Путин посетил новое здание Детского музыкального театра в Москве Путин назначил Лукьянова послом в Белоруссии 25 марта 2021, 20:05

Фото: Сергей Мелконов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии, им стал Евгений Лукьянов, следует из приказа главы российского государства. «Назначить Лукьянова Евгения Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Белоруссия», – говорится в приказе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. 19 марта президент Путин освободил Дмитрия Мезенцева от обязанностей посла в Белоруссии. В СМИ сообщали, что место посла займет Евгений Лукьянов. До этого он последние четыре года занимал должность посла в Латвии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Григория Рапоту от должности Государственного секретаря Союзного государства, назначив вместо него экс-посла России в Минске Дмитрия Мезенцев.

Британцев впечатлил отдых Путина в тайге 23 марта 2021, 08:54

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Читатели британской газеты Daily Mail высоко оценили решение президента России Владимира Путина провести выходные на свежем воздухе в Сибири. «Кто-то назовет это попыткой создать образ здорового и сильного лидера, проводящего время на свежем воздухе, но я думаю, что он на самом деле и есть такой лидер», – уверен PaperCutSurvivor, передает РИА «Новости». «Мне Путин не нравится, но я его уважаю. Он не из робкого десятка. Сейчас Америке не достает смелости. Грустные времена для жизни», – признался Nothankuu. При этом некоторые комментаторы вспомнили о резких высказываниях президента США Джо Байдена в адрес российского лидера, после которых Путин предложил американскому коллеге провести беседу в прямом эфире, однако тот уклонился от ответа. «Им нужно было пригласить Байдена», – пошутил в этой связи Swiss fondue. «Еще немного и там появится Джо на инвалидном скутере, который перепугает их (Путина и Шойгу – прим. ред.) до окостенения», – пошутил Betascience. Некоторые читатели вспомнили, что в минувшую пятницу Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу президентского самолета. Эти кадры облетели все мировые СМИ. «Пока Путин занимается этим (отдыхает в тайге – прим. ред.), так называемый лидер свободного мира не может по лестнице подняться по трапу и несколько раз подает вниз лицом», – обратил внимание SilverIce. «Тем временем Байден в защитной маске проводит встречи в Zoom из подвала Белого дома, потом пьет теплое молоко и ложиться спать в восемь часов вечера. Мы обречены», – отметил Olderandslower. «Между тем Байден обеими руками держится за поручни жизни», – метафорично констатировал dai2000. Путин провел выходные в тувинской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. Они ездили на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге. Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он в качестве хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки. Путин привился от коронавируса 23 марта 2021, 21:04

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Президент России Владимир Путин привился от коронавируса, он чувствует себя хорошо, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Какой вакциной из трех привился Путин, не уточняется. В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей. Вероятнее всего, это был препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи. «У президента есть свои врачи, которые и определят, какой именно вакциной ему делать прививку. Тут не имеет смысла гадать, какой это будет препарат. Любая из трех вакцин, которые у нас есть, подойдет. Какую решат – вопрос техники», – объясняет депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. В Минздраве также затруднились однозначно ответить, какой именно препарат выбран для главы государства. «Сложно, конечно, точно ответить, какую именно вакцину выберет Владимиру Владимировичу его врач. Но я позволю себе предположить, что, наверное, это будет «Спутник V». Он разрешен в этой возрастной категории, да и уже есть четкие исследования, доказывающие его эффективность», – считает главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов. В свою очередь ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов пояснил отсутствие информации о конкретном препарате. «Президент для того и не стал говорить о том, какой вакциной будет вакцинироваться, чтобы не создавать никаких предпочтений. Он не стал, так сказать, лить воду на мельницу никого из производителей», – пояснил вирусолог. Накануне в ходе совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции президент Владимир Путин сообщил, что намерен сделать прививку от COVID-19 во вторник, 23 марта. В Кремле воздержались от сообщения, какой именно российской вакциной против коронавируса привьется глава государства. Госдума приняла закон о праве Путина вновь баллотироваться в президенты 24 марта 2021, 12:47

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект во исполнение поправок к Конституции, который в том числе дает право действующему президенту Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Согласно одному из новых положений Конституции, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента России, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, данная норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента еще два срока, передает ТАСС. Также вводятся дополнительные требования к кандидатам на пост президента: главой государства может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также при условии, что у него нет и никогда ранее не было иностранного гражданства или вида на жительство. При этом требование об отсутствии иностранного гражданства не будет распространяться на россиян, «ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом». Законопроект о поправке к Конституции был внесен Владимиром Путиным в нижнюю палату парламента 20 января, первое чтение документа прошло 23 января. 1 июля прошло голосование по поправкам в Конституцию. Сам Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что для себя еще не принял решение, пойдет ли он в качестве кандидата на выборы главы государства в 2024 году. Песков ответил на вопрос о вакцине, которой привился Путин 24 марта 2021, 12:33

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Какую вакцину от коронавируса выбрал президент Владимир Путин, знает он и его врач, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мы еще вчера сказали, что все три российские вакцины абсолютно надёжны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны, поэтому никакой разницы, какой именно вакциной привился президент, нет. А какую именно вакцину выбрал президент, это знает он и его врач, который делал ему эту прививку», – сказал Песков, отвечая на вопрос, по какому принципу президент выбирал вакцину, передает РИА «Новости». Во вторник сообщалось, что президент России Владимир Путин привился от коронавируса, он чувствует себя хорошо. При этом Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился Путин, и не будут показывать сам процесс. В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей. Вероятнее всего, это был препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи. Кремль не стал раскрывать название антиковидной вакцины для Путина 23 марта 2021, 12:50

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Кремль не намерен сообщать, какой именно российской вакциной против коронавируса привьется президент Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Все три российских препарата «подтвердили свою эффективность и надежность», напомнил он. «Подтвердили практически свободный режим использования в соответствующих возрастных группах. И также подтвердили свою способность создавать устойчивый иммунитет», – сказал Песков. «Мы не будем специально говорить, какую. Все три российские вакцины абсолютно надежные. Они очень хорошие, надежные и эффективные», – указал он. «Вам придется верить на слово», – заявил Песков в ответ на вопрос, покажут ли, как прививается глава государства, передает РИА «Новости». Он также затруднился ответить, станет ли президент прививаться на рабочем месте или в прививочном кабинете. «Как, собственно, врач посчитает необходимым, так все и будет сделано», – пояснил представитель Кремля. Песков добавил, что процедуру проведут так, чтобы это минимально повлияло на рабочее время. Также представитель Кремля отметил, что президент привьется до конца дня, в вечернее время, передает ТАСС. Напомним, о намерении сделать прививку от коронавирусной инфекции глава государства сообщил в понедельник, 22 марта. «Вакцинация – это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», – сказал Путин. Путин отстранил Белозерцева от должности губернатора в связи с утратой доверия 23 марта 2021, 21:32

Фото: Басманный суд/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. «Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», – сказано в указе, передает РИА «Новости». Напомним, в отношении Белозерцева возбуждено дело по подозрению в получении взятки на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. Признать вину Белозерцев отказался. При обыске у губернатора Пензенской области обнаружили около 500 млн рублей. При этом официальный заработок Белозерцева за пять лет составил 26,4 млн рублей. В воскресенье Белозерцева этапировали в Москву. В тот же день по его делу были задержаны глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его жена, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов. СК предъявил обвинения фигурантам дела в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ («Дача взятки», «Получение взятки», «Посредничество во взяточничестве»). Следователи решили проверить Белозерцева на причастность к другим эпизодам преступной деятельности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Белозерцев может быть отправлен главой государства в отставку в связи с утратой доверия. Путин объяснил «моду на оголтелых НКВД-шников» в кино 25 марта 2021, 17:40

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин высказался о «моде на оголтелых НКВД-шников» в кино, предположив, что авторы ориентируются на ленты, которые могут «проскочить» на международные конкурсы от России, поскольку «другие ленты просто не принимают». Сценарист Игорь Угольников обратил внимание президента на недостоверные «киноподделки» о войне с «оголтелыми НКВД-шниками, генералами, которые гонят на смерть своих солдат». После таких картин приходится возвращать доверие зрителя к собственному кино. «По поводу «моды на оголтелых НКВД-шников» при описании событий прошлых лет. Ну чего? Мода такая, ведь у нас, ведь понимаете, даже на международные конкурсы выставляются в основном ленты, которые говорят о проблемах советского времени. Наверное, потому что других лент на международных конкурсах от России просто не принимают», – заявил глава государства на встрече с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для юношества за 2019-2020 годы, передает РИА «Новости». Путин о моде современного кинематографа на "оголтелых нквдшников" pic.twitter.com/ecyXkv7Ty0 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 25, 2021 Путин предположил, что авторы знают заранее, что может «проскочить» и делают на это упор. Он подчеркнул, что проблем в новейшей истории достаточно и там есть, на что обратить внимание, чтобы ничего подобного в нашей жизни и в будущем России не повторялось. «Но это не должно для нас застилать глаза на величие подвига нашего народа, особенно в годы Великой Отечественной войны», – заявил Путин. Ранее Владимир Путин выступил в поддержку фильма о народном ополчении. Эксперты поспорили о причинах обострения отношений между Белоруссией и Польшей 24 марта 2021, 15:04

Фото: Związek Polaków

na Białorusi/YouTube

Текст: Наталья Макарова

«Официальный Минск сознательно идет на провокацию, пытаясь «продать» этот конфликт Москве», - сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Ярослав Романчук, комментируя призыв МИД Польши к Минску «как можно скорее» освободить задержанную в Гродно председателя Союза поляков Белоруссии Анжелику Борис. Другой белорусский политолог Алексей Дзермант, напротив, считает, что Польша намеренно вмешивалась во внутренние дела и фактически стояла за попыткой госпереворота в Белоруссии. «Арест Анжелики Борис говорит о том, что белорусские власти сознательно идут на провокацию. Их цель – попытка монетизации этого конфликта и «продажа» его России», - считает белорусский политолог, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук. В среду МИД Польши призвал «как можно скорее» освободить задержанную в Гродно председателя Союза поляков Белоруссии Анжелику Борис и «положить конец преследованиям польского меньшинства». Организация, которую возглавляет Борис – крупнейшая польская организация в республике, не зарегистрированная белорусскими властями. Она существует параллельно с отколовшимся от нее крылом, официально признанным белорусским правительством. Лидер Союза поляков была задержана во вторник. Польский МИД в лице замминистра Мартина Пшидача незамедлительно взял ситуацию под свой контроль. «Отношения между Москвой и Варшавой очень плохие, - поясняет Романчук. – Лидер Белоруссии Александр Лукашенко, искусственно повышая градус польской опасности и интервенции в дела страны, показывает Москве – «посмотрите, какой я хороший. Я за вас, я против ваших врагов. Далее он хочет за это что-то попросить». «Нет сомнений, - убежден собеседник, - что никакого вмешательства Польши нет. Анжелика Борис в Союзе поляков Белоруссии работает с конца 80-х годов. Это мирная добропорядочная организация, которая никогда не вмешивалась в политику». Минский политолог Алексей Дзермант, в свою очередь, отметил, что «мы наблюдаем системный конфликт между двумя странами с разными идеологиями и находящимися в разных геополитических союзах. Это столкновение было закономерным. Триггером стали выборы президента Белоруссии». При этом, по словам собеседника, белорусская власть не без основания считает, что Польша вмешивалась во внутренние дела и фактически стояла за попыткой госпереворота в Белоруссии. «Союз поляков Белоруссии долгое время занимался антигосударственной деятельностью. Это не первый подобный конфликт. Минск стал реагировать на такие события, как чествование дня «проклятых» солдат, ответственных за геноцид белоруссов в послевоенной Польше. Таким образом, началось системное противодействие Польше со стороны белорусского государства», - сказал Дзермант. «Отношения между странами находятся в низкой фазе, но Белоруссия не может позволить вмешательство во внутренние дела. Поэтому это все выглядит справедливо», - считает политолог. Эксперт отметил также, что польские власти продолжат заниматься подобной деятельностью. «Они не скрывают своих целей относительно Белоруссии – это и геополитическая переориентация, и перетягивание населения, и расширение влияния костелов внутри страны», - подытожил Дзермант. Ранее в марте МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию республики после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат» (членов польского антикоммунистического подполья, действовавшего в 1944-1953 годах в Польше, Западной Белоруссии и на Западной Украине). Кроме того, прокурором Бреста было возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. В Варшаве пообещали «немедленный и адекватный» ответ на высылку своего консула. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Москве и Минску опасны «проклятые солдаты». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МИД Белоруссии провел переговоры с Госдепом США 23 марта 2021, 06:59 Текст: Антон Никитин

Советник Госдепартамента Соединенных Штатов Дерек Шолле обсудил с главой белорусского министерства иностранных дел Владимиром Макеем ситуацию в Белоруссии, а также отношения между двумя странами, сообщила пресс-служба Госдепартамента США. «Советник Госдепа разговаривал сегодня с главой МИД Белоруссии о ситуации в Белоруссии и текущем состоянии двусторонних отношений», – приводит текст сообщения ТАСС. Как отметила пресс-служба Госдепартамента, в ходе беседы стороны, в частности, «обсудили ожидаемый обмен послами между США и Белоруссией, отметив, что открытые линии связи будут на пользу обеим странам». «Советник Шолле четко указал на необходимость немедленного освобождения всех без исключения политических заключенных в Белоруссии, особо отметив безотлагательность дела Игоря Лосика», – говорится в сообщении. По мнению Госдепа, данный звонок «подчеркивает решительную поддержку Соединенными Штатами предложений об искреннем диалоге» между властями Белоруссии и оппозицией «с целью проведения в этом году свободных и справедливых выборов с присутствием международных наблюдателей». Напомним, 8 марта госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Александра Лукашенко последним диктатором Европы, призвав к немедленному освобождению всех политических заключенных в Белоруссии. 19 февраля США ввели санкции против 43 белорусских чиновников по обвинениям в «подрыве демократии» в республике. В начале февраля Госдеп заявил о поддержке мирного диалога в Белоруссии. В декабре 2020 года США ввели санкции еще против 39 человек, причастных к «подрыву демократии» в Белоруссии. Лукашенко отверг идею «вступления внутрь» другого государства 23 марта 2021, 14:38 Текст: Евгения Шестак

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «продаться», вступить «внутрь какого-то государства» не захочет ни один белорус. «Всегда у нас были и хорошие времена, и плохие времена. Независимость, я вам говорил, стоит дорого. Но продаться, вступить внутрь какого-то государства, наверное, ни один из вас не захочет. А я больше всех не хочу», – цитирует БелТА Лукашенко. Он пояснил, что лично вместе с белорусами лепил своими руками независимую Белоруссию. Лукашенко заявил, что целями его президентства являются благосостояние граждан и сильное государство. «Поверьте, я никогда личных интересов не предъявлял. У меня нет «золотого дна», нет ничего – все вранье, это картинки (речь о фильме оппозиции, заявляющей о роскошном образе жизни президента). У меня было только одно: чтобы простые люди имели что-то от наших проектов. И второе – государство. Мы состоялись как государство. Я не могу его угробить. Вот мои интересы», – сказал президент. Также он добавил, что исходя из этих требований, готов поддерживать различные проекты и предприятия. Ранее Лукашенко заявил, что друзей у Минска в мире нет. Комментируя заявление главы Белоруссии, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и Белоруссия являются не друзьями, а братьями. Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки от коронавируса 25 марта 2021, 13:14

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин после прививки против коронавирусной инфекции чувствует себя хорошо, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Нет, у президента никаких побочных эффектов не наблюдается, чувствует он себя хорошо, переносит вакцину хорошо», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости». Во вторник сообщалось, что президент России Владимир Путин привился от коронавируса. При этом Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился Путин, и не будут показывать сам процесс. В Белоруссии стартовали совместные с Россией тактические учения 22 марта 2021, 22:47 Текст: Антон Никитин

Торжественная церемония открытия активной фазы российско-белорусских батальонных тактических учений прошла в понедельник на полигоне Осиповичский в Могилевской области Белоруссии, сообщило Минобороны России. «На полигоне Осиповичский вооруженных сил Республики Беларусь в Могилевской области состоялась официальная церемония открытия активной фазы совместных белорусско-российских батальонных тактических учений с участием личного состава Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь и подразделения Воздушно-десантных войск Российской Федерации», – приводит сообщение Минобороны России ТАСС. В рамках сводного подразделения были проведены тренировки по отработке совместных действий по погрузке, подготовке и проведению практического десантирования. Как уточнили в Минобороны, от России в учениях принимают участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ. От ВС Белоруссии задействовано более 400 человек и около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения. Учения плановые и продлятся до 27 марта. Напомним, в прошлый понедельник в Нижегородской области стартовали совместные военные учения России и Белоруссии. В минувшую пятницу военнослужащие России и Белоруссии в рамках завершающей фазы совместных ротных тактических учений форсировали реку Люлих в Нижегородской области. Кроме того, в ходу учений Москва и Минск отработали вопросы перебазирования авиации ВКС России в Белоруссию. Путин указал на важность контроля экологических проектов 23 марта 2021, 15:07 Текст: Алина Назарова

Государство направит значительные средства на реализацию экологических проектов, поэтому очень важен контроль за их использованием, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным. Руководитель контрольного ведомства сообщил, что проводится большое количество проверок, связанных с качеством экологии и выполнением соответствующих проектов. «Это очень важно, тем более что мы предполагаем направить туда значительные государственные финансы», – ответил на это глава государства, слова которого приводятся на сайте Кремля. Кудрин, в частности, рассказал об итогах проведения Счетной палатой оценки федерального проекта оздоровления Волги и реабилитации водоемов. По его словам, в контрольном ведомстве обратили внимание, что в этой программе участвуют только 16 субъектов Федерации из 38, имеющих отношение к бассейну Волги, а из 78 прошедших реабилитацию водоемов «только семь отнесены к питьевым источникам, то есть не всегда удается восстановить полностью достаточно нужные источники». Кудрин проинформировал также о проверке более 1,8 тыс. очистных сооружений. Путин поинтересовался, достаточна ли реакция на проверки Счетной палаты, на что ее руководитель ответил утвердительно. «Сейчас правительство реагирует достаточно активно, даже ввели в регламент более внимательное отношение к нашим проверкам. В этом смысле мы не можем пожаловаться, что внимания мало. Вице-премьеры проводят совещания, то есть результат есть», – сказал Кудрин. Ранее он заявил, что Счетная палата за прошлый год выявила нарушения в Роскосмосе более чем на 30 млрд рублей. СБУ заявила о разоблачении агента КГБ Белоруссии 24 марта 2021, 12:32 Текст: Евгения Шестак

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что разоблачила агента КГБ Белоруссии, который якобы собирал информацию о ситуации на границе для организации канала переправки оружия. «Контрразведка Службы безопасности Украины на территории Волынской области разоблачила и прекратила разведывательную деятельность в ущерб государственной безопасности нашей страны гражданина Белоруссии. Установлено, что он был завербован КГБ РБ и целенаправленно направлялся на территорию нашего государства для выполнения разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности», – сообщается на сайте СБУ. Отмечается, что среди задач подозреваемого было собирать информацию о ситуации на приграничной территории, в частности об охране, техническом оснащении, а также собирать компромат на таможенников и пограничников. В СБУ отметили, что с этой целью он пытался привлечь сотрудничеству военнослужащих пограничной службы Украины из числа носителей секретной информации. «Также кураторы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу... Эта деятельность носила цель организации провокаций и создания информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Белоруссии», – добавили в ведомстве. На данный момент гражданину Белоруссии объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. В случае признания виновным ему грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжаются следственно-оперативные действия. Ранее в Крыму за «разведывательно-подрывную деятельность» задержали гражданина России, работающего на украинские спецслужбы, в его автомобиле нашли самодельную бомбу. Подозреваемый в шпионаже на Украину россиянин арестован. В Польше призвали Сербию присоединиться к санкциям против Белоруссии 24 марта 2021, 06:49 Текст: Наталья Ануфриева

Евродепутат (ЕП) от Польши Здислав Краснодембский призвал власти Сербии присоединиться к санкциям Евросоюза (ЕС) в отношении официальных лиц Белоруссии, он внес поправку к проекту соответствующей резолюции. В резолюции указывается, что ЕП приветствует решение Белграда поддержать позицию ЕС относительно президентских выборов в Белоруссии. Однако парламентарии обеспокоены, что Сербия до сих пор не ввела санкции против Минска, передает RT. «(Европарламент) призывает Сербию повысить уровень поддержки заявлений Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, озвучиваемых от лица ЕС, а также решений Европейского совета, в том числе касающихся санкций», – звучит текст документа с поправкой. Кроме того, Краснодембский предложил отметить в резолюции, что внешняя политика Сербии по-прежнему «в значительной мере зависит от сотрудничества с Россией и Китаем». Ранее Евросоюз продлил на 12 месяцев санкции против 88 представителей руководства и бизнеса Белоруссии. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявляла, что ограничительных мер, принятых ЕС, недостаточно для оказания давления на президента страны Александра Лукашенко и его окружение.