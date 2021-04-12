Голикова рекомендовала туристам с путевками в Турцию обменять направление Эксперт спрогнозировала волну туристов в Крыму в мае 12 апреля 2021, 21:23 Текст: Елена Мирошниченко

После решения по приостановке авиасообщения с Турцией в Крыму в мае ожидается дополнительный поток туристов, летний отдых в основных отелях полуострова практически полностью забронирован, заявила глава ассоциации малых отелей Крыма, член общественного совета при минкурортов Крыма Наталья Стамбульникова. «Я предсказывала такую ситуацию, понимала, что будет перенасыщение рынка в Крыму – и так оно и сложилось. В связи с тем, что Турцию закрыли, мест хватит не всем, или хватит всем, но многие могут не получить тех впечатлений, которые они хотят получить. Вы понимаете, что на сегодня все объекты с хорошей репутацией на летние месяцы забронированы на 90% или полностью. Останется то, что останется», – рассказала она РИА «Новости». Отельер также добавила, что на данный момент «в отелях прирост на майские праздники туристического потока до 15% из-за хорошей стимулирующей программы кешбэка. Вторая волна туристов – вторая половина мая уже также активно бронируется, она опережает по продажам 2019 год (в 2020 году Крым из-за пандемии был закрыт для отдыха)». По ее мнению, приостановка авиасообщения с Турцией до 1 июня простимулирует туристический поток в Крым в мае. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Она также заявила, что российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовано временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.

Эрдогану посоветовали «поумерить пыл и не заглядываться» на Крым 10 апреля 2021, 23:43 Текст: Антон Антонов

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану не стоит «заглядываться на российские территории», заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он посоветовал Эрдогану «поумерить свой пыл и не заглядываться на российские территории». «Учитывая агрессивную риторику Эрдогана, думаю, нам стоит подумать над тем, чтобы призвать наших граждан воздержаться от поездок в Турцию, так как им никто не сможет гарантировать там безопасность», – приводит слова Шеремета РИА «Новости». Кроме того, Шеремет рекомендовал Эрдогану уделить внимание ситуации в Турции. Как подчеркнул депутат Госдумы, «если кто-то будет предпринимать недружественные шаги в отношении территории России, то ответ себя ждать долго не заставит». «Читайте историю. Россия никому не по зубам», – сказал он. Шеремет в 2014 году был командующим народным ополчением Республики Крым. С 2014 по 2016 год работал в Совете министров Крыма, занимал должность заместителя председателя, первого заместителя председателя Совета министров. Напомним, Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал «Крымскую платформу». Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Решение об остановке авиасообщения с Турцией могут принять в понедельник 9 апреля 2021, 21:49

Фото: ALBERTO VALDES/ЕРА/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Авиасообщение России с Турцией может быть приостановлено на совещании в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, заявил источник. Такое решение может быть принято в понедельник, заявил собеседник РИА «Новости». Ранее сообщалось, что полеты в Турцию могут быть приостановлены из-за риска распространения коронавируса. Роспотребнадзор отмечал, что из этой страны было завезено больше всего новых штаммов заболевания. Премьер Михаил Мишустин поручал снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса в Россию. Напомним, с 1 апреля Россия возобновила авиасообщение с ФРГ, Сирией, Венесуэлой, Таджикистаном, Шри-Ланкой и Узбекистаном. Названо число госпитализированных после ДТП в Турции россиян 10 апреля 2021, 16:55

Фото: кадр из видео

Текст: Ксения Панькова

Трое россиян госпитализированы с ушибами и переломами разной степени тяжести после ДТП с участием автобуса в центральной Турции, сообщил представитель посольства России в Турции. «По уточненной информации, полученной сотрудниками посольства на месте у представителей жандармерии и туристической компании, пятеро российских туристов, пострадавших сегодня утром в ДТП на трассе Конья — Аксарай, обратились за медицинской помощью. Троим из них потребовалась госпитализация с ушибами и переломами разной степени тяжести, двое из них по получении результатов медицинских обследований будут предположительно выписаны сегодня», – цитирует ТАСС представителя. Остальные российские туристы, по его данным, находятся в одном из отелей Коньи, откуда выедут в гостиницы по месту отдыха, как только завершатся процедуры по выяснению обстоятельств ДТП и позволят метеоусловия. Ранее представитель генконсульства России в Анталье сообщил, что в ДТП с автобусом в Турции погибла одна туристка из России. В МИД в свою очередь сообщили, что всего 14 россиян пострадали в аварии. В России пока не приняли решение о закрытии авиасообщения с Турцией 12 апреля 2021, 13:10

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Решение о прекращении авиасообщения с Турцией на данный момент не принято, сообщил источник, близкий к членам оперштаба. «На данный момент решения о закрытии или сокращении полетной программы в Турцию нет. Заседание оперативного штаба в очном или заочном режиме сегодня не назначено», – сказал он ТАСС. Другой источник, близкий к штабу, подтвердил отсутствие решения. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции. По ее словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5-4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России из Турции. В этой связи сообщалось, что решение об остановке авиасообщения с Турцией могут принять в понедельник. В МИД России назвали число пострадавших россиян в ДТП в Турции 10 апреля 2021, 15:26 Текст: Ксения Панькова

МИД России подтвердил гибель российской туристки в результате ДТП с автобусом в Турции, а также сообщил, что в аварии пострадали 14 россиян. Всего 14 россиян пострадали в автомобильной аварии, которая произошла в субботу в Турции. Автобус перевозил в Каппадокию группу из 32 российских туристов. Такие данные приводит канал МИД России в Telegram. «С прискорбием сообщаем, что власти подтвердили гибель одной из российских туристок. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Посольство России в Турции и Генконсульство в Анталье находятся в контакте с местными властями. Приносим соболезнования родным и близким погибшей», – добавили в ведомстве. Ранее представитель генконсульства России в Анталье сообщил, что в ДТП с автобусом в Турции погибла одна туристка из России, еще 26 россиян пострадали. В аварии с автобусом в Турции погибла российская туристка 10 апреля 2021, 14:21

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

В ДТП с автобусом в Турции погибла одна туристка из России, еще 26 россиян пострадали, сообщил представитель генконсульства России в Анталье. «Десятого апреля около 9.30 утра на трассе Конья – Аксарай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора «Пегас туристик». По предварительной информации, полученной генконсульством в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге. В результате ДТП пострадали 26 россиян. К сожалению, турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок», – передает РИА «Новости» со ссылкой на дипломата. По его словам, пострадавшие в аварии отправлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук. Им предоставляется экстренная медицинская помощь.На место происшествия выехали два сотрудника российского посольства в Анкаре для оказания консульской помощи и выяснения обстоятельств ДТП. Последствия ДТП с туристами из России в Турции попали на видео. Ролик опубликовал канал A Haber. На кадрах виден опрокинувшийся автобус на заснеженной трассе, из которого выбираются пассажиры. На место прибыли автомобили скорой помощи и спасатели.



Ранее в автомобильной аварии с туристическим автобусом в Египте пострадали шестеро российских граждан. Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня 12 апреля 2021, 19:28

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что полеты в эти страны будут приостановлены с 15 апреля по 1 июня, передает РИА «Новости». «Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в Турцию и в обратном направлении с 15 апреля до 1 июня. За исключением направлений, необходимых для участия в строительстве атомной электростанции «Аккую» и вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе на территории Турции, а также сохранения на взаимной основе двух рейсов в неделю Москва – Стамбул», – передает слова Голиковой РИА «Новости». Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции. По ее словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5–4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России из Турции. Между тем читатели газеты ВЗГЛЯД в Telegram высказали свое отношение к приостановке авиасообщения с Турцией. Поддержали это решение 64% проголосовавших, 9% высказались против приостановки рейсов, еще 27% заявили, что им безразлично. На Кубани анонсировали раннее начало туристического сезона 10 апреля 2021, 12:08

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Туристический и курортный сезон на Кубани начнется на месяц раньше, 1 мая, благодаря стабильной эпидемиологической обстановке в регионе, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель. «Меры [эпидбезопасности] продолжают неукоснительно соблюдаться и сейчас, что позволяет нам строить планы на полномасштабный курортный сезон в этом году. В этом году он начнется уже 1 мая», – цитирует ТАСС Руппеля. Он уточнил, что на сегодняшний день в регионе сохраняется стабильная эпидобстановка, число заболевших в сутки составляет немногим более 100 человек. По словам заместителя главы региона, «эффективность принимаемых антиковидных мер была доказана еще в зимнем сезоне, когда регион посетило более 2 млн туристов, однако всплеска заболеваемости отмечено не было». «Особенный спрос в последние годы складывается на отели категории «4 звезды» и «5 звезд». С 2019 года количество отелей «5 звезд» выросло на 30% и сегодня составляет порядка 40. Несколько новых средств размещения откроются и в сезоне 2021 года. Причем есть отельеры, которые активно перенимают опыт зарубежных коллег в части повышения сервиса и выстраивают свою политику в расчете на долгосрочные, многолетние отношения со своими гостями», – рассказал вице-губернатор. По словам вице-губернатора, в Краснодарском крае туристам предложат новые курортные продукты. В части развлекательной составляющей отдыха в Геленджике запланировано открытие нового аттракциона, где и дети, и взрослые смогут почувствовать атмосферу Древнего Рима. В «Сочи Парке» пройдет пасхальная неделя, а в Семигорье в мае можно будет увидеть лавандовые поля. «В Краснодаре можно будет посетить командную квест-игру на электросамокатах в исторической части города или отправиться на экскурсию с аудиогидом по улице Коммунаров-Борзиковской, которая сохранила свой первоначальный архитектурный облик. На территории игорной зоны «Красная Поляна» начнет работу новый театр, в котором будут представлены преимущественно малые формы искусства: моноспектакли, творческие вечера, модные антрепризы и многое другое», – сказал Руппель. Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии в регионе был введен мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года. Всего в зимний сезон регион принял около 2 млн туристов. В марте глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сообщила, что в рамках третьего этапа программы туристического кешбэка, стартовавшего 18 марта, россияне приобрели туров на более чем миллиард рублей. Наиболее привлекательны для россиян Краснодарский край, Крым и Московская область, отметила глава Ростуризма. Согласно опросу фонда «Общественное мнение» более половины россиян хотели бы отдохнуть в России. Эрдоган поддержал «Крымскую платформу» 10 апреля 2021, 20:38 Текст: Ксения Панькова

Президент Турции Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал «Крымскую платформу». Зеленский находится в Стамбуле в рамках проведения заседания турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ), передает РИА «Новости». «Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Наша принципиальная позиция – непризнание аннексии Крыма. В ходе работы ССВУ мы подтвердили поддержку «Крымской платформы», которая призвана объединить земли Украины. Желаем, чтобы эта платформа стала решением для крымских татар и Украины», – сказал Эрдоган. По его словам, «повышение стандартов жизни крымских татар, которые были вынуждены покинуть свою родину, Турция рассматривает как историческую и гуманитарную обязанность». «У нас есть проекты по строительству мечети для наших братьев крымских татар. Надеюсь, что в ближайшее время мы сделаем первый шаг для реализации этого проекта», – добавил Эрдоган. В свою очередь Зеленский сообщил, что в ходе переговоров стороны обсудили безопасность в Черноморском регионе. «Прежде всего, мы основательно обсудили вопросы безопасности и противодействие вызовам в Черноморском регионе. И стоит отметить, что видение Киева и видение Анкары совпадают относительно самих угроз и путей должного реагирования на эти угрозы», – добавил украинский президент. Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Онищенко объяснил опасность отдыха в Турции 12 апреля 2021, 16:14

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Народ должен сам понимать, без закрытия авиасообщения, что лучше остаться в своей стране, чем проболеть весь отпуск, сказал газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя плохую эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в Турции. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Турции, Россия и власти страны ведут переговоры, которые касаются потенциального закрытия границ для туристов. Источник, близкий к членам оперштаба, сообщил, что на данный момент решение все еще не принято. «Пусть себе летают, сколько влезет. Мы в отношении к собственному здоровью в качестве мерила должны иметь не закрытие или открытие границ с Турцией или другими странами, а ценность собственного самочувствия. Я на протяжении уже нескольких недель говорю, что, во-первых, в Турции сейчас чрезвычайно сложная эпидситуация. И это в определенной мере является критерием состояния здравоохранения этой страны, что подтверждает – она на низком уровне», – говорит Онищенко. Он призывает граждан самим решать, вне зависимости от результатов переговоров, лететь им в Турцию, где есть высокий риск заболеть коронавирусной инфекцией или же остаться в родной стране. Врач подчеркивает, что нет никакого смысла брать долгожданный отпуск и, скрестив пальцы, надеяться, что весь отпуск не «проваляешься заболевшим». «Будьте самостоятельным человеком. Не связывайте свое решение с количеством рейсов и наличием мест в самолетах, думайте о своей безопасности, – обращается Онищенко к россиянам. – И, однозначно, мы не летим в Турцию и другие, подобные ей страны, которые наживаются на нашей беспечности, доверчивости. Инфраструктура, которую мы помним, уже потеряна, она уже два года не работает. Вы там точно заболеете, не отдохнете, наберетесь отрицательной энергетики, потому что будете переживать. Не стоит соглашаться даже на самый дешевый билет», – рекомендует эпидемиолог. Кроме того, депутат напоминает, что в России также достаточно много красивых мест, где можно было бы хорошо и приятно провести отпускное время. «Давайте планировать отдых в нашей стране и будем использовать большую возможность, которая у нас есть. Это позволит нам восстановиться после непростой зимы, нашим детям даст возможность набраться сил перед новым учебным годом», – считает Онищенко. Он отмечает, что, при этом, конечно, надо требовать от российского бизнеса адекватных комфортных условий, чтобы те деньги, которые тратят отдыхающие, были использованы для развития и улучшения инфраструктуры отдыха. Восьмого апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в Турции ситуация с коронавирусной инфекцией осложняется очень быстро: за короткий промежуток времени заболеваемость выросла почти в четыре раза. СМИ: Россия приостановила полеты в Турцию с 15 апреля по 1 июня 12 апреля 2021, 18:49

Фото: Markus Mainka/Imagebroker/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Россия на полтора месяца приостанавливает полеты в Турцию, в первую очередь речь идет о чартерных рейсах, сообщил источник в одной из российских авиакомпаний и топ-менеджер крупного туроператора, эту информацию подтвердил РБК также федеральный чиновник. По словам собеседников РБК, решение о приостановке сообщения с Турцией принял Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19. С 15 апреля по 1 июня будут приостановлены полеты российских пассажирских авиакомпаний во все аэропорты Турции. Отмечается, что пока речь идет о чартерных перевозках, не сообщается, распространяется ли запрет на регулярные рейсы. По словам одного из источников, эвакуации российских туристов из Турции не будет, будет их плановый вывоз. Между тем читатели газеты ВЗГЛЯД в Telegram высказали свое отношение к приостановке авиасообщения с Турцией. Поддержали это решение 64% проголосовавших, 9% высказались против приостановки рейсов, еще 27% заявили, что им безразлично. Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции. По ее словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5–4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России из Турции. На Мальте иностранным туристам пообещали доплачивать деньги за отдых 10 апреля 2021, 19:06 Текст: Ксения Панькова

Власти Мальты планируют выплачивать до 200 евро иностранным туристам, которые пробудут в одном из отелей острова не менее трех дней. Как пояснило министерство туризма Мальты, для получения денежной выплаты иностранному туристу необходимо забронировать номер непосредственно через желаемый местный отель. Так, гости пятизвездочных гостиниц получат от мальтийских властей 100 евро (отель добавит аналогичную сумму), постояльцы четырехзвездочных гостиниц могут рассчитывать на выплату 150 евро, а трехзвездочных – 100 евро, сообщает Deutshe Welle. Министерство туризма ожидает снятия большинства ограничений к 1 июня. Из данных Всемирного совета по туризму и путешествиям следует, что доля туризма в экономике Мальты составляет 27%. В марте российские туроператоры впервые за время пандемии начали принимать небольшие группы иностранных туристов. Эрдогану предложили посетить Крым 11 апреля 2021, 10:52 Текст: Елена Мирошниченко

Позиция турецкого лидера Тайипа Эрдогана по Крыму вызывает лишь сожаление, поэтому ему стоило бы посетить полуостров, проявив тем самым мудрость и мужество, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. «Эрдоган, если он действительно мудрый и мужественный политик, может приехать в Крым. Крым открыт, Россия стремится вести открытый диалог со всеми государствами, выстраивая добрососедские отношения. Но, к сожалению, со стороны Эрдогана пока мы слышим только недальновидные и оскорбительные для крымчан заявления», – цитирует его слова РИА «Новости». Он также отметил, что Крым фактически и юридически является неотъемлемой частью России, это пора признать и Турции. Гемпель добавил, что Эрдогану пора «обратить внимание на национал-радикальное руководство Украины, которое грубо попирает права человека, устраивая различные блокады полуострова». Помимо этого, политик считает, что «турецким регионам пора выстраивать экономические отношения с российским Крымом». Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет посоветовал Эрдогану «поумерить свой пыл и не заглядываться на российские территории». «Учитывая агрессивную риторику Эрдогана, думаю, нам стоит подумать над тем, чтобы призвать наших граждан воздержаться от поездок в Турцию, так как им никто не сможет гарантировать там безопасность», – сказал депутат. Накануне Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал «Крымскую платформу». Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Ростуризм взял на контроль ситуацию с ДТП с российскими туристами в Турции 10 апреля 2021, 18:23 Текст: Ксения Панькова

Ростуризм держит ситуацию с ДТП с российскими туристами в Турции на контроле, состояние шести человек уточняется, 19 туристов не получили серьезных травм, сообщило ведомство. В сообщении ведомства отмечается, что Ростуризм находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса, передает РИА «Новости». «По предварительным данным, полученным от посольства и туроператора, всего в автобусе находились 32 туриста. В результате ДТП пострадали 26 россиян, одна туристка погибла. Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук. По полученной информации, 19 туристов не получили серьезных травм», – добавляется в сообщении. Ранее представитель генконсульства России в Анталье сообщил, что в ДТП с автобусом в Турции погибла одна туристка из России. В МИД в свою очередь сообщили, что всего 14 россиян пострадали в аварии. Представитель посольства России в Турции рассказал, что трое россиян госпитализированы с ушибами и переломами разной степени тяжести после ДТП с участием автобуса в центральной Турции. Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Турции россиян 11 апреля 2021, 12:51 Текст: Ксения Панькова

Три российских туриста, которые пострадали накануне в результате ДТП с автобусом в Турции, остаются в больнице, угрозы для их жизни нет, им оказана необходимая медицинская и психологическая помощь, сообщило посольство России в Анкаре. «В медучреждениях города Коньи под наблюдением остаются три человека. По информации врачей, их жизни ничто не угрожает», – приводит РИА «Новости» сообщение. Отмечается, что в ближайшее время будет решаться вопрос об их выписке и перевозке в одну из клиник Антальи. «Сотрудники посольства России в Анкаре посетили россиян, которым была оказана медицинская помощь, провели консультации с местными врачами по текущему состоянию госпитализированных больных, установили контакт с правоохранительными органами для выяснения обстоятельств ДТП. Туроператором организовывается транспортировка основной группы туристов в Анталью по месту отдыха», – сообщило посольство. В российской дипмиссии добавили, что посольство в координации с турецкими властями и представителями страховой компании занимается оформлением документов для репатриации тела погибшей россиянки на родину. В субботу в ДТП с автобусом в Турции погибла одна туристка из России. В МИД сообщили, что всего 14 россиян пострадали в аварии. Представитель посольства России в Турции рассказал, что трое россиян госпитализированы с ушибами и переломами разной степени тяжести после ДТП с участием автобуса в центральной Турции.