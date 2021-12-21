Федерация мигрантов России поддержала введение рабочих патентов с отпечатками пальцев

«Есть порядок государства, есть безопасность государства, ее нужно обеспечивать. Если это кого-то пугает, то пусть боится», – заявил газете ВЗГЛЯД президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов, комментируя введение приказа о выдаче мигрантам патентов на работу в форме карты с чипом, который вступит в силу 29 декабря.

С 29 декабря в России трудовым мигрантам будут выдавать патенты на работу в форме карты с чипом, которая будет содержать электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук.

«Есть порядок государства, есть безопасность государства, ее нужно обеспечивать. Если это кого-то пугает, то пусть боится. Мы – государевы люди, должны мыслить порядком, а не эмоциями», – говорит Коженов.

Он подчеркивает, что на данный момент, если в Россию приезжает человек, которому не нужен патент, то страна его отпечатков пальцев не имеет. Соответственно, в случае совершения преступления мигранта определить не могут. 29 декабря же абсолютно все иностранцы должны будут сдавать отпечатки и проходить медосмотр.

«Нам не нужны здесь больные, и нам нужен порядок. Поэтому принят очень правильный закон и мы полностью его поддерживаем. Понятно, что сейчас нас ждет некий переходный период, во время которого, естественно, будут возникать какие-то технические сбои, потому что появляется большой объем дополнительной суеты. Но как только все процессы наладятся, иностранцы, которые приезжают к нам на длительное время, будут нам понятны с точки зрения их здоровья и биометрической регистрации», – объясняет собеседник.

В пример президент Федерации мигрантов приводит опыт Европы, перед тем как ехать в которую еще будучи в своей стране необходимо сдавать отпечатки. «Страны, которые заботятся о своей безопасности безусловно делают что-то подобное. Если вы сейчас пойдете оформлять визу в визовый центр, то там сдадите отпечатки пальцев находясь еще в России. Соответственно, потом выдадут визу, а в аэропорту страны приложите пальчик, чтобы власти могли убедиться, что это именно вы. Тогда только пропустят на территорию какой-то страны. У все это примерно одинаково происходит», – заключил Коженов.

Ранее топ-менеджеры иностранных компаний возмутились, что им необходимо проходить медицинский осмотр и сдавать тесты на сифилис и ВИЧ для получения разрешения на работу или вида на жительство в России наряду с другими трудовыми мигрантами. Предприниматель, экономист Антон Любич в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, что как и весь цивилизованный мир Российская Федерация не стремится к тому, чтобы импортировать к себе чужие болезни, поскольку «своих хватает».