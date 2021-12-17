Госдума приняла закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года. Проект закона был внесен в Госдуму главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком.

По словам Крашенинникова, внесенным законопроектом предлагается установить более продолжительный срок действия дачной амнистии, увеличив его по сравнению с действующим еще на пять лет. Таким образом, упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые, садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года, передает РИА «Новости».

Авторы инициативы, отмечал Крашенинников, предлагают «признать пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком правом собственности, чтобы эти люди могли осуществлять сделки, в том числе передавать по наследству». Согласно законопроекту, владельцу такого участка не нужно будет обращаться в Росреестр для приобретения права собственности на него, это касается земельных участков, предоставленных гражданам до вступления в силу Земельного кодекса России – до 30 октября 2001 года.

Таким образом, имея на руках документы на землю старого образца о праве пожизненного наследуемого владения или постоянного пользования, граждане смогут свободно распоряжаться своими земельными участками: продавать, передавать по наследству и прочее. Также законопроект позволит легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса – до 14 мая 1998 года и расположенные в границах населенного пункта на земельных участках, которые находятся в государственной или муниципальной собственности.

Отмечается, что для оформления прав на жилой дом и земельный участок под ним гражданину необходимо подать одно заявление в орган местного самоуправления, с приложением документа, подтверждающего факт владения домом. Законопроект вводит механизм упрощенного бесплатного оформления прав на жилые дома и одновременно на земельные участки, на которых они расположены. Такие нормы коснутся жилых домов, построенных до 14 мая 1998 года, то есть до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ.

Кроме того, Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разграничивающий в законодательстве понятия «дом блокированной застройки» (таунхаус) и «многоквартирный дом», передает ТАСС.

Изменения в Градостроительном и Жилищном кодексе предусматривают определение понятий «многоквартирный дом» и «дом блокированной застройки», которые необходимы для более точного и полного правового регулирования жилищных и градостроительных правоотношений и возникающих спорных вопросов.

В Градостроительном кодексе России будет прописано, что дом блокированной застройки – это «жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок». Кроме этого, требования закона об участии в долевом строительстве были распространены на отношения, возникающие при «строительстве индивидуальных жилых домов в границах малоэтажных жилищных комплексов». На эти правоотношения будут распространяться требования Градостроительного кодекса о наличии документации по планировке территории, разрешений на строительство.

Напомним, в октябре Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.