поездок на Украину из-за коронавируса
Роспотребнадзор из-за роста числа завезенных из-за границы случаев коронавируса призвал жителей Крыма ограничить поездки на Украину, сообщила главный санитарный врач полуострова Наталья Пеньковская.
«Хочу обратиться к нашим жителям максимально ограничить передвижение на территорию Украины. К сожалению, сегодня мы фиксируем значительное передвижение граждан, проживающих на территории республики, в сторону сопредельного государства Украина и обратно из Украины в Россию, то есть на территорию Республики Крым. Если до этого случаи завозные у нас регистрировались в неделю один – два случая, то за последнюю неделю у нас зарегистрировано 18 завозных случаев, 15 – с территории Украины, два – из Турции и один из других зарубежных государств», – передает ТАСС слова Пеньковской на брифинге, который транслирует телеканал «Крым-24».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, кто лишил россиян отпусков в Турции и о том, что решение о приостановке авиасообщения с этой страной связано именно с резким ростом случаев COVID-19 в этой стране.