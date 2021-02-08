Билл Гейтс предупредил об угрозе биотерроризма для человечества

Одним из преимуществ российской вакцины «Спутник V» от коронавируса является то, что при высокой эффективности она не требует поддержания сверхнизкой температуры во время хранения и транспортировки, в отличие от ряда других препаратов, считают специалисты трех американских университетов.

Инфекционист медицинского центра при Стэнфордском университете (штат Калифорния) Дин Уинслоу заявил, что, по его мнению, указанный препарат сыграет важную роль в борьбе с пандемией в мире, передает ТАСС.

Он констатировал, комментируя статью о вакцине «Спутник V» в журнале Lancet, что «в третьей фазе испытаний ее эффективность, по всей видимости, составила 91,6%».

«Это немного меньше, чем у вакцин Pfizer и Moderna, их эффективность – около 95%», – отметил эксперт. Он добавил, что, «поскольку это ДНК-вакцина, она не требует хранения и перевозки при сверхнизких температурах, как РНК-вакцины».

Руководитель отделения инфекционных заболеваний при медицинском факультете Гарвадского университета (штат Массачусетс) Дэниел Курицкис сказал: «Из того, что я прочитал о вакцине, я понимаю, что ее можно хранить при температуре, которую поддерживает обычный холодильник».

«Это, разумеется, большое преимущество, поскольку позволяет доставить вакцину в те страны, где гораздо меньше возможностей обеспечить хранение при сверхнизкой температуре. Это означает, что в некоторых странах ее значительно проще применять», – отметил он.

Инфекционист из Университета штата Джорджия в Огасте Роджер Макартур, говоря о том, что вакцина не требует поддержания сверхнизкой температуры при транспортировке, указал: «Это, конечно, преимущество, в особенности в том, что касается ее доставки в места, где вряд ли есть возможность достичь очень низкой температуры».

«Но, думаю, в вакцине важнее всего эффективность и безопасность», – добавил эксперт.

Комментируя публикацию в журнале Lancet о вакцине, он сказал, что препарат «выглядит очень многообещающе», это «потрясающая новость».

«Очень интересная технология. Иной подход, нежели был использован в вакцине Johnson & Johnson, в которой также применен аденовирусный вектор, или в вакцине Оксфордского университета. В ней в качестве вектора использован аденовирус шимпанзе», – добавил Макартур.

Курицкис сказал, что «уровень защиты, который позволяет обеспечить данная вакцина, сравним с тем, который дают вакцины Pfizer и Moderna, он несколько выше, чем, согласно поступившим предварительным данным, дают вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson». Однако «трудно сравнивать данные, полученные в результате разных исследований».

Инфекционист подчеркнул, что продемонстрированная вакциной «Спутник V» эффективность позволяет говорить о том, что она входит в число препаратов, которые в перспективе помогут «положить конец пандемии коронавируса».

Уинслоу считает, что для дальнейшего укрепления доверия к вакцине можно провести ее дополнительные исследования, в которых следует сравнить эффективность «Спутник V» с двумя РНК-вакцинами.

Специалист Стэнфордского университета, говоря о статье в Lancet, также подчеркнул, что «это старейший медицинский журнал на Западе», хотя известны случаи, когда размещенные в нем «публикации приходилось отзывать».

Напомним, научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.

В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

Результаты оценили в европейском отделении ВОЗ. Президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.

Вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении.