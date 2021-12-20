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При нападении на посольство Белоруссии в Лондоне дипломату сломали нос
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В результате нападения на посольство Белоруссии в Лондоне серьезно пострадал один дипломат, ему сломали нос и выбили зуб, в белорусский МИД был вызван британский временный поверенный, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
«Вечером 19 декабря 2021 года совершено нападение на посольство Беларуси в Лондоне. Вначале группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь. В учреждении здравоохранения диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
По ее данным, после прибытия правоохранительных органов радикалы предприняли попытку скрыться с места происшествия. Тем не менее, ряд нападавших был задержан дипломатической полицией Лондона. «Установлено, что лица предположительно входят в радикальную эмигрантскую группировку «Надзея», – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в МИД Белоруссии вызван временный поверенный в делах Великобритании, которому заявлен решительный протест с требованием о проведении тщательного расследования инцидента, привлечении к ответственности виновных лиц, а также информировании белорусской стороны о ходе проведения процессуальных действий и их результатах.
Ранее сообщалось, что Белоруссия в ответ на новые санкции Запада запретит ввоз ряда товаров из государств, применяющих рестрикции, вскоре будет подписано соответствующее постановление правительства.
Напомним, в ЕС исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. Пятый пакет санкций Евросоюза против Минска коснется 11 юридических лиц. Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов. Кроме того, США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии. Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию, и пригрозил асимметричным жестким ответом на новые санкции Запада, назвав их незаконными, а основания их введения – несостоятельными.
Польский генерал призвал расстрелять попросившего убежище в Белоруссии солдата
Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак в интервью порталу wPolityce заявил, что польского солдата Эмиля Чечко, сбежавшего в Белоруссию, необходимо расстрелять.
«Преступник, дезертир. Пуля в голову и разжалование. Извините, но иначе и быть не может», – цитирует его Lenta.ru.
По его словам, Чечко в условиях войны перешел на сторону условного врага. В связи с этим десять лет тюрьмы, которые ему грозят по уголовному обвинению прокуратуры, нельзя считать достаточным наказанием.
Ранее военнослужащий из Польши, охранявший границу с Белоруссией, попросил политического убежища в республике, заявил белорусский Государственный пограничный комитет.
До этого лагерь у границы Белоруссии и Польши покинули 120 беженцев.
Сбежавший в Белоруссию польский солдат признался в убийстве мигрантов
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Попросивший политического убежища в Белоруссии польский солдат Эмиль Чечко признался, что участвовал в убийстве мигрантов, которые проникли в Польшу.
Отвечая на вопрос, помнит ли он, как впервые убил человека, Чечко сказал, что это произошло в конце мая. «Лица этих людей помнятся всегда, только первых… тех, кого сказали убить. А потом уже человек не смотрит на лицо, только целится в грудную клетку», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь-1».
Чечко рассказал, что «это невозможно описать», «такое чувство, как будто кто-то кому-то разорвал душу, а потом человек чувствует себя, как будто у него нет души», передает ТАСС.
По его словам, польские силовики «выставляли первую группу, убивали их, потом вторую группу, их тоже убивали». «Я тоже так делал – стрелял», – сказал он.
Напомним, военнослужащий из Польши, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Чечко сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе. Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Чечко необходимо расстрелять.
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Соловьев указал на безнаказанность Польши за убийства мигрантов
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«Посадить самолет с оппозиционным журналистом – это, по мнению Запада, терроризм, а посчитать число убитых и замерзших мигрантов на границе – «это другое», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Ранее попросивший политического убежища в Белоруссии польский солдат Эмиль Чечко признался в убийстве мигрантов.
«Это тяжелая ситуация. Видно, что за этим стоит, кроме всего прочего, человеческая трагедия. Ведь этот солдат был на хорошем счету в польской армии, иначе бы его не отправили в составе элитной военной части для выполнения важной боевой задачи. Поляки относятся к происходящему на границе с Белоруссией очень серьезно», – считает телеведущий Владимир Соловьев.
Журналист обратил внимание на то, что польский солдат испытывает чувство вины и переживает по поводу случившегося. «В отличие от него, ребята, которые принимали участие в военных операциях в Ираке и Афганистане и убили там более тысячи мирных жителей, прекрасно себя чувствуют и считают себя борцами за свободу», – отметил Соловьев.
«Так же себя чувствуют и многие американские военные, которые осуществили «ликвидацию» десятерых афганцев в Кабуле, после чего выяснилось, что это мирная семья, в которой было семеро детей. Американские власти сочли это, конечно, ужасной трагедией и ошибкой, но решили никого не наказывать за это», – напомнил собеседник.
«То же самое и здесь – никто поляков не привлечет к ответственности за эти убийства. Не надо забывать, что НАТО – это «миролюбивый» военно-политический блок, поэтому в их представлении все, что они делают, изначально прекрасно, оправданно и высокоморально. Поэтому никто не смеет высказывать никакого осуждения в адрес действий польских военных», – иронизирует Соловьев.
«Этого польского парня сильно отличает от других военных то, что у него есть сострадание и чувство вины, которое не дало ему возможности продолжать службу. Из-за этого он порвал со своей семьей и страной. Сложно себе представить, насколько ему сейчас непросто и что должно было произойти в его душе, чтобы он пошел на такое», – рассуждает собеседник.
«И было бы очень полезно, если бы поляки после этого допустили на свою территорию международных наблюдателей, которые верифицировали бы все происходящее, нашли места захоронения жертв и провели объективное расследование. Но поляки никогда на это не пойдут», – добавил телеведущий.
«А Минск не сможет обернуть эту ситуацию в свою пользу, потому что все, что говорит Лукашенко, никто не слышит. Взять и посадить самолет с оппозиционным журналистом – это, по мнению Запада, терроризм и за это надо вводить «девяносто шестой» пакет санкций против Белоруссии. А посчитать число убитых и замерзших мигрантов на границе – «это другое». Зачем смотреть в лицо правде? Это неприятно. Гораздо приятнее осуждать и отмахиваться», – заключил Соловьев.
В субботу попросивший политического убежища в Белоруссии польский солдат Эмиль Чечко признался, что участвовал в убийстве мигрантов, которые проникли в Польшу. Отвечая на вопрос, помнит ли он, как впервые убил человека, Чечко сказал, что это произошло в конце мая. «Лица этих людей помнятся всегда, только первых... тех, кого сказали убить. А потом уже человек не смотрит на лицо, только целится в грудную клетку», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1».
Чечко рассказал, что «это невозможно описать», «такое чувство, как будто кто-то кому-то разорвал душу, а потом человек чувствует себя, как будто у него нет души», передает ТАСС. По его словам, польские силовики «выставляли первую группу, убивали их, потом вторую группу, их тоже убивали». «Я тоже так делал – стрелял», – сказал он.
В тот же день Белоруссия собрала пять томов доказательств жестокого отношения Польши к беженцам. Официальный представитель генпрокуратуры Белоруссии отметил, что «представители власти Польши неоднократно осуществляли незаконную депортацию в отношении беженцев и сейчас это делают, применяли пытки и иные акты жестокости».
Напомним, военнослужащий из Польши, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Чечко сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе. Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Чечко необходимо расстрелять.
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Мигранты рассказали о схеме переброски из Белоруссии в Германию
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Беженцы с Ближнего Востока попадают из Белоруссии в Польшу, проходя через лес на границе, а после их забирает местный водитель и везет в Германию, рассказали мигранты, которым удалось попасть в Европу.
«Их привезли к границе на такси, как ранее и обещали в турфирме. Белорусские пограничники пропустили их на нейтральную полосу. Там они провели три дня, прячась в лесу, после чего смогли попасть на нейтральную полосу уже с польской стороны. Дальше были шесть дней с ночевками в лесу, во время которых они искали способ пробраться в страну», – передает РБК слова мигрантов.
По их словам, большую часть поймали пограничники, в итоге в Польшу смогли добраться только 10 человек. «Что с другими? Их депортировали обратно в Белоруссию, где они сейчас – не знаю, у нас с ними нет контакта», – сказал один из мигрантов.
Отмечается, что сразу попасть в Германию у мигрантов не вышло, пришлось еще три дня провести в Польше. Они ждали машину, которая отвезет их к конечному пункту назначения. Водителем был местный поляк, услуги которого были оплачены беженцами еще в Ираке. В итоге беженцев отвезли в Германию, где они попали в распределительный центр для мигрантов.
Ранее лагерь у границы Белоруссии и Польши покинули 120 беженцев. власти Литвы объявили, что будут платить мигрантам по 1 тыс. евро за решение вернуться добровольно в свои родные страны. Позже в Литве призвали открыть въезд беженцам с нетрадиционной ориентацией.
Песков: Минску повезло, что Россия рядом
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Белоруссия становится жертвой агрессивного поведения, Минску повезло, что Россия рядом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала RTVI.
По его словам, если бы не было поддержки Белоруссии со стороны России, у них было бы хуже, чем на Украине, передает РИА «Новости».
«Да, в Белоруссии есть люди, которые считают: «да, Господи, оставили бы вы нас, мы пошли бы туда». Но вас бы превратили бы неизвестно во что, ну даже не в Украину, было бы хуже», – отметил Песков.
«Вы не забывайте, что он (Александр Лукашенко, президент Белоруссии - прим.ВЗГЛЯД) сейчас находится пол гигантским международным давлением. И Белоруссия, действительно, становится жертвой очень-очень агрессивного поведения… И белорусам повезло, что есть мы. Я убежден, что белорусам повезло, что есть мы рядом, и то, что мы рядом, все-таки им помогает устоять от этого агрессивного отношения к ним», – подчеркнул пресс-секретарь Путина.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусско-российский союз будет более мощным, продуманным и продвинутым интеграционным объединением, чем Евросоюз.
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В Белоруссии заявили о готовности разместить ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО
Белоруссия рассматривает возможность размещения на своей территории ядерного оружия при угрозе со стороны НАТО, заявил в интервью RT Arabic глава МИД страны Владимир Макей.
«То, о чем заявил президент Лукашенко, о том, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Белоруссии ядерного вооружения, – это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши», – приводит РИА «Новости» слова Макея.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия предложит разместить РФ ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение, которое продиктовано, прежде всего, той безрассудной политикой, которую проводит Запад.
В Белоруссии заявили о проводимой США радиоэлектронной разведке по всей территории страны
Американские самолеты проводят оптико-электронную разведку западной части Белоруссии, также они проводят радиоэлектронную разведку на всю глубину территории государства, заявил замгоссекретаря Совбеза страны генерал-майор Владимир Арчаков.
«Увеличилась интенсивность полетов в польском воздушном пространстве разведывательной и стратегической авиации ВВС США вблизи государственной границы Белоруссии, что позволяет вести оптико-электронную разведку наших западных районов, а радиоэлектронную – на всю глубину территории страны. Военный компонент добавляется в деятельность пограничной службы», – заявил Арчаков в интервью «Национальной обороне».
Он добавил, что американский контингент у польско-белорусской границы насчитывает порядка 4 тыс. человек. При этом новое соглашение Вашингтона и Варшавы предусматривает возможность его расширения на 1 тыс. человек, а также улучшение имеющейся военной инфраструктуры под размещение 20 тыс. американских военных.
«Очевидно, что интересы Польши и США в Восточно-Европейском регионе совпали. Штаты рассматривают присутствие своих войск на польской территории как некое «средство сдерживания» Москвы», – отметил генерал.
Напомним, 2 декабря США и Британия ввели против Белоруссии санкции по обвинению в организации нелегальной миграции в Евросоюз. Санкции коснулись госдолга республики, а также 12 юридических и ряда физических лиц, включая сына президента Белоруссии Дмитрия. Белоруссия в ответ запретила с 1 января 2022 года ввоз продуктов из ЕС, США, Британии, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии.
Мигрантов с белорусской границы решили отправить в Литву
Ирак договорился с Литвой о распределении находящихся на границе беженцев по общежитиям Вильнюса, говорится в заявлении иракского министерства миграции и перемещенных лиц.
«Делегация договорилась с литовской стороной о переносе лагерей на границе в общежития в столице. В них будут обеспечены все первостепенные предметы быта», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.
Желающим вернуться на родину иракцам также выплатят по тысяче евро, добавили в ведомстве.
Ранее власти Литвы объявили, что будут платить мигрантам по 1 тыс. евро за решение вернуться добровольно в свои родные страны.
Позже в Литве призвали открыть въезд беженцам с нетрадиционной ориентацией.
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В Минске открылся магазин одежды с цитатами Лукашенко
В столице Белоруссии открылся магазин, в котором можно приобрести футболки и толстовки с популярными цитатами президента страны Александра Лукашенко.
Магазин получил название «Первый», он начал работу в субботу в одном из крупных минских торговых центров, расположенном напротив резиденции президента страны – Дворца Независимости, передает РИА «Новости».
Еще до открытия у магазина собралась очередь из 50 человек. Первым покупателям обещали подарок – шоколад «Президент». Позже покупателей было столько, что они едва помещались в помещении магазина.
Товары представлены в базовых цветах – черном и белом, состав – натуральный хлопок. Цена футболки составляет примерно 8 долларов, мужские и женские худи – 16-18 долларов.
В открытии магазина участвовала председатель госконцерна «Беллегпром» Татьяна Лугина, которая помогала персоналу в момент наплыва покупателей.
На открытие магазина пришли в том числе министр информации Владимир Перцов и замглавы администрации президента Игорь Луцкий.
Отмечается, что большой популярность пользуется одежда с надписями «Любимую не отдают», «Факты на стол» и «Президентами не становятся, президентами рождаются».
Названа дата начала работы объединенного рынка электроэнергии России и Белоруссии
Объединенный рынок электроэнергии России и Белоруссии начнет работу с 1 января 2024 года, сообщил на пресс-конференции министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.
«С 1 января 2027 года планируется и более глубокая интеграция, которая позволит на равных условиях участвовать субъектам хозяйствования двух стран – как производителям, так и потребителям электроэнергии», – цитирует главу Минэнерго Белоруссии ТАСС.
Ранее сообщалось, что министерства энергетики Белоруссии и России согласовали планы мероприятий по реализации союзных программ, которые касаются общих рынков газа и электроэнергии. Всего было одобрено 28 программ развития Союзного государства.
В Польше возбудили дело в отношении сбежавшего солдата
Польская районная прокуратура в городе Белосток возбудила уголовное дело в отношении сбежавшего в Белоруссию военного, планируя объявить его в розыск, сообщает Польское агентство печати.
Его обвинили в дезертирстве за границу. Солдату грозит от одного года до 10 лет лишения свободы. По словам заместителя белостокского прокурора по военным вопросам Радослава Вишенко, сейчас проводится расследование.
«По месту жительства солдата, изъяты носители данных. Они будут предметом изучения, чтобы выяснить, планировал ли он это заранее, или это было спонтанное действие», – цитирует прокурора ТАСС.
Отмечается, что возможна выдача в ближайшее время ордера на арест, но для вынесения такого решения суд должен иметь в своем распоряжении доказательства.
Напомним, 17 декабря Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что возле границы был установлен мужчина 1996 года рождения. Позже выяснилось, что это военный 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира. Солдаты из этой дивизии охраняли приграничную территорию Польши.
Мужчина в связи с несогласием с проводимой Польшей политикой относительно мигрантов и из-за негуманного обращения с беженцами попросил политического убежища в Белоруссии.
Солдат раскритиковал польских представителей власти. Например, телеканалу «Беларусь-1» он сообщил об убийстве на границе двух волонтеров.
Позже ВС Польши подтвердили исчезновение своего солдата на восточной границе страны, но сначала не признавались в его побеге в Белоруссию.
Белоруссия собрала пять томов доказательств жестокого отношения Польши к беженцам
Официальный представитель Генеральной прокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев сообщил в интервью телеканалу ОНТ, что ведомство попросило правительство и парламент страны передать в международные структуры копии собранных доказательств в пяти томах по уголовному делу о жестоком отношении Польши к беженцам.
«Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в Совет министров и Палату представителей (нижняя палата белорусского парламента) нашей страны копии материалов уголовного дела в пяти томах на русском и английском языках с просьбой организовать их передачу международным и европейским структурам, включая Европарламент, для дачи правовой оценки тем событиям, которые в них изложены», – цитирует его РИА «Новости».
Официальный представитель генпрокуратуры Белоруссии отметил, что «представители власти Польши неоднократно осуществляли незаконную депортацию в отношении беженцев и сейчас это делают, применяли пытки и иные акты жестокости».
«Силовой блок данного государства реализовал явно несоразмерные организационные и технические мероприятия: военизированные вооруженные патрули, оцепление, угрожающие полеты авиатехники, танки, другое тяжелое вооружение. В отношении по сути беззащитных людей применялись в том числе ночью демонстративные выстрелы в воздух, взрывы, ослепляющее освещение, специальные средства», – добавил он.
По информации телеканала, копии материалов уголовного дела планируется «направить в Европу по всем каналам: парламентским, по линии МИД и так далее».
Ранее сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе.
ЕС обещал учесть ситуацию вокруг Украины в проекте «Стратегического компаса»
В обновленном проекте стратегической оборонной концепции Евросоюза «Стратегический компас» будут учитываться ситуации вокруг Украины и Белоруссии, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель сообщил, что в январе 2022 года представит проект «на неформальной встрече министров иностранных дел и обороны Евросоюза в Бресте» во Франции «с тем, чтобы он был одобрен в марте», передает РИА «Новости».
По его словам, ситуации вокруг Украины и Белоруссии продемонстрировали «те виды угроз, с которыми сталкивается Европа: гибридная тактика, политика с позиции силы, запугивание и дезинформация». Боррель сказал, что «это не только затрагивает отдельные страны и общества, но и принципы европейской безопасности».
Он считает, что ЕС должен срочно «укрепить свой потенциал и свои средства для действий в сфере безопасности», странам нужно иметь больше возможностей и больше согласованности в оборонной сфере. По его словам, «это будет вкладом в усилия НАТО по защите восточных границ».
Напомним, ЕС несколько лет обсуждает «Стратегический компас» – общую стратегию в области обороны и безопасности на ближайшие пять–десять лет. Киев, США и европейские страны считают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Россия не представляет угрозы для какой-либо страны, а войска передвигаются по своей территории законно.
Россия и Белоруссия провела совместное патрулирование границ
Истребители и бомбардировщики авиаций Белоруссии и России провели очередное совместное патрулирование воздушных границ Союзного государства, сообщает белорусское министерство обороны.
«Совместное патрулирование воздушных границ Союзного государства... осуществляется в составе стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России в сопровождении смешанной тактической группы многофункциональных истребителей СУ-30СМ Белоруссии и России», – говорится в сообщении Telegram-канала ведомства. Там также опубликовано видео совместного полета.
Ранее в Белоруссии заявили о проводимой США радиоэлектронной разведке по всей территории страны.
До этого Россия и Белоруссия выполнили патрулирование вдоль границ Союзного государства.
Александр Лукашенко анонсировал российско-белорусские учения у границы с Украиной.
Сообщалось, что вооруженные силы Белоруссии в 2021-2022 годах продолжат совместное боевое дежурство по ПВО с Россией и патрулирование воздушных границ Союзного государства. Также главы военного ведомства республики Виктор Хренин заявил, что Белоруссия готова обеспечить безопасность страны с помощью России.
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В Белоруссии пообещали допросить польского солдата для проверки убийств мигрантов
Следственный комитет (СК) Белоруссии проведет допрос польского солдата Эмиля Чечко, попросившего политическое убежище в республике, для проверки обнародованных им фактов об убийствах людей на польско-белорусской границе, сообщило следственное ведомство.
«В пятницу, 17 декабря 2021 года, в СМИ опубликовано интервью с попросившим политическое убежище польским военнослужащим Эмилем Чечко. С целью проверки и документирования обнародованных фактов последний будет допрошен, в том числе об убийствах людей на польской границе, в рамках расследуемого Следственным комитетом уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества», – говорится в Telegram-канале СК.
В СК заявили, что следствием будет дана «принципиальная оценка всем преступным действиям польских силовиков».
Ранее Чечко признался, что участвовал в убийстве мигрантов, которые проникли в Польшу.
Напомним, военнослужащий из Польши, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Чечко сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе. Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Чечко необходимо расстрелять.