Израиль нанес ракетные удары по Сирии

Эксперт сказал, почему Байден решил нанести авиаудар по Сирии

«Это попытка успокоить Израиль и страны Персидского залива, которые боятся проиранской позиции США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя нанесенный американцами авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии.

«Возможно, этот авиаудар является сигналом, адресованным не столько Тегерану, сколько партнерам и союзникам США в регионе, поскольку сейчас многие и в Израиле, и в странах Персидского залива нервничают», – полагает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По его словам, «есть опасение, что Джо Байден займет проиранские позиции и ради договоренности с Тегераном пойдет на слишком большие уступки, в том числе и по таким вопросам, как сирийский».

Как убежден эксперт, этот удар можно расценивать как подтверждение лидером США того, что «мы не намерены терпеть иранскую активность в Сирии и будем продолжать линию наших предшественников, хотя мы серьезно расходимся в нашем видении ситуации с Дональдом Трампом».

«Это попытка сбалансировать протягивание оливковой ветви иранскому руководству с готовностью все же жестко реагировать на те действия Ирана вне границ этой страны, которые вызывают озабоченность США», – резюмировал собеседник.

Ранее США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. По данным СМИ, в результате авиаудара США погибли не менее 17 человек.

При этом Москва осудила удар Вашингтона по Сирии, поскольку действия США являются недопустимым нарушением норм международного права. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в российском МИД.

По его словам, Иран в Сирии «вместе с регулярной армией борется против боевиков ИГИЛ* (группировка запрещена в РФ)». «Они там находятся за тем, чтобы помогать легитимному правительству и народу Сирии бороться с террористами», – подчеркнул он.

Между тем власти Сирии выпустили официальное заявление по поводу атаки со стороны США. Так, государственный телеканал «Ас-Сурия» сообщает, что «США совершили агрессивную акцию против Сирии, атаковав наземные объекты в восточной провинции Дейр-эз-Зор», передает ТАСС.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп обещал закончить «эти нелепые бесконечные войны», сокращал численность войск США в Ираке, Сирии, Афганистане. Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира. Как пояснил сделавший это депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон, Трамп – первый американский лидер за 30 лет, который во время президентства не начал ни одной войны.

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