Путин встретился с членом президиума Боснии и Герцеговины Додиком

Член президиума (коллективного главы) Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, разговор был полезным и обстоятельным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что такая встреча действительно состоялась в Кремле, о ней не сообщалось отдельно, беседа была «весьма полезная и обстоятельная», передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос, почему ранее не сообщалось об этой встрече, представитель Кремля ответил, что сообщает не обо всех встречах и что вчера главным акцентом было большое совещание по Кузбассу, оно было приоритетом.

«Но это, конечно же, ни коим образом не умаляет значения той встречи, которая была с Милорадом Додиком», – отметил он.

В октябре Додик заявлял на фоне сообщений о планах по восстановлению армии Республики Сербской, что энтитет намерен отстаивать свои права политическими методами.

Напомним, власти Республики Сербской собрались отказаться от общих армии, судебного и прокурорского совета БиГ.