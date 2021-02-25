Эксперт назвал возможные причины ДТП с участием ракетного комплекса С-400 в Подмосковье

За дистанцию и скорость движения военной техники отвечает старший колонны, рассказал газете ВЗГЛЯД бывший замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ, генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев. Он отметил, что такие колонны для предотвращения ДТП передвигаются обычно ночью и в сопровождении военной автоинспекции.

Утром 24 февраля, около 08.00 мск, на Можайском шоссе в Подмосковье произошло ДТП с участием пяти транспортных средств, в числе которых огневая установка из состава системы С-400 «Триумф». Как сообщает источник в правоохранительных органах, причиной аварии стало несоблюдение дистанции водителем одной из машин.

«В первую очередь, пишется приказ о совершении передислокации военной техники из одного района в другой, где указываются все должностные лица, которые принимают участие в этом переходе. После этого собирается весь личный состав, который должен перемещаться на этой технике, и проводится подробнейший инструктаж под роспись», – говорит Бижев.

Для того, чтобы обеспечить безопасность колонны военной техники, ее сопровождает военная автоинспекция с проблесковыми маячками и громкоговорящей связью, продолжает эксперт. Причем ни одно транспортное средство, особенно гражданские автомобили, не имеют право вмешиваться в колонну, а также обгонять ее.

Кроме того, назначается старший колонны, которого все слышат с помощью установленной радиосвязи. В зависимости от погоды и обстановки на дороге он устанавливает соответствующую скорость и интервал между машинами.

«Кроме водителя, есть еще машина офицера, он как раз должен задавать установленную скорость и дистанцию. Поэтому военной прокуратуре придется разбираться, кто все-таки виноват в этом ДТП», – поясняет генерал-лейтенант.

Он также рассказывает, что все водители перед поездкой обязаны пройти медицинский контроль, а также должны выспаться и отдохнуть. Причем за рулем техники находятся специально обученные военнослужащие-контрактники, потому что это многоосные машины, для управления которыми требуются особые права и специальное условие допуска. То есть в приказе должно быть обозначено, что водитель прошел дополнительную подготовку для управления военной техникой.

Эксперт отметил, что такие грузы, как правило, возят рано утром, в 3–4 утра. По его предположению, в этот раз изменили время, потому что ситуация не позволяла осуществить это раньше. «Может быть, это было учение или тренировка, может проверка какая – я не знаю. Но обычно перемещение происходит в такое время суток, когда колонна не мешает обычному транспортному потоку», – подытожил Бижев.

В январе в Подмосковье на обочине на Новорижском шоссе стояла колонна военных автобусов, в которую въехал самосвал. В результате аварии погибли четыре человека, 42 получили ранения.