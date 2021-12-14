Эксперт оценил возмущение иностранных топ-менеджеров в России проверками на ВИЧ и сифилис

«Как и весь цивилизованный мир, мы никогда не стремились к тому, чтобы импортировать к себе чужой ВИЧ, сифилис или туберкулез. У нас, к сожалению, своих болезней хватает», – сказал газете ВЗГЛЯД предприниматель, экономист Антон Любич. Ранее иностранные топ-менеджеры возмутились проверками на сифилис и ВИЧ в России.

«Я был членом генсовета «Деловой России» и долго сотрудничал с аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей. Но мне никогда не попадало обращение хоть от одной организации, в том числе с иностранным капиталом, о том, что их как-то ущемляют проверки здоровья», – удивляется экономист.

«Обращу внимание, что со времен царя Бориса (президента Бориса Ельцина – прим. газеты ВЗГЛЯД) в законе «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» прописано, что при получении разрешения на временное проживание или вида на жительство, человек сдает анализы крови на ВИЧ, сифилис и некоторые другие заболевания. Флюорография и анализ крови требовались всегда. Это не новшество, которым власти вдруг решили усложнить жизнь иностранным ВИЧ-инфицированным», – напомнил собеседник.

Любич уверен, что проблема, на которой заострили внимание представители деловых объединений, «высосана из пальца». Эксперт считает, что необходимость сдать несколько анализов никак не повлияет на желание высококвалифицированных специалистов работать в России. Тем более, что такая практика применяется во всем мире.

«Возьмем мой любимый пример – Объединенные Арабские Эмираты. Приезжающие сюда жить или работать сдают точно такой же анализ крови и точно такую же флюорографию, как при приезде в Россию. И если мне кто-нибудь скажет, что в Дубае есть недостаток квалифицированных иностранных специалистов, это вызовет у меня только смех и чувство неловкости за собеседника», – пояснил эксперт.

«Еще ни один человек из-за необходимости сдать анализ крови не отказался от предложения работать в Дубае. С теми зарплатами, которые крупные российские компании предлагают иностранным специалистам, не думаю, что кто-то из них откажется от работы в Москве, Санкт-Петербурге или даже в Екатеринбурге из-за того, что его попросили сдать анализ крови», – говорит собеседник.

Чтобы успокоить взволнованных представителей западных деловых кругов, Любич предложил рассмотреть вариант за дополнительную плату организовать для них единое окно с комфортными условиями. «Я просто не очень представляю, как это сейчас технически организовано. Может их смущает, что есть необходимость ездить в разные клиники? Может, анализы принимают только в государственных учреждениях, а высококвалифицированных специалистов не устраивает их уровень комфорта?», – предположил экономист.

Эксперт уверен, что России не следует реагировать на заявления Российско-германской внешнеторговой палаты и других деловых объединений, выразивших свое недовольство по этому поводу.

«Как должна страна реагировать на предложение ухудшить безопасность здоровья своего населения? На мой скромный взгляд, она должна либо недоуменно пройти мимо, либо пройти мимо недоуменно. Но точно не рисковать здоровьем своих граждан. Есть такие скандалы, на которые просто не надо реагировать. Этот – один из них. Принципиально не вижу проблемы в анализах на опасные заболевания. У нас, к сожалению, с ВИЧ очень серьезная ситуация в стране. И усугублять ее нам точно не стоит», – считает Любич.

Ранее председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп, комментируя необходимость иностранным специалистам сдавать анализы на венерические заболевания и наркотики, заявил: «Давно уже ни один законодательный акт не вызывал такой огромной волны непонимания, разочарования и возмущения среди тысяч иностранных менеджеров. Есть риск, что для важных России иностранных менеджеров страна во многом потеряет свою привлекательность как место работы».

Шепп добавил, что письмо глав иностранных бизнес-ассоциаций, в числе которых Торговая палата США и Ассоциация европейского бизнеса, направлено первому заместителю председателя правительства Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Напомним, в июле президент Владимир Путин подписал закон, который предписывает проверять всех трудовых мигрантов, прибывающих в Россию, на наркотики, опасные инфекции и ВИЧ – и разрешает отказывать наркоманам и больным в проживании в России. Закон вступит в силу 29 декабря.

Изначально законопроектом предлагалось, что иностранные граждане и лица без гражданства, которые хотят получить вид на жительство, разрешение на работу или трудовой патент в России, должны проходить медосмотры в государственном или муниципальном учреждении.

Однако ко второму чтению были внесены уточняющие поправки о том, что иностранный гражданин для получения разрешения на проживание или вида на жительство должен пройти медосвидетельствование на наличие или отсутствие факта употребления им наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции.