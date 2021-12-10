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В Кремле предупредили о серьезных последствиях провокаций в Керченском проливе
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Инцидент с украинским кораблем в Керченском проливе лишний раз показывает потенциальные вред и опасность таких провокационных действий, любая незначительная провокация может привести к серьезным последствиям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий. То есть любая незначительная провокация может привести к очень и очень серьезным последствиям», – передает его слова РИА «Новости».
Песков добавил, что «это то, о чем неоднократно говорил президент Путин».
Накануне ФСБ сообщала, что корабль управления ВМС Украины «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и взял курс на Керченский пролив, игнорируя требования российских пограничников изменить направление движения. Разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского совпал по времени с попыткой украинского военного корабля войти в Керченский пролив. Позже направлявшийся в Керченский пролив корабль ВМС Украины лег на обратный курс, не реагируя на запросы российских пограничников.
В Центре общественных связей ФСБ обвинили экипаж украинского корабля в провокационных действиях, создающих угрозу безопасности мореплавания.
Утром в пятницу судоходство в Керченском проливе восстановили в штатном режиме. Также в Крыму заявили о готовности к провокациям Украины в Керченском проливе.
Путин рассказал, как вычищал из правительства сотрудников ЦРУ
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В середине 1990-х в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, заявил президент России Владимир Путин.
«Вот смотрите – середина 1990-х – начало 2000-х годов. В начале 2000-х я уже там вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США», – передает РИА «Новости» слова Путина на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Их потом в США привлекали к уголовной ответственности, что они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвовали в приватизации», – подчеркнул президент. По его словам, «это только один пример» попыток вмешательства в дела России. «На самом деле их гораздо больше», – указал Путин.
По его словам, «по этой линии все находилось под известным контролем определенных стран». «На наших объектах ядерного оружейного комплекса сидели американские специалисты, приходили туда на работу каждый день с утра до вечера – стол стоял и флаг американский. Они там жили и работали. Им не нужны были такие тонкие инструменты вмешательства в нашу политическую жизнь, поскольку они и так все контролировали», – уверен глава государства.
Он подчеркнул, что, «конечно, ситуация изменилась, страна стала другой, она стала более самостоятельной, более суверенной, растут возможности вооруженных сил, и отношение к России начало меняться».
Путин призвал вспомнить, «как складывалось отношение к первому президенту России Борису Николаевичу [Ельцину]». «Все было хорошо, его с удовольствием все похлопывали по плечу. Стоило ему только поднять голос в защиту Югославии и неправовых действий – а мы с вами понимаем, что в этом абсолютно неправовые действия, нарушающие международное право в отношении Югославии, когда проходят бомбардировки без всякой санкции Совета Безопасности ООН, это грубейшее нарушение международного права – стоило только Борису Николаевичу Ельцину в защиту международного права и прав народов Югославии на то, чтобы к ним относились цивилизованно, сразу же отношение и к России изменилось, и к нему лично», – констатировал Путин.
«Поэтому, как только Россия стала заявлять о своих интересах, о том, что они у нее есть, стала повышать свой суверенитет, экономику и возможности вооруженных сил, потребовались другие инструменты влияния на нашу внутриполитическую жизнь, в том числе достаточно тонкие инструменты через различные организации, которые получают финансирование из-за границы», – убежден российский лидер. На его взгляд, «ничего здесь нового не придумали, с 1938 или 1937 года действует в Штатах такой закон, применяется до сих пор, <...> и в том числе в отношении наших организаций», – заметил Путин.
Глава государства категорически не согласился с Резником, заметившим, что «Россия стала враждебной всему миру». «Это не так! Россия вообще не становилась враждебной никакой части мира. Определенная часть мира считает нас своими противниками», – указал Путин.
«Мы что ли в своих институциональных документах стратегического характера записали, что мы кого-то объявляем противником? Нет! Это нас объявляют!» – пояснил российский лидер.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), комментируя выступление режиссера Александра Сокурова, заявил, что Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, а не Московией, которой ее хотело бы сделать НАТО.
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Путин призвал не беспокоиться за российскую армию
Не нужно беспокоиться за нашу армию – с ней все в порядке, она развивается, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Что касается нашей армии. Не беспокойтесь за нашу армию. С ней все в порядке. Она развивается», – приводит слова главы государства РИА «Новости».
Президент отметил, что в такой сложной организации не может не быть проблем, но если сравнить сегодняшнюю армию России с тем, какой она была в 90-е, то выводы очевидны.
«Достаточно почитать только характеристики нашей армии со стороны тех, кто объявляет нас противниками, чтобы понять, какую дорогу развития прошла наша армия, где она находится сейчас и на что нам рассчитывать в ближайшее время», – добавил он.
В четверг начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что свыше 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил (СЯС) России готовы к боевому применению. Он также сообщил, что в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) продолжается перевооружение на комплексы «Ярс», а также приводятся в готовность к боевому применению очередные пусковые установки ракетного комплекса «Авангард».
Герасимов сообщил, что испытания корабельного ракетного комплекса «Циркон», в рамках которых подтверждена возможность стрельбы гиперзвуковой ракетой как с надводного корабля, так и с атомной подводной лодки из подводного положения, успешно завершаются.
Кроме того, он заверил, что Россия совершенствует боевой потенциал Воздушно-космических сил (ВКС). «Приоритет отдается таким вооружениям, как Су-57, Су-35С и Су-34, а также зенитным ракетным комплексам С-400, С-350 и «Панцирь-С», – добавил глава Генштаба. Помимо этого, отметил Герасимов, с учетом роста напряженности вблизи государственной границы России наращиваются боевые возможности Воздушно-десантных войск (ВДВ).
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов также заверил в готовности пресекать провокации Киева в Донбассе.
Путин: Закон о QR-кодах носит рамочный характер
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Проект закона о QR-кодах (медицинских сертификатах) для доступа в общественные места в условиях пандемии коронавируса носит рамочный характер и должен быть детальнее проработан, заявил президент Владимир Путин на заседании СПЧ.
«В значительной степени [проект] закона носит рамочный характер, в этом смысле, конечно, должен быть проработан еще дополнительно и на местах, в регионах Российской Федерации», – цитирует главу государства ТАСС.
Также на заседании руководитель Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Борововая попросила Путина поручить проработку вопросов, которые могут возникнуть с законом о QR-кодах в транспорте и общественных местах.
«Я согласен с вами в том, что перед тем, как принимать, скажем, ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет, посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся», – ответил ей президент.
Он подчеркнул, что российское руководство постарается не допустить никаких «опрометчивых решений» по ситуации с кодами.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным предложил выдавать переболевшим коронавирусом людям с высокими титрами антител QR-коды.
Погребинский: Во время разговора Зеленского с Байденом украинские моряки дразнили пограничников России
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«Маневр «Донбасса» около Керченского пролива был самодеятельным ответом ВМС Украины на общение президентов России и Соединенных Штатов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Ранее судно «Донбасс» прошло в 33 км от Керченского пролива и изменило курс, игнорируя обращение российской погранслужбы.
«Стоит обратить внимание, что украинские военные даже не боялись того, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который в тот момент проводил разговор с президентом США Джо Байденом, это может не понравиться. Сам президент Украины вряд ли мог быть заинтересован в создании напряженности», – полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«В самом же разговоре Байден хотел донести Зеленскому, что тот играет с огнем, занимая категоричную позицию по Донбассу, и США в такой ситуации защитить Украину не смогут», – считает собеседник. По мнению Погребинского, глава Белого дома призвал украинского коллегу играть более тонко по вопросу урегулирования в Донбассе, например – согласиться с необходимостью подготовки законопроекта о проведении выборов на юго-востоке Украины. «В целом, по мнению Байдена, Зеленский должен сделать первые шаги по реализации политической части Минских соглашений», – сказал эксперт.
Военные же, по мнению Погребинского, действовали совершенно автономно. По мнению эксперта, если бы погранслужба ФСБ задержала украинских моряков, оправданием украинской стороны мог служить тот факт, что они ничего не нарушили – «прогулялись» без оружия в 33 км от Керченского пролива и развернулись обратно, как бы дразня российских пограничников.
Корабль управления ВМС Украины «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и взял курс на Керченский пролив, игнорируя требования российских пограничников изменить направление движения. Позже корабль ВМС Украины лег на обратный курс, не реагируя на запросы погранслужбы ФСБ России.
Инцидент имел место практически в то же время, когда президент Зеленский вел полуторачасовые телефонные переговоры с американским коллегой Байденом. По итогам разговора глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что США приняли решение активно участвовать в процессе мирного урегулирования на востоке Украины, и это может происходить параллельно с заседаниями в «нормандском формате».
По словам Ермака, «президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят, и уже это происходит, всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать какой угодно отпор в любое время». При этом Зеленский заверил президента США, что готов к прямым переговорам с Путиным.
Позже неназванные источники в американской администрации предположили, что Соединенные Штаты окажут давление на Украину, чтобы Киев официально уступил часть автономии Донбассу.
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Путин: Мигранты из стран СНГ еще в своей стране должны готовиться к работе в России
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Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что мигранты из стран СНГ, желающие приехать в Россию, еще в своей стране должны готовиться к работе в России.
Он прокомментировал слова из доклада председателя СПЧ Валерия Фадеева об отсутствии данных о потребности экономики, в том числе строительной отрасли, в мигрантах. Путин сообщил, что вице-премьер Марат Хуснуллин такие данные регулярно предоставляет, в особенности по строительной отрасли, передает РИА «Новости».
«Но я согласен полностью с теми, кто высказывает озабоченности на этот счет. Здесь нужно действовать совместно с коллегами из СНГ, нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь у себя на родине, изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, обычаи наших людей», – отметил Путин.
Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что любой российский регион мог бы обойтись без мигрантов на стройках, но для этого нужно сначала подготовить кадры.
Напомним, власти Москвы готовят план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов.
Руководитель московского бюро Международной организации по миграции – Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев заявил, что ничего плохого в отказе Москвы от труда мигрантов на стройках нет, однако подобное решение в условиях пандемии вряд ли возможно.
Путин назвал происходящее в Донбассе геноцидом
Президент России Владимир Путин заявил в четверг на заседании Совета по правам человека, что события в Донбассе напоминают геноцид.
«То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали», – заявил Путин, передает ТАСС.
Также Путин согласился, что необходимо подумать о совершенствовании возможностей для голосования россиян за рубежом.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о переброске Киевом тяжелой артиллерии к Донбассу.
Между тем, в США допустили возможность надавить на Киев по вопросу автономии Донбасса.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
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Фадеев предложил выдавать QR-коды переболевшим с высоким уровнем антител
Переболевшим коронавирусом людям с высокими титрами антител можно выдавать QR-коды, соответствующее предложение высказал глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
«Было бы правильно при наличии высокого уровня антител, такого же, как после прививки, выдавать этим людям код как переболевшим», – цитирует Фадеева РИА «Новости».
Он добавил, что миллионы людей с антителами не попали в список переболевших и не могут получить код.
«Кто в соответствии с законопроектом (о QR-кодах) получит QR-коды? Вакцинированные и переболевшие – это понятно, но в жизни есть много разных ситуаций и обстоятельств, немало людей, которым противопоказана вакцинация по состоянию здоровья. Или, к примеру, у меня есть знакомый, переболевший больше года назад, но у него сохраняется высокий уровень антител. Нужна ли ему прививка?» – рассказал он.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса вопрос о необходимости ограничений и QR-кодов для детей от 12 до 18 лет после запуска подростковой вакцинации от коронавируса.
Стало известно об участии Путина в заседании ЕАЭС
Президент России Владимир Путин 10 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), которое пройдет в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.
«Десятого декабря президент РФ Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в формате видеоконференции», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что на заседании планируется рассмотреть актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза и принять ряд важных документов, направленных на углубление интеграции и формирование единых рынков товаров и услуг. Кроме того, повесткой дня предусмотрено согласование приоритетов международной деятельности ЕАЭС на 2022 год.
Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.
В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.
В МИДе сообщили о работе по реализации решений по итогам беседы Путина и Байдена
Работа по реализации решений по итогам онлайн-переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена уже ведется, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
«Еще время не прошло для того, чтобы отчитаться перед СМИ о проделанной работе. Я могу вас заверить, что эта работа ведется. Давайте дадим нашим экспертам какое-то время для того, чтобы поделиться с вами не просто лозунгами, а конкретными фактами и результатами их работы. Мы это обязательно сделаем, но дайте чуть больше времени», – передает РИА «Новости» ее слова.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлен.
Путин и Рамафоса договорились об отправке в ЮАР вирусологов и медоборудования
Президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса договорились о направлении в ЮАР в ближайшее время группы вирусологов, лаборатории и медоборудования для борьбы с COVID.
«Достигнута договоренность о направлении в ЮАР в самое ближайшее время группы российских вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологической лаборатории и другого медицинского оборудования», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, Рамафоса выразил признательность за готовность российской стороны к тесному сотрудничеству на противоэпидемическом направлении.
Ранее глава страны Сирил Рамафоса говорил о том, что штамм «омикрон» доминирует среди новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР.
Путин поддержал идею о льготах для обладателей трех орденов Мужества
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поддержал идею о льготах для обладателей трех орденов Мужества.
«Вопрос, который вы поставили о льготах для тех наших граждан, которые имеют три ордена Мужества, это, конечно, заслуживает не только проработки, а скорейшего решения. Я с вами согласен, поручение такое в самое ближайшее время будет дано правительству», – передает ТАСС его слова.
Изначально с таким предложением выступил председатель совета Валерий Фадеев. Он отметил, что таких людей в России немного, но каждый из них совершил по крайней мере три подвига. При этом они сегодня не имеют никаких льгот.
Ранее сообщалось, что «Единая Россия» увековечила память тысячи Героев России в 82 регионах. Депутат Государственной Думы, федеральный координатор партпроекта «Единой России» (ЕР) «Историческая память» Александр Хинштейн заявил, что необходимо сделать так, чтобы имя каждого Героя было увековечено на мемориальных досках, памятниках, в названиях школ, техникумов, вузов.
Путин предложил обсудить закон о СМИ-иноагентах с профессиональным сообществом
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что закон о СМИ-иноагентах необходимо обсудить с профессиональным сообществом.
«Конечно... то, что вы сказали, на это следует обратить внимание, в том числе и (на) то, как документ создавался, а именно, что он не обсуждался с профессиональным сообществом. На это нужно не только обратить внимание, но эту работу нужно обязательно провести, посмотреть, как это функционирует, к чему это приводит», – цитирует его РИА «Новости».
Также, говоря об иноагентах, Путин подчеркнул, что надо защищать себя от возможного вмешательства со стороны, это тонкая работа, по СМИ надо действовать очень аккуратно.
Ранее Путин заявил, что закон об иноагентах должен отвечать тем целям, для которых он был создан, и не нарушать права граждан.
Путин призвал навести порядок в вопросе слежки интернет-платформ за гражданами
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека отметил важность наведения порядка в вопросе контроля со стороны интернет-платформ и компаний за гражданами.
«Что касается слежки за гражданами различными компаниями, платформами и так далее. Полностью согласен, здесь, конечно, нужно наводить порядок», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что россиянам прикрыли вход в опасный сегмент интернета.
Президент России Владимир Путин проводит в четверг в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, председатель совета Валерий Фадеев доложит, в частности, о ходе выполнения ряда поручений главы государства, результатах деятельности в сфере миграционной политики, о совместной работе с Минюстом России и Федеральной службой исполнения наказаний по выявлению случаев нарушения прав человека в местах заключения, а также представит предложения по внесению изменений в законодательство о СМИ-иноагентах.
Песков: Путин и Байден отмечали необходимость согласования важных вопросов с НАТО
Президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден отмечали в ходе переговоров необходимость согласования важных вопросов с членами НАТО, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Байден ранее заявил, что готовится встреча США и ведущих стран НАТО с Россией.
«Действительно, упоминалась тема, связанная с иными членами НАТО во время телефонного разговора, и, собственно, с обеих сторон отмечалась необходимость согласования таких концептуально важных вопросов, в том о тех, о которых шла речь, вот именно с другими странами тоже, потому что говорится, собственно, действительно о безопасности на континенте. Говорится о неприемлемости для России продвижения дальше на восток», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Представитель Кремля пояснил, что это была оговорка со стороны американских визави, что это необходимо согласовать с другим странами.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлен.
Член СПЧ рассказала Путину, почему бездомные хотят прививаться от COVID
Большинство бездомных в России не вакцинированы от коронавирусной инфекции, но они хотят сделать прививку, заявила член СПЧ Марина Ахмедова на заседании Совета с президентом Владимиром Путиным.
«С вакцинацией у бездомных тоже сейчас большие проблемы. Они в большинстве не привиты, но когда я с ними разговаривала, я поняла, почему они как раз хотят прививаться, – потому что это дало бы им возможность почувствовать себя полноправными членами общества», – приводит слова Ахмедовой сайт Кремля.
Она добавила, что сейчас в Москве и Московской области живут от 80 до 100 тыс. бездомных по данным общественных организаций. Они сталкиваются с проблемами в получении плановой медицинской помощи сейчас.
«Мы знаем случаи, когда бездомные люди просто умирали на улице в мучениях от онкологии, потому что они не могли получить в больнице обезболивания. Мы точно знаем случаи, когда бездомных женщин с онкологией выписывали из больницы с кровотечением, просто затампонировав это кровотечение, со словами: «Обращайтесь по месту жительства». А куда им обращаться, если у них места жительства нет?», – рассказала член СПЧ.
Также она обратила внимание на особый образ жизни таких людей: они спят сидя, так как им зачастую некуда лечь, и едят, что попало. Для них характерны сосудистые заболевания, тромбы, диабет и социально опасные заболевания, такие, как туберкулез.
«Открыть больницу для бездомных было мечтой доктора Лизы [Елизаветы Глинки]. Она мечтала открыть такую больницу, куда мог бы прийти любой человек – хоть без паспорта, хоть без полиса. Просто потому что он человек, ему бы оказали помощь, это его главный документ – то, что он человек. В 2014 году она даже получила небольшое помещение под стационар для бездомных, но тогда же начался военный конфликт в Донбассе, и она решила, что правильнее будет завозить туда детей – раненых и тяжелобольных детей», – сказала Ахмедова.
Из-за введения системы ОМС вопрос с лечением бездомных встал очень остро, поскольку раньше бюджетное финансирование покрывало медицинскую помощь по факту ее оказания любому человеку, обратила внимание член СПЧ.
Также она доложила главе государства о том, что среди бездомных много молодых, потерявших единственное жилье, но они стараются трудоустроиться и «не скатиться в асоциальный образ жизни».
В ходе заседания СПЧ президент Владимир Путин отмечал, что разрушенные человеческие судьбы должны вызывать чувство стыда у всех, а государство должно оказывать таким людям поддержку.
Он отметил, что о «чиновничьей черствости» говорят сейчас часто, но это зависит от конкретных людей, среди чиновников есть много совестливых и сознательных.