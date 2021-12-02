В Москве открылся международный форум «Мы вместе»

Международный форум «Мы вместе» в Москве начался с конференции «Добро.Центр» в центральном зале «Манеж», там же началась программа Ассоциации волонтерских центров, в рамках нее планируется открыть центры социальных изменений во всех 1117 российских городах.

В 2021 году международный форум добровольцев расширил повестку и трансформировался в международный форум гражданского участия «Мы вместе», объединив аудитории волонтеров, НКО, КСО-бизнеса, медиа и иностранных граждан, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Пандемия стала настоящим катализатором добровольческого движения в стране и поспособствовала развитию культуры взаимопомощи, отмечсается в релизе. Сейчас акция «Мы вместе» продолжается, а ее участники и партнеры становятся постоянно действующим сообществом, которое реагирует на возникающие в стране проблемы и находит решения благодаря синергии. Форум на несколько дней превратится в полноценный штаб акции, а каждый гость сможет стать частью сообщества, сделать доброе дело и увидеть результат его выполнения.

«Год назад мы не знали что, как и куда бежать, но мы как всегда вместе научились преодолевать. Пандемия идет на спад, и мы решили собраться офлайн. За три дня форума через площадки пройдут более 3 тыс. участников: добровольцы, предприниматели, общественные организации, журналисты. Отдельное спасибо журналистам, которые помогли донести до людей информацию про волонтеров и то, как получить настоящую помощь от надежных добровольцев. У нас будут гости из 40 стран мира, и на эти дни мы стали мировой столицей добровольчества. Здесь многие получат премию «Мы вместе», но самая главная победа не здесь, а там, где вы помогаете, и в тех сердцах, в которых вы оставляете тот след добрых дел», – поприветствовал участников начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

Сегодня Россия находится на 76-м месте согласно международному индексу счастья. Несмотря на коронавирус, экономический кризис и проблемы с путешествиями 45% россиян почти уверены, что чувствуют себя счастливыми, а 38 % не сомневаются в этом. При этом одним из важных критериев счастья россиян является «социальная поддержка», «щедрость», а именно проявления взаимопомощи, добровольчества, благотворительности.

В волонтерском движении сейчас участвуют 15% россиян. Для сравнения – семь лет назад добровольцами себя считали всего 3% населения страны. Число волонтеров увеличилось более чем в пять раз. По аналогии, первую строчку в рейтинге самых счастливых стран мира уже четыре года занимает Финляндия, а в среднем каждый финн состоит как минимум в трех добровольческих организациях сразу, а 75% населения страны являются добровольцами.

В Израиле (12-е место) каждый пятый становится волонтером еще со школьной скамьи. Почти половина жителей ФРГ (13-е место) участвуют в добровольческой деятельности. Это демонстрирует прямую зависимость между уровнем счастья людей и их гражданской активностью.

«Форум станет площадкой помощи «здесь и сейчас», где собрались настоящие герои, которые делают важные и добрые дела. Пандемия и эти полтора года показали, что вместе мы можем большее. Волонтерство объединило людей со всех уголков планеты, невзирая на профессии, возраст и другие различия. Сегодня 90% населения страны доверяют волонтерам, и это большая ответственность. Чтобы волонтерство стало нормой жизни, мы должны продолжать развивать простую и удобную добровольческую инфраструктуру. Одной из ее частей станет «Добро.Центр», который мы презентуем сегодня», – добавила руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

«В 2020 году каждый четвертый готов был помогать, но не знал, как это сделать и с чего начать, а больше половины россиян принимали участие в волонтерстве самостоятельно, как умеют. Многие организации стремятся создать условия для развития культуры взаимопомощи и благотворительности. На пути к этому они сталкиваются с множеством барьеров: информация поступает с опозданием, порой, когда она уже неактуальна, высока текучка кадров, а некоторым из них не хватает квалификации, не хватает бюджета для продвижения активностей, существует разобщенность среди организаторов добровольчества, слабая инфраструктура. Для поиска решения по устранению всех причин медленного роста инфраструктуры и вывода социальной активности людей на новый уровень в ближайшие три года был проанализирован похожий зарубежный опыт и современные тенденции. Так пришла идея создания революционного для сферы добровольчества продукта – франшизы центров социальных изменений «Добро.Центр». Открытие «Добро.Центров» в городах и муниципальных образованиях регионов позволит вовлечь людей в социальные инициативы и создать прочную связь для роста уровня жизни в стране, где важен каждый человек и его вклад в счастье других», – рассказал председатель комитета молодежной политики Госдумы, руководитель платформы Добро.рф Артем Метелев.

Все «Добро.Центры» продолжат заниматься развитием социальных и гражданских инициатив в своем городе при поддержке федеральной команды и взамен получат поддержку и ресурсы на собственные проекты. Все, кто захочет внедрить у себя франшизу, сможет получить уже готовые инструменты и механики по развитию «Добро.Центра» в своем городе. Все стандарты и методики бережно «упакованы» в единый Добро.бук, который получает каждый партнер по франшизе. Социальный франчайзинг позволяет без потери качества на основе лицензионных соглашений передать весь накопившийся опыт. Франшиза будет бесплатной.

«Добро.Центры» станут не просто франшизой, а полноценным сплоченным сообществом, где каждый партнер готов оказать поддержку и поделиться знаниями. Более того, ее держателям не придется вкладываться в рекламу, ведь бренд «Добро.Центр» масштабируется на федеральном уровне. Все это сделано для того, чтобы сэкономить ресурсы, время и энергию организаторов волонтерства за счет копилки уже готовых и эффективных решений и инсайтов. «Добро.Центр» легко адаптируется под потребности любой организации.

На конференции также представили стенд, где можно вживую посмотреть, как будет выглядеть пространство «Добро.Центр» в регионах. Для получения франшизы все желающие могут обратиться на сайт center.dobro.ru.

Форум «Мы вместе» продлится с 2 по 5 декабря.